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Интернет магазин без офиса
01/04/2002
А вам не все равно сам покупатель пришел или ему доставили товар? Главное - продать. Может, он гулять любит, а вы б его такой возможности лишили :)
А вам не все равно сам покупатель пришел или ему доставили товар? Главное - продать. Может, он гулять любит, а вы б его такой возможности лишили :)
01/04/2002
не знаю... без телефона - нонсенс... хотя... но я бы там нэчого не купил, но это на любителя, мэй би некоторые и любят такие варианты... не встречал, утверждать не буду.
А по-факту - звонит как бы не половина, некоторые хотят посмотреть (10-20% от телефона) - если разумное кол-во нужно для просмотра (при нашем интересе), то помогаем, нет - вежливо объяснем почему нельзя.
Можно, конечно, и морду бить... но поможет ли в продвижении товара - сумлеваюсь. ;))
не знаю... без телефона - нонсенс... хотя... но я бы там нэчого не купил, но это на любителя, мэй би некоторые и любят такие варианты... не встречал, утверждать не буду.
А по-факту - звонит как бы не половина, некоторые хотят посмотреть (10-20% от телефона) - если разумное кол-во нужно для просмотра (при нашем интересе), то помогаем, нет - вежливо объяснем почему нельзя.
Можно, конечно, и морду бить... но поможет ли в продвижении товара - сумлеваюсь. ;))
03/04/2002
Без офиса в общем случае можно обойтись. Однако не во всех видах торговли. Больше это подходит к услугам. Например доставка пиццы или цветов, т.е. в том случае когда клиенту в офисе и делать нечего. Клиент склонен заказывать товар через интернет качество которого всегда примерно одинаковое. В случае с продажей оргтехники или мебели я бы предпочел сначала посмотреть и потрогать товар, тем более одежда.
Без офиса в общем случае можно обойтись. Однако не во всех видах торговли. Больше это подходит к услугам. Например доставка пиццы или цветов, т.е. в том случае когда клиенту в офисе и делать нечего. Клиент склонен заказывать товар через интернет качество которого всегда примерно одинаковое. В случае с продажей оргтехники или мебели я бы предпочел сначала посмотреть и потрогать товар, тем более одежда.
04/07/2005
На практике сложилось, что часть клиентов все же хотят видеть товар живьем, особенно тот который они себе представляют с трудом. Понятно что покупая какой-нибудь mp3 плеер, мне в принципе досточно картинки с его изображением, данными о его размерах и тех характеристиках. А есть спецефичный товар. Ну вот интересно купили бы вы к примеру автомобиль через интернет? Пока вы не посидите в нем пока не потрогаете, пока не проедете на нем всеравно не купите, хоть он в 3d на сайте крутится будет, хоть видеоролик лежать.
Автомобиль специально приведен как самый наглядный пример. А таких товаров как автомобиль уйма.
На практике сложилось, что часть клиентов все же хотят видеть товар живьем, особенно тот который они себе представляют с трудом. Понятно что покупая какой-нибудь mp3 плеер, мне в принципе досточно картинки с его изображением, данными о его размерах и тех характеристиках. А есть спецефичный товар. Ну вот интересно купили бы вы к примеру автомобиль через интернет? Пока вы не посидите в нем пока не потрогаете, пока не проедете на нем всеравно не купите, хоть он в 3d на сайте крутится будет, хоть видеоролик лежать.
Автомобиль специально приведен как самый наглядный пример. А таких товаров как автомобиль уйма.
05/07/2005
ну всем и так стало понятно что для начального этапа (стадия первых двуз месяцев) можно обойтись без офиса. и не важно удобно это или нет. если у вас есть средства на которые изначально можно снять офис и задумываться тогда не стоит. во первых информация на вашем сайте о вашем офисе только огромный плюс. так как всем будет ясно куда надо прийти чтобы выразить свое ФЕ если кто то остался недоволен. если же это адрес не указан то покупатель засомневается стоит ли покупать или нет. так как на начальном этапе у вас не будет всем известного бренда чтобы вам просто так взяли и стали доверять. все также зависит от того к чему вы стремитесь. если вы стремитесь к продажам 5-6 заказов в день и полная анонимность то офис вам не нужен. если вы создаете помимо инет магазина еще и бренд который будет частью вашего бизнеса то хоть какой то офис но нужен. притом что офис в москве стоит около 300 долларов в месяц ( 15 кв. м.) можно и дешевле найти. и сразу присмотрите небольшой склад. без склада клиенту никогда вы не сможете доставить товар за 3 часа. логистика будет хаотичной а она не должны быть таковой. вывод. есть деньги снимайте офис. делайтесь открытыми и доступными. ну а если нагрянут скинхеды держите под кассой бейсбольную биту. еще одно мнение:)
ну всем и так стало понятно что для начального этапа (стадия первых двуз месяцев) можно обойтись без офиса. и не важно удобно это или нет. если у вас есть средства на которые изначально можно снять офис и задумываться тогда не стоит. во первых информация на вашем сайте о вашем офисе только огромный плюс. так как всем будет ясно куда надо прийти чтобы выразить свое ФЕ если кто то остался недоволен. если же это адрес не указан то покупатель засомневается стоит ли покупать или нет. так как на начальном этапе у вас не будет всем известного бренда чтобы вам просто так взяли и стали доверять. все также зависит от того к чему вы стремитесь. если вы стремитесь к продажам 5-6 заказов в день и полная анонимность то офис вам не нужен. если вы создаете помимо инет магазина еще и бренд который будет частью вашего бизнеса то хоть какой то офис но нужен. притом что офис в москве стоит около 300 долларов в месяц ( 15 кв. м.) можно и дешевле найти. и сразу присмотрите небольшой склад. без склада клиенту никогда вы не сможете доставить товар за 3 часа. логистика будет хаотичной а она не должны быть таковой. вывод. есть деньги снимайте офис. делайтесь открытыми и доступными. ну а если нагрянут скинхеды держите под кассой бейсбольную биту. еще одно мнение:)
05/07/2005
2 www.askkt.ru
Конешно поехал, а вы хотели бы, чтобы: продавец, страховщик, представитель банка-кредитора домой ко мне заявились? На фиг- на фиг.
>>И навернека искали уже выбранную до этого марку
Вы всерьез думаете, что клиент приходит в салон- хочу мерс, ой нет- хонду, ой, передумал, дайте посидеть в ленд крузере, ну ладно, покупаю оку?
Конечно, в 99% чел знает, чего хочет. Если нет, то откуда у него деньги?
Впрочем, я понял, Вы наверное имеете в виду тазики? То бишь продукцию Тольяттинского Авто Завода?
Так в них сиди-не сиди, все равно ездить не будут, а будут ломаться и мучать своих владельцев.
Смотрите, однако, в сторону нормальных машин и проблем не будет.
Ну и по теме- офис однозначно нужен, если нет работающего оф-лайна. Никто к вам не придет, ну или редко, зато вы обскачете конкурентов на несколько лет сразу.
2 www.askkt.ru
Конешно поехал, а вы хотели бы, чтобы: продавец, страховщик, представитель банка-кредитора домой ко мне заявились? На фиг- на фиг.
>>И навернека искали уже выбранную до этого марку
Вы всерьез думаете, что клиент приходит в салон- хочу мерс, ой нет- хонду, ой, передумал, дайте посидеть в ленд крузере, ну ладно, покупаю оку?
Конечно, в 99% чел знает, чего хочет. Если нет, то откуда у него деньги?
Впрочем, я понял, Вы наверное имеете в виду тазики? То бишь продукцию Тольяттинского Авто Завода?
Так в них сиди-не сиди, все равно ездить не будут, а будут ломаться и мучать своих владельцев.
Смотрите, однако, в сторону нормальных машин и проблем не будет.
Ну и по теме- офис однозначно нужен, если нет работающего оф-лайна. Никто к вам не придет, ну или редко, зато вы обскачете конкурентов на несколько лет сразу.
07/07/2005
Все, конечно, хорошо, но почему-то кажется, что саму жену перед покупкой вы и не спросили, а уж женщина точно не смогла бы обойтись без ощупывания-осматривания-обнюхивания и т.п. Разумеется, что жена, обрадованная подарком, Вам ничего не сказала, но точно подумала, что кое-что не так. Мне тоже подарили сотовый "вслепую", миленький, конечно, но... сама бы купила другой. Так что, думаю, без офиса можно, но тогда некоторые клиенты все же будут потеряны. И дело даже, наверное, не в типах товаров, а в типах клиентов. И нужно оценивать свою целевую аудиторию с точки зрения того, каких людей там больше: тех, которые купят не глядя, или тех, которые исследуют товар до каждого винтика, кнопочки, пимпочки и т.п.
Все, конечно, хорошо, но почему-то кажется, что саму жену перед покупкой вы и не спросили, а уж женщина точно не смогла бы обойтись без ощупывания-осматривания-обнюхивания и т.п. Разумеется, что жена, обрадованная подарком, Вам ничего не сказала, но точно подумала, что кое-что не так. Мне тоже подарили сотовый "вслепую", миленький, конечно, но... сама бы купила другой. Так что, думаю, без офиса можно, но тогда некоторые клиенты все же будут потеряны. И дело даже, наверное, не в типах товаров, а в типах клиентов. И нужно оценивать свою целевую аудиторию с точки зрения того, каких людей там больше: тех, которые купят не глядя, или тех, которые исследуют товар до каждого винтика, кнопочки, пимпочки и т.п.
07/07/2005
Мне кажется, что функция офиса ИМ как "помещение, где товар можно пощупать" вообще не очень верна. Во-первых, основные клиенты ИМ - это люди, которым по разным причинам не хочется выходить из дома. Во-вторых,если человек ждет от ИМ низких цен, то должны же быть какие-то неудобства в обмен на экономию, ведь цены в оф-лайн магазинах именно поэтому и высоки, что им приходится снимать помимо складского еще и торговое помещение. В-третьих, если я покупаю технику, то я не поеду на край света в офис ИМ, а пойду в Мир или М-Видео через дорогу от дома, и пощупав все там, куплю технику там, где дешевле. В 99% случаев техника и телефоны везде одиковые. Покупки вслепую в ИМ - это не так страшно. Никто не заставляет клиета при доставке товар оплачивать. Он может его пощупать и не покупать (правда это лучше клиенту не говорить, но если он отказывается, то кто ж его насильно заставит). А что-бы таких случаев было меньше, нужно делать хорошее описание с реальной фотографией. По этому мне кажется, что офис ИМ нужен только в 2 случаях: 1. для удобства сотрудников (если им удобно в Вашей квартире, то почему бы нет), 2. для солидности (создания у покупателя ощущения, что ему есть куда обратиться с некачественным товаром). Для всего остального нужно открывать оф-лайн точку, и торговать по оф-лайн ценам.
Мне кажется, что функция офиса ИМ как "помещение, где товар можно пощупать" вообще не очень верна. Во-первых, основные клиенты ИМ - это люди, которым по разным причинам не хочется выходить из дома. Во-вторых,если человек ждет от ИМ низких цен, то должны же быть какие-то неудобства в обмен на экономию, ведь цены в оф-лайн магазинах именно поэтому и высоки, что им приходится снимать помимо складского еще и торговое помещение. В-третьих, если я покупаю технику, то я не поеду на край света в офис ИМ, а пойду в Мир или М-Видео через дорогу от дома, и пощупав все там, куплю технику там, где дешевле. В 99% случаев техника и телефоны везде одиковые. Покупки вслепую в ИМ - это не так страшно. Никто не заставляет клиета при доставке товар оплачивать. Он может его пощупать и не покупать (правда это лучше клиенту не говорить, но если он отказывается, то кто ж его насильно заставит). А что-бы таких случаев было меньше, нужно делать хорошее описание с реальной фотографией. По этому мне кажется, что офис ИМ нужен только в 2 случаях: 1. для удобства сотрудников (если им удобно в Вашей квартире, то почему бы нет), 2. для солидности (создания у покупателя ощущения, что ему есть куда обратиться с некачественным товаром). Для всего остального нужно открывать оф-лайн точку, и торговать по оф-лайн ценам.
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