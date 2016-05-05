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Ищу внешний колл цент для сложного b2b рынка, возможно в связке с call tracking.



Ссылка на сообщение дмитрий васнецов
05/05/2016

Всем привет, у кого есть опыт с КЦ прошу помощи.
Ищу внешний колл центр для сложных b2b рынков. Есть мысли внедрения коллт-рекинга только с id кодом. Через сайт ничего продаваться не будет т.к. процесс сделки может быть достаточно длинным.
Возможно-ли такое что колл центр сам будет обрабатывать и договариваться о поставках/отгрузке с клиентами итд...? Или они только могут принимать звонки консультировать а потом уже передавать лид или соединять с нашим менеджером ?
Хотелось бы конечно автоматизировать все процессы связанные по телефону, то-бы не было двойной работы...!!!
P.S. заранее благодарен за развернутые ваши ответы :D



Ссылка на сообщение Николай Арто,
Генеральный директо FTR
14:07

http://investorvebinar.info работали с ними и работаем уже 3 ий год. цена/качество отлично. и точно никаких скрытых платежей


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