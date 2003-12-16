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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Ищете деньги для своего дела? Они у нас есть!



Ссылка на сообщение Русик
16/12/2003

Свободные деньги это конечно хорошо..особенно для дела..но я считаю что в любом деле должен быть один хозяин..без обид..

Могу предложить тебе другой вариант-мне нужен кредит нехватающей суммы для открытия нормальной автомойки(45 тыс$ под 35% годовых)..кредит будет оформлен нотариально(гарантом кредита будет служить сама мойка)

Напиши на мыло если заинтересовало или есть какие вопросы..с уважением



Ссылка на сообщение Антон
25/03/2004

А что в эти десять тысяч входит распиши что сколько стоит. Ответь на мыло.



Ссылка на сообщение kurbashivv
30/03/2004

есть о чем поговорить(3519)358546



Ссылка на сообщение mellow
01/04/2004

to Фёдорович.

мне например 20 лет, а да, 21... я конечно не буду беспокоиться, но вот всё таки интересно почему именнно 25 лет? Вам столько, или голова у Вас во-столько начала варить? Почему бы и не поработать с человеком - если его предложения удовлетворят Ваши амбиции? А если бы Вы поставили вопрос ребром - определились бы с целями в интернет и наняли бы специалиста - который за всю реализацию в ответе будет за 1000$/мес + 1-2%, то через месяц-другой, смотришь и бизнес план есть, а через годик и окупился...

сорри, мал я ещё.. каюсь



Ссылка на сообщение mellow
01/04/2004

а блин:)) прочитал первую страницу и дописался не в тему:) сорри блин



Ссылка на сообщение X-Ch
01/04/2004

Необходимо финансирование (инвистирование в) создани(е) и развития(е) сетевого проекта. Суть проекта: Развивающийся курорт (а точнее - возрождающийся), который жил до этого времени силами иннициативы муниципальных властей и частников и при этом наработал не мало туристов. И теперь в него стали вливаться федеральные деньги. Развитие теперь пойдет совсем иными темпами. Цель: объединить все (или почти все) гостиницы, базы и турцентры в единую локальную сеть. Данные о наличии свободных номеров, об их состоянии, об их цене, которые вносят через свои компьютеры администраторы этих гостиниц отражаются на нашем локальном сервере, который находится в офисе нашей фирмы. Эти данные доступны нам в любой момент. Сейчас готовится информационный сайт по этому курорту и всему региону. Для создания его я привлек профессоров, профессиональных журналистов, профессиональных фотографов и видеооператоров, ну и конечно, над сайтом работает профессиональный программист. На сам сайт денег не нужно. С этим справляемся. Но на локальную сеть потребуется сумма около 10 000 - 20000$ в зависимости от модификаций. При этом, подключение к этой системе будет для гостиниц платным, и еще они будут платить абонентскую плату (все это должно окупить работу над созданием и обслуживанием сети). Основная же прибыль - это комиссия от размещения туристов. Это пока еще наметки. Но если кто заинтересуется - напишу бизнес-план поподробнее. Кстати, хорошо бы что б заинтересованное лицо являлось еще и представителем нашим в своем городе, если город большой...



Ссылка на сообщение X-Ch
01/04/2004

В дополнением к вышесказанному: Работа кое-какая в этом направлении уже ведется. Но своими силами не справляюсь (не могу разорваться). Пока ориентируюсь на создание сайта. Требования к нему - высокие. Т.е. он должен быть лучше чем все что было уже есть о нашем курорте. И, думаю, что в скором времени он уже появится. Домены уже зарегестрированы, хостинг тоже есть, даже какой-то скелет там Програмист повесил. У меня еще есть проекты над которыми веду работу. А для вышеописанного требуются вложения, хотя и небольшие, возможно.



Ссылка на сообщение Денис
02/04/2004

Ох много я повидал бизнес-планов...И прокололся на одном по неопытности - ввалил 10К, а результат ноль - только человек на эти деньги больше года кормился и меня по мелочи наё... обманывал.Почти любой бизнес-план неопытному человеку кажется верхом совершенства, но когда знаешь что и как считать получается выгода ноль или минус, иногда небольшой плюс который не стоит усилий и вложений - окупаемость 100 лет;) Нужно себе чётко представлять что Вы хотите получить на выходе - 1000-1500 в месяц на жувачку или деньги на порядок-два большие...Мойка это и на жевачку не хватит в 80 проц случаев...нужно ОЧЕНЬ постараться чтобы она приносила хоть какие-то деньги...Интересно было бы посмотреть бизнес-план на мойку;)Продуктовый-магазин это реальнее, но сколько денег заморожено в товаре... И опять же прогореть раз плюнуть.



Ссылка на сообщение Михаил
03/04/2004

Возьму 10000 у.е. на 4 месяца под 10% в месяц.

490-1408



Ссылка на сообщение Михаил Виноградов
05/04/2004

Федорович, а куда писать-то? Актульно как раз...



Ссылка на сообщение Роман
22/04/2004

Продам бизнес план по созданию автомойки,со всеми налогами, и расчетами.



Ссылка на сообщение Покупатель
23/04/2004

Попробуйте здесь

www.businessbuy.ru



Ссылка на сообщение Алексей
23/04/2004

Есть идея открыть туристический бизнес в интернете. Хотел заполнить свой бизнес -план, а у вас страничка не работает..



Ссылка на сообщение Павел Коротов
23/04/2004

Да уж, за 2,5 года на INDX кое-что изменилось.


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