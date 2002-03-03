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Интернет магазин без офиса
03/03/2002
Александр, без офиса Вы потеряете достаточно много клиентов именно за счет тех, кому надо купить вещь не "в течение недели", а здесь и сейчас. К примеру, подарок к праздникам, необходимую книжку - все то, что нужно срочно.
Александр, без офиса Вы потеряете достаточно много клиентов именно за счет тех, кому надо купить вещь не "в течение недели", а здесь и сейчас. К примеру, подарок к праздникам, необходимую книжку - все то, что нужно срочно.
08/03/2002
2Erotichnaya
Я посмотрел Ваши успехи- при 9-10 заказах в день ( как например, у Вас было 7 марта)действительно можно обойтись без офиса. При этом часть- левые, часть- иногородние, итого -2-3 заказа по Москве. А попробуйте сделать клиенту красиво, если заказов в разы больше. А насчет процентов- у меня, например, 7 марта 90% купили в офисе.
2Erotichnaya
Я посмотрел Ваши успехи- при 9-10 заказах в день ( как например, у Вас было 7 марта)действительно можно обойтись без офиса. При этом часть- левые, часть- иногородние, итого -2-3 заказа по Москве. А попробуйте сделать клиенту красиво, если заказов в разы больше. А насчет процентов- у меня, например, 7 марта 90% купили в офисе.
14/03/2002
Делается просто:
1. заключается соглашение с продавцами техники в том-же городе, что и ваш и-нет магазин, о том, что вы покупаете у них по дилерским ценам.
2. делаете на сайте цену ниже, чем у них, но чтобы была прибыль
3. при поступлении заказа быстро мчитесь к партнеру (предварительно прозвонив) и берете товар под реализацию (или сразу покупаете, если была предоплата)
4. отдаете товар заказчику.
Выгоды:
1. гарантию предоставляет фирма, у которой вы купили товар
2. не нужно хранить на складе товар - для этого есть склады поставщика
3. самим поставщикам выгодно увеличить свой оборот даже за счет вас
4. вы даже не продаете товар, а предоставляете услуги по поиску, и доставке товара (соответственно может быть другая налоговая процедура)
хватает 2х человек:
1. на приеме заказов
2. курьер с сотовиком
Делается просто:
1. заключается соглашение с продавцами техники в том-же городе, что и ваш и-нет магазин, о том, что вы покупаете у них по дилерским ценам.
2. делаете на сайте цену ниже, чем у них, но чтобы была прибыль
3. при поступлении заказа быстро мчитесь к партнеру (предварительно прозвонив) и берете товар под реализацию (или сразу покупаете, если была предоплата)
4. отдаете товар заказчику.
Выгоды:
1. гарантию предоставляет фирма, у которой вы купили товар
2. не нужно хранить на складе товар - для этого есть склады поставщика
3. самим поставщикам выгодно увеличить свой оборот даже за счет вас
4. вы даже не продаете товар, а предоставляете услуги по поиску, и доставке товара (соответственно может быть другая налоговая процедура)
хватает 2х человек:
1. на приеме заказов
2. курьер с сотовиком
15/03/2002
Раймонд! Тесен мир и идеи правят им! :)
И зачем тогда нужен СОБСТВЕННЫЙ магазин?
Так пусть будет и магазин той-же фирмыу который ты будешь дилером .
1 Уровень доверия к солидной ОФФ-line фирме намного выше, чем к непонятно какому интернет-магазину
2 Доставка все равно осуществляется в отдельно взятом городу и по городу.
А создание в этом же магазине разных отделов приведет к торговым рядам в маштабе города.
С одной стороны - это не плохо, но с другой - координация 2-5 складов и товаров задача не тривиальная...
И возвращаемся мы к обычной простой витрине с возможностью делать заказ и службе доставке.
Раймонд! Тесен мир и идеи правят им! :)
И зачем тогда нужен СОБСТВЕННЫЙ магазин?
Так пусть будет и магазин той-же фирмыу который ты будешь дилером .
1 Уровень доверия к солидной ОФФ-line фирме намного выше, чем к непонятно какому интернет-магазину
2 Доставка все равно осуществляется в отдельно взятом городу и по городу.
А создание в этом же магазине разных отделов приведет к торговым рядам в маштабе города.
С одной стороны - это не плохо, но с другой - координация 2-5 складов и товаров задача не тривиальная...
И возвращаемся мы к обычной простой витрине с возможностью делать заказ и службе доставке.
20/03/2002
Милая девушка (EROTICHNAYA).
Во втором обсуждении встречаю Ваши заметки, как удивительные цветы на однообразном фоне. Нам, мужчинам, надо признать свою, в некотором смысле, серость и зацикленность.
Пожалуйста, появляйтесь почаще. В жизни иногда хочется побывать в янтарной комнате или просто обрадоваться.
И уж совсем краснея: можно надеяться получить Ваше фото?
Желаю удачи.
Милая девушка (EROTICHNAYA).
Во втором обсуждении встречаю Ваши заметки, как удивительные цветы на однообразном фоне. Нам, мужчинам, надо признать свою, в некотором смысле, серость и зацикленность.
Пожалуйста, появляйтесь почаще. В жизни иногда хочется побывать в янтарной комнате или просто обрадоваться.
И уж совсем краснея: можно надеяться получить Ваше фото?
Желаю удачи.
25/03/2002
Игорь, а Вы наивны... Кто сказал что это девушка? Вот я например, как думаете кто? Может директор интернет-магазина, а может сопливый студентишка (или барышня по вызову)... :)) Так что Ваши комплементы врядли уместны. Да, кстати, а Вы сами случайно не девушка?
Всем: Изсините за отвлечение от темы, просто человек напросился :)) :))
Игорь, а Вы наивны... Кто сказал что это девушка? Вот я например, как думаете кто? Может директор интернет-магазина, а может сопливый студентишка (или барышня по вызову)... :)) Так что Ваши комплементы врядли уместны. Да, кстати, а Вы сами случайно не девушка?
Всем: Изсините за отвлечение от темы, просто человек напросился :)) :))
29/03/2002
Я оказываю услуги. Большенство клиентов работают со мной в онлайне. Если клиент хочет со мной встретиться, я назначаю ему встречу в ВУЗе, где у меня основное место работы. И за оренду офиса платить не надо. Один мой приятель назначал встречу в кафе. А на счет доверять или не доверять, так в системе WM есть аттестация. Получение аттестата стоит не дорого. Думаю, что и в других системах есть что то подобное. Если магазин Вас киданет, то Вы будете знать, где искать его основателя.
Сейчас задумываюсь над тем, чтобы иметь офис для привлечения дополнительных клиентов в оффлайне. Что Вы думаете по этому поводу?
Я оказываю услуги. Большенство клиентов работают со мной в онлайне. Если клиент хочет со мной встретиться, я назначаю ему встречу в ВУЗе, где у меня основное место работы. И за оренду офиса платить не надо. Один мой приятель назначал встречу в кафе. А на счет доверять или не доверять, так в системе WM есть аттестация. Получение аттестата стоит не дорого. Думаю, что и в других системах есть что то подобное. Если магазин Вас киданет, то Вы будете знать, где искать его основателя.
Сейчас задумываюсь над тем, чтобы иметь офис для привлечения дополнительных клиентов в оффлайне. Что Вы думаете по этому поводу?
01/04/2002
Господа! Как же мы все хотим сделать новый бизнес по старому образцу.
Раймонд, спасибо Вы единственный кто задумался над моим вопросом. Интернет-магазин это не на земле и не перекупочная точка. Инет вообще-то работает без границ, а все о чем здесь говорят ничем не отличается от простой лавки. А это совершенно другой бизнес со своими законами.
Какой же это интернет-магазин если покупатель приходит? Извените, это уже не интернет-магазин, а витрина.
Извените за резкость, читайте литературу, правда на русском нет, но сейчас достаточно программ-переводчиков с английского
Господа! Как же мы все хотим сделать новый бизнес по старому образцу.
Раймонд, спасибо Вы единственный кто задумался над моим вопросом. Интернет-магазин это не на земле и не перекупочная точка. Инет вообще-то работает без границ, а все о чем здесь говорят ничем не отличается от простой лавки. А это совершенно другой бизнес со своими законами.
Какой же это интернет-магазин если покупатель приходит? Извените, это уже не интернет-магазин, а витрина.
Извените за резкость, читайте литературу, правда на русском нет, но сейчас достаточно программ-переводчиков с английского
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