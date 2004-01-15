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Как увеличить продажи?...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
15/01/2004

Раз открыла, значит было интересно. Мне тоже показалось интересным (тем более что в тот день было довольно много давно открытых веток форума обновлено). К тому же я нашел сообщение на Обороте, касаемо и вопароса и человека его задававшего. Удивительнее всего оказалось то, что это сообщение из Хабаровска. К тому же тема увеличения продаж мне лично интересна, в отличие от темы движкостроения.

Поэтому я решил поддержать эту обсуждение.



Ссылка на сообщение RaMan
15/01/2004

Да ладно вам, тема всегда актуальна, самый стандартный комментарий любому задавшему вопрос мол почитайте форум. Вот пусть читают:)



Ссылка на сообщение Константин
15/01/2004

:) Речь была о продаже страховых полисов.

Как оказалось, самый эффективный способ увеличения продаж - это принятие законов, обязывающих всех что то купить. :):) (в данном случае - автогражданку). Причем - ежегодно :)

Это - суперпромоушен! :)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
16/01/2004

=Константин.

Я думаю, что это решение не относится к методам стимулирования продаж и увеличения эффективности бизнеса, а скорее - к коньюнктуре рынка (то, что надо учитывать).

А вот увеличение продаж страховых полисов тема интересная.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
16/01/2004

Парадокс:

продажи можно сильно-сильно стараться увеличить, делать все но-науке и учебникам, но они никак особенно не увеличиваются. Что делать?

А плюнуть! Значит и не пойдет это пока. Заняться чем-то еще (не увеличением продаж, а редизайном, например, или вообще чем-то параллельным).



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
17/01/2004

=Света

Конечно можно. Только представь, что потом выяснится что занялась ты совсем не тем, чем надо или невовремя. А чтобы это знать и предвидеть, надо читать те учебники и делать все по-науке.

Вот например, ты занялась редизайном, а надо было просто подождать и пошел бум продаж. А ты не готова, потому что занималась не тем - редизайном вместо подготовки к буму. И твое незнание послужило твоим конкурентам, а ты пролетела.



Ссылка на сообщение bugatti
09/03/2004

а может ктонить подскажет, как увеличить продажи в тюнинговой компании? мы занимаемся довольно дорогостоящими вещами, ьакими как закись азота и компрессора? и де искать клиентов? заранее благодарна!



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
10/03/2004

=Бугатти

Что есть тюнинговая компания?

Увеличить продажи легко - надо только сильно постараться.

Найти клиентов можно там где обычно.

Чтобы что-то подсказать, необходимо знать более подробную информацию.



Ссылка на сообщение RaMan
10/03/2004

bugatti, полагаю, в вашем случае разумно обратиться к услугам специалистов, чтобы не тратить лишние деньги и прежде всего время. Конкретика вопроса наводит меня на такую мысль%)



Ссылка на сообщение bugatti
15/03/2004

а какая более подробная инфа нужна?



Ссылка на сообщение Роман
15/03/2004

bugatti,

бесплатный совет - посмотрите в сторону создания клубов и поддержки движения стритрейсеров.

Сейчас там в основном сопляки на развалюхах или рычащих жигах.

В то же время многие вполне солидные люди заряжают себе под капот еще сотню лошадей просто так, для "пальцев" и уверенности. Правда используют более "гражданские" методы, без азота.

Опять же многие могут себе позволить вложить пяток-десяток тысяч, чтоб получть "боевую машину".



Но гонять-то негде :(

Инфраструктуры нет совсем. Пусть даже и незаконно гонять, все равно нужна некая структура, отсеивающая безденежных гонщиков: ставки для гонок - это главное



Ссылка на сообщение bugatti
15/03/2004

а какая более подробная инфа нужна?



Ссылка на сообщение bugatti
15/03/2004

Олег Краюшкин а какая нужна информация?



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
16/03/2004

=Бугатти

1. Что есть тюнинговая компания?

2. Где обычно применяется закись азота и компрессора?

3. Кто обычно покупает Вашу продукцию?

4. Есть ли у вас конкуренты и сколько их?

5. Насколько уровень цен на Вашу продукцию отличается от цен Ваших конкурентов?



Ссылка на сообщение Роман
16/03/2004

2 Олег Краюшкин,

вспомнился анекдот про то, как старый директор помог молодой учительнице географии провести урок(окончание):

- Здорово, шнурки!

- Привет, ботинок!

- Сегодня мы будем натягивать г-н на глобус.

- А что такое глобус?

- Вот с этого и начнем!



Для общего развития предлагаю посмотерть фильм "форсаж" ;)

/я конечно понимаю, что тут все "специалисты продаж", но специфический товар специфической аудитории вот так вот, с наскока, не впаришь/


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