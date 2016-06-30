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Как купить 1С 8 УТ проф со скидкой?



Ссылка на сообщение gencen.ru
30/06/2016

Учитывая, что 1С не скрывает, что наценка их партнёров составляет от 50% и более, то хочется приобрести программку 1С УТ версии проф с приличной скидкой. Никто не реализовывал такую идею? 8)



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
01/07/2016

Вы продаете продукцию за десятки и сотни тысяч рублей и тратите время, чтобы найти способ сэкономить несколько тысяч рублей? :) :) :)

Че-то я не понимаю в этой жизни... :roll:



Ссылка на сообщение gencen.ru
01/07/2016

Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает? И правда чего-то не понимаете в этой жизни. :| А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта? Флаг в руки.
P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
01/07/2016

gencen.ru:

Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает?


Для меня сотрудник это часть компании. В данном случае подразумеваются серьезные обороты и неплохая прибыль. В связи с этим стоимость человека/часа такая, что невыгодно искать мелкую скидку чтобы сэкономить незначительную сумму.

gencen.ru:

А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта?


Нет, послал бы на гос. закупки :D

И да, пример с гос. конторой реально бредовый)

gencen.ru:

P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.


Чисто ради фана посчитайте, сколько времени потратили на поиск скиди. Соотнесите размер скидки с потраченным временем. Оно того стоило?



Ссылка на сообщение Фролик
02/07/2016

Антон, ты просто не умеешь считать деньги



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
04/07/2016

Фролик:

Антон, ты просто не умеешь считать деньги


Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.

Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.

А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку :| :?



Ссылка на сообщение Фролик
04/07/2016

Anton Shishkin:

Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.

Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.


Нет прямой такой зависимости. Человек не может работать 24 часа. И не факт, что потратив пару часов он бы использовал эти пару часов на зарабатывание денег. Это же не конвейер



Anton Shishkin:

А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку


Ну вот я не готов, например, платить 1000 руб за РКО в банке, потому что делаю 1-2 платежки в месяц, т.е. каждая платежка обходится мне в 500-1000 руб. Поэтому я выбираю банк, где РКО бесплатное.



Ссылка на сообщение Roland
04/07/2016

Чем богаче контора, тем больше скидку ищут и за 3 рубля удавятся, проверено. Но с 1С ждет птица обломинго, т.к. для нормального франчайзи это геморрой и опасная суета с отчетностью перед 1с. Такое возможно проделать только с хорошими знакомыми и то не факт. Так что тема интересна, но далека от реальности. :lol:



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
04/07/2016

Roland:

Так что тема интересна, но далека от реальности


Для 1С тема скидок интересна в зависимости от объемов. Машин на 20-30, да ещё и с нестандартной конфигурацией скидку выбить как нефиг делать - сами сделают (по щелчку пальцев клиента).

Если речь об одном-двух пользователях, то скидку на мой взгляд делать не за что. Ибо любая скидка должна быть мотивирована.



Ссылка на сообщение im_mons
06/07/2016

Скидки бывают во время обновления версий ПО или от количества лицензий. В остальном политика 1с уравнивает все франчайзи



Ссылка на сообщение Ademar
07/03/2017

проблем с скидкой на 1С не встречал, обычно сами франчайзи предлагают, могут и 20-30% дать, если конечно их заинтересовать, типа встанете к ним на сервис обслуживание, и что много проектов доработок:)



Ссылка на сообщение Федор Овчинов,
Директор Стил Ком
15:09

Я решил не покупать 1 С, а взять в аренду, так мне один человек порекомендовал сделать, который в этой теме разбирается очень хорошо. В общем долго не мог найти нормальную компанию, но потом случайно совершенно нашел одну неплохую организацию и у них арендовал, на самых выгодных условиях. Не жалею вообще, что к ним именно обратился. Цена вполне адекватная http ://arenda-it.ru/


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