Кто работал с skysrc.ru?
Евгений Миронов,
менеджер по продажам ОптТрэйд
менеджер по продажам ОптТрэйд
12:53
Не нашел ни единого отзыва о компании skysrc.ru
Кто-нибудь имеет опыт работы с ними?
Может их конкуренты отпишутся? Убегали от них к Вам клиенты? А наоборот?
Кто это такие вообще? Тарифы очень сладкие, от чего появляются вопросы, а в связи с чем такие цены?
Не нашел ни единого отзыва о компании skysrc.ru
Кто-нибудь имеет опыт работы с ними?
Может их конкуренты отпишутся? Убегали от них к Вам клиенты? А наоборот?
Кто это такие вообще? Тарифы очень сладкие, от чего появляются вопросы, а в связи с чем такие цены?
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