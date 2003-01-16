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КАК НАЛАДИТЬ ПЛАТЕЖИ?
16/01/2003
от НСП уже с января 2002 года спасает.
а от 3% сбербанку не спасет.
от НСП уже с января 2002 года спасает.
а от 3% сбербанку не спасет.
17/01/2003
Ребята, что Вы замарачиваетесь на налоги? Зарегистрируйтесь как ЧП-шники и с Нового года по новому закону платите или 6% с оборота или 15% с прибыли. При такой форме собственности Вы можете даже открыть валютный счёт. А если инспектор пристанет с другими налогами , то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся.
Ребята, что Вы замарачиваетесь на налоги? Зарегистрируйтесь как ЧП-шники и с Нового года по новому закону платите или 6% с оборота или 15% с прибыли. При такой форме собственности Вы можете даже открыть валютный счёт. А если инспектор пристанет с другими налогами , то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся.
17/01/2003
4коллега:
"""то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся."""
Не заткнутся, а в ОБЭП просто пару строк черкнут, а уж там знают, как таких умельцев привлечь.
Так что лучше ничего не говорить, а просто правильно учитывать, а если что не так - в суд...
4коллега:
"""то скажите ему, что хостинг откроете в Голландии, а мерчант экаунт в Дэловере и тогда они вообще ни копейки не получат.Они ни хрена в этом не понимают и сразу заткнутся."""
Не заткнутся, а в ОБЭП просто пару строк черкнут, а уж там знают, как таких умельцев привлечь.
Так что лучше ничего не говорить, а просто правильно учитывать, а если что не так - в суд...
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