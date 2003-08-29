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Интересует статистика
29/08/2003
обязательно спросите, и расскажите нам, заодно посмотрите у нас на сайте, сегодня запускаем потестировать.
обязательно спросите, и расскажите нам, заодно посмотрите у нас на сайте, сегодня запускаем потестировать.
30/08/2003
Катерина:
Позвольте с вами не согласится по поводу опросов и голосваний. Опросы вовсе не подразумевают под собой никакой "логичности" или "многостраничности" (откуда взялось последнее, я вообще не понимаю). Главное там - наличие ВОПРОСА. Например, "Нравится ли вам наш магазин? Да/Нет" - это уже полноценный опрос, причём с точки зрения исследователя наиболее удачный, ибо он всего один. Их можно менять ежемесячно/еженедельно, но нельзя впихивать сразу все вопросы в один опросник, если, конечно, это не перепись населения. Голосование же подразумевает некое подобие выборов, вроде "Самый лучший холодильник на сегодня: а) Стинол б) Аристон в) Мир".
Кроме того, я не согласен, что 1000 человек - это не достаточная аудитория для проведения исследований трафика. Даже если у 10 из них вырубится в этот день электричество, это всё равно будет лишь один процент из общего числа. Поэтому выявить общие тенденции на такой аудитории вполне реально. Другой вопрос, что далеко не у всех и-магов есть такое количество посетителей.
Теперь к вопросу с программами. Если ваша программа помогает в создании опросов и даёт возможность создать что-то вроде расширенного поиска, то не нужно её называть "исследовательской", ибо ничего она не исследует.
Что же касается меня, то мне бы хотелось, чтобы подобная программа не выдавала мне решений и не предугадывала действия потребителя, а всего-навсего показывала статистику по каждому отдельному потребителю и по их группам о том, где и сколько времени они были, на какие кнопки нажимали и что искали в строке поиска. От абсолютных показателей, вроде заход/покупка, поиск/покупка, заход/поиск и прочих отношений я бы тоже не отказался.
Катерина:
Позвольте с вами не согласится по поводу опросов и голосваний. Опросы вовсе не подразумевают под собой никакой "логичности" или "многостраничности" (откуда взялось последнее, я вообще не понимаю). Главное там - наличие ВОПРОСА. Например, "Нравится ли вам наш магазин? Да/Нет" - это уже полноценный опрос, причём с точки зрения исследователя наиболее удачный, ибо он всего один. Их можно менять ежемесячно/еженедельно, но нельзя впихивать сразу все вопросы в один опросник, если, конечно, это не перепись населения. Голосование же подразумевает некое подобие выборов, вроде "Самый лучший холодильник на сегодня: а) Стинол б) Аристон в) Мир".
Кроме того, я не согласен, что 1000 человек - это не достаточная аудитория для проведения исследований трафика. Даже если у 10 из них вырубится в этот день электричество, это всё равно будет лишь один процент из общего числа. Поэтому выявить общие тенденции на такой аудитории вполне реально. Другой вопрос, что далеко не у всех и-магов есть такое количество посетителей.
Теперь к вопросу с программами. Если ваша программа помогает в создании опросов и даёт возможность создать что-то вроде расширенного поиска, то не нужно её называть "исследовательской", ибо ничего она не исследует.
Что же касается меня, то мне бы хотелось, чтобы подобная программа не выдавала мне решений и не предугадывала действия потребителя, а всего-навсего показывала статистику по каждому отдельному потребителю и по их группам о том, где и сколько времени они были, на какие кнопки нажимали и что искали в строке поиска. От абсолютных показателей, вроде заход/покупка, поиск/покупка, заход/поиск и прочих отношений я бы тоже не отказался.
30/08/2003
Да, я согласна, что неправильно применила термин "голосование", но с тем, что с точки зрения исследователя одностраничный опрос - самый лучший, я не согласна. Ну покажет Вам статистика, что 40% посетителей нравиться Ваш сайт. И что? Будете ли Вы менять дизайн, а если будете, что конкретно? Не обязательно создавать длинющий опросник, можно создать опрос из 2 страниц. На первой странице Вы фильтруете те мнения, которые Вас интересуют больше всего от всех остальных, а на 2-ой странице задаете им интересующие вопросы. Результаты иследования лучше тогда, когда собрано больше информации. Также, что касается статистики, уверяю Вас, 1000 - это маленкое число для исследований, опять же повторяю, многофакторного. Мне сложно это объяснить, если только статистика не Ваша профессия, я же ее как раз в университете изучаю, так называемая экономическая кибернетика. Так вот приведу очень яркий пример: кибернетики очень часто используют термин "моделирование". Это когда из всех влияющих факторов оставляют один или несколько и моделируют процесс. Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования) никогда не проводят исследования непосредственно на покупателях, то есть не стоят в залах и не записывают реакции посетителей, хотя посетителей у них десятки тысяч. Потому что знают, что с точки зрения теории - это не принесет правдоподбной информации, они моделируют процесс. Нанимается множество человек, которые скажем так, тестируют магазин, к примеру, с точки зрения юзабилити, то есть к примеру 100 людям дают задание - купить чай, кофе, молоко при данной расстановке прилавков, а потом при другой, и так далее. Вот это уже полезная статистика. Но и мат. аппарат там уже применяется посложнее.
А что касается наших программ, я не называла и не могла назвать их "исследовательскими", я говорила: "так называемой Вами "аналитической программы". Заметьте, я даже в кавычки поставила, потому что абсолютно согласна, что данная программа не должна ничего предугадывать, а должна предоставлять удобную в понимании статистику, как аболютную, так и относительную. Именно такой и является МаркетЛог, лично мне она сообщает все данные, которые мне нужны.
Я думаю все со мной согласятся, что до сих пор е-коммерция представляет из себя рулетку, здесь не угадаешь - где найдешь, а где потеряешь, ну не применим здесь строгий анализ, не просчитать рентабельность проекта заранее, а можно лишь действовать, оценивать результат действий, и принимать решение о том, продолжть данное действие или нет.
Да, я согласна, что неправильно применила термин "голосование", но с тем, что с точки зрения исследователя одностраничный опрос - самый лучший, я не согласна. Ну покажет Вам статистика, что 40% посетителей нравиться Ваш сайт. И что? Будете ли Вы менять дизайн, а если будете, что конкретно? Не обязательно создавать длинющий опросник, можно создать опрос из 2 страниц. На первой странице Вы фильтруете те мнения, которые Вас интересуют больше всего от всех остальных, а на 2-ой странице задаете им интересующие вопросы. Результаты иследования лучше тогда, когда собрано больше информации. Также, что касается статистики, уверяю Вас, 1000 - это маленкое число для исследований, опять же повторяю, многофакторного. Мне сложно это объяснить, если только статистика не Ваша профессия, я же ее как раз в университете изучаю, так называемая экономическая кибернетика. Так вот приведу очень яркий пример: кибернетики очень часто используют термин "моделирование". Это когда из всех влияющих факторов оставляют один или несколько и моделируют процесс. Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования) никогда не проводят исследования непосредственно на покупателях, то есть не стоят в залах и не записывают реакции посетителей, хотя посетителей у них десятки тысяч. Потому что знают, что с точки зрения теории - это не принесет правдоподбной информации, они моделируют процесс. Нанимается множество человек, которые скажем так, тестируют магазин, к примеру, с точки зрения юзабилити, то есть к примеру 100 людям дают задание - купить чай, кофе, молоко при данной расстановке прилавков, а потом при другой, и так далее. Вот это уже полезная статистика. Но и мат. аппарат там уже применяется посложнее.
А что касается наших программ, я не называла и не могла назвать их "исследовательскими", я говорила: "так называемой Вами "аналитической программы". Заметьте, я даже в кавычки поставила, потому что абсолютно согласна, что данная программа не должна ничего предугадывать, а должна предоставлять удобную в понимании статистику, как аболютную, так и относительную. Именно такой и является МаркетЛог, лично мне она сообщает все данные, которые мне нужны.
Я думаю все со мной согласятся, что до сих пор е-коммерция представляет из себя рулетку, здесь не угадаешь - где найдешь, а где потеряешь, ну не применим здесь строгий анализ, не просчитать рентабельность проекта заранее, а можно лишь действовать, оценивать результат действий, и принимать решение о том, продолжть данное действие или нет.
30/08/2003
Катерина:
Я уже писал выше, что нужно проводить не сиюминутный опрос, а растягивать его по времени на недели, а то и месяцы. Здесь-то как раз и появляется возможность ранжировать посетителей через куки или ещё как-нибудь (не программист, не знаю). На двухстраничный опросник найдётся куда меньше желающих ответить, чем на лаконичный вопрос в углу страницы с 2-5 вариантами ответов, особенно если его правильно задать. Чем меньше вопросов есть в вопроснике, тем результаты этого опроса более "качественные". Никто не спорит, что много и сразу - хорошо, но так не бывает.
1000 человек - это ваша аудитория и, как бы вам того не хотелось, изменить вы её не сможете (реклама - отдельная песня, берём идеальные условия), с ней и придётся работать. Т.е. из них 70% приходит с поисковиков, 20% по баннерам и 10% ещё откуда-нибудь, всё. Среди этих людей и нужно проводить исследование, а не среди каких абстрактных наёмных тестеров. Можно узнать, кто зашёл к вам впервые, кто вернулся во второй, третий... раз, что они делают, а потом уже пытаться анализировать почему. При этом вы не можете знать кто сидит по ту сторону монитора.
Вы правильно сказали, "Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования)". Это далеко не наш случай, поэтому нужно искать компромиссный вариант, но, по моему мнению, большая анкета (а две страницы - это большая анкета) здесь не поможет. Кроме того, ИМ - не гипермаркет. Человек туда приходит не купить "еды", а приходит либо за какой-то конкретной вещью, которую он ищет через "поиск", либо за "чем-нибудь этаким" (например, кино какое-нибудь новое посмотреть или новую стиральную машину купить).
Катерина:
Я уже писал выше, что нужно проводить не сиюминутный опрос, а растягивать его по времени на недели, а то и месяцы. Здесь-то как раз и появляется возможность ранжировать посетителей через куки или ещё как-нибудь (не программист, не знаю). На двухстраничный опросник найдётся куда меньше желающих ответить, чем на лаконичный вопрос в углу страницы с 2-5 вариантами ответов, особенно если его правильно задать. Чем меньше вопросов есть в вопроснике, тем результаты этого опроса более "качественные". Никто не спорит, что много и сразу - хорошо, но так не бывает.
1000 человек - это ваша аудитория и, как бы вам того не хотелось, изменить вы её не сможете (реклама - отдельная песня, берём идеальные условия), с ней и придётся работать. Т.е. из них 70% приходит с поисковиков, 20% по баннерам и 10% ещё откуда-нибудь, всё. Среди этих людей и нужно проводить исследование, а не среди каких абстрактных наёмных тестеров. Можно узнать, кто зашёл к вам впервые, кто вернулся во второй, третий... раз, что они делают, а потом уже пытаться анализировать почему. При этом вы не можете знать кто сидит по ту сторону монитора.
Вы правильно сказали, "Огромные гипермаркеты в Америки, Японии и Европе(имеющие большой бюджет на маркетинговые исследования)". Это далеко не наш случай, поэтому нужно искать компромиссный вариант, но, по моему мнению, большая анкета (а две страницы - это большая анкета) здесь не поможет. Кроме того, ИМ - не гипермаркет. Человек туда приходит не купить "еды", а приходит либо за какой-то конкретной вещью, которую он ищет через "поиск", либо за "чем-нибудь этаким" (например, кино какое-нибудь новое посмотреть или новую стиральную машину купить).
01/09/2003
Извините, что немного задержал ответ на вопрос:) Вас интересовал вопрос, как работает система он-лайн общения с посетителем и эффективна ли она? Могу сказать следующее. Система он-лайн и внутренняя система статистики, подобная той, которую Катерина предлагает автоматизировать с помощью ПП своей фирмы- изначально делаллась под людей. Причем- под профессионалов. Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... Хотя здесь вопрос в том, хотим мы хороший результат или хотим сэкономить:). Внедряя он-лайн беседы с покупателем (а в разработке используемой намми заложено не только то, что продавец может пообщаться с покупателем, но и то, что менеджер может устроить целую экскурсию для покупателя- открывая перед ним (с его разрешения конечно) страницы сайта, показывая интересный покупателю товар, сопроовождая его комментариями. И проблема была только одна- найти тех менеджеров, которые не будут уподобляться тем реальным- которые подбегают к вам в магазине еще до того момента, как понадобится их помощь... НО... Человек предполагает, а жизнь располагает:) Нам пришлось специально автоматизировать "всплывание" баннера он-лайн консультаций. Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге... Хотя, мы прекрасно понимаем, что у тех, кто "живет" в интернете раскрытие окон на его машине вызывает агресию... Но большинство наших посетителей к ним не относятся:) Ну а те, кто злится- всегда имеют возможность отказаться от услуг продавца он-лайн.
Ну а в заключение хочу сказать только одно- если кого-то интересуют более конкретные данные по нашему опыту- пишите. Всегда готов помочь.
Извините, что немного задержал ответ на вопрос:) Вас интересовал вопрос, как работает система он-лайн общения с посетителем и эффективна ли она? Могу сказать следующее. Система он-лайн и внутренняя система статистики, подобная той, которую Катерина предлагает автоматизировать с помощью ПП своей фирмы- изначально делаллась под людей. Причем- под профессионалов. Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... Хотя здесь вопрос в том, хотим мы хороший результат или хотим сэкономить:). Внедряя он-лайн беседы с покупателем (а в разработке используемой намми заложено не только то, что продавец может пообщаться с покупателем, но и то, что менеджер может устроить целую экскурсию для покупателя- открывая перед ним (с его разрешения конечно) страницы сайта, показывая интересный покупателю товар, сопроовождая его комментариями. И проблема была только одна- найти тех менеджеров, которые не будут уподобляться тем реальным- которые подбегают к вам в магазине еще до того момента, как понадобится их помощь... НО... Человек предполагает, а жизнь располагает:) Нам пришлось специально автоматизировать "всплывание" баннера он-лайн консультаций. Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге... Хотя, мы прекрасно понимаем, что у тех, кто "живет" в интернете раскрытие окон на его машине вызывает агресию... Но большинство наших посетителей к ним не относятся:) Ну а те, кто злится- всегда имеют возможность отказаться от услуг продавца он-лайн.
Ну а в заключение хочу сказать только одно- если кого-то интересуют более конкретные данные по нашему опыту- пишите. Всегда готов помочь.
01/09/2003
Что касается опросов, то начиная отвечать на Ваш опрос, человек может и не знать, что он из 2-ух страниц, поэтому число ответивших на 1-ый из 2-ух вопросов будет такое же. Что касается куков и ип, посмотрите любую статистику, хотя бы mail.ru, число старых посетителей обычно небольшое, поэтому вряд ли множества ответивших пересекутся. Но идея не плохая.
Что касается моделирования, ну не правы Вы в этом, у гипермаркетов тоже есть свои посетители, они могли бы тестировать на людях, а не на "абстрактных наемных тестерах", но тем не менее... Есть просто правила, которые работают везде. Реальные посетители никогда не скажут почему они сделали то или это. А тестеры скажут. Я ни за то, что нужно нанимать тестеров, мало у кого есть для этого возможности. Но использовать реальных людей как тестеров можно, используя систему опросов.
А причина, по которой я привела пример с гипермаркетами очень простая - для гипермаркетов и ИМ проблема юзабилити очень схожа. Если бы ее не было и все искали через поиск, а в гипермаркете спрашивали продавца все было бы проще - но у людей другая психология...
Что касается опросов, то начиная отвечать на Ваш опрос, человек может и не знать, что он из 2-ух страниц, поэтому число ответивших на 1-ый из 2-ух вопросов будет такое же. Что касается куков и ип, посмотрите любую статистику, хотя бы mail.ru, число старых посетителей обычно небольшое, поэтому вряд ли множества ответивших пересекутся. Но идея не плохая.
Что касается моделирования, ну не правы Вы в этом, у гипермаркетов тоже есть свои посетители, они могли бы тестировать на людях, а не на "абстрактных наемных тестерах", но тем не менее... Есть просто правила, которые работают везде. Реальные посетители никогда не скажут почему они сделали то или это. А тестеры скажут. Я ни за то, что нужно нанимать тестеров, мало у кого есть для этого возможности. Но использовать реальных людей как тестеров можно, используя систему опросов.
А причина, по которой я привела пример с гипермаркетами очень простая - для гипермаркетов и ИМ проблема юзабилити очень схожа. Если бы ее не было и все искали через поиск, а в гипермаркете спрашивали продавца все было бы проще - но у людей другая психология...
01/09/2003
"Рабочее название - поддержка пользователя. Используется для оперативной помощи он-лайн. Применительно к ИМ - на сайте возникает окошко, в котором предлагают помочь в выборе покупки (совсем как в обычном магазине: "Могу я Вам чем-нибудь помочь?". И происходит диалог покупатель-продавец, со стороны продавца очень удобный интерфейс, позволяющий отвечать на все вопросы. Проект в стадии разработки. Очень интересно услышать мнение владельцев ИМ - нужен ли им такой продукт."
:) Вы, Катя, на ходу подметки режете. Я тоже работаю над этим проектом...
Считаю, что такая система не просто нужна, а АРХИнужна ИМ. Правда и ИМ должен быть заточен под ее использование. И оператор этого колл-центра был в этом магазине как рыба, и ТОВАР ЗНАЛ. А то простите, хрен он мне "поможет", если в товаре не ухо ни рыло, а бубнить будет параметры из паспорта.
ХРАМ надо строить, Катерина, ХРАМ.
"Рабочее название - поддержка пользователя. Используется для оперативной помощи он-лайн. Применительно к ИМ - на сайте возникает окошко, в котором предлагают помочь в выборе покупки (совсем как в обычном магазине: "Могу я Вам чем-нибудь помочь?". И происходит диалог покупатель-продавец, со стороны продавца очень удобный интерфейс, позволяющий отвечать на все вопросы. Проект в стадии разработки. Очень интересно услышать мнение владельцев ИМ - нужен ли им такой продукт."
:) Вы, Катя, на ходу подметки режете. Я тоже работаю над этим проектом...
Считаю, что такая система не просто нужна, а АРХИнужна ИМ. Правда и ИМ должен быть заточен под ее использование. И оператор этого колл-центра был в этом магазине как рыба, и ТОВАР ЗНАЛ. А то простите, хрен он мне "поможет", если в товаре не ухо ни рыло, а бубнить будет параметры из паспорта.
ХРАМ надо строить, Катерина, ХРАМ.
01/09/2003
Констатин!:) Вопорос про подметки остается открытым:)) Если посмотрите тему выше вашей, то увидите, что некоторые уже достаточно давно работают по этой системе, и сайты у них под это "заточены":) Так что, как говорится, все хорошее когда-то уже было изобретено... Вопрорс в том, на сколько процентов это изобретение используется:) Те магазины, которые я знаю- процентов на 15, мы- ну может на 30... А Больше... Это то, чему нам еще предстоит научиться...
Констатин!:) Вопорос про подметки остается открытым:)) Если посмотрите тему выше вашей, то увидите, что некоторые уже достаточно давно работают по этой системе, и сайты у них под это "заточены":) Так что, как говорится, все хорошее когда-то уже было изобретено... Вопрорс в том, на сколько процентов это изобретение используется:) Те магазины, которые я знаю- процентов на 15, мы- ну может на 30... А Больше... Это то, чему нам еще предстоит научиться...
01/09/2003
Как владелец ИМ скажу свое ИМХО.
Я пользовалась специальной статистикой месяца три, пока она была тестовая. Потом жаба задавила. Хотя, возможно вернусь к этой системе...
Так вот. Меня радовала там такая вещь - выдавались слова, которые покупатели искали во внутреннем поиске. Это давало возможность отслеживать спрос и некоторые мелкие ньюансы.
Конечно, интересно было видеть сколько и чего клали в корзину.
По-умному всю эту статистику привести к общему знаменателю через год-два было бы очень интересно.
Но пока - это мечты.
Еще, конечно, есть мечты. Например, проводить настоящие соц.опросы по юзабилити. Было бы тоже любопытно.
Как владелец ИМ скажу свое ИМХО.
Я пользовалась специальной статистикой месяца три, пока она была тестовая. Потом жаба задавила. Хотя, возможно вернусь к этой системе...
Так вот. Меня радовала там такая вещь - выдавались слова, которые покупатели искали во внутреннем поиске. Это давало возможность отслеживать спрос и некоторые мелкие ньюансы.
Конечно, интересно было видеть сколько и чего клали в корзину.
По-умному всю эту статистику привести к общему знаменателю через год-два было бы очень интересно.
Но пока - это мечты.
Еще, конечно, есть мечты. Например, проводить настоящие соц.опросы по юзабилити. Было бы тоже любопытно.
01/09/2003
Спасибо, Степан.
Работают - не значит что сделали, А если сделали - не значит, что ТО :)
"Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... "
Глубочайшее заблуждение!
Робот никогда не заменит психолога, а вот в автопроизводстве... Посмотрите на линиию конвейра в Японии и Германии, и на ВАЗ-е. Дальше объяснять разницу?
Умных, качественно работающих роботов можно сделать сколько хочешь. Людей? Х-м...
Основная проблема мирового производства - КАДРЫ. "умного, да с инструментом..." Да гдеж их взять-то!
Вот мой проект буксует именно из-за отсутствия приличных программеров. И "темы" есть, и финансирование. А программеров - ;( - нет. Все в Штаты уехали, что ли... :)
"...\Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге.."
Еще как готов! Смотря как подавать. Можно нежно тарелку поставить, можно с размаху швырнуть.
Вот у вас, простите, не система, а (простите и не обижайтесь) - полная фигня. Делал ее кто угодно, только не спец по юзабилити.
Что бы не быть голословным:
Захожу на вашу ссылку "прикупи". Тут же выскакивает поверх всего окошко. В окошке - какой то плохопостриженный охломон (парень лет 19-20, растрепанный и с сонным взглядом) Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?
Там ведь без звука, пусть хоть дедушка отвечает, но глаз радоваться должен, да и мебель все же серьезная покупка, мужмки покупают.
Вот недавно в Индии в госпиталях медсестрам запретили носить нижнее белье. Только халатик. Как думете, почему? А потому, что бы у мужика стимул должен быть к выздоровлению.
Ну да бог с ним, с охломоном... Ну не хочу я с ним калякать - ну так и подохни это окно автоматом. А лучше - свернись в иконку 10х10. Что б я знал, что за ни и видел его. Мне все понятно, а вот если что то станет НЕпонятно - я бы мог спросить.
Далее. Хочу калякать. И что? Нажимаю "разговор". Открывается окно. "ваш e-мейл" - Щас! а то мне спама мало приходит... Может еще паспорт отсканить - прислать.
Ну да ладно, вопрос приняли, и даже в чате выскочил. И что? до сих пор ответа жду, уже минут 20. время - см. на постинге. Внечер, скажете? Да, вечер, НО!
- если нет сейчас оператора - на фига окно выскакивает? Голову морочить?
- ИМ - структура круглосуточная.
И сразу мысыль - а магазин ли этот прикупи? или так, партнерская программка от офф-лайна, что неподалеку?
Ну и другие штучки, про которые вы не догнали.
Уф!, хотя, честно сказать, напугали :) Я уж думал - объехали. Но слава Всевышнему, Ваша реализация, как всегда в России - через анальное отверстие, так что вопрос про подметки, действительно, остается открытым. :)
Спасибо, Степан.
Работают - не значит что сделали, А если сделали - не значит, что ТО :)
"Мы считаем, что для фирмы гораздо выгоднее взять профессионала и дать ему хороший инструмент, чем поставить за современный станок какого-нибудь робота, пусть и с кучей прибамбасов и микропроцессоров... "
Глубочайшее заблуждение!
Робот никогда не заменит психолога, а вот в автопроизводстве... Посмотрите на линиию конвейра в Японии и Германии, и на ВАЗ-е. Дальше объяснять разницу?
Умных, качественно работающих роботов можно сделать сколько хочешь. Людей? Х-м...
Основная проблема мирового производства - КАДРЫ. "умного, да с инструментом..." Да гдеж их взять-то!
Вот мой проект буксует именно из-за отсутствия приличных программеров. И "темы" есть, и финансирование. А программеров - ;( - нет. Все в Штаты уехали, что ли... :)
"...\Потому что на данном этапе покупатель в общей массе не готов к такой услуге.."
Еще как готов! Смотря как подавать. Можно нежно тарелку поставить, можно с размаху швырнуть.
Вот у вас, простите, не система, а (простите и не обижайтесь) - полная фигня. Делал ее кто угодно, только не спец по юзабилити.
Что бы не быть голословным:
Захожу на вашу ссылку "прикупи". Тут же выскакивает поверх всего окошко. В окошке - какой то плохопостриженный охломон (парень лет 19-20, растрепанный и с сонным взглядом) Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?
Там ведь без звука, пусть хоть дедушка отвечает, но глаз радоваться должен, да и мебель все же серьезная покупка, мужмки покупают.
Вот недавно в Индии в госпиталях медсестрам запретили носить нижнее белье. Только халатик. Как думете, почему? А потому, что бы у мужика стимул должен быть к выздоровлению.
Ну да бог с ним, с охломоном... Ну не хочу я с ним калякать - ну так и подохни это окно автоматом. А лучше - свернись в иконку 10х10. Что б я знал, что за ни и видел его. Мне все понятно, а вот если что то станет НЕпонятно - я бы мог спросить.
Далее. Хочу калякать. И что? Нажимаю "разговор". Открывается окно. "ваш e-мейл" - Щас! а то мне спама мало приходит... Может еще паспорт отсканить - прислать.
Ну да ладно, вопрос приняли, и даже в чате выскочил. И что? до сих пор ответа жду, уже минут 20. время - см. на постинге. Внечер, скажете? Да, вечер, НО!
- если нет сейчас оператора - на фига окно выскакивает? Голову морочить?
- ИМ - структура круглосуточная.
И сразу мысыль - а магазин ли этот прикупи? или так, партнерская программка от офф-лайна, что неподалеку?
Ну и другие штучки, про которые вы не догнали.
Уф!, хотя, честно сказать, напугали :) Я уж думал - объехали. Но слава Всевышнему, Ваша реализация, как всегда в России - через анальное отверстие, так что вопрос про подметки, действительно, остается открытым. :)
01/09/2003
2 Константин.
"Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?"...
Оставляю без комментария. Можно как угодно обманывать посетителя и вешать лапшу про грудастых и пр... Может быть,продавать авто для "крутых пацанов" или товары секс-шопа это бы и прокатило... Но здесь... Лично я считаю, что той целевой аудитории, на которую мы рассчитываем ваши девицы будут лишней красной тряпкой.
Относительно вылетевшего банера. В ниспадающем окошке зеленым цветом обычно выделяется оператор в сети. И по идее как раз если ни одного оператора нет, то окно не вылетает... С вашим случаем мы разберемся. Ни е-мейл, ни ваше имя от вас никто не требует в обязательном порядке. Но если вдруг вы задав вопрос не сможете продолжить беседу- только по мейлу вам все-таки на него ответят...
Относительно "других штучек"- если Вы уж были так любезны и оценили что-то, то будьте любезным до конца... Ну раскройте нам глаза на то, до чего мы не "догнали"? Всегда уважаю чужую точку зрения и не навязываю свою. Но считаю, что если человек что-то имеет сказать, то либо он это говорит, и говорит все, либо вообще молчит. Если не хотите писать это здесь- мой почтовый ящик в заголовке. С уважением и убеждением, что в любой ситуации можно добиться взаимопонимания. Степан.
З.Ы.: А говорить, что "у вас не через то место сделано" не предъявив в качестве веских аргументов сделанное "через то" и плача, что нет спецов готовых реализовать ваш "светлый, умный, "тот" проект"- тоже знаете как-то не очень корректно.
2 Константин.
"Вам что, было жалко 200-300 баков 2-3 девиц-фотомоделей отфотить и симитировать веб-камеру? Или мозги не догнали? Или просто "друган" подрабатывает?"...
Оставляю без комментария. Можно как угодно обманывать посетителя и вешать лапшу про грудастых и пр... Может быть,продавать авто для "крутых пацанов" или товары секс-шопа это бы и прокатило... Но здесь... Лично я считаю, что той целевой аудитории, на которую мы рассчитываем ваши девицы будут лишней красной тряпкой.
Относительно вылетевшего банера. В ниспадающем окошке зеленым цветом обычно выделяется оператор в сети. И по идее как раз если ни одного оператора нет, то окно не вылетает... С вашим случаем мы разберемся. Ни е-мейл, ни ваше имя от вас никто не требует в обязательном порядке. Но если вдруг вы задав вопрос не сможете продолжить беседу- только по мейлу вам все-таки на него ответят...
Относительно "других штучек"- если Вы уж были так любезны и оценили что-то, то будьте любезным до конца... Ну раскройте нам глаза на то, до чего мы не "догнали"? Всегда уважаю чужую точку зрения и не навязываю свою. Но считаю, что если человек что-то имеет сказать, то либо он это говорит, и говорит все, либо вообще молчит. Если не хотите писать это здесь- мой почтовый ящик в заголовке. С уважением и убеждением, что в любой ситуации можно добиться взаимопонимания. Степан.
З.Ы.: А говорить, что "у вас не через то место сделано" не предъявив в качестве веских аргументов сделанное "через то" и плача, что нет спецов готовых реализовать ваш "светлый, умный, "тот" проект"- тоже знаете как-то не очень корректно.
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