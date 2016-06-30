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Как купить 1С 8 УТ проф со скидкой?
30/06/2016
Учитывая, что 1С не скрывает, что наценка их партнёров составляет от 50% и более, то хочется приобрести программку 1С УТ версии проф с приличной скидкой. Никто не реализовывал такую идею?
Учитывая, что 1С не скрывает, что наценка их партнёров составляет от 50% и более, то хочется приобрести программку 1С УТ версии проф с приличной скидкой. Никто не реализовывал такую идею?
01/07/2016
Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает? И правда чего-то не понимаете в этой жизни. А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта? Флаг в руки.
P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.
Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает? И правда чего-то не понимаете в этой жизни. А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта? Флаг в руки.
P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.
01/07/2016
Для меня сотрудник это часть компании. В данном случае подразумеваются серьезные обороты и неплохая прибыль. В связи с этим стоимость человека/часа такая, что невыгодно искать мелкую скидку чтобы сэкономить незначительную сумму.
Нет, послал бы на гос. закупки
И да, пример с гос. конторой реально бредовый)
Чисто ради фана посчитайте, сколько времени потратили на поиск скиди. Соотнесите размер скидки с потраченным временем. Оно того стоило?
gencen.ru:
Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает?
Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает?
Для меня сотрудник это часть компании. В данном случае подразумеваются серьезные обороты и неплохая прибыль. В связи с этим стоимость человека/часа такая, что невыгодно искать мелкую скидку чтобы сэкономить незначительную сумму.
gencen.ru:
А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта?
А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта?
Нет, послал бы на гос. закупки
И да, пример с гос. конторой реально бредовый)
gencen.ru:
P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.
P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.
Чисто ради фана посчитайте, сколько времени потратили на поиск скиди. Соотнесите размер скидки с потраченным временем. Оно того стоило?
04/07/2016
Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.
Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.
А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку
Фролик:
Антон, ты просто не умеешь считать деньги
Антон, ты просто не умеешь считать деньги
Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.
Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.
А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку
04/07/2016
Нет прямой такой зависимости. Человек не может работать 24 часа. И не факт, что потратив пару часов он бы использовал эти пару часов на зарабатывание денег. Это же не конвейер
Ну вот я не готов, например, платить 1000 руб за РКО в банке, потому что делаю 1-2 платежки в месяц, т.е. каждая платежка обходится мне в 500-1000 руб. Поэтому я выбираю банк, где РКО бесплатное.
Anton Shishkin:
Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.
Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.
Просто в некоторых случаях не искать экономию гораздо выгоднее, чем искать её.
Ну т.е., как пример: пока ты не ищешь, как сэкономить пару тысяч, ты зарабатываешь больше.
Нет прямой такой зависимости. Человек не может работать 24 часа. И не факт, что потратив пару часов он бы использовал эти пару часов на зарабатывание денег. Это же не конвейер
Anton Shishkin:
А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку
А в целом, я за оптимизацию расходов, но не за тотальную экономию. Тотальная экономия на всём что только можно и нельзя ведёт этот мир только в одно место - в пятую точку
Ну вот я не готов, например, платить 1000 руб за РКО в банке, потому что делаю 1-2 платежки в месяц, т.е. каждая платежка обходится мне в 500-1000 руб. Поэтому я выбираю банк, где РКО бесплатное.
04/07/2016
Чем богаче контора, тем больше скидку ищут и за 3 рубля удавятся, проверено. Но с 1С ждет птица обломинго, т.к. для нормального франчайзи это геморрой и опасная суета с отчетностью перед 1с. Такое возможно проделать только с хорошими знакомыми и то не факт. Так что тема интересна, но далека от реальности.
Чем богаче контора, тем больше скидку ищут и за 3 рубля удавятся, проверено. Но с 1С ждет птица обломинго, т.к. для нормального франчайзи это геморрой и опасная суета с отчетностью перед 1с. Такое возможно проделать только с хорошими знакомыми и то не факт. Так что тема интересна, но далека от реальности.
04/07/2016
Для 1С тема скидок интересна в зависимости от объемов. Машин на 20-30, да ещё и с нестандартной конфигурацией скидку выбить как нефиг делать - сами сделают (по щелчку пальцев клиента).
Если речь об одном-двух пользователях, то скидку на мой взгляд делать не за что. Ибо любая скидка должна быть мотивирована.
Roland:
Так что тема интересна, но далека от реальности
Так что тема интересна, но далека от реальности
Для 1С тема скидок интересна в зависимости от объемов. Машин на 20-30, да ещё и с нестандартной конфигурацией скидку выбить как нефиг делать - сами сделают (по щелчку пальцев клиента).
Если речь об одном-двух пользователях, то скидку на мой взгляд делать не за что. Ибо любая скидка должна быть мотивирована.
Федор Овчинов,
Директор Стил Ком
Директор Стил Ком
15:09
Я решил не покупать 1 С, а взять в аренду, так мне один человек порекомендовал сделать, который в этой теме разбирается очень хорошо. В общем долго не мог найти нормальную компанию, но потом случайно совершенно нашел одну неплохую организацию и у них арендовал, на самых выгодных условиях. Не жалею вообще, что к ним именно обратился. Цена вполне адекватная http ://arenda-it.ru/
Я решил не покупать 1 С, а взять в аренду, так мне один человек порекомендовал сделать, который в этой теме разбирается очень хорошо. В общем долго не мог найти нормальную компанию, но потом случайно совершенно нашел одну неплохую организацию и у них арендовал, на самых выгодных условиях. Не жалею вообще, что к ним именно обратился. Цена вполне адекватная http ://arenda-it.ru/
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