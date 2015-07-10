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Интернет-магазин для устройств на iOS и Android
10/07/2015
Отличие одно - на мобильную версию идет трафик, а на приложение он откуда появится?
В оффлайне приложение работать будет только в одном случае - если контент был предварительно в него загружен, а чтобы его загрузить - нужно обеспечить кучу свободного места, ну или если только магазин не продает десяток товаров.
Давайте начнем с того, что клиенту в принципе нужна только одна кнопка - "ХОЧУ".
Прекрасно понятна цель Вашего поста, поэтому позволю себе прокомментировать:
Стоимость 150000 за решение, которое привязано к битриксу. Нужно иметь определенную цель продвинуть продажи через мобильное приложение, чтобы окупить затраты на его запуск.
И что самое удивительное - никто не показывает реальную картину продаж через приложение по сравнению с классическим способом оформления заказа. Т.е. есть некий ИМ, который получал 50 заказов в день, средний чек 4000 руб, маржинальность 1500 руб с чека.
Магазин принимает решение запустить приложение, инвестирует 150000. Сколько он получит заказов через приложение? 1-2-10-50?
Евгений Малаховский:
Я считаю что мобильная версия сайта не может дать того удобства, какими обладает мобильное приложение на iOS/Android.
Я считаю что мобильная версия сайта не может дать того удобства, какими обладает мобильное приложение на iOS/Android.
Отличие одно - на мобильную версию идет трафик, а на приложение он откуда появится?
Евгений Малаховский:
Да ну хотя бы оффлайн работа приложения
Да ну хотя бы оффлайн работа приложения
В оффлайне приложение работать будет только в одном случае - если контент был предварительно в него загружен, а чтобы его загрузить - нужно обеспечить кучу свободного места, ну или если только магазин не продает десяток товаров.
Евгений Малаховский:
А если у Вас есть мобильное приложение интернет-магазина на котором удобно заказать товар или услугу, то клиент не будет тратить лишнее время и закажет именно у Вас.
А если у Вас есть мобильное приложение интернет-магазина на котором удобно заказать товар или услугу, то клиент не будет тратить лишнее время и закажет именно у Вас.
Давайте начнем с того, что клиенту в принципе нужна только одна кнопка - "ХОЧУ".
Прекрасно понятна цель Вашего поста, поэтому позволю себе прокомментировать:
Стоимость 150000 за решение, которое привязано к битриксу. Нужно иметь определенную цель продвинуть продажи через мобильное приложение, чтобы окупить затраты на его запуск.
И что самое удивительное - никто не показывает реальную картину продаж через приложение по сравнению с классическим способом оформления заказа. Т.е. есть некий ИМ, который получал 50 заказов в день, средний чек 4000 руб, маржинальность 1500 руб с чека.
Магазин принимает решение запустить приложение, инвестирует 150000. Сколько он получит заказов через приложение? 1-2-10-50?
10/07/2015
Принцип с мобильными приложениями сход с трафиком на сайты. Просто вместо поисковиков тут работает поиск в AppStore и Google Play. Да и гугл с яндексом индексируют эти магазины для выдачи на мобильных устройствах. "Сарафанное радио" тоже отлично работает, когда пользователю понравилось приложение.
Ну тут трудно не согласиться, Вы конечно правы. Но удобство для клиента имеет ключевое значение. Удобно же когда контент загружен, при этом хочу заметить что это всего: 5Мб приложение и 1,5 мб каталог из 10000 позиций без картинок. Да Вы тут скажите что как же без картинок, но все же. Товар с его свойствами и характеристиками уже можно посмотреть, пофильтровать, подумать, по-выбирать....
И конечно же интернет нужен на отправку заказа, только это менее килобайта, нежели в случае сайта.
Если у Всех есть 4G интернет и он не лагает, тут Вы правы мобильного сайта вполне хватит. Но опять же есть роуминговый интернет в отпуске например.
Согласен. И она должна быть максимально комфортной.
Без цели увеличить прибыль магазина, явно этого делать не стоит. Вы же согласитесь что конкуренция продаж среди мобильных пользователей низка.
Тут Вам просто пожму руку. Согласен. И это основополагающая информация при которой цена за решение не будет иметь значение. Как только появятся реальные данные, Я ими поделюсь.
Цитата:
Отличие одно - на мобильную версию идет трафик, а на приложение он откуда появится?
Отличие одно - на мобильную версию идет трафик, а на приложение он откуда появится?
Принцип с мобильными приложениями сход с трафиком на сайты. Просто вместо поисковиков тут работает поиск в AppStore и Google Play. Да и гугл с яндексом индексируют эти магазины для выдачи на мобильных устройствах. "Сарафанное радио" тоже отлично работает, когда пользователю понравилось приложение.
Цитата:
В оффлайне приложение работать будет только в одном случае - если контент был предварительно в него загружен, а чтобы его загрузить - нужно обеспечить кучу свободного места, ну или если только магазин не продает десяток товаров.
В оффлайне приложение работать будет только в одном случае - если контент был предварительно в него загружен, а чтобы его загрузить - нужно обеспечить кучу свободного места, ну или если только магазин не продает десяток товаров.
Ну тут трудно не согласиться, Вы конечно правы. Но удобство для клиента имеет ключевое значение. Удобно же когда контент загружен, при этом хочу заметить что это всего: 5Мб приложение и 1,5 мб каталог из 10000 позиций без картинок. Да Вы тут скажите что как же без картинок, но все же. Товар с его свойствами и характеристиками уже можно посмотреть, пофильтровать, подумать, по-выбирать....
И конечно же интернет нужен на отправку заказа, только это менее килобайта, нежели в случае сайта.
Если у Всех есть 4G интернет и он не лагает, тут Вы правы мобильного сайта вполне хватит. Но опять же есть роуминговый интернет в отпуске например.
Цитата:
Давайте начнем с того, что клиенту в принципе нужна только одна кнопка - "ХОЧУ".
Давайте начнем с того, что клиенту в принципе нужна только одна кнопка - "ХОЧУ".
Согласен. И она должна быть максимально комфортной.
Цитата:
Стоимость 150000 за решение, которое привязано к битриксу. Нужно иметь определенную цель продвинуть продажи через мобильное приложение, чтобы окупить затраты на его запуск.
Стоимость 150000 за решение, которое привязано к битриксу. Нужно иметь определенную цель продвинуть продажи через мобильное приложение, чтобы окупить затраты на его запуск.
Без цели увеличить прибыль магазина, явно этого делать не стоит. Вы же согласитесь что конкуренция продаж среди мобильных пользователей низка.
Цитата:
И что самое удивительное - никто не показывает реальную картину продаж через приложение по сравнению с классическим способом оформления заказа. Т.е. есть некий ИМ, который получал 50 заказов в день, средний чек 4000 руб, маржинальность 1500 руб с чека.
Магазин принимает решение запустить приложение, инвестирует 150000. Сколько он получит заказов через приложение? 1-2-10-50?
И что самое удивительное - никто не показывает реальную картину продаж через приложение по сравнению с классическим способом оформления заказа. Т.е. есть некий ИМ, который получал 50 заказов в день, средний чек 4000 руб, маржинальность 1500 руб с чека.
Магазин принимает решение запустить приложение, инвестирует 150000. Сколько он получит заказов через приложение? 1-2-10-50?
Тут Вам просто пожму руку. Согласен. И это основополагающая информация при которой цена за решение не будет иметь значение. Как только появятся реальные данные, Я ими поделюсь.
Роман Савельев,
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
Заместитель директора по организации мероприятий ЮжТранскомАвто
Копейск, Россия
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10:28
Зависит в основном от вашего клиента, если у вас доля мобильного трафика 5-10% , то даже необходимость адаптива сомнительна. В итоге всё равно сделали приложения? Что получилось по факту?
Зависит в основном от вашего клиента, если у вас доля мобильного трафика 5-10% , то даже необходимость адаптива сомнительна. В итоге всё равно сделали приложения? Что получилось по факту?
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