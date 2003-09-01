Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
Интересует статистика
01/09/2003
"ваши девицы будут лишней красной тряпкой."
Э-э-э.. приятель, вот мы и обиделись.
Степан, что б не было разночтений..
Я долгое время работал замом по всем деолам в одной крутой конторе. И среди прочих обязанностей занимался еще и покупкой мебели для офиса. Регулярно. Потому что она регулярно ломалась и изнашивалась.
Речь то не про грудастых, не про Памелу. А про то, что бы клиенту сделать приятно. Встречает меня какой-то пацан лет 20. "Да когда ж ты милый успел стать спецом по мебели? Не иначе ты тут поставлен впаривать, впаривать и впаривать. Спасибо, я из тех 85%, коим этот "навязчивый сервис" по-фигу". Посему совет
1) замени статическую картинку простеньким гифом, где твой щегол хоть шевелится, как живой. Как в веб камере.
2) Выгони щегла, и сфоть не Памелу, а просто, симпатичную дэушку. Не пацанку-поссыкушку 17 лет, а зрелую девушку лет 25.
это не ОБМАН. это витрина, это продажи. Хотя впрочем, это дело вкуса. Просто я гетеросексеуалист :)
"е-мейл, ни ваше имя от вас никто не требует в обязательном порядке"
Ну так предупредите! " если Вы хотите, то можете..."
А у вас - "Стой! кто идет?
Кстати, по поводу меню. Наводишь на меню. Справа - выскакивают позиции. Только к ним - опс! - уже свернулись... Вы что, игру такую сделали? Испеет-не успеет? Я успел раза 2 из 10 попыток. Я победил? Или как?
По поводу "других штучек". Степан, чужим умом не проживешь :) Не скажу, но покажу. Чуть позже.
Просто я не из тех, кто бесплатно работает :)
"ваши девицы будут лишней красной тряпкой."
Э-э-э.. приятель, вот мы и обиделись.
Степан, что б не было разночтений..
Я долгое время работал замом по всем деолам в одной крутой конторе. И среди прочих обязанностей занимался еще и покупкой мебели для офиса. Регулярно. Потому что она регулярно ломалась и изнашивалась.
Речь то не про грудастых, не про Памелу. А про то, что бы клиенту сделать приятно. Встречает меня какой-то пацан лет 20. "Да когда ж ты милый успел стать спецом по мебели? Не иначе ты тут поставлен впаривать, впаривать и впаривать. Спасибо, я из тех 85%, коим этот "навязчивый сервис" по-фигу". Посему совет
1) замени статическую картинку простеньким гифом, где твой щегол хоть шевелится, как живой. Как в веб камере.
2) Выгони щегла, и сфоть не Памелу, а просто, симпатичную дэушку. Не пацанку-поссыкушку 17 лет, а зрелую девушку лет 25.
это не ОБМАН. это витрина, это продажи. Хотя впрочем, это дело вкуса. Просто я гетеросексеуалист :)
"е-мейл, ни ваше имя от вас никто не требует в обязательном порядке"
Ну так предупредите! " если Вы хотите, то можете..."
А у вас - "Стой! кто идет?
Кстати, по поводу меню. Наводишь на меню. Справа - выскакивают позиции. Только к ним - опс! - уже свернулись... Вы что, игру такую сделали? Испеет-не успеет? Я успел раза 2 из 10 попыток. Я победил? Или как?
По поводу "других штучек". Степан, чужим умом не проживешь :) Не скажу, но покажу. Чуть позже.
Просто я не из тех, кто бесплатно работает :)
01/09/2003
Внимание! Объявляем конкурс по ловле «жучков»! Пятерым, приславшим наибольшее количество жучков, обнаруженных на сайте, по адресу administrator@prikupi.ru мы с удовольствием и благодарностью за внимание вручим майку с логотипом ИМ «Прикупи.Ру».
Внимание! Объявляем конкурс по ловле «жучков»! Пятерым, приславшим наибольшее количество жучков, обнаруженных на сайте, по адресу administrator@prikupi.ru мы с удовольствием и благодарностью за внимание вручим майку с логотипом ИМ «Прикупи.Ру».
01/09/2003
Ну что же, первый претендент на майку уже есть:))
А обижаться... Никогда не обижаюсь на критику.
Относительно девушек я считаю, что Вы не правы.Это сугубо мое, личное мнение человека тоже работавшего в мебельной отрасли, хоть и чуть менее Вас.
А если Вы считаете, что Вами обнаруженные "глюки" нами допущены и не исправлены специально, то...:))
Мы их исправляли, исправляем и будем исправлять. Сами ли, с Вашей ли помощью,или с помощью людей, для которых наш проект не заноза в глазу, в пятке, или в том месте, через которое он сделан:)), а место, где можно относительно легко и достаточно быстро, дешево купить достойный товар.
Ну что же, первый претендент на майку уже есть:))
А обижаться... Никогда не обижаюсь на критику.
Относительно девушек я считаю, что Вы не правы.Это сугубо мое, личное мнение человека тоже работавшего в мебельной отрасли, хоть и чуть менее Вас.
А если Вы считаете, что Вами обнаруженные "глюки" нами допущены и не исправлены специально, то...:))
Мы их исправляли, исправляем и будем исправлять. Сами ли, с Вашей ли помощью,или с помощью людей, для которых наш проект не заноза в глазу, в пятке, или в том месте, через которое он сделан:)), а место, где можно относительно легко и достаточно быстро, дешево купить достойный товар.
02/09/2003
"Относительно девушек я считаю, что Вы не правы."
Ё-мое! Да не в девушке дело!
Сфотьте хоть обезьяну.
Речь о создании ДОВЕРИЯ между ПОКУПАТЕЛЕМ и КОНСУЛЬТАНТОМ.
Вот этот парень не вызывает доверия!
Кто покупает мебель? Пацаны? Студенты? Кто твоя целевая аудитория? Я думаю, люди среднего фозраста, как минимум менеджеры УЖЕ не самого низкого уровня. А УЖЕ среднего. Т.е. ие, которые как минимум готовят предложения для шефа, максимум - принимают решения сами.
Вот у них он-лайн консультант должен вызывать доверия.
Вот когда будешь делать пивной портал - этот парень там на ура пойдет. Как "собеседник-собутыльник" :)
Впрочем, это дело вкуса и техники.
"где можно относительно легко и достаточно быстро, дешево купить достойный товар."
ВОТ! Именно этой гиперцели все и должно быть поставлено на службу! Вкус тут не причем.
В принципе, вы все правильно делаете, но проблемы у вас не в реализации, а в органицации.
"Относительно девушек я считаю, что Вы не правы."
Ё-мое! Да не в девушке дело!
Сфотьте хоть обезьяну.
Речь о создании ДОВЕРИЯ между ПОКУПАТЕЛЕМ и КОНСУЛЬТАНТОМ.
Вот этот парень не вызывает доверия!
Кто покупает мебель? Пацаны? Студенты? Кто твоя целевая аудитория? Я думаю, люди среднего фозраста, как минимум менеджеры УЖЕ не самого низкого уровня. А УЖЕ среднего. Т.е. ие, которые как минимум готовят предложения для шефа, максимум - принимают решения сами.
Вот у них он-лайн консультант должен вызывать доверия.
Вот когда будешь делать пивной портал - этот парень там на ура пойдет. Как "собеседник-собутыльник" :)
Впрочем, это дело вкуса и техники.
"где можно относительно легко и достаточно быстро, дешево купить достойный товар."
ВОТ! Именно этой гиперцели все и должно быть поставлено на службу! Вкус тут не причем.
В принципе, вы все правильно делаете, но проблемы у вас не в реализации, а в органицации.
02/09/2003
Посмотрела на Ваш спор и еще больше убедилась в собственном выводе - в он-лайне работают те же законы, что и в офф-лайне. Можно сколько угодно говорить, что интернет изобретение уникальное ни на что не похожее и простые маркетинговые ходы здесь не работают, и Вы будете не правы. Люди везде ищут одно и то же: красоту, вернее мечту о красоте. Давно как-то читала знаменитую, но совершенно дурацкую книжку Якоба Нильсена, где он пишет про юзабилити: вот мол, нужно страницы верстать так, чтобы было как можно больше полезного пространства и как можно меньше бесполезного, приводит там примеры, и т.д. И задумалась, почему у всех успешных зарубежных ИМ (и не только ИМ) более 60% "полезной площади" занимают совершенно бесполезные нефункциональные картинки (очень профессиональные фото с красивыми девицами). Зайти хотя бы на самый успешный ИМ по продаже косметики класса LUX www.gloss.ru, вряд ли покупатели действительно верят, что покупая все эти бесконечные баночки они станут похожи на этих девушек, но ведь покупают.
Степан, я думаю изображение девушек, которые у Вас не работают, не будет обманом и лапшей на уши, обман - это если у Вас будет изображение мебели, которой Вы не торгуете, или услуг, которые Вы не осуществляете. Но тем не менее мне кажется, что то, что Вы стараетесь экпериментировать у себя на сайте, вводить новые "фишки" покрывает некоторые недостатки юзабилити и отсутсвие некоторой красочности и глянцевости. Хотя Вам стоило бы поучиться у IKEA. Лично я бы, если бы вела мебельный ИМ, позиционировалась именно так бы. Хотя, возможно, была бы не права.
Посмотрела на Ваш спор и еще больше убедилась в собственном выводе - в он-лайне работают те же законы, что и в офф-лайне. Можно сколько угодно говорить, что интернет изобретение уникальное ни на что не похожее и простые маркетинговые ходы здесь не работают, и Вы будете не правы. Люди везде ищут одно и то же: красоту, вернее мечту о красоте. Давно как-то читала знаменитую, но совершенно дурацкую книжку Якоба Нильсена, где он пишет про юзабилити: вот мол, нужно страницы верстать так, чтобы было как можно больше полезного пространства и как можно меньше бесполезного, приводит там примеры, и т.д. И задумалась, почему у всех успешных зарубежных ИМ (и не только ИМ) более 60% "полезной площади" занимают совершенно бесполезные нефункциональные картинки (очень профессиональные фото с красивыми девицами). Зайти хотя бы на самый успешный ИМ по продаже косметики класса LUX www.gloss.ru, вряд ли покупатели действительно верят, что покупая все эти бесконечные баночки они станут похожи на этих девушек, но ведь покупают.
Степан, я думаю изображение девушек, которые у Вас не работают, не будет обманом и лапшей на уши, обман - это если у Вас будет изображение мебели, которой Вы не торгуете, или услуг, которые Вы не осуществляете. Но тем не менее мне кажется, что то, что Вы стараетесь экпериментировать у себя на сайте, вводить новые "фишки" покрывает некоторые недостатки юзабилити и отсутсвие некоторой красочности и глянцевости. Хотя Вам стоило бы поучиться у IKEA. Лично я бы, если бы вела мебельный ИМ, позиционировалась именно так бы. Хотя, возможно, была бы не права.
02/09/2003
2Константин: Если честно- не имею привычки никогда сваливать просчеты на кого бы то ни было... Здесь есть только один нюанс. Были реальный "палки в колеса" и крен не туда, куда хотели мы. Но, в полне возможно, были и какие-то ошибки с нашей стороны (и моей лично), но для того что бы понять, что это ошибки- нужно либо обжечься на них сейчас, либо послушать человека который видит их. Мнение со стороны очень важно. Я, по жизни, имея исходное педагогическое образование, ценю больше всего в людях желание помочь и научить, а не желание попрекнуть ошибками. Буду рад, если мое мнение о Вас как о человеке из второй категории окажется ошибочным. Всегда интересно общаться и (ну кто занет, может и это будет?;) сотрудничать с умными людьми.
2Катерина. Если честно, никогда не хочется идти точно по стопам других, но и изобретать велосипед мы тоже не хотели бы. У нас изначально было желание сделать не просто ИМ, но и Торговую Марку, фирму со своим лицом. И мы это делаем... Ну а если кому-то оно (лицо) не нравится- так тут на вкус и цвет:) Мы всегда готовы прислушаться к нашим клиентам и друзьям и благодарны им за их мнение, но реальным для нас остается только одно- отношени к нам и мнение о нас наши Покупателей... Тех, ктот реально приходит и покупает у нас. И покупает не случайно, а осознанно, ни один раз:)
2Константин: Если честно- не имею привычки никогда сваливать просчеты на кого бы то ни было... Здесь есть только один нюанс. Были реальный "палки в колеса" и крен не туда, куда хотели мы. Но, в полне возможно, были и какие-то ошибки с нашей стороны (и моей лично), но для того что бы понять, что это ошибки- нужно либо обжечься на них сейчас, либо послушать человека который видит их. Мнение со стороны очень важно. Я, по жизни, имея исходное педагогическое образование, ценю больше всего в людях желание помочь и научить, а не желание попрекнуть ошибками. Буду рад, если мое мнение о Вас как о человеке из второй категории окажется ошибочным. Всегда интересно общаться и (ну кто занет, может и это будет?;) сотрудничать с умными людьми.
2Катерина. Если честно, никогда не хочется идти точно по стопам других, но и изобретать велосипед мы тоже не хотели бы. У нас изначально было желание сделать не просто ИМ, но и Торговую Марку, фирму со своим лицом. И мы это делаем... Ну а если кому-то оно (лицо) не нравится- так тут на вкус и цвет:) Мы всегда готовы прислушаться к нашим клиентам и друзьям и благодарны им за их мнение, но реальным для нас остается только одно- отношени к нам и мнение о нас наши Покупателей... Тех, ктот реально приходит и покупает у нас. И покупает не случайно, а осознанно, ни один раз:)
02/09/2003
Да я не говорю, что "сваливать".
Я и имел именно "палки в колеса". Господь с ним, с вашим заказчиком, пусть остается с тем, что хочет.
Стратегические ошибки, уж извините, я разъяснять не буду (иначе это означало бы просто подарьть кому-то свой проект, а у меня с ним - большие планы). Закончите с этим - побеспокойте.
Да я не говорю, что "сваливать".
Я и имел именно "палки в колеса". Господь с ним, с вашим заказчиком, пусть остается с тем, что хочет.
Стратегические ошибки, уж извините, я разъяснять не буду (иначе это означало бы просто подарьть кому-то свой проект, а у меня с ним - большие планы). Закончите с этим - побеспокойте.
02/09/2003
:)) Я не могу с ним закончить в принципе:)) Я в нем работаю... И закончу я с ним только если меня уволят (или я сам уйду) или если он "загнется" (сам или с помощью заказчика)... Из все вариантов менее болезненный для меня первый и второй. :))) Но это печальная история не для форума Оборота:) :) :)
:)) Я не могу с ним закончить в принципе:)) Я в нем работаю... И закончу я с ним только если меня уволят (или я сам уйду) или если он "загнется" (сам или с помощью заказчика)... Из все вариантов менее болезненный для меня первый и второй. :))) Но это печальная история не для форума Оборота:) :) :)
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено