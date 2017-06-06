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Итак, кто уже перевёл ИМ на работу с онлайн-кассами?
06/06/2017
1 июля на носу, а ясности в вопросе работы с 54-ФЗ так и не появилось.
Кто решил для себя этот вопрос и как?
Сразу оговорюсь, интересуют небольшие интернет-магазины и подходящие для них варианты работы.
Подключились к Атолу? Купили кассу и поставили под стол дома? Выключили приём платежей и просите покупателей присылать наличку почтой в конвертах? Закрыли свой сайт и перешли на маркетплейсы? Решили забить на всё и работать до упора по старинке?
Признаюсь, я сам в некотором замешательстве.
1 июля на носу, а ясности в вопросе работы с 54-ФЗ так и не появилось.
Кто решил для себя этот вопрос и как?
Сразу оговорюсь, интересуют небольшие интернет-магазины и подходящие для них варианты работы.
Подключились к Атолу? Купили кассу и поставили под стол дома? Выключили приём платежей и просите покупателей присылать наличку почтой в конвертах? Закрыли свой сайт и перешли на маркетплейсы? Решили забить на всё и работать до упора по старинке?
Признаюсь, я сам в некотором замешательстве.
06/06/2017
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
Срок поставки онлайн касс сейчас 45-60 дней (по крайней мере, я говорю о тех, что нам подходят для малого бизнеса и интеграции с 1с, либо вариант 2 - переплачивать за срочность поставки 5-10 тысяч). Т.е. если кто решил заниматься вопросом покупки кассы сейчас (как мы), то однозначно не успеет. Поэтому в новостях уже написали, что важно заключить договор с ОФД и договор на поставку кассы до 1-го июля, тогда штрафовать за неиспользование новой кассы вас не будут. Потом скорее всего переходный период будет до 1.09-1.10, пока все кассы поставщики не поставят и их покупатели не начнут работать (т.е. можно будет работать на старой кассе еще какое-то время). Ну а после этого срока уже пиняйте на себя, почему не начали использовать онлайн кассу.
Что касается Атол-онлайн, то идея его использования несколько бредовая, т.к. плата в 40+ тысяч не особо прельщает, ну и если вы работаете в розницу еще (как пвз), то я не уверен, что атол вам поможет (точнее наверняка не поможет, т.к. он не умеет пробивать бумажные чеки).
Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса. И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.
Вроде все, если где не прав поправляйте.
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
Срок поставки онлайн касс сейчас 45-60 дней (по крайней мере, я говорю о тех, что нам подходят для малого бизнеса и интеграции с 1с, либо вариант 2 - переплачивать за срочность поставки 5-10 тысяч). Т.е. если кто решил заниматься вопросом покупки кассы сейчас (как мы), то однозначно не успеет. Поэтому в новостях уже написали, что важно заключить договор с ОФД и договор на поставку кассы до 1-го июля, тогда штрафовать за неиспользование новой кассы вас не будут. Потом скорее всего переходный период будет до 1.09-1.10, пока все кассы поставщики не поставят и их покупатели не начнут работать (т.е. можно будет работать на старой кассе еще какое-то время). Ну а после этого срока уже пиняйте на себя, почему не начали использовать онлайн кассу.
Что касается Атол-онлайн, то идея его использования несколько бредовая, т.к. плата в 40+ тысяч не особо прельщает, ну и если вы работаете в розницу еще (как пвз), то я не уверен, что атол вам поможет (точнее наверняка не поможет, т.к. он не умеет пробивать бумажные чеки).
Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса. И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.
Вроде все, если где не прав поправляйте.
06/06/2017
А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.
Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.
Сергей ---:
Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса.
Мы для себя выбрали вариант - 1с + обычная онлайн-касса.
А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.
Сергей ---:
И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.
И да, в оферте пишем, что моментом оплаты считаем момент подтверждения менеджером, а не момент перевода денег покупателем.
Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.
06/06/2017
Тот же Атол 11ф нас устроит по словам специалиста. А как совмещать - да наверное также как и сейчас. Оплата по карте в офисе и оплата наличными в офисе проходят же по разным итогам, если смотреть по Z-отчетам. Вот по всей вероятности та же идея и будет использоваться для разделения сайта и иных платежей. Тут больше вопросов к тому, кто будет настраивать.
Я в детали не вникал, на это есть бухгалтер, которая консультируется с юристом. Для меня же ответа ФНС на этой странице chem-grozit-biznesu-perehod-na-onlajn-kassy-s-2016-goda-i42658-19.html#p236028 по поводу момента оплаты вполне достаточно. На данный момент мне важнее логика этого закона, чем отдельные нюансы его применения.
Alexander Pushkin:
А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.
А что выбрали и как планируете совмещать эквайринг и офлайн?
Я то же это хочу сделать, но пока не определился с выбором.
Тот же Атол 11ф нас устроит по словам специалиста. А как совмещать - да наверное также как и сейчас. Оплата по карте в офисе и оплата наличными в офисе проходят же по разным итогам, если смотреть по Z-отчетам. Вот по всей вероятности та же идея и будет использоваться для разделения сайта и иных платежей. Тут больше вопросов к тому, кто будет настраивать.
Alexander Pushkin:
Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.
Не только в оферте, но и в учетной политики.... если она есть))) И скорее всего не момент подтверждения менеджером, момент подтверждения менеджером не является оплатой)), а момент списания с карты при двухстадийном методе, а не при блокировки средств во время оформления заказа.
Я в детали не вникал, на это есть бухгалтер, которая консультируется с юристом. Для меня же ответа ФНС на этой странице chem-grozit-biznesu-perehod-na-onlajn-kassy-s-2016-goda-i42658-19.html#p236028 по поводу момента оплаты вполне достаточно. На данный момент мне важнее логика этого закона, чем отдельные нюансы его применения.
06/06/2017
А какую настройку хотите от 1С и от какого решения УТ, Бух ?
Сейчас 1С поддерживает 11Ф, как ФР.
Мне еще нравиться ШТРИХ-МПЛЕЙ-Ф, но он не поддерживает работу в ФР режиме. В нем проще будет бить розницу и отправлять это в 1с.
А какую настройку хотите от 1С и от какого решения УТ, Бух ?
Сейчас 1С поддерживает 11Ф, как ФР.
Мне еще нравиться ШТРИХ-МПЛЕЙ-Ф, но он не поддерживает работу в ФР режиме. В нем проще будет бить розницу и отправлять это в 1с.
06/06/2017
Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.
Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.
Артём Рогожин,
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
предприниматель Интернет-магазин "Берегуша"
Ростов-на-Дону, Россия
07/06/2017
А что думаете по поводу АТОЛ 60Ф? Объединяет в одном корпусе онлайн-кассу и терминал эквайринга. Есть желание сэкономить, но пока непонятно как связать с 1С УТ.
Сергей ---:
Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.
Смотря что вы понимаете под настройкой? Сейчас у нас УТ и Фпринт03к стоит, тыкаем на кнопочку в приходнике или эквайринговой операции - пробиваем чек.
В новой редакции я так понимаю будет 2 кнопки - выбить бумажный чек или отправить чек по электронной почте.
А что думаете по поводу АТОЛ 60Ф? Объединяет в одном корпусе онлайн-кассу и терминал эквайринга. Есть желание сэкономить, но пока непонятно как связать с 1С УТ.
07/06/2017
Для меня, к сожалению, не проясняется
У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
Сергей ---:
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
Для меня, к сожалению, не проясняется
У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
Антон Серко,
Директор siladez.ru
Москва, Роисся
Директор siladez.ru
Москва, Роисся
07/06/2017
Автономных вариантов не много, т.к. у традиционной кассы нужно открывать и закрывать смену каждые 24 часа. Есть облачные решения - но цена высока!
По поводу маркетплейсов - это надо точно разбирать схему как вы получаете деньги на ПэйПэл, где клиент платит, в какой момент (предоплата или нет), какой договор. Сложно, начинайте разгребать по кусочкам. Если что-то непонятно, то лучше платежный вариант отключить.
Pavel Fm:
Для меня, к сожалению, не проясняется
У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
Сергей ---:
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
А с чего у вас замешательство? Все более-менее проясняется как раз.
Для меня, к сожалению, не проясняется
У меня небольшой сайд-проект, дизайнерский. Производство и интернет-магазин. 1С у меня нет и не нужно, кассы не было, заказы я каждый день не мониторю, сайт на SaaS. Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
Автономных вариантов не много, т.к. у традиционной кассы нужно открывать и закрывать смену каждые 24 часа. Есть облачные решения - но цена высока!
По поводу маркетплейсов - это надо точно разбирать схему как вы получаете деньги на ПэйПэл, где клиент платит, в какой момент (предоплата или нет), какой договор. Сложно, начинайте разгребать по кусочкам. Если что-то непонятно, то лучше платежный вариант отключить.
07/06/2017
Чтобы касса что-то отправляла ее придется интегрировать с чем-то. С сайтом, с таблицей эксель, csv файлом выгрузки или чем-то еще, куда касса будет смотреть, формировать и отправлять новые чеки. Как все это будет выглядеть мне сказать сложно, нужно консультироваться с программистами, осуществляющими такую настройку. Они же и должны подсказать какую кассу лучше использовать. И если исходными данными будет что-то (сайт, файл и тп.), то и заносить номенклатуру в кассу вам не потребуется, вся информация там будет.
Есть оплата за товар от покупателя физ лица, есть чек (без нюансов). Интегрировать вы это все никак не сможете скорее всего, максимум наверное сможете получать выгрузку заказов. Значит чеки придется отправлять все равно в ручном режиме. Ну или полуавтоматическом. У вас же все равно должна быть учетная система, вот в ней привязываете чек к реализации товара.
Ну и важно прописать что вы считаете моментом оплаты. Чтобы этот момент был понятен и покупателю и продавцу. Смотрите заказы раз в три дня - напишите, что момент оплаты - момент просмотра вами заказов или создания реализации. Могу быть не прав, но я не думаю что вас за это кто-то захочет в ближайший год оштрафовать (дух закона в другом!).
Pavel Fm:
Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
Соответственно с кассой мне подходит только такой вариант, что она будет полностью автономная, стоять дома под столом и сама всё отправлять. Есть такие варианты? Если да, то как в них загружать номенклатуру?
Чтобы касса что-то отправляла ее придется интегрировать с чем-то. С сайтом, с таблицей эксель, csv файлом выгрузки или чем-то еще, куда касса будет смотреть, формировать и отправлять новые чеки. Как все это будет выглядеть мне сказать сложно, нужно консультироваться с программистами, осуществляющими такую настройку. Они же и должны подсказать какую кассу лучше использовать. И если исходными данными будет что-то (сайт, файл и тп.), то и заносить номенклатуру в кассу вам не потребуется, вся информация там будет.
Pavel Fm:
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
И второй вопрос, который ещё более непонятен. Я свой товар могу выставлять на неограниченном количестве маркетплейсов типа e-bay, etsy, bigcartel и т.д. с оплатой на бизнес-аккаунт PayPal. Как это интегрировать с нашим прекрасным законом?
Есть оплата за товар от покупателя физ лица, есть чек (без нюансов). Интегрировать вы это все никак не сможете скорее всего, максимум наверное сможете получать выгрузку заказов. Значит чеки придется отправлять все равно в ручном режиме. Ну или полуавтоматическом. У вас же все равно должна быть учетная система, вот в ней привязываете чек к реализации товара.
Ну и важно прописать что вы считаете моментом оплаты. Чтобы этот момент был понятен и покупателю и продавцу. Смотрите заказы раз в три дня - напишите, что момент оплаты - момент просмотра вами заказов или создания реализации. Могу быть не прав, но я не думаю что вас за это кто-то захочет в ближайший год оштрафовать (дух закона в другом!).
14:24
Ну как, все обновились?
Ну как, все обновились?
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