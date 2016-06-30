Как купить 1С 8 УТ проф со скидкой?

gencen.ru:



Вы ассоциируете сотрудника компании со стоимостью продукта который она предлагает?

Для меня сотрудник это часть компании. В данном случае подразумеваются серьезные обороты и неплохая прибыль. В связи с этим стоимость человека/часа такая, что невыгодно искать мелкую скидку чтобы сэкономить незначительную сумму.

gencen.ru:



А если бы я зарегился с ником, к примеру, в порядке бреда - "администрация президента", вы бы, вместо ответа по теме, стали бы разглагольствовать - почему у АП нет денег на закупку софта?

Нет, послал бы на гос. закупкиИ да, пример с гос. конторой реально бредовый)

gencen.ru:



P.S. По теме - вопрос снят, скидку прямым путём не получить, антидемпиновый механизм у франчайзи 1С построен неплохо, сужу по общению с несколькими некрупными компаниями. Хотя, ценник на некоторые коробочные продукты в Озоне и Юлмарте вдвое ниже, чем заявлено у 1С.

Чисто ради фана посчитайте, сколько времени потратили на поиск скиди. Соотнесите размер скидки с потраченным временем. Оно того стоило?