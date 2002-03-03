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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Интернет магазин без офиса



Ссылка на сообщение Павел Коротов
03/03/2002

Александр, без офиса Вы потеряете достаточно много клиентов именно за счет тех, кому надо купить вещь не "в течение недели", а здесь и сейчас. К примеру, подарок к праздникам, необходимую книжку - все то, что нужно срочно.



Ссылка на сообщение EROTICHNAYA
08/03/2002

Павел, а как же доставка в течение дня? Вы делаете заказ, в течение 10-15 минут с Вами связывается оператор, один часик - и Вы счастливый обладатель не выходя из дома!








(это не сказка, это в Америке так работают.... но нам нужно стремиться именно к этому!)



Ссылка на сообщение Андрей
08/03/2002

2Erotichnaya


Я посмотрел Ваши успехи- при 9-10 заказах в день ( как например, у Вас было 7 марта)действительно можно обойтись без офиса. При этом часть- левые, часть- иногородние, итого -2-3 заказа по Москве. А попробуйте сделать клиенту красиво, если заказов в разы больше. А насчет процентов- у меня, например, 7 марта 90% купили в офисе.



Ссылка на сообщение Delovoy
13/03/2002

Интересно, а насчет уголовной ответственности вы подумали? Курьеры и прочие сторудники (менеджеры и др.) что, у Вас дома засядут? Консультации опять же давать по сотовому не получится, нужен нормальный номер и т.д. и т.п.


Так что я что-то не догнал, как это без офиса?



Ссылка на сообщение сус
13/03/2002

Александр, ответьте честно, у Вас был и-магазин? Видимо нет. Или квартира огромная и курьеры - хорошие друзья? Вот где товар хранить, куда курьру приезжать, откуда звонить по вопросу доставки? Это только часть неудобств безофисной работы.



Ссылка на сообщение Вика
14/03/2002

Господа! О каком бизнесе идет речь? Давайте вначале сформулируем отличие бизнеса на земле и в инете.



Ссылка на сообщение Раймонд
14/03/2002

Делается просто:


1. заключается соглашение с продавцами техники в том-же городе, что и ваш и-нет магазин, о том, что вы покупаете у них по дилерским ценам.


2. делаете на сайте цену ниже, чем у них, но чтобы была прибыль


3. при поступлении заказа быстро мчитесь к партнеру (предварительно прозвонив) и берете товар под реализацию (или сразу покупаете, если была предоплата)


4. отдаете товар заказчику.





Выгоды:


1. гарантию предоставляет фирма, у которой вы купили товар


2. не нужно хранить на складе товар - для этого есть склады поставщика


3. самим поставщикам выгодно увеличить свой оборот даже за счет вас


4. вы даже не продаете товар, а предоставляете услуги по поиску, и доставке товара (соответственно может быть другая налоговая процедура)





хватает 2х человек:


1. на приеме заказов


2. курьер с сотовиком



Ссылка на сообщение Olegb
15/03/2002

Раймонд! Тесен мир и идеи правят им! :)





И зачем тогда нужен СОБСТВЕННЫЙ магазин?


Так пусть будет и магазин той-же фирмыу который ты будешь дилером .


1 Уровень доверия к солидной ОФФ-line фирме намного выше, чем к непонятно какому интернет-магазину


2 Доставка все равно осуществляется в отдельно взятом городу и по городу.





А создание в этом же магазине разных отделов приведет к торговым рядам в маштабе города.


С одной стороны - это не плохо, но с другой - координация 2-5 складов и товаров задача не тривиальная...





И возвращаемся мы к обычной простой витрине с возможностью делать заказ и службе доставке.



Ссылка на сообщение Игорь Минович
20/03/2002

Милая девушка (EROTICHNAYA).


Во втором обсуждении встречаю Ваши заметки, как удивительные цветы на однообразном фоне. Нам, мужчинам, надо признать свою, в некотором смысле, серость и зацикленность.


Пожалуйста, появляйтесь почаще. В жизни иногда хочется побывать в янтарной комнате или просто обрадоваться.


И уж совсем краснея: можно надеяться получить Ваше фото?


Желаю удачи.



Ссылка на сообщение Delovoy
25/03/2002

Игорь, а Вы наивны... Кто сказал что это девушка? Вот я например, как думаете кто? Может директор интернет-магазина, а может сопливый студентишка (или барышня по вызову)... :)) Так что Ваши комплементы врядли уместны. Да, кстати, а Вы сами случайно не девушка?


Всем: Изсините за отвлечение от темы, просто человек напросился :)) :))



Ссылка на сообщение Игорь
27/03/2002

Спасибо. Все таки я думаю, что Erotichnuu зовут Светлана и у нее есть еще email типа pure_placebo@.... Внутренний голос, знаете ли. Пока, к сожалению, ответа нет.



Ссылка на сообщение Andy
27/03/2002

Точно! Страшные трассвеститы бродят по форуму и рассказывают сказки про интернет магазины. МУА-ХА-ХА!!!



Ссылка на сообщение Андрей
27/03/2002

Да ессессвенно, Светлана Осипова... Тоже мне бином Ньютона :)



Ссылка на сообщение Валера
29/03/2002

Я оказываю услуги. Большенство клиентов работают со мной в онлайне. Если клиент хочет со мной встретиться, я назначаю ему встречу в ВУЗе, где у меня основное место работы. И за оренду офиса платить не надо. Один мой приятель назначал встречу в кафе. А на счет доверять или не доверять, так в системе WM есть аттестация. Получение аттестата стоит не дорого. Думаю, что и в других системах есть что то подобное. Если магазин Вас киданет, то Вы будете знать, где искать его основателя.


Сейчас задумываюсь над тем, чтобы иметь офис для привлечения дополнительных клиентов в оффлайне. Что Вы думаете по этому поводу?



Ссылка на сообщение Вика
01/04/2002

Господа! Как же мы все хотим сделать новый бизнес по старому образцу.


Раймонд, спасибо Вы единственный кто задумался над моим вопросом. Интернет-магазин это не на земле и не перекупочная точка. Инет вообще-то работает без границ, а все о чем здесь говорят ничем не отличается от простой лавки. А это совершенно другой бизнес со своими законами.


Какой же это интернет-магазин если покупатель приходит? Извените, это уже не интернет-магазин, а витрина.


Извените за резкость, читайте литературу, правда на русском нет, но сейчас достаточно программ-переводчиков с английского


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