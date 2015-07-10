Евгений Малаховский:



Я считаю что мобильная версия сайта не может дать того удобства, какими обладает мобильное приложение на iOS/Android.

Отличие одно - на мобильную версию идет трафик, а на приложение он откуда появится?

Евгений Малаховский:



Да ну хотя бы оффлайн работа приложения

В оффлайне приложение работать будет только в одном случае - если контент был предварительно в него загружен, а чтобы его загрузить - нужно обеспечить кучу свободного места, ну или если только магазин не продает десяток товаров.

Евгений Малаховский:



А если у Вас есть мобильное приложение интернет-магазина на котором удобно заказать товар или услугу, то клиент не будет тратить лишнее время и закажет именно у Вас.

Давайте начнем с того, что клиенту в принципе нужна только одна кнопка - "ХОЧУ".Прекрасно понятна цель Вашего поста, поэтому позволю себе прокомментировать:Стоимость 150000 за решение, которое привязано к битриксу. Нужно иметь определенную цель продвинуть продажи через мобильное приложение, чтобы окупить затраты на его запуск.И что самое удивительное - никто не показывает реальную картину продаж через приложение по сравнению с классическим способом оформления заказа. Т.е. есть некий ИМ, который получал 50 заказов в день, средний чек 4000 руб, маржинальность 1500 руб с чека.Магазин принимает решение запустить приложение, инвестирует 150000. Сколько он получит заказов через приложение? 1-2-10-50?