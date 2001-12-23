Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Магазин для торговли в США
23/12/2001
Да уж! Предложение как минимум подозрительно!
Да уж! Предложение как минимум подозрительно!
16/01/2002
Представьте себе, господа, такие желающие имеются. Один из подобных проектов (kатолический сайт-магазин www.allholyland.com), скоро будет закончен. В него уже сегодня инвестировали 15000 долларов. Проект продолжается - в ближайших планах открытие на нём аукциона христианских товаров. И, естественно, на это пойдут новые финансовые инвестиции.
Представьте себе, господа, такие желающие имеются. Один из подобных проектов (kатолический сайт-магазин www.allholyland.com), скоро будет закончен. В него уже сегодня инвестировали 15000 долларов. Проект продолжается - в ближайших планах открытие на нём аукциона христианских товаров. И, естественно, на это пойдут новые финансовые инвестиции.
23/01/2002
А в чем, собственно, вопрос? Merchant account для физического лица? В США? Нерезиденту? Какие вопросы - вот смотрите http://2checkout.com
Стоит это всего $49 +5.5% c транзакции. Дороже, конечно, чем у Михаила, но ведь и не $87k на старт! :)
2checkout, кстати и софт для shop дает. Только бы товар имеля ходовой. А так вопросов нет.
А в чем, собственно, вопрос? Merchant account для физического лица? В США? Нерезиденту? Какие вопросы - вот смотрите http://2checkout.com
Стоит это всего $49 +5.5% c транзакции. Дороже, конечно, чем у Михаила, но ведь и не $87k на старт! :)
2checkout, кстати и софт для shop дает. Только бы товар имеля ходовой. А так вопросов нет.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено