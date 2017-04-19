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Как создать простейший ИМ? Уже отчаялся найти подрядчика! Помогите!
19/04/2017
Как создать простейший ИМ? Уже отчаялся найти подрядчика! Помогите!
Нужно создать быстро на шаблоне простейший интернет магазин, полный аналог этого: http://stroymarket-shop.ru/
А) Месяц пытаюсь купить копию настроенного ИМ. Но если и продают, ужас какой-то предлагают.
Б) Пытался купить шаблонный магазин. Перешарил весь интернет. Отправил десятки заявок.
В итоге не могу найти адекватного и с опытом подрядчика.
Получаются варианты подрядчиков:
1. Предлагают поставить шаблон без настройки (ищут совсем дурака)
2. Подрядчик входит в ступор, когда говоришь, что надо загружать товары не руками.
3. Обещают сделать все, но примеров своих работ нет или мертвое убожество.
4. Соглашаются сделать все. Даже примеры работ есть (видимо чужих). Но работают без договора и с предоплатой (2 раза нас так кинули).
5. Предлагают только с нуля. А это Т.З. потом дизайн, потом верстку, потом…. короче долго и дорого (от 100 тыс).
6. Пытался сделать через фриланс. Но там 95% это студенты без опыта или кидалы.
7. Обращался в студии с офисом. Навязывают ужасный битрикс (чтобы потом вечно брать деньги с клиента на устранение глюков). Ценник от 200 тыс, реальные сроки от 6 мес и опять канитель с подробным Т.З., прототипами, дизайнами и т.д.
Какие еще варианты есть?
Как за неделю (две) запустить простой ИМ? И чтобы не кинули и сделали хорошо?
Какой примерный ценник на создание данного простого ИМ?
Вот простейшие требования что нам нужно:
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить или Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наша тематика: стройматериалы. Всего будет ~ 1000 товаров. Артикулы, наименования, картинки (привязаны к артикулу, дам в отдельной папке) и т.д. я предоставлю в экселевском файле с привязкой к артикулу.
Наполнить товарами сайт через созданный вами файл импорта.
Необходимый минимум:
Бесплатный движок (чтобы не было ограничений с лицензиями)
Каталог, расположенный слева, как тут: https://yadi.sk/i/6VAYV7Sv3GiRVR
Оформление заказа в корзине на 1 листе (чтобы покупателю было удобно и просто)
Заказ должен приходить на почту. Онлайн оплат, бонусов и прочей ерунды не надо.
Выгрузка товаров на Я.Маркет (только тех, которые в наличии)
Создать файл импорта, чтобы быстро ежедневно обновлять путем загрузки из файлов .xsl или .csv цены и др.. данные по товарам.
Сайт должен быть заточен под СЕО. Нормальные урлы, титлы и дискрипшины- загружать из файла импорта, а не руками!
Разделы: Новости
Купить в одно нажатие. Заказать звонок. Обратная связь. (попапы)
Зарегистрировать корпоративную почту на Yandex.ru или Mail.ru. и привязать к ней почту сайта. Поставить Я. Метрику и гугл аналитикс.
Сравнение товаров. Поиск на сайте по артикулу и названию
Слайдер (банер) на главной
Поставить онлайн-консультант
Желательно но Необязательно! (только если они стандартны и не влияют на сроки и стоимость)
Расчет доставки от суммы заказа (2 варианта: 500р на суммы до 10 000. И 0 руб на суммы свыше 10 000).
Закладки (список желаний)
Блок: "товар дня"
Блоки Статьи и Советы, Вопрос-Ответ (функционал как Новости).
Попап в карточке товара "Заказать из индивидуальное изготовление" (Галочка в заказе или ссылка на форму обратной связи).
Сайт (и модули) должны позволять делать любое кол-во копий сайта на других доменах (хоть 10 шт).
П.С. Можно сокращать/добавлять функции (если они не влияют на сроки и стоимость)
Главное быстро и качественно.
П.С. По сути нам только товары залить. Остальное стандартно и входит в любой движок ИМ.
Подойдет практически любой шаблон.
Как создать простейший ИМ? Уже отчаялся найти подрядчика! Помогите!
Нужно создать быстро на шаблоне простейший интернет магазин, полный аналог этого: http://stroymarket-shop.ru/
А) Месяц пытаюсь купить копию настроенного ИМ. Но если и продают, ужас какой-то предлагают.
Б) Пытался купить шаблонный магазин. Перешарил весь интернет. Отправил десятки заявок.
В итоге не могу найти адекватного и с опытом подрядчика.
Получаются варианты подрядчиков:
1. Предлагают поставить шаблон без настройки (ищут совсем дурака)
2. Подрядчик входит в ступор, когда говоришь, что надо загружать товары не руками.
3. Обещают сделать все, но примеров своих работ нет или мертвое убожество.
4. Соглашаются сделать все. Даже примеры работ есть (видимо чужих). Но работают без договора и с предоплатой (2 раза нас так кинули).
5. Предлагают только с нуля. А это Т.З. потом дизайн, потом верстку, потом…. короче долго и дорого (от 100 тыс).
6. Пытался сделать через фриланс. Но там 95% это студенты без опыта или кидалы.
7. Обращался в студии с офисом. Навязывают ужасный битрикс (чтобы потом вечно брать деньги с клиента на устранение глюков). Ценник от 200 тыс, реальные сроки от 6 мес и опять канитель с подробным Т.З., прототипами, дизайнами и т.д.
Какие еще варианты есть?
Как за неделю (две) запустить простой ИМ? И чтобы не кинули и сделали хорошо?
Какой примерный ценник на создание данного простого ИМ?
Вот простейшие требования что нам нужно:
Нам нужен несложный интернет магазин на бесплатном движке для запуска быстрых продаж.
Готовы купить или Копию уже сделанного вами несложного интернет магазина с небольшой правкой цветов дизайна и наполнением контента для нас. А если он создан на шаблоне, то можно вообще ничего править.
Наша тематика: стройматериалы. Всего будет ~ 1000 товаров. Артикулы, наименования, картинки (привязаны к артикулу, дам в отдельной папке) и т.д. я предоставлю в экселевском файле с привязкой к артикулу.
Наполнить товарами сайт через созданный вами файл импорта.
Необходимый минимум:
Бесплатный движок (чтобы не было ограничений с лицензиями)
Каталог, расположенный слева, как тут: https://yadi.sk/i/6VAYV7Sv3GiRVR
Оформление заказа в корзине на 1 листе (чтобы покупателю было удобно и просто)
Заказ должен приходить на почту. Онлайн оплат, бонусов и прочей ерунды не надо.
Выгрузка товаров на Я.Маркет (только тех, которые в наличии)
Создать файл импорта, чтобы быстро ежедневно обновлять путем загрузки из файлов .xsl или .csv цены и др.. данные по товарам.
Сайт должен быть заточен под СЕО. Нормальные урлы, титлы и дискрипшины- загружать из файла импорта, а не руками!
Разделы: Новости
Купить в одно нажатие. Заказать звонок. Обратная связь. (попапы)
Зарегистрировать корпоративную почту на Yandex.ru или Mail.ru. и привязать к ней почту сайта. Поставить Я. Метрику и гугл аналитикс.
Сравнение товаров. Поиск на сайте по артикулу и названию
Слайдер (банер) на главной
Поставить онлайн-консультант
Желательно но Необязательно! (только если они стандартны и не влияют на сроки и стоимость)
Расчет доставки от суммы заказа (2 варианта: 500р на суммы до 10 000. И 0 руб на суммы свыше 10 000).
Закладки (список желаний)
Блок: "товар дня"
Блоки Статьи и Советы, Вопрос-Ответ (функционал как Новости).
Попап в карточке товара "Заказать из индивидуальное изготовление" (Галочка в заказе или ссылка на форму обратной связи).
Сайт (и модули) должны позволять делать любое кол-во копий сайта на других доменах (хоть 10 шт).
П.С. Можно сокращать/добавлять функции (если они не влияют на сроки и стоимость)
Главное быстро и качественно.
П.С. По сути нам только товары залить. Остальное стандартно и входит в любой движок ИМ.
Подойдет практически любой шаблон.
20/04/2017
Если кто возьмётся сделать сайт, то пишите в личку.
Если кто возьмётся сделать сайт, то пишите в личку.
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