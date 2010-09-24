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как назвать фирму по сборке мебели?
24/09/2010
mebelissimus
mebelissimus
13/03/2011
Сохрани на компьютер почитай и подумай.
Есть реальный шанс заработать приличные деньги в Интернете, можете не верить, я сам долго сомневался, но это действительно работает!!! Заработайте от 1000 до 6000$ и более – все зависит от вашего желания и активности, используя интернет кошелёк.
На одном из форумов я наткнулся на статью, что будет приведена ниже. Дочитайте до конца данную статью, уделите всего 10 минут, Я Вас уверяю - Ваше материальное положение резко улучшится!
Автор не я, нашел на бизнес-форуме. ЧИТАЯ ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ! Это изменило и мою! Бродя, как обычно, по разного рода форумам, я нахожу эту статью, в которой говорится, что МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПР. Ну да, подумал я, это должно быть очередной фишкой для лохов, но решил всё-таки дочитать до конца и узнать, что нам за Гербалайф предлагают.
Никаких уловокУстановил Интернет кошелёк, , и начал рассылать эти объявления по разным форумам. В течение 2-х дней я зарегистрировался на 150 бизнес форумах и бесплатных досках объявлений.
Прошла неделя, заглядываю в свой Интернет кошелек, и угадайте ЧТО! Поступлений никаких нет вообще. А разные участники пишут, что за неделю заработали кто по 25$, кто по 15$. Пиши, пропалo, подумал я, попал в очередной лохотрон, как последний лох, желающий заработать за пару недель тысячи долларов.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
. Ну и бросил это занятие, так и не дослав свое объявление до 200 форумов. Ещё через неделю, ради любопытства заглянул в свой Интернет кошелек. Смотрю, всего одно поступление 30 руб.
Да, думаю, случайно нашёлся такой же наивный человек – хорошо не я один такой глупый. Прошло еще около 2х недель открыл свой Интернет кошелек, а в нем уже около 30$. Около 900рублей. Ни фига себе. Откуда? Непонятная картина. И вдруг после 1 месяца началось самое интересное: на мой кошелёк стали приходить деньги каждый день, спустя ещё 2 недели на моем счету уже было около 500$.!!!!
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
! После этого я отправил свои объявления ещё примерно на 150 форумов. Результат был ошеломляющий.
По прошествии всего 2 месяцев, я получил 4 700$ и деньги идут каждый день. Да я чуть в обморок от счастья не упал. Да я студент.
Я был в очень плохом экономическом положении и долго не мог найти себе подходящую работу до того, как наткнулся на эту статью.
Я не поверил, что это работает, пока не начал получать переводы со всего света. Я купил всё, что мне надо, сам оплачиваю учебу, сессию, снимаю квартиру. Моя работа теперь - это каждый день по 2 часа в Интернете и ВСЁ!
ШАГ К УСПЕХУ:
все что требуется это зарегистрироватся по ссылке и читать письма+ подкидывать эту инфу друзьям и на форумы ,все зависит только от вас .
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
Разместите эту статью на не менее чем 200 форумах, гостевых книгах или обьявлениях и т.д. Запомните, чем больше вы разместите, тем выше будет ваш доход, и этот доход будет напрямую зависеть от вас. Размещение этой статьи на 200-300 форумах, даже на самых малопосещаемых, гарантирует Вам доход 6 тыс. $ - ЭТО МИНИМУМ!
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
! Стоит потрудиться, позарегестрироваться на форумах. Больше размещений больше доход при том в геометрической прогрессии. ПОМНИТЕ ЭТО! Этот бизнес продолжает существовать и процветать только БЛАГОДАРЯ ЧЕСТНОСТИ И СЕРЬЕЗНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Итак, когда вы достигнете первой позиции, вы будете иметь тысячи долларов просто как создатель списка! совсем пустяковой работы! Главное, что эта фишка работает и это здорово! Займитесь этим сейчас - не откладывая на завтра! ВРЕМЯ ДЕНЬГИ! Как распространять информацию в форумах.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
1) Открываем, поисковик rambler.ru, yandex.ru, google.com, aport.ru, yahoo.com
2) Пишем в строке поиска фразу: форум начать новую тему или каталог форумов.
Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на МИЛЛИОНЫ новых тем форумов. И еще: не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то, что этот бизнес действительно работает!
2)
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
3)
А если Вы всё сделаете так, как я описал выше, ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ, КЛЯНУСЬ ВАМ! Эта строка для пессимистов: А вдруг этот бизнес рухнет и мне никто денег не пришлёт? НО ВЕДЬ каждый день в Интернете появляются от 20000 до 50000 тысяч новых пользователей! Каждый день в Интернете появляются десятки новых сайтов и сотни форумов для заполнения новых тем. ЭТО ФАКТ! По прогнозам специалистов, только к 2009 году количество пользователей Интернетом увеличится с нынешних 9 миллионов человек, до 31 миллиона!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Некоторые люди начали писать, что уже пробовали себя в этом виде заработка, и поступлений было мало либо вообще не было, утверждая, что форумы пестрят подобными объявлениями и призывами - ЭТО НЕ ТАК! Это самая действенная и надежная на сегодняшний день система. Участник ничего не зарабатывает только в 2 случаях:
1) если он нечестен;
2) если отправил эту статью менее чем на 50 форумов.
И терпение, поступления начнут идти не ранее через неделю и то по 1$.
Человек должен прочитать Ваше объявление, заинтересоваться, изучить систему, установить кошелек,.Потом он должен начать распространять объявления с Вашим кошельком. На это у него может уйти неделя, и ещё неделя, чтобы найти новых заинтересованных людей. Я сам был в раздумии около недели. Процесс не такой быстрый, как может показаться. Но основательный.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
Хорошие поступления начнутся не ранее чем через 1,5 месяца и будут идти долгое время, с Вашего первого объявления. Доходы будут огромные. Даже если Вы получите через 2 недели всего 1$, значит, система заработала, человек начал посылать Ваши объявления. Ждите, не удаляйте кошелек, а лучше продолжайте посылать свои объявления.
И ещё, даже когда на форуме 20 одинаковых объявлений реклама всё равно работает – ЭТО ЗАКОН РЕКЛАМЫ! (вспомните, по телевизору уже 10 лет рекламируют одни и те же товары: орбит; бульонные кубики; прокладки и т.д., а рекламодатели тратят на свою рекламу огромные средства, потому что она окупается). Всем удачи…
Р.S. добавлю от себя, я сам не верил, но дело пошло… я не знаю откуда приходят деньги, каждый день по 60-90 максимум пришло 330 за день… Я знаю Вы мне не верите, я сам не верил…
все что требуется это зарегистрироватся по ссылке и читать письма+ подкидывать эту инфу друзьям и на форумы ,все зависит только от вас .
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
Сохрани на компьютер почитай и подумай.
Есть реальный шанс заработать приличные деньги в Интернете, можете не верить, я сам долго сомневался, но это действительно работает!!! Заработайте от 1000 до 6000$ и более – все зависит от вашего желания и активности, используя интернет кошелёк.
На одном из форумов я наткнулся на статью, что будет приведена ниже. Дочитайте до конца данную статью, уделите всего 10 минут, Я Вас уверяю - Ваше материальное положение резко улучшится!
Автор не я, нашел на бизнес-форуме. ЧИТАЯ ЭТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ! Это изменило и мою! Бродя, как обычно, по разного рода форумам, я нахожу эту статью, в которой говорится, что МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА ПАРУ НЕДЕЛЬ ПР. Ну да, подумал я, это должно быть очередной фишкой для лохов, но решил всё-таки дочитать до конца и узнать, что нам за Гербалайф предлагают.
Никаких уловокУстановил Интернет кошелёк, , и начал рассылать эти объявления по разным форумам. В течение 2-х дней я зарегистрировался на 150 бизнес форумах и бесплатных досках объявлений.
Прошла неделя, заглядываю в свой Интернет кошелек, и угадайте ЧТО! Поступлений никаких нет вообще. А разные участники пишут, что за неделю заработали кто по 25$, кто по 15$. Пиши, пропалo, подумал я, попал в очередной лохотрон, как последний лох, желающий заработать за пару недель тысячи долларов.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
. Ну и бросил это занятие, так и не дослав свое объявление до 200 форумов. Ещё через неделю, ради любопытства заглянул в свой Интернет кошелек. Смотрю, всего одно поступление 30 руб.
Да, думаю, случайно нашёлся такой же наивный человек – хорошо не я один такой глупый. Прошло еще около 2х недель открыл свой Интернет кошелек, а в нем уже около 30$. Около 900рублей. Ни фига себе. Откуда? Непонятная картина. И вдруг после 1 месяца началось самое интересное: на мой кошелёк стали приходить деньги каждый день, спустя ещё 2 недели на моем счету уже было около 500$.!!!!
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
! После этого я отправил свои объявления ещё примерно на 150 форумов. Результат был ошеломляющий.
По прошествии всего 2 месяцев, я получил 4 700$ и деньги идут каждый день. Да я чуть в обморок от счастья не упал. Да я студент.
Я был в очень плохом экономическом положении и долго не мог найти себе подходящую работу до того, как наткнулся на эту статью.
Я не поверил, что это работает, пока не начал получать переводы со всего света. Я купил всё, что мне надо, сам оплачиваю учебу, сессию, снимаю квартиру. Моя работа теперь - это каждый день по 2 часа в Интернете и ВСЁ!
ШАГ К УСПЕХУ:
все что требуется это зарегистрироватся по ссылке и читать письма+ подкидывать эту инфу друзьям и на форумы ,все зависит только от вас .
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
Разместите эту статью на не менее чем 200 форумах, гостевых книгах или обьявлениях и т.д. Запомните, чем больше вы разместите, тем выше будет ваш доход, и этот доход будет напрямую зависеть от вас. Размещение этой статьи на 200-300 форумах, даже на самых малопосещаемых, гарантирует Вам доход 6 тыс. $ - ЭТО МИНИМУМ!
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
! Стоит потрудиться, позарегестрироваться на форумах. Больше размещений больше доход при том в геометрической прогрессии. ПОМНИТЕ ЭТО! Этот бизнес продолжает существовать и процветать только БЛАГОДАРЯ ЧЕСТНОСТИ И СЕРЬЕЗНОСТИ УЧАСТНИКОВ.
Итак, когда вы достигнете первой позиции, вы будете иметь тысячи долларов просто как создатель списка! совсем пустяковой работы! Главное, что эта фишка работает и это здорово! Займитесь этим сейчас - не откладывая на завтра! ВРЕМЯ ДЕНЬГИ! Как распространять информацию в форумах.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
1) Открываем, поисковик rambler.ru, yandex.ru, google.com, aport.ru, yahoo.com
2) Пишем в строке поиска фразу: форум начать новую тему или каталог форумов.
Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на МИЛЛИОНЫ новых тем форумов. И еще: не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то, что этот бизнес действительно работает!
2)
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
3)
А если Вы всё сделаете так, как я описал выше, ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ, КЛЯНУСЬ ВАМ! Эта строка для пессимистов: А вдруг этот бизнес рухнет и мне никто денег не пришлёт? НО ВЕДЬ каждый день в Интернете появляются от 20000 до 50000 тысяч новых пользователей! Каждый день в Интернете появляются десятки новых сайтов и сотни форумов для заполнения новых тем. ЭТО ФАКТ! По прогнозам специалистов, только к 2009 году количество пользователей Интернетом увеличится с нынешних 9 миллионов человек, до 31 миллиона!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Некоторые люди начали писать, что уже пробовали себя в этом виде заработка, и поступлений было мало либо вообще не было, утверждая, что форумы пестрят подобными объявлениями и призывами - ЭТО НЕ ТАК! Это самая действенная и надежная на сегодняшний день система. Участник ничего не зарабатывает только в 2 случаях:
1) если он нечестен;
2) если отправил эту статью менее чем на 50 форумов.
И терпение, поступления начнут идти не ранее через неделю и то по 1$.
Человек должен прочитать Ваше объявление, заинтересоваться, изучить систему, установить кошелек,.Потом он должен начать распространять объявления с Вашим кошельком. На это у него может уйти неделя, и ещё неделя, чтобы найти новых заинтересованных людей. Я сам был в раздумии около недели. Процесс не такой быстрый, как может показаться. Но основательный.
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
Хорошие поступления начнутся не ранее чем через 1,5 месяца и будут идти долгое время, с Вашего первого объявления. Доходы будут огромные. Даже если Вы получите через 2 недели всего 1$, значит, система заработала, человек начал посылать Ваши объявления. Ждите, не удаляйте кошелек, а лучше продолжайте посылать свои объявления.
И ещё, даже когда на форуме 20 одинаковых объявлений реклама всё равно работает – ЭТО ЗАКОН РЕКЛАМЫ! (вспомните, по телевизору уже 10 лет рекламируют одни и те же товары: орбит; бульонные кубики; прокладки и т.д., а рекламодатели тратят на свою рекламу огромные средства, потому что она окупается). Всем удачи…
Р.S. добавлю от себя, я сам не верил, но дело пошло… я не знаю откуда приходят деньги, каждый день по 60-90 максимум пришло 330 за день… Я знаю Вы мне не верите, я сам не верил…
все что требуется это зарегистрироватся по ссылке и читать письма+ подкидывать эту инфу друзьям и на форумы ,все зависит только от вас .
http://www.wmmail.ru/index.php?cf=reg-n ... =dvorckeen
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