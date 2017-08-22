Как правильно IP телефонию настроить для оператора, который 3 магазина обслуживает?

Добрый день!Столкнулся с проблемой - есть 3 небольших интернет-магазина. И есть 2 хороших оператора. У каждого интернет-магазина свой телефон.Вопрос - как сделать так, чтобы оператор мог принимать звонки с каждого магазина и делать исходящие звонки с соответствующего номера?3 микросипа открывать? Это выглядит очень громоздко. Может есть более изящное решение?