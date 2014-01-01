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Медуслуги укрепляются в Рунете - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
12:39
Обсуждение материала "Медуслуги укрепляются в Рунете Число больниц и других медицинских учреждений, принимающих онлайн-оплату за свои услуги, за последний год выросло в полтора раза >>>".
Обсуждение материала "Медуслуги укрепляются в Рунете Число больниц и других медицинских учреждений, принимающих онлайн-оплату за свои услуги, за последний год выросло в полтора раза >>>".
Elena Fortanka,
fl fortanka.ru
fl fortanka.ru
12:39
Они то принимают, но что-то никого из крупных не нашла как оператора персональных данных на сайте Роскомнадзора, а ведь таким образом они получают то что в ФЗ-152 называется "персональными данными" (ПД)
ИЛИ я не права?
Кроме того, есть и агрегаторы для оплаты пациентами услуг и записи на прием, в которых напрямую участвует Яндекс.
Так как веду медицинские проекты , участвую в подключении. И вот пару месяцев назад вцепился в клинику агрегатор под шапкой Яндекса по записи на прием, но когда я начала задавать вопросы по соответствию ФЗ-152,они перестали звонить и предлагать услуги, что меня удивило, так уж "шапка" должна была обеспечить юр.поддержку, или пока все не очнулись можно и пособирать личные данные и продать их по кругу.
Они то принимают, но что-то никого из крупных не нашла как оператора персональных данных на сайте Роскомнадзора, а ведь таким образом они получают то что в ФЗ-152 называется "персональными данными" (ПД)
ИЛИ я не права?
Кроме того, есть и агрегаторы для оплаты пациентами услуг и записи на прием, в которых напрямую участвует Яндекс.
Так как веду медицинские проекты , участвую в подключении. И вот пару месяцев назад вцепился в клинику агрегатор под шапкой Яндекса по записи на прием, но когда я начала задавать вопросы по соответствию ФЗ-152,они перестали звонить и предлагать услуги, что меня удивило, так уж "шапка" должна была обеспечить юр.поддержку, или пока все не очнулись можно и пособирать личные данные и продать их по кругу.
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