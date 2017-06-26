Куплю готовый ИМ согласно критериям...
Геннадий Геннадий,
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
Директор ООО Аксиома
Saint Petersburg, Russia
26/06/2017
День добрый!
Рассмотрим покупку ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТА (магазин, портал, онлайн услуги) по следующим критериям:
1. Цена: до 600000 рублей (товарные остатки рассматриваются отдельно)
2. Рассмотрим все ниши за исключением: товары для курения, бады, товары для похудения, и требующие специального разрешения (лицензии) на продажу.
3. Район места нахождения: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
4. Иные требования (не обязательные, но желательные):
4.1 Возможность покупки бизнеса и с ООО и без. (Окончательное решение принимает покупатель).
4.2 Возраст бизнеса от 3-х лет. (Рассмотрим и более молодой бизнес)
4.3 Отсутствие долгов, штрафов перед фискальными органами, соцстрахом и пенсионным фондом. (Или покупка без ООО)
4.4 Понятная и прозрачная структура закупок/хранения, рекламы и продвижение бизнеса, а также продаж/доставки. Сюда входят наличие договоров с поставщиками товаров, рекламными/маркетинговыми компаниями, а также с call-центром, курьерскими, логистическими компаниями (или фулфилмент компаниями).
4.5 Наличие возможности возврата товаров, работа с рекламациями от покупателей
4.6 Понятная и прозрачная структура движения финансов – получение денежных средств от продаж + закупка товара, оплата услуг контрагентов.
4.7 Среднемесячная чистая прибыль бизнеса от 60000 рублей.
4.8 Чистая прибыль должна быть подтверждена одним из следующих способов:
4.8.1 Официальной налоговой отчетностью;
4.8.2 Управленческой отчетностью (доходы минус расходы). Сюда входят договора + выписки с банковских счетов/карт, чеки, квитанции, накладные от поставщиков товаров, курьерской компании (кол-во продаж) и других контрагентов.
4.9 Наличие CMS и/или CRM и отсюда структурированной базы данных клиентов. Желательно синхронизация CMS/CRM со складом, call-center и доставкой.
4.10 Наличие данных о посетителей сайта минимум за последний год (лучше, если Yandex Metrika)
4.11 Наличие статистики от контекстной рекламы Yandex Direct + Google AdWords и доступ к этим данным.
4.12 Наличие SEO продвижения и доступ к динамике результатов.
4.13 Наличие «живых» групп/страниц в социальных сетях ODNOKLASSNIKI, VK, Google+, Facebook, Instagram и т.д.
День добрый!
Рассмотрим покупку ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТА (магазин, портал, онлайн услуги) по следующим критериям:
1. Цена: до 600000 рублей (товарные остатки рассматриваются отдельно)
2. Рассмотрим все ниши за исключением: товары для курения, бады, товары для похудения, и требующие специального разрешения (лицензии) на продажу.
3. Район места нахождения: Санкт-Петербург, ЛО, Москва, МО.
4. Иные требования (не обязательные, но желательные):
4.1 Возможность покупки бизнеса и с ООО и без. (Окончательное решение принимает покупатель).
4.2 Возраст бизнеса от 3-х лет. (Рассмотрим и более молодой бизнес)
4.3 Отсутствие долгов, штрафов перед фискальными органами, соцстрахом и пенсионным фондом. (Или покупка без ООО)
4.4 Понятная и прозрачная структура закупок/хранения, рекламы и продвижение бизнеса, а также продаж/доставки. Сюда входят наличие договоров с поставщиками товаров, рекламными/маркетинговыми компаниями, а также с call-центром, курьерскими, логистическими компаниями (или фулфилмент компаниями).
4.5 Наличие возможности возврата товаров, работа с рекламациями от покупателей
4.6 Понятная и прозрачная структура движения финансов – получение денежных средств от продаж + закупка товара, оплата услуг контрагентов.
4.7 Среднемесячная чистая прибыль бизнеса от 60000 рублей.
4.8 Чистая прибыль должна быть подтверждена одним из следующих способов:
4.8.1 Официальной налоговой отчетностью;
4.8.2 Управленческой отчетностью (доходы минус расходы). Сюда входят договора + выписки с банковских счетов/карт, чеки, квитанции, накладные от поставщиков товаров, курьерской компании (кол-во продаж) и других контрагентов.
4.9 Наличие CMS и/или CRM и отсюда структурированной базы данных клиентов. Желательно синхронизация CMS/CRM со складом, call-center и доставкой.
4.10 Наличие данных о посетителей сайта минимум за последний год (лучше, если Yandex Metrika)
4.11 Наличие статистики от контекстной рекламы Yandex Direct + Google AdWords и доступ к этим данным.
4.12 Наличие SEO продвижения и доступ к динамике результатов.
4.13 Наличие «живых» групп/страниц в социальных сетях ODNOKLASSNIKI, VK, Google+, Facebook, Instagram и т.д.
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