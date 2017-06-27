Куплю интернет магазин
Надежда Архипова,
ИП ИП
ИП ИП
27/06/2017
Всем привет! Куплю действующий, рабочий интернет магазин (парфюмерия, косметика, обувь, спортивная обувь, детская обувь, коляски, часы, гаджеты(не одностраничник) бытовая техника и электроника).
Магазин должен быть с подтвержденной прибылью, с налаженными отношениями с поставщиками, возраст бизнеса не менее 1 года.
Наличие рекламы в яндекс и гугл.
Всем привет! Куплю действующий, рабочий интернет магазин (парфюмерия, косметика, обувь, спортивная обувь, детская обувь, коляски, часы, гаджеты(не одностраничник) бытовая техника и электроника).
Магазин должен быть с подтвержденной прибылью, с налаженными отношениями с поставщиками, возраст бизнеса не менее 1 года.
Наличие рекламы в яндекс и гугл.
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