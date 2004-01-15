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Как увеличить продажи?...
15/01/2004
Раз открыла, значит было интересно. Мне тоже показалось интересным (тем более что в тот день было довольно много давно открытых веток форума обновлено). К тому же я нашел сообщение на Обороте, касаемо и вопароса и человека его задававшего. Удивительнее всего оказалось то, что это сообщение из Хабаровска. К тому же тема увеличения продаж мне лично интересна, в отличие от темы движкостроения.
Поэтому я решил поддержать эту обсуждение.
Раз открыла, значит было интересно. Мне тоже показалось интересным (тем более что в тот день было довольно много давно открытых веток форума обновлено). К тому же я нашел сообщение на Обороте, касаемо и вопароса и человека его задававшего. Удивительнее всего оказалось то, что это сообщение из Хабаровска. К тому же тема увеличения продаж мне лично интересна, в отличие от темы движкостроения.
Поэтому я решил поддержать эту обсуждение.
17/01/2004
=Света
Конечно можно. Только представь, что потом выяснится что занялась ты совсем не тем, чем надо или невовремя. А чтобы это знать и предвидеть, надо читать те учебники и делать все по-науке.
Вот например, ты занялась редизайном, а надо было просто подождать и пошел бум продаж. А ты не готова, потому что занималась не тем - редизайном вместо подготовки к буму. И твое незнание послужило твоим конкурентам, а ты пролетела.
=Света
Конечно можно. Только представь, что потом выяснится что занялась ты совсем не тем, чем надо или невовремя. А чтобы это знать и предвидеть, надо читать те учебники и делать все по-науке.
Вот например, ты занялась редизайном, а надо было просто подождать и пошел бум продаж. А ты не готова, потому что занималась не тем - редизайном вместо подготовки к буму. И твое незнание послужило твоим конкурентам, а ты пролетела.
15/03/2004
bugatti,
бесплатный совет - посмотрите в сторону создания клубов и поддержки движения стритрейсеров.
Сейчас там в основном сопляки на развалюхах или рычащих жигах.
В то же время многие вполне солидные люди заряжают себе под капот еще сотню лошадей просто так, для "пальцев" и уверенности. Правда используют более "гражданские" методы, без азота.
Опять же многие могут себе позволить вложить пяток-десяток тысяч, чтоб получть "боевую машину".
Но гонять-то негде :(
Инфраструктуры нет совсем. Пусть даже и незаконно гонять, все равно нужна некая структура, отсеивающая безденежных гонщиков: ставки для гонок - это главное
bugatti,
бесплатный совет - посмотрите в сторону создания клубов и поддержки движения стритрейсеров.
Сейчас там в основном сопляки на развалюхах или рычащих жигах.
В то же время многие вполне солидные люди заряжают себе под капот еще сотню лошадей просто так, для "пальцев" и уверенности. Правда используют более "гражданские" методы, без азота.
Опять же многие могут себе позволить вложить пяток-десяток тысяч, чтоб получть "боевую машину".
Но гонять-то негде :(
Инфраструктуры нет совсем. Пусть даже и незаконно гонять, все равно нужна некая структура, отсеивающая безденежных гонщиков: ставки для гонок - это главное
16/03/2004
2 Олег Краюшкин,
вспомнился анекдот про то, как старый директор помог молодой учительнице географии провести урок(окончание):
- Здорово, шнурки!
- Привет, ботинок!
- Сегодня мы будем натягивать г-н на глобус.
- А что такое глобус?
- Вот с этого и начнем!
Для общего развития предлагаю посмотерть фильм "форсаж" ;)
/я конечно понимаю, что тут все "специалисты продаж", но специфический товар специфической аудитории вот так вот, с наскока, не впаришь/
2 Олег Краюшкин,
вспомнился анекдот про то, как старый директор помог молодой учительнице географии провести урок(окончание):
- Здорово, шнурки!
- Привет, ботинок!
- Сегодня мы будем натягивать г-н на глобус.
- А что такое глобус?
- Вот с этого и начнем!
Для общего развития предлагаю посмотерть фильм "форсаж" ;)
/я конечно понимаю, что тут все "специалисты продаж", но специфический товар специфической аудитории вот так вот, с наскока, не впаришь/
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