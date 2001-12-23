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Магазин для торговли в США



Ссылка на сообщение Shop Admin
23/12/2001

Да уж! Предложение как минимум подозрительно!



Ссылка на сообщение Dima
25/12/2001

Е-Магазин, работающий на- и в Соеденнённых Штатах Европы, стоит 1,800,- американских рублей "под ключ". И окупаемость проще..

"Без лоха - жизнь плоха.."



Ссылка на сообщение chief
26/12/2001

за инвестициями - на http://indx.ru



Ссылка на сообщение M_E
27/12/2001

Да, Шуре для полного счастья предлагается внести деньги, а потом пилить гири.

Это лохотрон знаком мне по Израилю. Миша, Аня и компания.



Ссылка на сообщение M_E
27/12/2001

Да, Шуре для полного счастья предлагается внести деньги, а потом пилить гири.

Этот лохотрон знаком мне по Израилю. Миша, Аня и компания.



Ссылка на сообщение somkin
07/01/2002

В общем, тоже интересуюсь этой проблемой (магазин на США),

Но неужели вы думаете что кто-нибудь "поведется" на ваше предложение?



Ссылка на сообщение Виктор
16/01/2002

Представьте себе, господа, такие желающие имеются. Один из подобных проектов (kатолический сайт-магазин www.allholyland.com), скоро будет закончен. В него уже сегодня инвестировали 15000 долларов. Проект продолжается - в ближайших планах открытие на нём аукциона христианских товаров. И, естественно, на это пойдут новые финансовые инвестиции.



Ссылка на сообщение Alex
23/01/2002

А в чем, собственно, вопрос? Merchant account для физического лица? В США? Нерезиденту? Какие вопросы - вот смотрите http://2checkout.com

Стоит это всего $49 +5.5% c транзакции. Дороже, конечно, чем у Михаила, но ведь и не $87k на старт! :)

2checkout, кстати и софт для shop дает. Только бы товар имеля ходовой. А так вопросов нет.


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