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контрольная закупка



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Прошу прощения за орфографию, уже на работе, а до сих пор сплю :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
14/07/2003

Можно и мне 3 коп. вставить?

Очень меня порадовала эта дискуссия, так как созвучна моим размышлениям.

Я не очень-то опытный человек в Инете, но поосмотрелась, поначиталась, понаобщалась и для меня все четко встало по полочкам. И я теперь вижу перспективность он-лайна как инструмента. И буду сюда вкладывать силы и средства, так как этому есть продолжение.



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Светлана, поделитесь опытом, где можно действительно полезные вещи почитать, пообщаться? Мне тоже интересно освоить эту область :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
14/07/2003

Святослав,

опыт простой: получаешь информацию, перерабатываешь ее применительно к себе и делаешь выводы. Ну и новые мысли приходят, а это самое приятное.



Ссылка на сообщение Nik
14/07/2003

Святослав:

А вы думаете, в офлайне грамотных специалистов (намного) больше? Таких примеров как вы оприсали только применительно к офлайну тоже немало.



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Nik:

В оффлайне процветать без знаний и опыта не получится, особенно в высококонкурентных областях (речь уже не о коммерции).

Если сумеете доказать обратное - бога ради, будет интересно услышать :)



Ссылка на сообщение Nik
15/07/2003

Святослав:

А в онлайне, вы считаете, можно "процветать без знаний и опыта"?



Вообще-то, об уровне управленцев говорят не какие-то условные "профессиональные качества", а уровень их проектов. И не важно офлайн это, онлайн или продажа по телефону.


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