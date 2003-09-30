Предыдущая 1 2 3 4 Следующая Ответить

Ищете деньги для своего дела? Они у нас есть!



bornholio







вобщем если не шутка - на мыло для начала, а там посоветуюсь с руководством.



лицо 27 лет. ну допустим есть уже открытый и магазин и сбытовая сеть в реале. На паях ет врядли, но дешевый кредит я думаю не помешает - под новый год обороты серьезно можно прокачать... да и ассортимент подрасширить можно.вобщем если не шутка - на мыло для начала, а там посоветуюсь с руководством.лицо 27 лет.





FFR







К сожалению, это не пирамида, не липовые инвестиции в липовые фонды, а реальный проект, который потребует большого напряжения сил, со стороны Российских партнеров.



Мы со своей стороны готовы обеспечить поставки всего того, о чем шла речь, а наши российские партнеры, имеют уникальную возможность организации единой торговой сети, включающей не только Россию, а и все страны СНГ.



Риск для инвесторов - минимальный, так как физически бизнес в ваших руках.



Если есть интерес, то готовы обсудить детали.



Торговая сеть типа "Все для дома" или "1000 мелочей для работы на земле", собственно не важно, как это будет называться, это приличные обороты и объемы продаж.



Во всяком случае, до весны время еще есть :) Но мало :( Ну чтоже, господа инвесторы и инициаторы бизнесов, одно из предложений я тут публиковал. Это хдесь: http://www.oborot.ru/forum/read/1145/1 К сожалению, это не пирамида, не липовые инвестиции в липовые фонды, а реальный проект, который потребует большого напряжения сил, со стороны Российских партнеров.Мы со своей стороны готовы обеспечить поставки всего того, о чем шла речь, а наши российские партнеры, имеют уникальную возможность организации единой торговой сети, включающей не только Россию, а и все страны СНГ.Риск для инвесторов - минимальный, так как физически бизнес в ваших руках.Если есть интерес, то готовы обсудить детали.Торговая сеть типа "Все для дома" или "1000 мелочей для работы на земле", собственно не важно, как это будет называться, это приличные обороты и объемы продаж.Во всяком случае, до весны время еще есть :) Но мало :(





AlexJoy











ГОСПОДА, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК.







Если вы посмотрите темы в форуме, особенно старые, то увидите, что эти ребята только и знают, что затыкать рот тем, кто выступает против их произвла. Подробнее описывать не буду. Вот это да. Эти кидалы INDX и сюда добрались. Год проработал на этой бирже, если эту контору так можно назвать.ГОСПОДА, НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК.Если вы посмотрите темы в форуме, особенно старые, то увидите, что эти ребята только и знают, что затыкать рот тем, кто выступает против их произвла. Подробнее описывать не буду.





Федорович







Это не шутка, а % по кредиту - не дешевый. В банке меньше. Правда вам там предстоит доказать свою сольвентность. Это трудно, но можно. Особенно если есть предыстория и есть какой-то индекс в кредитно-рейтинговом агентстве.



Интересно "купить" часть действующего бизнеса, а не "дать денег в долг".







2 FFR.



Этот товар - разве что на консигнацию. Больно он сезонный и погодный. Вот в этом году - например, просто залмло дождями. Тут вам не Израйль, тут климат иной. Тут ЗИМА бывает :) Причем, 6 месяцев железно, а иногда и 8 :). Т.е. все эти приблуды актуальны ну 3-4 месяца в году ;(. Да и основная масса народа - дачники, а не любители ландшафтного дезигна. Хотя развивается рынок. Но не быстро.



А консигнация - это степень доверия. Закупать сразу партию этого товара - идиотом надо быть. Потому и тема дохлая.



Ну и если честно, вы не на целину приходите. На любом рынке "Садовод" таких приблуд пруд пруди. Т.е. дефицита нет. Нишу придется отбивать. 2 bornholioЭто не шутка, а % по кредиту - не дешевый. В банке меньше. Правда вам там предстоит доказать свою сольвентность. Это трудно, но можно. Особенно если есть предыстория и есть какой-то индекс в кредитно-рейтинговом агентстве.Интересно "купить" часть действующего бизнеса, а не "дать денег в долг".2 FFR.Этот товар - разве что на консигнацию. Больно он сезонный и погодный. Вот в этом году - например, просто залмло дождями. Тут вам не Израйль, тут климат иной. Тут ЗИМА бывает :) Причем, 6 месяцев железно, а иногда и 8 :). Т.е. все эти приблуды актуальны ну 3-4 месяца в году ;(. Да и основная масса народа - дачники, а не любители ландшафтного дезигна. Хотя развивается рынок. Но не быстро.А консигнация - это степень доверия. Закупать сразу партию этого товара - идиотом надо быть. Потому и тема дохлая.Ну и если честно, вы не на целину приходите. На любом рынке "Садовод" таких приблуд пруд пруди. Т.е. дефицита нет. Нишу придется отбивать.





bornholio







вобщем жду координат на мыло, а я пока выясню степень потребности в кредитах. ну насчет дешевизны вопрос сложный - ет я оставлю на рассмотрение руководства. Что такое сольветность я чессно говоря не в курсе - видимо кредитосбособность? ну с етим проще уставной капитал ЗАО 30к можно в ФКЦБ пробить вроде, а как и что оформлять ет можно обсудить - в принципе под поставку можно оформить или под товарный залог. Купить часть бизнеса - не уверен, но теоретически можно - если сторгуетесь.вобщем жду координат на мыло, а я пока выясню степень потребности в кредитах.





Федорович







Существует такая вещь, как "протокол". В данном смысле - уровень участников переговоров. Имеет смысл говорить с "руководством", а не с Вами. :) Да расслабьтесь, bornholio!Существует такая вещь, как "протокол". В данном смысле - уровень участников переговоров. Имеет смысл говорить с "руководством", а не с Вами.





bornholio



дык, ясен пень - я не гордый...%) только не буду же я докладывать что дескать нашелся на неком форуме потенциальный кредитор , о котором я знаю только никнейм? за полного идиота меня конечно не примут - но в дальнейшем мои замечания думаю будут воспринимать несколько с опаской...





Федорович







Она даже может быть и обнародована. Что бы потенциальные инвесторы как-то могли сориентироваться изначально. И будет тендер инвесторов :).



Это ж не в долг до получки, это инвестиции.



"нашелся некий..." конечно докладывать не стоит, ;), но проесть и сунуть в Ж. можно любые деньги, поэтому плясать надо от потребностей, разбив их на потр. первой очереди, второй и пр.



Вы же не приходите в банк "а скока денег вы нам можете дать?". Вы приходите с "нам надо столько-то денег". Вот и подготовьте "сколько надо" с описанием методики возврата. Все так, но вы действуете неправильно. Вы должны сформировать пакет своих потребностей (пусть даже анонимный и весьма приблизительный), некую пародию бизнес плана, основу для обсуждения.Она даже может быть и обнародована. Что бы потенциальные инвесторы как-то могли сориентироваться изначально. И будет тендер инвесторов :).Это ж не в долг до получки, это инвестиции."нашелся некий..." конечно докладывать не стоит, ;), но проесть и сунуть в Ж. можно любые деньги, поэтому плясать надо от потребностей, разбив их на потр. первой очереди, второй и пр.Вы же не приходите в банк "а скока денег вы нам можете дать?". Вы приходите с "нам надо столько-то денег". Вот и подготовьте "сколько надо" с описанием методики возврата.





bornholio







есть еще вариант - некое кадровое агенство нуждается в сумме порядка 6к. Если интересно могу только к первоисточнику отправить, в етой теме я не силен.... пнятно, но бизнес планы даж приблизительные в открытом доступе я не выложу. впрочем как выяснилось есть 25% ет дороговато, есть доступ к 15-18.есть еще вариант - некое кадровое агенство нуждается в сумме порядка 6к. Если интересно могу только к первоисточнику отправить, в етой теме я не силен....





FFR











Этот товар - разве что на консигнацию.



Эти варианты, некоторые компании уже проходили :)



Поэтому совковый холявизм и кидаловщина на несколько лет отбила всякое желание работы с бывшим СССРом.



К сожалению, этот дух в плохо скрываемой форме постоянно сквозит на форуме.



О каких консигнациях Вы говорите?



Второй аспект, о котором мы сожалеем, это явно превалирующее большинство москвичей в РУнете. А взгляд из Москвы, не всегда адекватно отражает ситуацию в стране.



Ну пока москвичи обсуждают технологию выращивания помидоров на яблонях, Израильская компания NETAFIM в этом году (вернее только за это лето) увеличила объемы продаж этих штучек в отнюдь не засушливой Европе - вдвое.



И этот прирост в несколько раз превышает объемы продаж такого оборудования в Россию :) Причем речь идет не только о компании NETAFIM, а о суммарном объеме экспорта компаний, работающих в этом секторе рынка.







Да, рынок не пустой. Но если кто-то считает, что возить из Штатов - дешевле, то какие проблемы :)







А Вы про консигнации....



То, что мы предлагали, это заказы на минимальную сумму например от 100-200 долларов.



Проблема в том, что многие пытаются решать глобальные задачи, не умея решать конкретные и реальные, пусть даже небольшие. To: федорович.Этот товар - разве что на консигнацию.Эти варианты, некоторые компании уже проходили :)Поэтому совковый холявизм и кидаловщина на несколько лет отбила всякое желание работы с бывшим СССРом.К сожалению, этот дух в плохо скрываемой форме постоянно сквозит на форуме.О каких консигнациях Вы говорите?Второй аспект, о котором мы сожалеем, это явно превалирующее большинство москвичей в РУнете. А взгляд из Москвы, не всегда адекватно отражает ситуацию в стране.Ну пока москвичи обсуждают технологию выращивания помидоров на яблонях, Израильская компания NETAFIM в этом году (вернее только за это лето) увеличила объемы продаж этих штучек в отнюдь не засушливой Европе - вдвое.И этот прирост в несколько раз превышает объемы продаж такого оборудования в Россию :) Причем речь идет не только о компании NETAFIM, а о суммарном объеме экспорта компаний, работающих в этом секторе рынка.Да, рынок не пустой. Но если кто-то считает, что возить из Штатов - дешевле, то какие проблемы :)А Вы про консигнации....То, что мы предлагали, это заказы на минимальную сумму например от 100-200 долларов.Проблема в том, что многие пытаются решать глобальные задачи, не умея решать конкретные и реальные, пусть даже небольшие.





Федорович







Выкладывать никто и не просит (хотя и страшного в этом ничего нет. Конфетка - это детально проработанный БП, с "концами". А прикидки - это кто угодно и сам накидает, это ничего не стоит, работы на 5 минут.)



"25% ет дороговато" - я про то и говорил, что недешево, и это не кредит, а инвестиция, т.е. покупка части бизнеса.



Банк куда меньше просит, но там нужен или откат (что уже редкость), или предыстория, или залог. Далеко не все могут это предоставить для кредита. Поэтому ингда выход - это выпуск привелигированных акций. В голосовании они не участвуют, но % по ним дай независимо ни от чего.



Вот об них и речь. А Вы все порываетесь перехватить деньжат "до получки".







Насчет карового агентства - интересно. Особенно если оно не на абсолютном нуле или не в самом начале, а есть какие то наработки. Но условия, в принципе те же - доля, а не в долг. (У меня с банком договор. Он не торгует семечками, а я не даю в долг :). Если что выгорит - уна бутылья Чиваса с меня.







2 FFR:



Никто про халяву и не говорил. А говорил про то, что



1) рынок тут этим товаром в принципе перегружен.



2) фирмы, кто ланд.дизайном промышляют сами много тащат.



3) товар ну о-о-о-чень сезонный. При -20 газон поливать ну никак не в кайф. Пробовал :).



4) менталитет еще не тот. Да, многие уже и стригут и клумбы всякие. Но основная масса, извините - картошка-огурцы. Все ваши понты им как баловство.







А по поводу "отнюдь незасушливой Европы" скажу вам такой случай. Приехал я как то в Австрию зимой, уже после НГ. А там -5, легкий снежок, Вена - парализована заносами снега глубиной... 5-10 см. У них просто нет ВООБЩЕ снегоуборочной техники. Переживают как напасть. Ну выпал - ну через 3 дня сам растает. Дома - морозы -25-30 Австрийцы в своих новостях погоду показывают - в Москве -3. Разговариваю с одним местным. Он просто не верит, что бывает такая низкая температура и что люди при ней живут. Так и на телевидении ихнем. Поди подумали, что это ошибка какая-то -30, и поставили запятую -3,0. Придурки, вобщем.



А потом я приехал в Австрию в середине апреля. Они уже ТРАВУ КОСЯТ, а у нас в Подмосковье еще снег не везде сошел.



А сейчас эти уроды нас еще каким-то Киотским протоколом напрягают. Жарко, им де, стало. Сократите производство.



Щас! все бросим и сократим. Нам же потепление сулит оргомные климатические экономические выгоды. Дурак будет Путин, если эту писюльку подпишет, популярность мухой потеряет. У нас в стране буча поднимается против этого Киотского протокола.



Вот когда потеплеет, вот тогда и приходите со своими лейками. А пока - нам и чухонских хватает. Да и поливать особо нечего. Сорняки и так зашибись растут.



Т.ч. мил израильтянин, ты нас Европой в глаз не коли.



Тут вариант с ботинками (из "Короли и капуста") не проходит.







Из Штатов никто не возит. Возят совсем дешевое Г. из Китая. Что поприличнее - финское, немецкое, итальянское. Вобщем,кто имеет из пластика лепить и с химией дружит. Проблем нет. Люди, которым это интересно с достатком выше среднего, т.ч. их цена не интересует особо. Их интересует "фишка".







"многие пытаются решать...не умея решать".



Ну это уж прямо просто несолидно. Просто упали в моих глазах. Прямо каким-то МЛМ пахнуло. Вот-вот на визг пойдет "да вы все неудачники!". Прям как в американском фильме.



FFR, если кто то не решает ВАШИ задачи по росту продаж, то это не значит, что он "не может". Весьма вероятно, что эму ваши задачи просто неинтересны. Помните К.Пруткова? "Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий". Просто у каждого свой круг задач.







Дурак будет тот, кто поведется на Ваши "заказы на минимальную сумму например от 100-200 долларов." Если вы собираетесь прийти на этот рынок, надо формировать сбытовую сеть, сеть дистрибьюторов, формировать рынок и позиционировать на нем свой бренд. А это не 100-200, а 100-200 тысяч. И глупо надеяться, что кто то будет формировать эту сеть для NETAFIM. Можно предложить товар уже имеющимся сетям профильных магазинов. Но это будет не ваша сеть и там опять таки действуют условия рынка. Т.е. товар будут готовы взять на консигнацию, с отсрочкой платежа, возвратом непроданного товара и всеми прочими прибамбасами.



Но... Ваш бизнес - это ваш бизнес. 2 bornholio:Выкладывать никто и не просит (хотя и страшного в этом ничего нет. Конфетка - это детально проработанный БП, с "концами". А прикидки - это кто угодно и сам накидает, это ничего не стоит, работы на 5 минут.)"25% ет дороговато" - я про то и говорил, что недешево, и это не кредит, а инвестиция, т.е. покупка части бизнеса.Банк куда меньше просит, но там нужен или откат (что уже редкость), или предыстория, или залог. Далеко не все могут это предоставить для кредита. Поэтому ингда выход - это выпуск привелигированных акций. В голосовании они не участвуют, но % по ним дай независимо ни от чего.Вот об них и речь. А Вы все порываетесь перехватить деньжат "до получки".Насчет карового агентства - интересно. Особенно если оно не на абсолютном нуле или не в самом начале, а есть какие то наработки. Но условия, в принципе те же - доля, а не в долг. (У меня с банком договор. Он не торгует семечками, а я не даю в долг :). Если что выгорит - уна бутылья Чиваса с меня.2 FFR:Никто про халяву и не говорил. А говорил про то, что1) рынок тут этим товаром в принципе перегружен.2) фирмы, кто ланд.дизайном промышляют сами много тащат.3) товар ну о-о-о-чень сезонный. При -20 газон поливать ну никак не в кайф. Пробовал :).4) менталитет еще не тот. Да, многие уже и стригут и клумбы всякие. Но основная масса, извините - картошка-огурцы. Все ваши понты им как баловство.А по поводу "отнюдь незасушливой Европы" скажу вам такой случай. Приехал я как то в Австрию зимой, уже после НГ. А там -5, легкий снежок, Вена - парализована заносами снега глубиной... 5-10 см. У них просто нет ВООБЩЕ снегоуборочной техники. Переживают как напасть. Ну выпал - ну через 3 дня сам растает. Дома - морозы -25-30 Австрийцы в своих новостях погоду показывают - в Москве -3. Разговариваю с одним местным. Он просто не верит, что бывает такая низкая температура и что люди при ней живут. Так и на телевидении ихнем. Поди подумали, что это ошибка какая-то -30, и поставили запятую -3,0. Придурки, вобщем.А потом я приехал в Австрию в середине апреля. Они уже ТРАВУ КОСЯТ, а у нас в Подмосковье еще снег не везде сошел.А сейчас эти уроды нас еще каким-то Киотским протоколом напрягают. Жарко, им де, стало. Сократите производство.Щас! все бросим и сократим. Нам же потепление сулит оргомные климатические экономические выгоды. Дурак будет Путин, если эту писюльку подпишет, популярность мухой потеряет. У нас в стране буча поднимается против этого Киотского протокола.Вот когда потеплеет, вот тогда и приходите со своими лейками. А пока - нам и чухонских хватает. Да и поливать особо нечего. Сорняки и так зашибись растут.Т.ч. мил израильтянин, ты нас Европой в глаз не коли.Тут вариант с ботинками (из "Короли и капуста") не проходит.Из Штатов никто не возит. Возят совсем дешевое Г. из Китая. Что поприличнее - финское, немецкое, итальянское. Вобщем,кто имеет из пластика лепить и с химией дружит. Проблем нет. Люди, которым это интересно с достатком выше среднего, т.ч. их цена не интересует особо. Их интересует "фишка"."многие пытаются решать...не умея решать".Ну это уж прямо просто несолидно. Просто упали в моих глазах. Прямо каким-то МЛМ пахнуло. Вот-вот на визг пойдет "да вы все неудачники!". Прям как в американском фильме.FFR, если кто то не решает ВАШИ задачи по росту продаж, то это не значит, что он "не может". Весьма вероятно, что эму ваши задачи просто неинтересны. Помните К.Пруткова? "Многие вещи нам не понятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий". Просто у каждого свой круг задач.Дурак будет тот, кто поведется на Ваши "заказы на минимальную сумму например от 100-200 долларов." Если вы собираетесь прийти на этот рынок, надо формировать сбытовую сеть, сеть дистрибьюторов, формировать рынок и позиционировать на нем свой бренд. А это не 100-200, а 100-200 тысяч. И глупо надеяться, что кто то будет формировать эту сеть для NETAFIM. Можно предложить товар уже имеющимся сетям профильных магазинов. Но это будет не ваша сеть и там опять таки действуют условия рынка. Т.е. товар будут готовы взять на консигнацию, с отсрочкой платежа, возвратом непроданного товара и всеми прочими прибамбасами.Но... Ваш бизнес - это ваш бизнес.





Сергей







Очень подробно написал Федорович. Я лишь вставлю свои пять копеек. Насколько смог понять, реч шла об организации интернет-магазина, или, скажем, интернет площадки для продвижения товаров. Простая проверка через сервис Рамблера показывает, как часто люди запрашивают в интернете товары вашей группы.



Попробуйте сами.



http://banners.park.rambler.ru/cgi-bin/wmb.pl Для FFRОчень подробно написал Федорович. Я лишь вставлю свои пять копеек. Насколько смог понять, реч шла об организации интернет-магазина, или, скажем, интернет площадки для продвижения товаров. Простая проверка через сервис Рамблера показывает, как часто люди запрашивают в интернете товары вашей группы.Попробуйте сами.





FFR











Определенные результаты по данному сектору рынка, на основе оценок участников данного форума, получены. Благодарю всех откликнувшихся и высказавших свое мнение.



Тем не менее, мы надеемся, что прозвучавшее мнение участников обсуждения, это не истина в последней инстанции, и перспективы мелкооптовой и оптовой торговли с использованием интернет, имеются.



Еще раз благодарю всех. Я приношу извинения, за мой несдержанный и некорректный тон.Определенные результаты по данному сектору рынка, на основе оценок участников данного форума, получены. Благодарю всех откликнувшихся и высказавших свое мнение.Тем не менее, мы надеемся, что прозвучавшее мнение участников обсуждения, это не истина в последней инстанции, и перспективы мелкооптовой и оптовой торговли с использованием интернет, имеются.Еще раз благодарю всех.





bornholio







Успехов. 2:Федорович отписал на мыло чего знаю - дальше непосредственно адресую.Успехов.





Лука







2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то. 30К только под 3-5% в месяц и то вышка можно взять, если уж предлагают по 25-30% это больше под инвестицию смахивает или это 401-ый способ отъема бизнеса, да и дураков нет, в 1992 под 15% в месяц давали. Если под 1% в месяц еще можно подумать, а с 30К палатку открыть может удасться.2FFR если в совке оффлайна нет по вашей тематике и линейки товаров изр.фирмы, то в онлайне строить - это 100% прогар. А все эти поливалки разрабытвают у нас, потом в китай и оттуда уже по америке и европе. В америке крышка от поливалки бабе зубы передние выбила, она в суд и выиграла. Фирма отзывала 300.000 по 30 зеленых на круг 9 лимонов без накладных вышло. Так вот они заказали разработать дизайн и конструкторское решение линейки продуктов на замену старой я тогда подумал, если продукт можно делать у нас,то зачем его возить откуда-то.



Ответить Предыдущая 1 2 3 4 Следующая

Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения