Ищу инвестора в Инстаграм/Ютуб бизнес
Sardarovich Karimenov,
Admin Adria Open Group (ooo Tartus-Tour)
Admin Adria Open Group (ooo Tartus-Tour)
09:19
Тип предложения:
ищу инвестора
Регион:
Не имеет значения
Сумма инвестиций:
5 000 000 руб.
Ищу инвестора в Инстаграм/Ютуб бизнес , окупаемость пол года/год максимум.
Медиабизнес - если интересно отпишитесь скину бизнес план.
Требуемая сумма 5-6млн рублей.
Окупаемость пол года/год.
почта: sardarovich@inbox.ru
Тип предложения: ищу инвестора Регион: Не имеет значения Сумма инвестиций: 5 000 000 руб. Ищу инвестора в Инстаграм/Ютуб бизнес , окупаемость пол года/год максимум. Медиабизнес - если интересно отпишитесь скину бизнес план. Требуемая сумма 5-6млн рублей. Окупаемость пол года/год. почта: sardarovich@inbox.ru
Тип предложения:
ищу инвестора
Регион:
Не имеет значения
Сумма инвестиций:
5 000 000 руб.
Ищу инвестора в Инстаграм/Ютуб бизнес , окупаемость пол года/год максимум.
Медиабизнес - если интересно отпишитесь скину бизнес план.
Требуемая сумма 5-6млн рублей.
Окупаемость пол года/год.
почта: sardarovich@inbox.ru
Тип предложения: ищу инвестора Регион: Не имеет значения Сумма инвестиций: 5 000 000 руб. Ищу инвестора в Инстаграм/Ютуб бизнес , окупаемость пол года/год максимум. Медиабизнес - если интересно отпишитесь скину бизнес план. Требуемая сумма 5-6млн рублей. Окупаемость пол года/год. почта: sardarovich@inbox.ru
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