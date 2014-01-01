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Медуслуги укрепляются в Рунете - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
12:39

Обсуждение материала "Медуслуги укрепляются в Рунете Число больниц и других медицинских учреждений, принимающих онлайн-оплату за свои услуги, за последний год выросло в полтора раза >>>".



Ссылка на сообщение Elena Fortanka,
fl fortanka.ru
12:39

Они то принимают, но что-то никого из крупных не нашла как оператора персональных данных на сайте Роскомнадзора, а ведь таким образом они получают то что в ФЗ-152 называется "персональными данными" (ПД)
ИЛИ я не права?

Кроме того, есть и агрегаторы для оплаты пациентами услуг и записи на прием, в которых напрямую участвует Яндекс.
Так как веду медицинские проекты , участвую в подключении. И вот пару месяцев назад вцепился в клинику агрегатор под шапкой Яндекса по записи на прием, но когда я начала задавать вопросы по соответствию ФЗ-152,они перестали звонить и предлагать услуги, что меня удивило, так уж "шапка" должна была обеспечить юр.поддержку, или пока все не очнулись можно и пособирать личные данные и продать их по кругу.


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