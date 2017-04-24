Логистика для начинающего ИМ
Ник Ник,
Арт-Директор company
Арт-Директор company
|1
24/04/2017
Приветствую всех. Только начинаю вникать в теорию организации бизнес-процессов интернет-магазина, подскажите по организации логистики. Вот есть поставщик в Москве, задача - забрать у него заказ, доставить на свой склад в другой регион (гараж/квартира на старте ), и потом конкретные товары развезти по клиентам. Чьими услугами мне для этого пользоваться? От поставщиков транспортной компанией, а в городе местной курьеркой? или для всего этого выбрать какую-то одну контору (типа СДЭК?), которая будет и поставки привозить и потом развозить по городу? Сейчас просто каша в голове
Приветствую всех. Только начинаю вникать в теорию организации бизнес-процессов интернет-магазина, подскажите по организации логистики. Вот есть поставщик в Москве, задача - забрать у него заказ, доставить на свой склад в другой регион (гараж/квартира на старте ), и потом конкретные товары развезти по клиентам. Чьими услугами мне для этого пользоваться? От поставщиков транспортной компанией, а в городе местной курьеркой? или для всего этого выбрать какую-то одну контору (типа СДЭК?), которая будет и поставки привозить и потом развозить по городу? Сейчас просто каша в голове
Fox Fox In Box,
Директор по развитию FOX IN BOX
Директор по развитию FOX IN BOX
|1
24/04/2017
Если считаете свой ИМ перспективным – проидите все этапы логистики сами:
1) Найти перевозчика по маршруту Москва – Ваш регион
2) Принять груз у себя в гараже, складе – обработать согласно заказов клиентов и доставить по адресам своими силами или нанять курьера (оплата за заказ) по объявлению (Авито).
3) Поработав месяца 3 (лучше брать: октябрь, ноябрь, декабрь) – и получив итоговые результаты, можно сравнить с затратами федеральных фулфилментовых операторов:
https://oborot.ru/articles/fulfilment-d ... 35735.html
Примерно как-то так!
Если считаете свой ИМ перспективным – проидите все этапы логистики сами:
1) Найти перевозчика по маршруту Москва – Ваш регион
2) Принять груз у себя в гараже, складе – обработать согласно заказов клиентов и доставить по адресам своими силами или нанять курьера (оплата за заказ) по объявлению (Авито).
3) Поработав месяца 3 (лучше брать: октябрь, ноябрь, декабрь) – и получив итоговые результаты, можно сравнить с затратами федеральных фулфилментовых операторов:
https://oborot.ru/articles/fulfilment-d ... 35735.html
Примерно как-то так!
Ник Ник,
Арт-Директор company
Арт-Директор company
|1
24/04/2017
Спасибо!
Fox Fox In Box:
Если считаете свой ИМ перспективным – проидите все этапы логистики сами:
1) Найти перевозчика по маршруту Москва – Ваш регион (ездит давно, в график, не дорого (сборка, оплата за кг.), быстро и качественно - можно поискать на сайте http://www.ati.su
2) Принять груз у себя в гараже, складе – обработать согласно заказов клиентов и доставить по адресам своими силами или нанять курьера (оплата за заказ) по объявлению (Авито).
3) Поработав месяца 3 (лучше брать: октябрь, ноябрь, декабрь) – и получив итоговые результаты, можно сравнить с затратами федеральных фулфилментовых операторов:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 2%20&lr=46
Примерно как-то так!
Если считаете свой ИМ перспективным – проидите все этапы логистики сами:
1) Найти перевозчика по маршруту Москва – Ваш регион (ездит давно, в график, не дорого (сборка, оплата за кг.), быстро и качественно - можно поискать на сайте http://www.ati.su
2) Принять груз у себя в гараже, складе – обработать согласно заказов клиентов и доставить по адресам своими силами или нанять курьера (оплата за заказ) по объявлению (Авито).
3) Поработав месяца 3 (лучше брать: октябрь, ноябрь, декабрь) – и получив итоговые результаты, можно сравнить с затратами федеральных фулфилментовых операторов:
https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 2%20&lr=46
Примерно как-то так!
Спасибо!
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