Как найти отличного менеджера по продажам и удержать его - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
31/08/2017
Обсуждение материала "Как найти отличного менеджера по продажам и удержать его Вакансии "менеджер по продажам", в том числе по продажам через Интернет, регулярно появляются на рынке труда. Таких сотрудников, в зависимости от задач, стоящих перед ними, можно разделить на три большие группы >>>".
Обсуждение материала "Как найти отличного менеджера по продажам и удержать его Вакансии "менеджер по продажам", в том числе по продажам через Интернет, регулярно появляются на рынке труда. Таких сотрудников, в зависимости от задач, стоящих перед ними, можно разделить на три большие группы >>>".
Misha Sivachenko,
продавец roar
продавец roar
31/08/2017
своег продажника мы нашли на авито, вернее он сам откликнулся на вакансию. работает уже 3 год и мы его не "держим". почему? да потому что в вакансии сразу расписали как будет выглядеть рабочий процесс и что нам требуется) результат - все стороны довольны
своег продажника мы нашли на авито, вернее он сам откликнулся на вакансию. работает уже 3 год и мы его не "держим". почему? да потому что в вакансии сразу расписали как будет выглядеть рабочий процесс и что нам требуется) результат - все стороны довольны
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