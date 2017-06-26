/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Ответить

Куплю готовый ИМ согласно критериям...



Ссылка на сообщение Геннадий Геннадий,
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
26/06/2017

День добрый!
Рассмотрим покупку ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТА (магазин, портал, онлайн услуги) по следующим критериям:
1. Цена: до 600000 рублей (товарные остатки рассматриваются отдельно)
2. Рассмотрим все ниши за исключением: товары для курения, бады, товары для похудения, и требующие специального разрешения (лицензии) на продажу.
3. Район места нахождения: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
4. Иные требования (не обязательные, но желательные):
4.1 Возможность покупки бизнеса и с ООО и без. (Окончательное решение принимает покупатель).
4.2 Возраст бизнеса от 3-х лет. (Рассмотрим и более молодой бизнес)
4.3 Отсутствие долгов, штрафов перед фискальными органами, соцстрахом и пенсионным фондом. (Или покупка без ООО)
4.4 Понятная и прозрачная структура закупок/хранения, рекламы и продвижение бизнеса, а также продаж/доставки. Сюда входят наличие договоров с поставщиками товаров, рекламными/маркетинговыми компаниями, а также с call-центром, курьерскими, логистическими компаниями (или фулфилмент компаниями).
4.5 Наличие возможности возврата товаров, работа с рекламациями от покупателей
4.6 Понятная и прозрачная структура движения финансов – получение денежных средств от продаж + закупка товара, оплата услуг контрагентов.
4.7 Среднемесячная чистая прибыль бизнеса от 60000 рублей.
4.8 Чистая прибыль должна быть подтверждена одним из следующих способов:
4.8.1 Официальной налоговой отчетностью;
4.8.2 Управленческой отчетностью (доходы минус расходы). Сюда входят договора + выписки с банковских счетов/карт, чеки, квитанции, накладные от поставщиков товаров, курьерской компании (кол-во продаж) и других контрагентов.
4.9 Наличие CMS и/или CRM и отсюда структурированной базы данных клиентов. Желательно синхронизация CMS/CRM со складом, call-center и доставкой.
4.10 Наличие данных о посетителей сайта минимум за последний год (лучше, если Yandex Metrika)
4.11 Наличие статистики от контекстной рекламы Yandex Direct + Google AdWords и доступ к этим данным.
4.12 Наличие SEO продвижения и доступ к динамике результатов.
4.13 Наличие «живых» групп/страниц в социальных сетях ODNOKLASSNIKI, VK, Google+, Facebook, Instagram и т.д.






Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив
Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены