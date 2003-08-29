/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

Интересует статистика



Ссылка на сообщение Катерина
29/08/2003

обязательно спросите, и расскажите нам, заодно посмотрите у нас на сайте, сегодня запускаем потестировать.



Ссылка на сообщение Nik
30/08/2003

Катерина:

Позвольте с вами не согласится по поводу опросов и голосваний. Опросы вовсе не подразумевают под собой никакой "логичности" или "многостраничности" (откуда взялось последнее, я вообще не понимаю). Главное там - наличие ВОПРОСА. Например, "Нравится ли вам наш магазин? Да/Нет" - это уже полноценный опрос, причём с точки зрения исследователя наиболее удачный, ибо он всего один. Их можно менять ежемесячно/еженедельно, но нельзя впихивать сразу все вопросы в один опросник, если, конечно, это не перепись населения. Голосование же подразумевает некое подобие выборов, вроде "Самый лучший холодильник на сегодня: а) Стинол б) Аристон в) Мир".



Кроме того, я не согласен, что 1000 человек - это не достаточная аудитория для проведения исследований трафика. Даже если у 10 из них вырубится в этот день электричество, это всё равно будет лишь один процент из общего числа. Поэтому выявить общие тенденции на такой аудитории вполне реально. Другой вопрос, что далеко не у всех и-магов есть такое количество посетителей.



Теперь к вопросу с программами. Если ваша программа помогает в создании опросов и даёт возможность создать что-то вроде расширенного поиска, то не нужно её называть "исследовательской", ибо ничего она не исследует.



Что же касается меня, то мне бы хотелось, чтобы подобная программа не выдавала мне решений и не предугадывала действия потребителя, а всего-навсего показывала статистику по каждому отдельному потребителю и по их группам о том, где и сколько времени они были, на какие кнопки нажимали и что искали в строке поиска. От абсолютных показателей, вроде заход/покупка, поиск/покупка, заход/поиск и прочих отношений я бы тоже не отказался.



Ссылка на сообщение Katerina
30/08/2003

Да, я согласна, что неправильно применила термин "голосование", но с тем, что с точки зрения исследователя одностраничный опрос - самый лучший, я не согласна. Ну покажет Вам статистика, что 40% посетителей нравиться Ваш сайт. И что? Будете ли Вы менять дизайн, а если будете, что конкретно? Не обязательно создавать длинющий опросник, можно создать опрос из 2 страниц. На первой странице Вы фильтруете те мнения, которые Вас интересуют больше всего от всех остальных, а на 2-ой странице задаете им интересующие вопросы. Результаты иследования лучше тогда, когда собрано больше информации. Также, что касается статистики, уверяю Вас, 1000 - это маленкое число для исследований, опять же повторяю, многофакторного. Мне сложно это объяснить, если только статистика не Ваша профессия, я же ее как раз в университете изучаю, так называемая экономическая кибернетика. Так вот приведу очень яркий пример: кибернетики очень часто используют термин "моделирование". Это когда из всех влияющих факторов оставляют один или несколько и моделируют процесс. Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования) никогда не проводят исследования непосредственно на покупателях, то есть не стоят в залах и не записывают реакции посетителей, хотя посетителей у них десятки тысяч. Потому что знают, что с точки зрения теории - это не принесет правдоподбной информации, они моделируют процесс. Нанимается множество человек, которые скажем так, тестируют магазин, к примеру, с точки зрения юзабилити, то есть к примеру 100 людям дают задание - купить чай, кофе, молоко при данной расстановке прилавков, а потом при другой, и так далее. Вот это уже полезная статистика. Но и мат. аппарат там уже применяется посложнее.

А что касается наших программ, я не называла и не могла назвать их "исследовательскими", я говорила: "так называемой Вами "аналитической программы". Заметьте, я даже в кавычки поставила, потому что абсолютно согласна, что данная программа не должна ничего предугадывать, а должна предоставлять удобную в понимании статистику, как аболютную, так и относительную. Именно такой и является МаркетЛог, лично мне она сообщает все данные, которые мне нужны.

Я думаю все со мной согласятся, что до сих пор е-коммерция представляет из себя рулетку, здесь не угадаешь - где найдешь, а где потеряешь, ну не применим здесь строгий анализ, не просчитать рентабельность проекта заранее, а можно лишь действовать, оценивать результат действий, и принимать решение о том, продолжть данное действие или нет.



Ссылка на сообщение Nik
30/08/2003

Катерина:

Я уже писал выше, что нужно проводить не сиюминутный опрос, а растягивать его по времени на недели, а то и месяцы. Здесь-то как раз и появляется возможность ранжировать посетителей через куки или ещё как-нибудь (не программист, не знаю). На двухстраничный опросник найдётся куда меньше желающих ответить, чем на лаконичный вопрос в углу страницы с 2-5 вариантами ответов, особенно если его правильно задать. Чем меньше вопросов есть в вопроснике, тем результаты этого опроса более "качественные". Никто не спорит, что много и сразу - хорошо, но так не бывает.



1000 человек - это ваша аудитория и, как бы вам того не хотелось, изменить вы её не сможете (реклама - отдельная песня, берём идеальные условия), с ней и придётся работать. Т.е. из них 70% приходит с поисковиков, 20% по баннерам и 10% ещё откуда-нибудь, всё. Среди этих людей и нужно проводить исследование, а не среди каких абстрактных наёмных тестеров. Можно узнать, кто зашёл к вам впервые, кто вернулся во второй, третий... раз, что они делают, а потом уже пытаться анализировать почему. При этом вы не можете знать кто сидит по ту сторону монитора.



Вы правильно сказали, "Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования)". Это далеко не наш случай, поэтому нужно искать компромиссный вариант, но, по моему мнению, большая анкета (а две страницы - это большая анкета) здесь не поможет. Кроме того, ИМ - не гипермаркет. Человек туда приходит не купить "еды", а приходит либо за какой-то конкретной вещью, которую он ищет через "поиск", либо за "чем-нибудь этаким" (например, кино какое-нибудь новое посмотреть или новую стиральную машину купить).



Ссылка на сообщение Степан
01/09/2003

Извините, что немного задержал ответ на вопрос:) Вас интересовал вопрос, как работает система он-лайн общения с посетителем и эффективна ли она? Могу сказать следующее. Система он-лайн и внутренняя система статистики, подобная той, которую Катерина предлагает автоматизировать с помощью ПП своей фирмы- изначально делаллась под людей. Причем- под профессионалов. Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... Хотя здесь вопрос в том, хотим мы хороший результат или хотим сэкономить:). Внедряя он-лайн беседы с покупателем (а в разработке используемой намми заложено не только то, что продавец может пообщаться с покупателем, но и то, что менеджер может устроить целую экскурсию для покупателя- открывая перед ним (с его разрешения конечно) страницы сайта, показывая интересный покупателю товар, сопроовождая его комментариями. И проблема была только одна- найти тех менеджеров, которые не будут уподобляться тем реальным- которые подбегают к вам в магазине еще до того момента, как понадобится их помощь... НО... Человек предполагает, а жизнь располагает:) Нам пришлось специально автоматизировать "всплывание" баннера он-лайн консультаций. Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге... Хотя, мы прекрасно понимаем, что у тех, кто "живет" в интернете раскрытие окон на его машине вызывает агресию... Но большинство наших посетителей к ним не относятся:) Ну а те, кто злится- всегда имеют возможность отказаться от услуг продавца он-лайн.

Ну а в заключение хочу сказать только одно- если кого-то интересуют более конкретные данные по нашему опыту- пишите. Всегда готов помочь.



Ссылка на сообщение Катерина
01/09/2003

Что касается опросов, то начиная отвечать на Ваш опрос, человек может и не знать, что он из 2-ух страниц, поэтому число ответивших на 1-ый из 2-ух вопросов будет такое же. Что касается куков и ип, посмотрите любую статистику, хотя бы mail.ru, число старых посетителей обычно небольшое, поэтому вряд ли множества ответивших пересекутся. Но идея не плохая.

Что касается моделирования, ну не правы Вы в этом, у гипермаркетов тоже есть свои посетители, они могли бы тестировать на людях, а не на "абстрактных наемных тестерах", но тем не менее... Есть просто правила, которые работают везде. Реальные посетители никогда не скажут почему они сделали то или это. А тестеры скажут. Я ни за то, что нужно нанимать тестеров, мало у кого есть для этого возможности. Но использовать реальных людей как тестеров можно, используя систему опросов.

А причина, по которой я привела пример с гипермаркетами очень простая - для гипермаркетов и ИМ проблема юзабилити очень схожа. Если бы ее не было и все искали через поиск, а в гипермаркете спрашивали продавца все было бы проще - но у людей другая психология...



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

"Рабочее название - поддержка пользователя. Используется для оперативной помощи он-лайн. Применительно к ИМ - на сайте возникает окошко, в котором предлагают помочь в выборе покупки (совсем как в обычном магазине: "Могу я Вам чем-нибудь помочь?". И происходит диалог покупатель-продавец, со стороны продавца очень удобный интерфейс, позволяющий отвечать на все вопросы. Проект в стадии разработки. Очень интересно услышать мнение владельцев ИМ - нужен ли им такой продукт."

:) Вы, Катя, на ходу подметки режете. Я тоже работаю над этим проектом...

Считаю, что такая система не просто нужна, а АРХИнужна ИМ. Правда и ИМ должен быть заточен под ее использование. И оператор этого колл-центра был в этом магазине как рыба, и ТОВАР ЗНАЛ. А то простите, хрен он мне "поможет", если в товаре не ухо ни рыло, а бубнить будет параметры из паспорта.

ХРАМ надо строить, Катерина, ХРАМ.



Ссылка на сообщение Степан
01/09/2003

Констатин!:) Вопорос про подметки остается открытым:)) Если посмотрите тему выше вашей, то увидите, что некоторые уже достаточно давно работают по этой системе, и сайты у них под это "заточены":) Так что, как говорится, все хорошее когда-то уже было изобретено... Вопрорс в том, на сколько процентов это изобретение используется:) Те магазины, которые я знаю- процентов на 15, мы- ну может на 30... А Больше... Это то, чему нам еще предстоит научиться...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/09/2003

Как владелец ИМ скажу свое ИМХО.

Я пользовалась специальной статистикой месяца три, пока она была тестовая. Потом жаба задавила. Хотя, возможно вернусь к этой системе...

Так вот. Меня радовала там такая вещь - выдавались слова, которые покупатели искали во внутреннем поиске. Это давало возможность отслеживать спрос и некоторые мелкие ньюансы.

Конечно, интересно было видеть сколько и чего клали в корзину.

По-умному всю эту статистику привести к общему знаменателю через год-два было бы очень интересно.

Но пока - это мечты.

Еще, конечно, есть мечты. Например, проводить настоящие соц.опросы по юзабилити. Было бы тоже любопытно.



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

Спасибо, Степан.

Работают - не значит что сделали, А если сделали - не значит, что ТО :)

"Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... "

Глубочайшее заблуждение!

Робот никогда не заменит психолога, а вот в автопроизводстве... Посмотрите на линиию конвейра в Японии и Германии, и на ВАЗ-е. Дальше объяснять разницу?

Умных, качественно работающих роботов можно сделать сколько хочешь. Людей? Х-м...

Основная проблема мирового производства - КАДРЫ. "умного, да с инструментом..." Да гдеж их взять-то!

Вот мой проект буксует именно из-за отсутствия приличных программеров. И "темы" есть, и финансирование. А программеров - ;( - нет. Все в Штаты уехали, что ли... :)



"...\Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге.."

Еще как готов! Смотря как подавать. Можно нежно тарелку поставить, можно с размаху швырнуть.

Вот у вас, простите, не система, а (простите и не обижайтесь) - полная фигня. Делал ее кто угодно, только не спец по юзабилити.

Что бы не быть голословным:

Захожу на вашу ссылку "прикупи". Тут же выскакивает поверх всего окошко. В окошке - какой то плохопостриженный охломон (парень лет 19-20, растрепанный и с сонным взглядом) Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?

Там ведь без звука, пусть хоть дедушка отвечает, но глаз радоваться должен, да и мебель все же серьезная покупка, мужмки покупают.

Вот недавно в Индии в госпиталях медсестрам запретили носить нижнее белье. Только халатик. Как думете, почему? А потому, что бы у мужика стимул должен быть к выздоровлению.



Ну да бог с ним, с охломоном... Ну не хочу я с ним калякать - ну так и подохни это окно автоматом. А лучше - свернись в иконку 10х10. Что б я знал, что за ни и видел его. Мне все понятно, а вот если что то станет НЕпонятно - я бы мог спросить.



Далее. Хочу калякать. И что? Нажимаю "разговор". Открывается окно. "ваш e-мейл" - Щас! а то мне спама мало приходит... Может еще паспорт отсканить - прислать.

Ну да ладно, вопрос приняли, и даже в чате выскочил. И что? до сих пор ответа жду, уже минут 20. время - см. на постинге. Внечер, скажете? Да, вечер, НО!

- если нет сейчас оператора - на фига окно выскакивает? Голову морочить?

- ИМ - структура круглосуточная.

И сразу мысыль - а магазин ли этот прикупи? или так, партнерская программка от офф-лайна, что неподалеку?



Ну и другие штучки, про которые вы не догнали.

Уф!, хотя, честно сказать, напугали :) Я уж думал - объехали. Но слава Всевышнему, Ваша реализация, как всегда в России - через анальное отверстие, так что вопрос про подметки, действительно, остается открытым. :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/09/2003

Константин, а Ваша фамилия не Тимошенко?

А то мне тоже нравится как Вы пишите.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
01/09/2003

Да понятно, Тимошенко :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/09/2003

Жалко, что такой Константин всего один!



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

Зы. Спасибо, Светлана. Доброе слово и кошке приятно :)



Ссылка на сообщение Степан
01/09/2003

2 Константин.

"Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?"...

Оставляю без комментария. Можно как угодно обманывать посетителя и вешать лапшу про грудастых и пр... Может быть,продавать авто для "крутых пацанов" или товары секс-шопа это бы и прокатило... Но здесь... Лично я считаю, что той целевой аудитории, на которую мы рассчитываем ваши девицы будут лишней красной тряпкой.

Относительно вылетевшего банера. В ниспадающем окошке зеленым цветом обычно выделяется оператор в сети. И по идее как раз если ни одного оператора нет, то окно не вылетает... С вашим случаем мы разберемся. Ни е-мейл, ни ваше имя от вас никто не требует в обязательном порядке. Но если вдруг вы задав вопрос не сможете продолжить беседу- только по мейлу вам все-таки на него ответят...

Относительно "других штучек"- если Вы уж были так любезны и оценили что-то, то будьте любезным до конца... Ну раскройте нам глаза на то, до чего мы не "догнали"? Всегда уважаю чужую точку зрения и не навязываю свою. Но считаю, что если человек что-то имеет сказать, то либо он это говорит, и говорит все, либо вообще молчит. Если не хотите писать это здесь- мой почтовый ящик в заголовке. С уважением и убеждением, что в любой ситуации можно добиться взаимопонимания. Степан.

З.Ы.: А говорить, что "у вас не через то место сделано" не предъявив в качестве веских аргументов сделанное "через то" и плача, что нет спецов готовых реализовать ваш "светлый, умный, "тот" проект"- тоже знаете как-то не очень корректно.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены