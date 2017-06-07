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Кто работал с checkout.ru?



Ссылка на сообщение Забровский Дмитрий,
Руководитель ИП
07/06/2017

Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.



Ссылка на сообщение Дмитрий Дмитрий,
ит директор ооо ангеллик
москва, россия
07/06/2017

Забровский Дмитрий:

Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.

К сожалению мало кто с частичным выкупом работает.



Ссылка на сообщение Виталий Алексеев,
участник ооо Ай-Роб
Россия, Россия
1
08/06/2017

Дмитрий Журавлев:

Хорошо, всем информацию направим.
Так же, её можно получить, сделав запрос по почте - hello@fastery.ru


Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
08/06/2017

Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.



Ссылка на сообщение Виталий Алексеев,
участник ооо Ай-Роб
Россия, Россия
1
19/06/2017

Дмитрий Журавлев:

Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?

Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.[/quote]

Добрый день, мы ждем запуска сервиса dostavka.fastery.ru, но пока как я понял сервис еще не запустился, на 19.06.17. Нам звонила менеджер с сервиса и вроде планировалось запуск сегодня, но точной информации нет и еще нет доступа к модулям (виджетам).
У вас есть информация когда вы за-пускаетесь?



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
19/06/2017

Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc



Ссылка на сообщение Alexey Danilov,
ceo ИП Данилов Алексей Геральдович
Москва, Россия
21/06/2017

timur_checkout:

yaqwertyya@gmail.com:

Скажите, а кто отвечает за сохранность денежных средств и каковы сроки возврата денег?


Мы работаем с проверенными надежными компаниями, у которых нет проблем с платежами. Сроки гибкие, но не более двух недель.


Ага ага!!

ВОт я пишу пиьсмо:
Добрый день. Нам не делали выплаты с 12 мая. когда ждать оплаты??

С Уважением, Алексей

Вот отвевчает ЧекАут:
Добрый день.

Ожидайте, пожалуйста, перевода денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни.

Спасибо за понимание.

Вот я пишу:
Когда именно? Вы понимаете что Вы удерживанием выплат нарушаете процессы в компаниях? Мы не можем платить поставщикам, значит мы не можем отправлять товар клиентам!

С 12 Мая!!! нет переводов! У нас по договору 1 раз в неделю!!

Вот отвечает чек-аут:
Добрый день.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.

Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.

Спасибо за понимание.
В отчётах черт ногу сломит, что бы разобраться что за что переведено. Постоянно какие то траблы с доставками/ошибки.



Ссылка на сообщение Alexey Danilov,
ceo ИП Данилов Алексей Геральдович
Москва, Россия
21/06/2017

Дмитрий Журавлев:

Если кому нужны комментарии, помощь по вопросам доставки, варианты по дальнейшей работе с агрегатором, то пишите на почту hello@fastery.ru или звоните.


Да, нам уже месяц не делают выплат! Это прямое нарушение договора! По почте одни отписки!

Отписка от супорта:
Добрый день.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.

Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.

Спасибо за понимание.



Ссылка на сообщение Виталий Алексеев,
участник ооо Ай-Роб
Россия, Россия
1
27/06/2017

Дмитрий Журавлев:

Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc


Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?

Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.

Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.

Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?



Ссылка на сообщение Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
27/06/2017

Виталий Алексеев:

Дмитрий Журавлев:

Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc


Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?

Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.

Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.

Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?

Добрый день!
Сервис уже работает. По поводу виджетов Вам необходимо переговорить с нашими специалистами.
У провайдера телефонной связи сегодня были технические проблемы и не все звонки проходили к нам в офис. Сейчас всё работает.


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