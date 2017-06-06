Итак, кто уже перевёл ИМ на работу с онлайн-кассами?

Сергей ---:



А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.

А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.

Для меня, к сожалению, не проясняетсяУ меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?