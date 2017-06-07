Кто работал с checkout.ru?
Забровский Дмитрий,
Руководитель ИП
Руководитель ИП
07/06/2017
Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.
Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.
Дмитрий Дмитрий,
ит директор ооо ангеллик
москва, россия
ит директор ооо ангеллик
москва, россия
07/06/2017
К сожалению мало кто с частичным выкупом работает.
Забровский Дмитрий:
Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.
Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.
К сожалению мало кто с частичным выкупом работает.
08/06/2017
Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?
Дмитрий Журавлев:
Хорошо, всем информацию направим.
Так же, её можно получить, сделав запрос по почте - hello@fastery.ru
Хорошо, всем информацию направим.
Так же, её можно получить, сделав запрос по почте - hello@fastery.ru
Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?
08/06/2017
Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.
Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.
19/06/2017
Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.[/quote]
Добрый день, мы ждем запуска сервиса dostavka.fastery.ru, но пока как я понял сервис еще не запустился, на 19.06.17. Нам звонила менеджер с сервиса и вроде планировалось запуск сегодня, но точной информации нет и еще нет доступа к модулям (виджетам).
У вас есть информация когда вы за-пускаетесь?
Дмитрий Журавлев:
Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?
Добрый день, ваш сервис по агрегации доставок уже можно посмотреть? На самом сайте http://fastery.ru я не нашел дополнительной инфы, у вас под агрегатор будет новый сайт?
Добрый день! Под агрегатор будет новый сайт dostavka.fastery.ru, в данную минуту занимаемся его наполнением материалами и инструкциями по интеграции. Калькулятор функционирует.[/quote]
Добрый день, мы ждем запуска сервиса dostavka.fastery.ru, но пока как я понял сервис еще не запустился, на 19.06.17. Нам звонила менеджер с сервиса и вроде планировалось запуск сегодня, но точной информации нет и еще нет доступа к модулям (виджетам).
У вас есть информация когда вы за-пускаетесь?
19/06/2017
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
21/06/2017
Ага ага!!
ВОт я пишу пиьсмо:
Добрый день. Нам не делали выплаты с 12 мая. когда ждать оплаты??
С Уважением, Алексей
Вот отвевчает ЧекАут:
Добрый день.
Ожидайте, пожалуйста, перевода денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни.
Спасибо за понимание.
Вот я пишу:
Когда именно? Вы понимаете что Вы удерживанием выплат нарушаете процессы в компаниях? Мы не можем платить поставщикам, значит мы не можем отправлять товар клиентам!
С 12 Мая!!! нет переводов! У нас по договору 1 раз в неделю!!
Вот отвечает чек-аут:
Добрый день.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.
Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.
Спасибо за понимание.
В отчётах черт ногу сломит, что бы разобраться что за что переведено. Постоянно какие то траблы с доставками/ошибки.
timur_checkout:
Мы работаем с проверенными надежными компаниями, у которых нет проблем с платежами. Сроки гибкие, но не более двух недель.
yaqwertyya@gmail.com:
Скажите, а кто отвечает за сохранность денежных средств и каковы сроки возврата денег?
Скажите, а кто отвечает за сохранность денежных средств и каковы сроки возврата денег?
Мы работаем с проверенными надежными компаниями, у которых нет проблем с платежами. Сроки гибкие, но не более двух недель.
Ага ага!!
ВОт я пишу пиьсмо:
Добрый день. Нам не делали выплаты с 12 мая. когда ждать оплаты??
С Уважением, Алексей
Вот отвевчает ЧекАут:
Добрый день.
Ожидайте, пожалуйста, перевода денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни.
Спасибо за понимание.
Вот я пишу:
Когда именно? Вы понимаете что Вы удерживанием выплат нарушаете процессы в компаниях? Мы не можем платить поставщикам, значит мы не можем отправлять товар клиентам!
С 12 Мая!!! нет переводов! У нас по договору 1 раз в неделю!!
Вот отвечает чек-аут:
Добрый день.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.
Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.
Спасибо за понимание.
В отчётах черт ногу сломит, что бы разобраться что за что переведено. Постоянно какие то траблы с доставками/ошибки.
21/06/2017
Да, нам уже месяц не делают выплат! Это прямое нарушение договора! По почте одни отписки!
Отписка от супорта:
Добрый день.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.
Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.
Спасибо за понимание.
Дмитрий Журавлев:
Если кому нужны комментарии, помощь по вопросам доставки, варианты по дальнейшей работе с агрегатором, то пишите на почту hello@fastery.ru или звоните.
Если кому нужны комментарии, помощь по вопросам доставки, варианты по дальнейшей работе с агрегатором, то пишите на почту hello@fastery.ru или звоните.
Да, нам уже месяц не делают выплат! Это прямое нарушение договора! По почте одни отписки!
Отписка от супорта:
Добрый день.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Ожидайте, пожалуйста, поступления денежных средств на ваш расчётный счёт в ближайшие платежные дни - четверг и вторник.
Мы внесли Ваше юридическое лицо в список приоритетных к выплате контрагентов.
Спасибо за понимание.
27/06/2017
Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?
Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.
Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.
Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?
Дмитрий Журавлев:
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?
Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.
Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.
Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?
27/06/2017
Добрый день!
Сервис уже работает. По поводу виджетов Вам необходимо переговорить с нашими специалистами.
У провайдера телефонной связи сегодня были технические проблемы и не все звонки проходили к нам в офис. Сейчас всё работает.
Виталий Алексеев:
Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?
Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.
Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.
Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?
Дмитрий Журавлев:
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
Добрый день!
Виджеты дело такое, что лучше перебдеть и перетестировать. По API уже можете интегрироваться, инструкция по ссылке - http://lk.fastery.ru/doc
Добрый день, мы получили доступы в л.к. но доступа к к виджету для сайта не нашли, вы виджет еще не опубликовали? Когда планируете дать доступ к виджету?
Да вот checkout.ru уведомил что с 01.07.17 отключает dpd.ru. Когда у вас полностью заработает сервис?
Я сейчас звонил к вам для уточнения этих вопросов, но по номеру с сайта (+7 (495) 308-30-40) звонок не проходит, а по номеру менеджера который со мной связывался сбрасывают. Также по почте для уточнения технических вопросов (support@fastery.ru) не отвечают.
Это проблема с коммуникацией с чем связана, просто при доставках постоянно требуется оперативная связь с вашими менеджерами, для исправления (в.т.ч. после отправки) адреса, статуса оплаты и т.п.
Наверное это все отрегулируется к окончательному запуску вашего сервиса?
Добрый день!
Сервис уже работает. По поводу виджетов Вам необходимо переговорить с нашими специалистами.
У провайдера телефонной связи сегодня были технические проблемы и не все звонки проходили к нам в офис. Сейчас всё работает.
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив