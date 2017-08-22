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Как правильно IP телефонию настроить для оператора, который 3 магазина обслуживает?



Ссылка на сообщение Владимир Ким,
Директор TAISO
22/08/2017

Добрый день!

Столкнулся с проблемой - есть 3 небольших интернет-магазина. И есть 2 хороших оператора. У каждого интернет-магазина свой телефон.

Вопрос - как сделать так, чтобы оператор мог принимать звонки с каждого магазина и делать исходящие звонки с соответствующего номера?

3 микросипа открывать? Это выглядит очень громоздко. Может есть более изящное решение?



Ссылка на сообщение Павел Дорофеев,
предприниматель produmán
Москва
1
22/08/2017

Настраиваете три линии в Zoiper (работаем с ним, лучше МикроСип). И вперед:
Менеджер увидит с какого сайта звонят.
А когда сам будет звонить, выбирает саначала линию.

Владимир Ким:

Добрый день!

Столкнулся с проблемой - есть 3 небольших интернет-магазина. И есть 2 хороших оператора. У каждого интернет-магазина свой телефон.

Вопрос - как сделать так, чтобы оператор мог принимать звонки с каждого магазина и делать исходящие звонки с соответствующего номера?

3 микросипа открывать? Это выглядит очень громоздко. Может есть более изящное решение?



Ссылка на сообщение Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
4
22/08/2017

Добрый день, в интернете видел на подобную тематику сайт, там все подробно описывают. Попробуйте погуглить, думаю найдете.



Ссылка на сообщение Владимир Ким,
Директор TAISO
22/08/2017

Павел, огромное спасибо за наводку! :)


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