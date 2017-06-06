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Итак, кто уже перевёл ИМ на работу с онлайн-кассами?



Ссылка на сообщение Pavel Fm,
chief SnS
Москва, Россия
1
06/06/2017

1 июля на носу, а ясности в вопросе работы с 54-ФЗ так и не появилось.
Кто решил для себя этот вопрос и как?
Сразу оговорюсь, интересуют небольшие интернет-магазины и подходящие для них варианты работы.

Подключились к Атолу? Купили кассу и поставили под стол дома? Выключили приём платежей и просите покупателей присылать наличку почтой в конвертах? Закрыли свой сайт и перешли на маркетплейсы? Решили забить на всё и работать до упора по старинке?

Признаюсь, я сам в некотором замешательстве.



Ссылка на сообщение Сергей ---,
Генеральный директор ООО "Техномир"
Москва, РФ
06/06/2017

А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.

Срок поставки онлайн касс сейчас 45-60 дней (по крайней мере, я говорю о тех, что нам подходят для малого бизнеса и интеграции с 1с, либо вариант 2 - переплачивать за срочность поставки 5-10 тысяч). Т.е. если кто решил заниматься вопросом покупки кассы сейчас (как мы), то однозначно не успеет. Поэтому в новостях уже написали, что важно заключить договор с ОФД и договор на поставку кассы до 1-го июля, тогда штрафовать за неиспользование новой кассы вас не будут. Потом скорее всего переходный период будет до 1.09-1.10, пока все кассы поставщики не поставят и их покупатели не начнут работать (т.е. можно будет работать на старой кассе еще какое-то время). Ну а после этого срока уже пиняйте на себя, почему не начали использовать онлайн кассу.

Что касается Атол-онлайн, то идея его использования несколько бредовая, т.к. плата в 40+ тысяч не особо прельщает, ну и если вы работаете в розницу еще (как пвз), то я не уверен, что атол вам поможет (точнее наверняка не поможет, т.к. он не умеет пробивать бумажные чеки).
Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса. И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.
Вроде все, если где не прав поправляйте.



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
06/06/2017

Сергей ---:

Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса.

А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.

Сергей ---:

И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.

Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.



Ссылка на сообщение Сергей ---,
Генеральный директор ООО "Техномир"
Москва, РФ
06/06/2017

Alexander Pushkin:

А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.


Тот же Атол 11ф нас устроит по словам специалиста. А как совмещать - да наверное также как и сейчас. Оплата по карте в офисе и оплата наличными в офисе проходят же по разным итогам, если смотреть по Z-отчетам. Вот по всей вероятности та же идея и будет использоваться для разделения сайта и иных платежей. Тут больше вопросов к тому, кто будет настраивать.

Alexander Pushkin:

Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.


Я в детали не вникал, на это есть бухгалтер, которая консультируется с юристом. Для меня же ответа ФНС на этой странице chem-grozit-biznesu-perehod-na-onlajn-kassy-s-2016-goda-i42658-19.html#p236028 по поводу момента оплаты вполне достаточно. На данный момент мне важнее логика этого закона, чем отдельные нюансы его применения.



Ссылка на сообщение Alexander Pushkin,
ceo qwerty
Москва, Россия
06/06/2017

А какую настройку хотите от 1С и от какого решения УТ, Бух ?
Сейчас 1С поддерживает 11Ф, как ФР.
Мне еще нравиться ШТРИХ-МПЛЕЙ-Ф, но он не поддерживает работу в ФР режиме. В нем проще будет бить розницу и отправлять это в 1с.



Ссылка на сообщение Сергей ---,
Генеральный директор ООО "Техномир"
Москва, РФ
06/06/2017

Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.



Ссылка на сообщение Артём Рогожин,
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
07/06/2017

Сергей ---:

Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.

А что думаете по поводу АТОЛ 60Ф? Объединяет в одном корпусе онлайн-кассу и терминал эквайринга. Есть желание сэкономить, но пока непонятно как связать с 1С УТ.



Ссылка на сообщение Pavel Fm,
chief SnS
Москва, Россия
1
07/06/2017

Сергей ---:

А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.


Для меня, к сожалению, не проясняется :)

У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?

И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?



Ссылка на сообщение Антон Серко,
Директор siladez.ru
Москва, Роисся
07/06/2017

Pavel Fm:

Сергей ---:

А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.


Для меня, к сожалению, не проясняется :)

У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?

И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?


Автономных вариантов не много, т.к. у традиционной кассы нужно открывать и закрывать смену каждые 24 часа. Есть облачные решения - но цена высока!

По поводу маркетплейсов - это надо точно разбирать схему как вы получаете деньги на ПэйПэл, где клиент платит, в какой момент (предоплата или нет), какой договор. Сложно, начинайте разгребать по кусочкам. Если что-то непонятно, то лучше платежный вариант отключить.



Ссылка на сообщение Сергей ---,
Генеральный директор ООО "Техномир"
Москва, РФ
07/06/2017

Pavel Fm:

Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?


Чтобы касса что-то отправляла ее придется интегрировать с чем-то. С сайтом, с таблицей эксель, csv файлом выгрузки или чем-то еще, куда касса будет смотреть, формировать и отправлять новые чеки. Как все это будет выглядеть мне сказать сложно, нужно консультироваться с программистами, осуществляющими такую настройку. Они же и должны подсказать какую кассу лучше использовать. И если исходными данными будет что-то (сайт, файл и тп.), то и заносить номенклатуру в кассу вам не потребуется, вся информация там будет.

Pavel Fm:

И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?


Есть оплата за товар от покупателя физ лица, есть чек (без нюансов). Интегрировать вы это все никак не сможете скорее всего, максимум наверное сможете получать выгрузку заказов. Значит чеки придется отправлять все равно в ручном режиме. Ну или полуавтоматическом. У вас же все равно должна быть учетная система, вот в ней привязываете чек к реализации товара.
Ну и важно прописать что вы считаете моментом оплаты. Чтобы этот момент был понятен и покупателю и продавцу. Смотрите заказы раз в три дня - напишите, что момент оплаты - момент просмотра вами заказов или создания реализации. Могу быть не прав, но я не думаю что вас за это кто-то захочет в ближайший год оштрафовать (дух закона в другом!).



Ссылка на сообщение Pavel Fm,
chief SnS
Москва, Россия
1
14:24

Ну как, все обновились? :D


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