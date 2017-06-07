Не буду плясать на костях Checkout, компания достойная, но и на Fastery свет клином не сошёлся. Можно не собирать свой набор граблей, на рынке давно есть порядочное число агрегаторов: Яндекс доставка, Shop-Logistics, DDelivery, PostWay, Delivia. Выбрать есть из чего. Удачи.