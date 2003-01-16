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КАК НАЛАДИТЬ ПЛАТЕЖИ?



Ссылка на сообщение Виктор
16/01/2003

от НСП уже с января 2002 года спасает.

а от 3% сбербанку не спасет.



Ссылка на сообщение Spirit
16/01/2003

Хм.... а можно поподробнее о пересылке наложенным платежом? Меня интересуют именно проблемы с налоговой, которые могут возникнуть при оплате на мой личный адрес товаров, изготавливаемых моей фирмой и продаваемых через веб-сайт.



Ссылка на сообщение коллега
17/01/2003

Ребята, что Вы замарачиваетесь на налоги? Зарегистрируйтесь как ЧП-шники и с Нового года по новому закону платите или 6% с оборота или 15% с прибыли. При такой форме собственности Вы можете даже открыть валютный счёт. А если инспектор пристанет с другими налогами , то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся.



Ссылка на сообщение Григорий
17/01/2003

Сейчас можно использовать упрощенную систему налогообложения. В этом случае не будет ни НДС ни НСП.



Ссылка на сообщение Нестор
17/01/2003

4коллега:

"""то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся."""

Не заткнутся, а в ОБЭП просто пару строк черкнут, а уж там знают, как таких умельцев привлечь.

Так что лучше ничего не говорить, а просто правильно учитывать, а если что не так - в суд...


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