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контрольная закупка



Ссылка на сообщение Nik
11/07/2003

Mikle:

Кстати, да, согласен. Стоит один раз засветится в налоговой и будут тебя ходить проверять-перепроверять. Пока не будет нормального законодательства и административной системы, смысла выходить из тени нет никакого.



Ссылка на сообщение ?
11/07/2003

2Mikle

Интересно вы пишите.

В одном случае:

...сейчас, если не ошибаюсь 1 МРОТ = 600 р

А в другом:

...для этих целей, штрафы и т.п., МРОТ=100 р



Или я чего то не понимаю.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/07/2003

Микле, отчасти Вы правы, конечно. Сначала регистрироваться, а потом придумывать себе бизнес и продвигать его - надо быть совсем упертым в закон. Всегда полезно начать и попробывать "всухомятку", без всяких бумажек.



Но бизнесу (нормальному) всегда свойственно развиваться, расти. Если тебя устраивает работа "торговля семечками" - нет вопросов, легализоваться нет никакого резона.

Но по своему опыту скажу (а я на "вольных хлебах" с 89-го года, то в тени, то на свету :)) В легале - гораздо проще.

Вот все вот эти рассказки, что СЭС, налоговая, пожарники, бандиты будут у твоих дверей толпой стоять, как кредиторы и лупить с тебя деньги, уже осточертели. Тут 95% болтовни и 5% реала.

Кроме того, то, что ты на свету вовсе не означает, что ты каждую копейку несешь в налоговую. Существует 10.000 способов спрятать доходы и минимизировать налоги. Вот когда у тебя доходов будет 5 млн. в месяц - что то придется отдавать родине. А пока ты свои семечки стаканчиками меряешь - ну кому ты интересен?

Я не агитирую тебя на свет выходить. Но ты сам упрешься в то, что надо. Просто надо. Иначе тебя всерьез никто так и не будет воспринимать. Ну да, оборотистый мужичёк. Но не бизнесмен. На фуршеты тебя звать не будут. Ты будешь вечно "на побегушках".

Меня в этой ипостаси (промоутера) заставил легализоваться рост. Ну да, дают черным налом и 200 и 500$. И 1000. Но 5000 - уже нужны какие то бумажки (они же не стиральная машина для меня). Да и мне работать с безналом проще. С тем и же паблишерами крупными и людьми серьезными.

Можно заработать например 30.000 в год продав 30.000 CD. А можно - продав 1 Феррари. Деньги одни и те же. Но сколько гемора в первом случае, и сколько во втором. Ну и статус. Продавец дисков и дилер Феррари - почувствуйте разницу.

:) Вобщем, если ты легализуешься, ты свой первый миллион заработаешь гораздо быстрее. Это проверено. В тени можно быстрее заработать 10.000. А миллион - только криминалом.



Ссылка на сообщение Mikle
11/07/2003

2?

В соответствии с существующим законодательством (АК) сумма штрафов, расчеты по которым привязаны к МРОТ исчисляется в размере 1МРОТ=100 руб, а различные соц. выплаты (пенсии и т.п) 1МРОТ=600 (уже, если не ошибаюсь, ввели. было 450 р.) Вот почему с "зайцев" в общ. транспорте берут 100 р (по Адм. Кодексу штраф за это =1МРОТ)

2Константин Тимошенко

В целом согласен. Все идет к этому. Сейчас у меня "семечки", хоть уже не в кульках, а в мешках. Но изначально вопрос и был адресован таким же интернет-"оборотистым мужчкам", как я. Пока среди интернетчиков в России не найти или крайне мало, пожалуй, тех кто торгует "Феррари". Яндекс сравнительно недавно рапортовал о диведентах в 100 тыс долл. Это разве серьезно? Пока многие интернетчики в России, как лотошники начала 90-х. Только недавно пошли для бизнесменов той волны разговоры о выходе из тени. Многие это делают, а вот интернет-"оборотистым мужчкам" пока еще рано на "солнце", потому что из-за тщеславия (что твой бизнес несерьезен, не позовут на фуршет и т.п) сгоришь, как та птичка их тоста. Всему свое время. И на фуршете с банкетом потусуемся :)



Ссылка на сообщение Alexaндр
12/07/2003

to Mikle: respect



Ссылка на сообщение Александр
12/07/2003

Mikle, по моим наблюдениям самые умные и дальновидные люди уже ушли из интернета как из основной своей бизнес-среды. Умные уходят сейчас. Кто остается?



В рунете можно было заработать хороших денег в 99-2000 годах. Сейчас можно только сделать имя, да и то, попыхтеть как следует придется. Сделав в рунете имя, придется еще больше попыхтеть, чтобы заработать на этом денег (в ОФлайне разумеется). А вы про фуршеты какие-то мечтаете. Фуршет и рунет несовместимы. Столовка с обедом за 100 р. - еще может быть.

Неужели это до сих пор непонятно?



А что касается офлайна, то в нем давным-давно все (даже сравнительно небольшие фирмы) стремятся работать легально. С оптимизацией конечно, но по крайней мере без явных нарушений законов. Нагло нарушать сейчас - себе дороже выйдет.



Ссылка на сообщение Oxana S.
12/07/2003

2Александр.



Рассуждения далекого от интернет-тусовок человека.



Ссылка на сообщение Mikle
12/07/2003

2Alexaндр: спасибо, взаимно :)

2Александр

Я с Вами не согласен. Вот почему. То что происходило в 99-2000 годах можно назвать "заработать", но, по моему мнению, правильно это назвать "развод на бабки". Про интернет-пузыри написано немало и я сам в таком работал. Странно было видеть как образовались огромные интернет-структуры, спускались на мелочные задачи огромные суммы, а результаты были, как у лотошников. И все это сопровождались банкетами и нигде нибудь, а в балчугах и мариоттах. Вот имя они как раз себе и сделали и что? "Иных уж нет и те далече..." А те кто сейчас реально работают не бегут впереди паровоза, а имя делают исходя их необходимости и своего рекламного бюджета.

Насчет фуршетов я говорил с иронией (там смайлик есть)Моя мысль была противоположной - надо сейчас работать, а потом о фуршетах думать.

Насчет того кто остались в инете работать - умные или нет. Так это как в анекдоте про обезьяну, что поласкала банановую кожуру в Ниле. Крокодил проплывал и спросил ее зачем она это делает. Та говорит, что дашь один доллар - скажу. Крокодила любопытство заело и он дал. обезьяна отвечает, что просто полощет в Ниле ножуру. Крокодил восклицает:"Ну ты и дура!!!"

А обезьяна отвечает:"Дура, не-дура, а 50 долл в день таким образом зарабатываю!"

Сказка ложь, да в ней намек...На всякого мудреца довольно простоты. Извините за может быть излишнее морализирование :)

Вот и представьте, Александр

, сидит такой Ваня-"дурачок" сам-себе-начальник со своим ноутбуком и продает-продает пока другие говорят, что это неумно и несерьезно, а он имеет свои $?0.000-?00.000 и никому ничего не говорит. Помните когда об Абрамовиче узнали? У него уже были миллиарды и влияние. Но даже сейчас все как в тумане. Не знаю будут ли такие фигуры в инете, но то что будут саши корейко от интернета я уверен. Вопрос только времени.



Ссылка на сообщение Mikle
12/07/2003

2Александр

Еще контраргументы насчет того, что "умные и дальновидные люди уже ушли из интернета как из основной своей бизнес-среды". Интернет, как дрель или молоток. Суть инструмент. Кому-то и даром не нужна, а кто-то, как без рук и только с помощью их он добывает свой хлеб насущный. Вы можете теперь назвать человека, который не пользуется дрелью не очень умным? Согласитесь, что ипользовать или нет, уходить или нет - это все зависит от задач компаний. Это утверждение уже стало общим местом на этот форуме. Извините, что приходтся доказывать это вновь. И потом, Александр, Вы можете со 100% уверенностью утверждать, что те люди, на которых Вы ссылаетесь, завтра или послезавтра не вернуться?

"Все течет, все изменяется" понимашь... :)



Ссылка на сообщение Александр
12/07/2003

2Оксана:

Ага. Я страшно далек от "Ассоциации Российских Интернет-магазинов".



Mikle:

мне нравится ваш спокойный тон, но еще раз повторю: при идентичном вложении сил M и денег N офлайн дает заметно больше морального и материального удовлетворения. Зарабатывают в рунете ЕДИНИЦЫ, да и то в основном те, которые уже успели сделать себе имя. А это в основном старые проекты. Подавляющее большинство новых сайтов, магазинов или назовите как хотите, элементарно накручивают посещаемость в надежде на "светлое будущее", которого в России В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ.

По последней статистике доля Москвы в общем трафике рунета снижается, а Москва была, есть и будет основным местом, которое глотает товары ИМ. Что бы там ни говорили энтузиасты и прочие "заинтересованные личности".



Так вот люди очнь умные увидели это уже какое-то время тому назад. Умные видят сейчас. В результате в рунете сейчас пытаются заработать известные старички и "все остальные".



Рунет очень узок и на всех его не хватает. Уже не хватает. Поезд ушел. Нужны революционные идеи (технологии и концепции продвижения), а их пока не наблюдается. Потенциальных потребителей уже трудно чем-то удивить и привлечь их внимание к новому проекту.



P.S. В предыдущем посте я не имел в виду ничего личного.



Ссылка на сообщение Mikle
12/07/2003

Я не принимал некоторые Ваши замечания на свой счет. Все ок :). У нас почти академический диспут :).

Я с Вами почти согласен. Только насчет морального удовлетворения не совсем. Тут уж дело вкуса. Но это не суть важно.

Насчет матер-й отдачи Вы пожалуй правы. Но здесь уж как у кого исторически сложилось. Как в фильме "Кавк. пленница"-есть возможность, но нет желания...и наоборот. Кто бы спорил, что нефтью, например, в России торговать в реале лучше, чем еще чем-то в виртуале?!

А вот насчет снижаюшейся доли Москвы Вы привели абсолютные или относительные цифры? Если в процентах,относительные, то оно понятно. В Москве кому надо было, тот уже подключился, в регионах благосостояние и культура ВЕБа растет, увеличивается абсолютное число пользователей, соответственно, снижается относительная, в процентах, доля Москвы.

Если же Вы привели абсолютные данные, то возникает также ряд вопросов:

Кто делал статистику? Их опыт? Какая выборка? Какой контингент? И даже время года. Летом, например, студенты и школьники на каникулах, менеджеры в отпусках. Кого опрашивали тогда? Стариков, дошкольников и бомжей? Бомжи за слово WEB (по-рус. УЕБ) могут и сами однокоренными словами обложить ;) Прошу ссылочку на статистику. Интернет полезная штука и абсолютное число пользоватеей, я считаю, будет расти. Если снизят тарифы, то активнее. Возможны сезонные спады.

Насчет узости Рунета, так и оффлайн не резиновый. Разве там все "в шоколаде"? Только на закрытых рынках монополисту всегда светит солнце, а на свобоном рынке каждый постоянно ищет "революционные идеи (технологии и концепции продвижения)". А так как в Рунете действительно узко, в смысле мало потенциал. покупателей, то "Зарабатывают в рунете ЕДИНИЦЫ" те кто рано начал, постоянно ищет пути роста и оптимизации своих бизнес-процессов. А кто в России при капитализме гарантированно обещал "СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ"? В общем работать надо и там, и там.



Ссылка на сообщение Nik
12/07/2003

Микле:

Была тут статейка недавно со статистикой. Абсолютное число растёт - факт.



Александр:

Работать надо уметь, а если не умеешь, то ни в онлайне, ни в офлайне ничего у тебя не получится.



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Господа, заработать можно и везде и на всем, не важно онлайн или оффлайн. Соглашусь с Александром - офллайн дает больше, но... Есть то самое "но", которые и не дает возможности многим работать оффлайн - это знания и умения. Нет проблем сейчас склепать сайтик, купить под него так называемый "движок" и наладим простые механизмы логистики и оплаты продавать мп3 плееры или компакт-диски. Совсем другое дело - организовать оффлайн компанию. Сомневаюсь, что ошибусь, но хорошие управленцы в онлайн не работают (о3он и Яndex будут возможными исключениями). Сколько лет уже прошло, а онлайн-торговля как была киоском так и осталась. Одно дело иметь магазин в сети, пусть даже 003.ru, другое дело иметь 15 офисов в Москве, которые торгуют тем же товаром. Думаю, никто не будет спорить, что для оффлайна нужны знания и опыт, иначе лучше не браться, в сети же можно начинать с нуля, в том числе и знаниях.

Ведут ли большинство онлайн-компаний управленческий учет, планирование? Думаю нет. Продать и получить быстро деньги - это не ключ к успеху, никогда им не будет. Пока вы рассуждаете на тему "выходить ли из тени", другие люди, которые действительно знают как надо работать, такие вопросы себе не ставят. А профессионал, поверьте опыту, не будет смотреть где работать, это не имеет значение, как и хорошему торговцу - не важно чем продавать.

Так что вопросы "быть ли в тени", "выдавать ли чеки" и так далее - это конечно, не смешно, но немного неуместно. Каждый работает так, как умеет и в зависимости от среды. Вам дают чек, когда вы в ларьке на улице покупаете сигареты? Мне нет, и это не вызывает у меня дискомфорта. Но в случае, если я покупаю телевизор - чек обязан быть, как документ, подтверждающий мою покупку и дающий мне возможность при необходимости вернуть телевизор обратно. И здесь нет разницы - онлайн или оффлайн.

P.S. Написал разного, может что не к месту, вы уж меня простите, я здесь впервые :)



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/07/2003

И я согласен с Микле и Станиславом. Интернет - это просто инструмент, молоток. Кто то им гвозди и бабки закалачивает, а кто то по пальцам себе лупит.

"умные уходят", говоришь. Как раз нет. Уходит пена, которая думала, что тут бабла немерянно. А умные как раз переосмысливают. И при 3 млн. суточной аудитории 100.000$ неплохо (хотя и смешно с точки зрения офф-лайна). Но и рассуждать так - вот когда будет 30 млн. аудитории - тогда и приду может только совершенно недалекий бизнес. "Прийти" в интернет тогда будет в 100, в 1000 раз дороже, чем сейчас.

Поэтому умные как раз пообтерлись, шишек набили, извлекли уроки.

:) И обращаются к промоутерам, а не к "веб-дизайн студиям", "рекламным агентствам", "раскрутка сайтов".

Это как дачное строительство. Время бытовок и фанерных домиков прошло. Сейчас уже заказывают проекты и занимаются ландшафтным дизайном, а не картошкой- морковкой. Интернет-заказчик сильно повзрослел. И теперь заказывает законченный ПРОЕКТ у архитектора. А все эти "дезигнеры" и "раскрутчики" - это просто строители - каменщики и плотники, землекопы. Что им скажет архитектор, то и будут делать.



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Константин Тимошенко, вы правы по поводу раскрутчиков, но вы упускаете важный момент - сейчас из тех, кто приходит в онлайн, только 5-10% предпринимателей четко понимают к кому надо обращаться, соклько это стоит и какие РЕАЛЬНО ПРОСЧИЫТАННЫЕ выгоды они смогут извлечь, а большинство все же старается просто сляпать сайт и надеяться, что они тут будут в день по 1000$ чистой прибыли легко иметь. Не будут, причем не будут никогда, пока не начнут к онлайн относится так же серьезно как и оффлайну. Именно эту мысль вы и подтверждаете мыслью о дачных домиках: чтобы построить дом нужен архитектор, а чтобы вести е-магазин, нужны профессиональный управленцы.


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