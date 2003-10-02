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Светлана Морозова







Т.е. ушла бы со своими проектами под умное финансирование.



А мысли и концепция есть.



Кому интересно пишите. А я бы, наверное, сдалась под власть капитала.Т.е. ушла бы со своими проектами под умное финансирование.А мысли и концепция есть.Кому интересно пишите.





FFR







"2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то." Лука"2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то."





FFR







"2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то."



Есть конечно и оффлайн, есть и онлайн.



о качестве разработок и производства отечественных изделий этой группы товаров, можно судить как раз по оффлайну :)



Проблема несколько в другом: рядовой и не только рядовой потребитель, имеет довольно смутное представление о таком и другом подобном оборудовании. И в своем первом письме, я кстати спрашивал, а какая информация нужна, в каком видеэту информацию нужно подать, чтобы потребители узнали о этих товарах?



Это можно сделать при минимальных затратах именно через интернет, а не переправлять сотни тонн макулатуры в виде проспектов и каталогов в Россию.



Мы рассматриваем данный проект значительно шире, чем просто очередной интернет магазин. Лука"2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то."Есть конечно и оффлайн, есть и онлайн.о качестве разработок и производства отечественных изделий этой группы товаров, можно судить как раз по оффлайну :)Проблема несколько в другом: рядовой и не только рядовой потребитель, имеет довольно смутное представление о таком и другом подобном оборудовании. И в своем первом письме, я кстати спрашивал, а какая информация нужна, в каком видеэту информацию нужно подать, чтобы потребители узнали о этих товарах?Это можно сделать при минимальных затратах именно через интернет, а не переправлять сотни тонн макулатуры в виде проспектов и каталогов в Россию.Мы рассматриваем данный проект значительно шире, чем просто очередной интернет магазин.





Лука







Я не против вашего бизнеса и очень буду рад, если у вас все получиться. Просто вы спросили у тех, кто мало разбирается в поливалках т.к. еще сам толком с этим не сталкивался, я бы рад вместо леек по саду эти поливалки поставить. Спросили бы по компьютерной тематике - народу высказалось бы больше. А что касается качества, то для этой фирмы брат родной для них линейку разработал и им понравилось и денежек заплатили. Здесь в России гораздо интереснее бизнес строить, поэтому никуда и не уехал.



Иной раз спрашивая совет, человек и сам все прекрасно знает, но ему интересно узнать, а в правильном направлении он идет, так ли рассуждают другие. Так вот вы FFR идете в правильном направлении. Конечно идейный вдохновитель не видит многих опасных мест т.к. он полностью влюблен в свое детище и для него оно самое лучшее и родное. Просчитать все невозможно и всегда будут вносится коррективы. Есть книжечка, на память не помню, но если хотите вышлю после выходных название на мыло. Там речь идет о моделировании процессов весьма занятно.



По поводу предоставления информации, которую вы хотите разместить на сайте был один случай, там одна америкосовская фирма предложила услугу что посетители сайта могли отправить через ее сервис по почте видеофайл типа там поздравление другу и т.д. Желающих было море, а отправить они не могли т.к. не знали а как это сделать. Тогда в свою очередь хозяева ресурса разместили ссылку, что там и там то можно купить цифровик или веб-камеру и с помощью их и сделать этот видеофайл. Как вы сами понимаете бизнес у них перешел на другую стадию развития. Так что может идея кому понравиться, можете реализовать :).



Мой сегодняшний проект я так же решил развивать в этом направлении. Так сказать решение в 3 шага:



проблема - решение - кто предлагает это решение. 2FFRЯ не против вашего бизнеса и очень буду рад, если у вас все получиться. Просто вы спросили у тех, кто мало разбирается в поливалках т.к. еще сам толком с этим не сталкивался, я бы рад вместо леек по саду эти поливалки поставить. Спросили бы по компьютерной тематике - народу высказалось бы больше. А что касается качества, то для этой фирмы брат родной для них линейку разработал и им понравилось и денежек заплатили. Здесь в России гораздо интереснее бизнес строить, поэтому никуда и не уехал.Иной раз спрашивая совет, человек и сам все прекрасно знает, но ему интересно узнать, а в правильном направлении он идет, так ли рассуждают другие. Так вот вы FFR идете в правильном направлении. Конечно идейный вдохновитель не видит многих опасных мест т.к. он полностью влюблен в свое детище и для него оно самое лучшее и родное. Просчитать все невозможно и всегда будут вносится коррективы. Есть книжечка, на память не помню, но если хотите вышлю после выходных название на мыло. Там речь идет о моделировании процессов весьма занятно.По поводу предоставления информации, которую вы хотите разместить на сайте был один случай, там одна америкосовская фирма предложила услугу что посетители сайта могли отправить через ее сервис по почте видеофайл типа там поздравление другу и т.д. Желающих было море, а отправить они не могли т.к. не знали а как это сделать. Тогда в свою очередь хозяева ресурса разместили ссылку, что там и там то можно купить цифровик или веб-камеру и с помощью их и сделать этот видеофайл. Как вы сами понимаете бизнес у них перешел на другую стадию развития. Так что может идея кому понравиться, можете реализовать :).Мой сегодняшний проект я так же решил развивать в этом направлении. Так сказать решение в 3 шага:проблема - решение - кто предлагает это решение.





Светлана Морозова







P.S. от своих предыдущих слов отказываюсь.



это минутная слабость. 2 Лука. это приятный вид работы!P.S. от своих предыдущих слов отказываюсь.это минутная слабость.





Константин







Тут уже много наболтали и по большей части справедливо.



Действительно, FFR, есть правило треугольника "быстро-качественно-дешево". Контачат только 2 угла, третий - в опозиции. Хотите бысро-качественно? - это не будет дешево. Хотите "дешево-качественно"? - это не будет быстро и т.д.



Если Вам FFR, надо "...в каком видеэту информацию нужно подать, чтобы потребители узнали о этих товарах?



Это можно сделать при минимальных затратах именно через интернет...", то лучше всего это сделать через организацию сервера для любителей этого дела. Будет сердито и дешево, но не быстро, конечно. Там и пойдут ваши заказы на 100-200$.



Не ИМ, а именно а-ля журнала. Через несколько месяцев пойдут первые заказы. Сейчас осень, время до весны у вас есть более чем. Позволю и себе встрять, в связи с возвращением. (Кстати, привет, FFR!).Тут уже много наболтали и по большей части справедливо.Действительно, FFR, есть правило треугольника "быстро-качественно-дешево". Контачат только 2 угла, третий - в опозиции. Хотите бысро-качественно? - это не будет дешево. Хотите "дешево-качественно"? - это не будет быстро и т.д.Если Вам FFR, надо "...в каком видеэту информацию нужно подать, чтобы потребители узнали о этих товарах?Это можно сделать при минимальных затратах именно через интернет...", то лучше всего это сделать через организацию сервера для любителей этого дела. Будет сердито и дешево, но не быстро, конечно. Там и пойдут ваши заказы на 100-200$.Не ИМ, а именно а-ля журнала. Через несколько месяцев пойдут первые заказы. Сейчас осень, время до весны у вас есть более чем.





Сергей







Есть участок земли в районе Нагатинской набережной под строительство небольшого продовольственного магазина (полезная площадь 280 кв. м.),



участок оформлен на юридическое лицо (краткосрочная аренда 5 лет, возможно переофрмление в долгосрочную аренду, что и необходимо обязательно сделать), есть все необходимые разрешительные документы.



Предлагается долевое участие в развитии бизнеса на данном участке, возможны варианты изменения целевого назначения участка, например для строительства мойки и кафе, чему благоприятсвует его расположение в спальном районе. Для Федоровича и других:Есть участок земли в районе Нагатинской набережной под строительство небольшого продовольственного магазина (полезная площадь 280 кв. м.),участок оформлен на юридическое лицо (краткосрочная аренда 5 лет, возможно переофрмление в долгосрочную аренду, что и необходимо обязательно сделать), есть все необходимые разрешительные документы.Предлагается долевое участие в развитии бизнеса на данном участке, возможны варианты изменения целевого назначения участка, например для строительства мойки и кафе, чему благоприятсвует его расположение в спальном районе.





FFR







Спасибо за конструктивизм Вашего последнего письма!







Проблема продаж в ИМ и их малые объемы, в плотную связаны с неиспользованием всех возможностей интернет, и в первую очередь - информационных.



Т.е. на сегодня информация отдельно, торговля отдельно. Видимо поэтому, основные виды товаров в ИМ - диски, книги, кое что из бытовки и т.д. Народ покупает то, что известно покупателю на ощупь и дополнительного прощупывания, разглядывания и пробы на зуб не требуется.







Констатнтин - прав!



Да, это нужен мощный ресурс, и проблема основная будет не в создании ИМ, а именно в целостном ресурсе, гармонично связанном с системой продаж.







Все понимают, что это хорошо :) однако инвестировать в такой проект не спешат. Дело новое. Аналогов нет.







Еще раз для Луки:



Процентов 20-30 оборудования производимого у нас, тоже разработано бывшими жителями СССР. Основная проблема, в культуре производства и оборудовании. Здесь это есть. Кстати в Китае, в некоторых случаях тоже. ЛукаСпасибо за конструктивизм Вашего последнего письма!Проблема продаж в ИМ и их малые объемы, в плотную связаны с неиспользованием всех возможностей интернет, и в первую очередь - информационных.Т.е. на сегодня информация отдельно, торговля отдельно. Видимо поэтому, основные виды товаров в ИМ - диски, книги, кое что из бытовки и т.д. Народ покупает то, что известно покупателю на ощупь и дополнительного прощупывания, разглядывания и пробы на зуб не требуется.Констатнтин - прав!Да, это нужен мощный ресурс, и проблема основная будет не в создании ИМ, а именно в целостном ресурсе, гармонично связанном с системой продаж.Все понимают, что это хорошо :) однако инвестировать в такой проект не спешат. Дело новое. Аналогов нет.Еще раз для Луки:Процентов 20-30 оборудования производимого у нас, тоже разработано бывшими жителями СССР. Основная проблема, в культуре производства и оборудовании. Здесь это есть. Кстати в Китае, в некоторых случаях тоже.





antipoff



Хочу создать интернет магазин по продаже CD-дисков, CDvideo дисков, VHS кассет, аудио кассет, различной тематики от аудио записей до порно видео, основное направление порно (думаю будет прибыльно), система оплаты WEBmoney на кошелёк через банковский или почтовый перевод, доставка почтой. Нужны деньги на разработку, размещение, администрирование и раскрутку сайта. База видео материалов есть (и очень не плохая) есть источник пополнения материалов. Есть счёт в WEBmoney.





Константин







Это серьезно! Теперь главное, что эти самы е Вебмоней водились у покупателей.



Кстати, счет в Вебмоней долго открывать? "Есть счёт в WEBmoney"Это серьезно! Теперь главное, что эти самы е Вебмоней водились у покупателей.Кстати, счет в Вебмоней долго открывать?





Артеми Стогов



ООО "Каталог" требуются инвестиции в размере $15 000, для реализации нового проекта, сообщите Ваши условия





Лука



У меня знакомый не зная рынка, хочет приобрести оборудование для производства туалетной бумаги. Я ему говорю ты деньги не в бумагу переводи а в бизнес вкладывай, он в принципе не против. Нужны конкретные предложения, я с ним вас состыкую может что и получится пишите на мыло. Можно кредит в банке оформить.





bornholio







поди исчо и сертификат доверия....



ресурсы заточенные под вебмани - ето довольно узкий кружок, и в этой среде нормально раскрутить сайт с порнухой будет тяжеловато... Счет в вебманях? ето сильно...поди исчо и сертификат доверия....ресурсы заточенные под вебмани - ето довольно узкий кружок, и в этой среде нормально раскрутить сайт с порнухой будет тяжеловато...





Лев



Если Вашего знакомого, о котором Вы писали 06.10.03., на сайте www.oborot.ru , может заинтересовать уже действующий магазин по продаже оригинальных з/ч для Мерседес, Фольксваген, Ауди, БМВ, то есть тема для разговора. Если заинтересует, жду письма на мыло. С уважением Лев





Маслов Владимир



Есть реальный способ заработать, нужно времени и чуть-чуть денег.Может кто-то поможет?



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