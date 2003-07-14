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контрольная закупка
14/07/2003
Прошу прощения за орфографию, уже на работе, а до сих пор сплю :)
Прошу прощения за орфографию, уже на работе, а до сих пор сплю :)
14/07/2003
Можно и мне 3 коп. вставить?
Очень меня порадовала эта дискуссия, так как созвучна моим размышлениям.
Я не очень-то опытный человек в Инете, но поосмотрелась, поначиталась, понаобщалась и для меня все четко встало по полочкам. И я теперь вижу перспективность он-лайна как инструмента. И буду сюда вкладывать силы и средства, так как этому есть продолжение.
Можно и мне 3 коп. вставить?
Очень меня порадовала эта дискуссия, так как созвучна моим размышлениям.
Я не очень-то опытный человек в Инете, но поосмотрелась, поначиталась, понаобщалась и для меня все четко встало по полочкам. И я теперь вижу перспективность он-лайна как инструмента. И буду сюда вкладывать силы и средства, так как этому есть продолжение.
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