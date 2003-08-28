Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
|Следующая
Интересует статистика
28/08/2003
Думаю тут причина чисто финансовая
если у Вас 300 хостов в день - 3 покупки
И Вы ставите аналитическую программу за $500 - и она еще и дает результат, то у вас будет скажем 400 хостов и 5 покупок
Это так сказать - МОЖЕТ БЫТЬ будет
Ну так и не легче ли затратить $500 на рекламу???
Думаю тут причина чисто финансовая
если у Вас 300 хостов в день - 3 покупки
И Вы ставите аналитическую программу за $500 - и она еще и дает результат, то у вас будет скажем 400 хостов и 5 покупок
Это так сказать - МОЖЕТ БЫТЬ будет
Ну так и не легче ли затратить $500 на рекламу???
28/08/2003
2Михаил Орешин
Хм...
Вы меня прямо обескуражили...
Однако, памятуя мудрое правило "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", могу сказать, что "услышать" в данном случае - это как раз про размещение информации на сайте. Хотя, насколько мне известно, все программные продукты компаний всегда выкладываются на их сайтах, хотя бы в виде демо-версий. Или Вы хотели, чтобы выложили сразу полную программу, а Вы бы ее шароварно скачали?:)) Ценю Вашу находчивость.:)
Ну вот, скажем, по программе того же семинара, о котором тут в новостях идет речь, на сайте разработчиков есть инфа: http://www.megaputer.ru/doc.php?product ... _info.html
Чем не инфа?
Ну, может, несколько корявовато подана, но уж какая есть.
Про Аваланч, так целый сайтик есть, например: http://interrussoft.com/avalanche/
Правда, совсем корявый... Но опять же - уж какой есть.
А для более подробного и более понятного ознакомления - милости просим на семинар: http://www.elkito.ru/?m=13
Уж и не знаю, Михаил, чем еще Вас порадовать...
2Михаил Орешин
Хм...
Вы меня прямо обескуражили...
Однако, памятуя мудрое правило "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", могу сказать, что "услышать" в данном случае - это как раз про размещение информации на сайте. Хотя, насколько мне известно, все программные продукты компаний всегда выкладываются на их сайтах, хотя бы в виде демо-версий. Или Вы хотели, чтобы выложили сразу полную программу, а Вы бы ее шароварно скачали?:)) Ценю Вашу находчивость.:)
Ну вот, скажем, по программе того же семинара, о котором тут в новостях идет речь, на сайте разработчиков есть инфа: http://www.megaputer.ru/doc.php?product ... _info.html
Чем не инфа?
Ну, может, несколько корявовато подана, но уж какая есть.
Про Аваланч, так целый сайтик есть, например: http://interrussoft.com/avalanche/
Правда, совсем корявый... Но опять же - уж какой есть.
А для более подробного и более понятного ознакомления - милости просим на семинар: http://www.elkito.ru/?m=13
Уж и не знаю, Михаил, чем еще Вас порадовать...
28/08/2003
Ну не знаю, Оксана (задумчиво морщит лобик)...
Надо вообще-то смотреть, что за программа, ЧТО и КАКИМИ МЕТОДАМИ она анализирует. Если "статистику" - куда пришел, да сколько провел - это, конечно, ерунда, первобытный уровень охоты. А если анализирует ПОВЕДЕНИЕ потенциального покупателя, угадывает или предугадывает его желание - это уже серьезно.
Вообще, ИМХО, "анализы" работы ИМ при нынешнем уровне развития И-торговли (да и мозгов владельцев ИМ :) ) - дело малоперспективное. С таким же успехом можно "анализировать" работу бабки с семечками на рынке. "А скока у вас семечек покупают, бабуля? Ой, милай! Да из 100 мимо проходышшых, у один точно стаканчик покупает!" И ЧТО она (бабуля) может сделать? Снизить цену? увеличить стакан? улучшить качество? открыть дисконтную или партнерскую программу? :)
Так и тут. Даже если эти программы что то и родят, по части советов, что за этим последует? Выдадут вердикт - юзабилити ни к черту! И что?! А делал его или сам, или "друган", с которым пито-перепито... Это во-первых.
Во-вторых, серьезные анализы денег стоят. Т.е как минимум, надо нанять людей, которые побудут "покупателями",
поюзают, сравнят вас с другими, напишут отчет, рекомендации, что хорошо, что плохо...
Как максимум - надо привлекать психологов, которые, в принципе, займутся тем же, но на голову выше уровнем. Это деньги, порой, не малые. ИМ удавятся, но на это не пойдут. они ж непальцы! (в смысле сделаны непальцем).
В третьих, КТО создает "аналитические программы"?. Сидит мастерок (или группа мастерков), тужатся. И О-пс! появилась аналитическая программа. В 99% она что то анализирует на основе пост-статистики. А должна - предсказывать. Иначе все сводится к старой еврейской поговорке "хорошо быть умным, как моя жена потом". Т.е. анализировать то, что уже случилось, может и обезьяна (это называется рефлекс).
Ну и в четвертых. У нынешней ИТ есть куда как более, ИМХО, насущные проблемы, не решив которые довольно глупо что то "анализировать" по мелочи. Тут вся машина вообще то не заводится, то глохнет, то едет хреново, то жрет до-фига... А они тюнингом занимаются.
А проблемы, на мой взгляд, таковы:
- отсутствие нормальной доставки у мало- и среднеоборотных ИМ.
- абсолютное отсутствие интерактива, заторможенность реакции. При торговле сложными изделиями (не книжками и не CD, и не картриджами и пр. расходкой) это просто необходимо.
- убогость представления товара (от факса недалеко ушли. только картинки добавились и скачать можно самому, без "стартую! ложись!"
- слабость систем стимуляции интернет покупок. (Оно бы вообще и не нужно особо, но учитывая первых 3 "беды", да и перенасыщенность рынка, где главное на "КУПИ!", а "КУПИ У МЕНЯ!" - было бы полезно. ОпенВВВ и МНОГОРУ - это пародии на системы стимуляции. Сказали "А" - так и держат рот открытым.
Ну не знаю, Оксана (задумчиво морщит лобик)...
Надо вообще-то смотреть, что за программа, ЧТО и КАКИМИ МЕТОДАМИ она анализирует. Если "статистику" - куда пришел, да сколько провел - это, конечно, ерунда, первобытный уровень охоты. А если анализирует ПОВЕДЕНИЕ потенциального покупателя, угадывает или предугадывает его желание - это уже серьезно.
Вообще, ИМХО, "анализы" работы ИМ при нынешнем уровне развития И-торговли (да и мозгов владельцев ИМ :) ) - дело малоперспективное. С таким же успехом можно "анализировать" работу бабки с семечками на рынке. "А скока у вас семечек покупают, бабуля? Ой, милай! Да из 100 мимо проходышшых, у один точно стаканчик покупает!" И ЧТО она (бабуля) может сделать? Снизить цену? увеличить стакан? улучшить качество? открыть дисконтную или партнерскую программу? :)
Так и тут. Даже если эти программы что то и родят, по части советов, что за этим последует? Выдадут вердикт - юзабилити ни к черту! И что?! А делал его или сам, или "друган", с которым пито-перепито... Это во-первых.
Во-вторых, серьезные анализы денег стоят. Т.е как минимум, надо нанять людей, которые побудут "покупателями",
поюзают, сравнят вас с другими, напишут отчет, рекомендации, что хорошо, что плохо...
Как максимум - надо привлекать психологов, которые, в принципе, займутся тем же, но на голову выше уровнем. Это деньги, порой, не малые. ИМ удавятся, но на это не пойдут. они ж непальцы! (в смысле сделаны непальцем).
В третьих, КТО создает "аналитические программы"?. Сидит мастерок (или группа мастерков), тужатся. И О-пс! появилась аналитическая программа. В 99% она что то анализирует на основе пост-статистики. А должна - предсказывать. Иначе все сводится к старой еврейской поговорке "хорошо быть умным, как моя жена потом". Т.е. анализировать то, что уже случилось, может и обезьяна (это называется рефлекс).
Ну и в четвертых. У нынешней ИТ есть куда как более, ИМХО, насущные проблемы, не решив которые довольно глупо что то "анализировать" по мелочи. Тут вся машина вообще то не заводится, то глохнет, то едет хреново, то жрет до-фига... А они тюнингом занимаются.
А проблемы, на мой взгляд, таковы:
- отсутствие нормальной доставки у мало- и среднеоборотных ИМ.
- абсолютное отсутствие интерактива, заторможенность реакции. При торговле сложными изделиями (не книжками и не CD, и не картриджами и пр. расходкой) это просто необходимо.
- убогость представления товара (от факса недалеко ушли. только картинки добавились и скачать можно самому, без "стартую! ложись!"
- слабость систем стимуляции интернет покупок. (Оно бы вообще и не нужно особо, но учитывая первых 3 "беды", да и перенасыщенность рынка, где главное на "КУПИ!", а "КУПИ У МЕНЯ!" - было бы полезно. ОпенВВВ и МНОГОРУ - это пародии на системы стимуляции. Сказали "А" - так и держат рот открытым.
28/08/2003
И опять-таки, совершенно с Вами согласна, Константин.:)
Больше того, предугадывает не только поведение, а способна анализировать, почему, например, набрав корзину товаров, вдруг передумал и не стал делать заказ в этом магазине. Или дает рекомендации, как расположить товар так, чтобы покупатель набрал наибольшее из возможного количества товаров.
Проблемы, которые Вы обрисовали, я тоже считаю наиболее важными. Добавила бы к ним еще одну, более общую: наши интернет-магазины в большинстве своем ориентируются не на удобство покупателя, а на собственный комфорт. А до покупателя, по большому счету, интернет-магазинам дела нет. Разве это подход?
И опять-таки, совершенно с Вами согласна, Константин.:)
Больше того, предугадывает не только поведение, а способна анализировать, почему, например, набрав корзину товаров, вдруг передумал и не стал делать заказ в этом магазине. Или дает рекомендации, как расположить товар так, чтобы покупатель набрал наибольшее из возможного количества товаров.
Проблемы, которые Вы обрисовали, я тоже считаю наиболее важными. Добавила бы к ним еще одну, более общую: наши интернет-магазины в большинстве своем ориентируются не на удобство покупателя, а на собственный комфорт. А до покупателя, по большому счету, интернет-магазинам дела нет. Разве это подход?
28/08/2003
"... способна анализировать, почему, например, набрав корзину товаров, вдруг передумал и не стал делать заказ в этом магазине. Или дает рекомендации, как расположить товар так, чтобы покупатель набрал наибольшее из возможного количества товаров..."
Такую программу сделать ?! По моему - инпасибл абсолютно!
ЭТО - искуйство.
Посмотрел ваши ссылочки.
Ну первая - это очки начальству втирать, красивые таблички-графики строить, а вторая - спадер, попытка сделать персональный "Эшелон".
Тут в каом то топике мы обсуждали уже проблему отслеживания конкурентов.
Это все не ТО, ИМХО... В смысле приложения к ИМ.
"... способна анализировать, почему, например, набрав корзину товаров, вдруг передумал и не стал делать заказ в этом магазине. Или дает рекомендации, как расположить товар так, чтобы покупатель набрал наибольшее из возможного количества товаров..."
Такую программу сделать ?! По моему - инпасибл абсолютно!
ЭТО - искуйство.
Посмотрел ваши ссылочки.
Ну первая - это очки начальству втирать, красивые таблички-графики строить, а вторая - спадер, попытка сделать персональный "Эшелон".
Тут в каом то топике мы обсуждали уже проблему отслеживания конкурентов.
Это все не ТО, ИМХО... В смысле приложения к ИМ.
29/08/2003
Я не говорил, что программы плохие. Они хорошие, но не для ИМ.
Оксана, :), любая прога, хоть как то облегчающая сбор и обработку статистики (особенно красивую обработку) имеет право на суествование. И иногда сильно облегчает жизнь ее юзеру. Это несомненно, никто ВЭТОМ ПЛАНЕ на эти проги не наезжает :). Ну есть и есть. Кому надо - купит.
Ну в вот насколько они полезны для ИМ - тут кози-кози (ит.)
Эти программы анализирут "а что случилось?", но не анализируют "почему?". Да и не могут (даже если и будут, то это будет субъективный анализ, отражающий уровень понимания проблем автором программы.
Ну приведите пару-тройку примеров, где ИМ может применить эти проги?
Я не говорил, что программы плохие. Они хорошие, но не для ИМ.
Оксана, :), любая прога, хоть как то облегчающая сбор и обработку статистики (особенно красивую обработку) имеет право на суествование. И иногда сильно облегчает жизнь ее юзеру. Это несомненно, никто ВЭТОМ ПЛАНЕ на эти проги не наезжает :). Ну есть и есть. Кому надо - купит.
Ну в вот насколько они полезны для ИМ - тут кози-кози (ит.)
Эти программы анализирут "а что случилось?", но не анализируют "почему?". Да и не могут (даже если и будут, то это будет субъективный анализ, отражающий уровень понимания проблем автором программы.
Ну приведите пару-тройку примеров, где ИМ может применить эти проги?
29/08/2003
Позвольте поучаствовать в Вашем разговоре как представителю так называемой Вами "аналитической программы". Мне было очень интересно узнать, что владельцы ИМ хотели бы видеть систему, которая предугадывает желания покупателя. Неужели Вы не понимаете, что это невозможно? Достаточно углубиться в изучение статитстики, чтобы это понять. Для некрупного ИМ (меньше 1000 посетителей) очень сложно вычислить какие-либо закономерности в поведении покупателей, потому что для статитстики 1000 - это не та цифра, по которой можно судить о многофакторном процессе. То есть на поведение покупателя в тот момент могло повлиять все, что угодно. Он набрал корзину покупок, а потом вырубилось электричество, а адрес ИМ он не запомнил и т.д. И если таких случаев у Вас 2 в день, судить по ним НЕВОЗМОЖНО! Так что при внутреннем анализе есть один выход - использовать опросы посетителей. Потому что для опроса 1000 - это уже хорошая цифра для анализа. Думаю, что кто использует опросы, знает об этом. Что касается внешнего анализа, то есть поведение Ваших потенциальных покупателей вне Вашего сайта, иначе говоря их реакция на рекламу Вашего ИМ, для того и существуют системы статистики, чтобы ВЫ анализировали результаты их работы. А анализ предельно простой: ROI больше 100% - реклама выгодна, меньше - невыгодна. Все! Просто мало кто способен уделять достаточно времени анализу, а ведь из каждой циферки можно выжать максимум информации.
Позвольте поучаствовать в Вашем разговоре как представителю так называемой Вами "аналитической программы". Мне было очень интересно узнать, что владельцы ИМ хотели бы видеть систему, которая предугадывает желания покупателя. Неужели Вы не понимаете, что это невозможно? Достаточно углубиться в изучение статитстики, чтобы это понять. Для некрупного ИМ (меньше 1000 посетителей) очень сложно вычислить какие-либо закономерности в поведении покупателей, потому что для статитстики 1000 - это не та цифра, по которой можно судить о многофакторном процессе. То есть на поведение покупателя в тот момент могло повлиять все, что угодно. Он набрал корзину покупок, а потом вырубилось электричество, а адрес ИМ он не запомнил и т.д. И если таких случаев у Вас 2 в день, судить по ним НЕВОЗМОЖНО! Так что при внутреннем анализе есть один выход - использовать опросы посетителей. Потому что для опроса 1000 - это уже хорошая цифра для анализа. Думаю, что кто использует опросы, знает об этом. Что касается внешнего анализа, то есть поведение Ваших потенциальных покупателей вне Вашего сайта, иначе говоря их реакция на рекламу Вашего ИМ, для того и существуют системы статистики, чтобы ВЫ анализировали результаты их работы. А анализ предельно простой: ROI больше 100% - реклама выгодна, меньше - невыгодна. Все! Просто мало кто способен уделять достаточно времени анализу, а ведь из каждой циферки можно выжать максимум информации.
29/08/2003
Да, вы правы, создать опрос на главной странице сайта - не сложно. Только это не опрос, а голосование. Это разные вещи. Опрос подразумевает логичность и многостраничность. Ну если многостраничность осуществить тоже не составляет проблем, то с логичностью труднее.
Вспомните тесты в журналах, состоящие из блоков. Вы начинаете отвечать с первого блока и в зависимости от ответа переходите к другому и так далее. Если Вы сказали, что мужчина, а не женщина, Вас не спросят, какой помадой Вы пользуетесь. Вот примерно для этого и существует наша программа. Можно разработать свой опрос самому, потом на PHP сделать скрипты, которые в зависимости от ответа отсылают на разные страницы, а на каждой странице счетчик, подсчитывающий заходы. Но это не так легко, как кажется. В конце концов и операционную систему можно самому написать. Но зачем? К тому же опросы хочеться менять, а для этого придется все скрипты переписывать. Наша же система все эти вопросы решает. Надеюсь я ответила на Ваш вопрос. Буду рада и другим вопросам.
Да, вы правы, создать опрос на главной странице сайта - не сложно. Только это не опрос, а голосование. Это разные вещи. Опрос подразумевает логичность и многостраничность. Ну если многостраничность осуществить тоже не составляет проблем, то с логичностью труднее.
Вспомните тесты в журналах, состоящие из блоков. Вы начинаете отвечать с первого блока и в зависимости от ответа переходите к другому и так далее. Если Вы сказали, что мужчина, а не женщина, Вас не спросят, какой помадой Вы пользуетесь. Вот примерно для этого и существует наша программа. Можно разработать свой опрос самому, потом на PHP сделать скрипты, которые в зависимости от ответа отсылают на разные страницы, а на каждой странице счетчик, подсчитывающий заходы. Но это не так легко, как кажется. В конце концов и операционную систему можно самому написать. Но зачем? К тому же опросы хочеться менять, а для этого придется все скрипты переписывать. Наша же система все эти вопросы решает. Надеюсь я ответила на Ваш вопрос. Буду рада и другим вопросам.
29/08/2003
Катерина
Я вовсе не против Вашего программного продукта - поймите меня правильно
Просто Я знаю не статистику а РЕАЛИИ поведения покупателей
Вот это
>Опрос подразумевает >логичность и >многостраничность.
означает что никто никогда никакого опроса заполнять не будет
Вот Я лично - не буду
Во первых - меня раздражает даже попытка Амазон собрать с меня данные где я ходил что в корзину клал
Так зачем в Вашем многостраничном отчете я буду описывать детали своей заработной платы и сексуальных предпочтений?
Если же меня заставят его заполнять - у меня это вызовет только раздражение и я ни за что не буду заполнять ПРАВДУ
К тому же ЛОГИЧНУЮ правду
Ведь над этим надо думать - а я пришел в магазин нажать три кнопки (МАКСИМУМ!) и получить результат
Я предпочитаю даже не регистрироваться
И думаю таких много
Катерина
Я вовсе не против Вашего программного продукта - поймите меня правильно
Просто Я знаю не статистику а РЕАЛИИ поведения покупателей
Вот это
>Опрос подразумевает >логичность и >многостраничность.
означает что никто никогда никакого опроса заполнять не будет
Вот Я лично - не буду
Во первых - меня раздражает даже попытка Амазон собрать с меня данные где я ходил что в корзину клал
Так зачем в Вашем многостраничном отчете я буду описывать детали своей заработной платы и сексуальных предпочтений?
Если же меня заставят его заполнять - у меня это вызовет только раздражение и я ни за что не буду заполнять ПРАВДУ
К тому же ЛОГИЧНУЮ правду
Ведь над этим надо думать - а я пришел в магазин нажать три кнопки (МАКСИМУМ!) и получить результат
Я предпочитаю даже не регистрироваться
И думаю таких много
29/08/2003
Ну это Вы уже углубляетесь в мотивации. Если у Вас крупный магазин и грамотный маркетолог, который в состоянии разработать действительно полезный опрос, а потом проанализировать результаты, то не грех и скидочку 5% дать покупателям, ответившим на него. А многостраничность – это вообще понятие относительное, 2 страницы – это тоже многостраничность. Кстати наш опрос многие используют, когда разрабатывают систему помощи в выборе товара. То есть: спрашивают, что Вам нужно: холодильник, стиральная машина или чайник, потом – в какой ценовой категории: от 0 до 10$, от 10$ до 1000$ (ну это примерно ). И так далее, в зависимости от ответов – пересылают на подходящий товар. Очень удобно. Вариантов применения – множество, я согласна, что есть среди них совершенно бесполезные, по крайней мере, когда платные.
Ну это Вы уже углубляетесь в мотивации. Если у Вас крупный магазин и грамотный маркетолог, который в состоянии разработать действительно полезный опрос, а потом проанализировать результаты, то не грех и скидочку 5% дать покупателям, ответившим на него. А многостраничность – это вообще понятие относительное, 2 страницы – это тоже многостраничность. Кстати наш опрос многие используют, когда разрабатывают систему помощи в выборе товара. То есть: спрашивают, что Вам нужно: холодильник, стиральная машина или чайник, потом – в какой ценовой категории: от 0 до 10$, от 10$ до 1000$ (ну это примерно ). И так далее, в зависимости от ответов – пересылают на подходящий товар. Очень удобно. Вариантов применения – множество, я согласна, что есть среди них совершенно бесполезные, по крайней мере, когда платные.
29/08/2003
Ну может быть - если 5% дать то и ответит
Хотя насколько правдиво - это другой вопрос
Просто в плане эксперимента - поставьте у кого нибудь опрос вроде
Кто автор закона Ома
с Вариантами ответов
№ Ом
№ Не Ом
№ Не знаю
№ Пошли бы Вы подальше
Почти 100% гарантии - ответов "Ом" будет меньшинство
Поэтому (на мой взгляд) самый лучший способ - либо заплатить за создание юзабилити (кстати таких специалистов и не найти)
Или привлечь Знакомых и знакомых их знакомых для анализа
Ну может быть - если 5% дать то и ответит
Хотя насколько правдиво - это другой вопрос
Просто в плане эксперимента - поставьте у кого нибудь опрос вроде
Кто автор закона Ома
с Вариантами ответов
№ Ом
№ Не Ом
№ Не знаю
№ Пошли бы Вы подальше
Почти 100% гарантии - ответов "Ом" будет меньшинство
Поэтому (на мой взгляд) самый лучший способ - либо заплатить за создание юзабилити (кстати таких специалистов и не найти)
Или привлечь Знакомых и знакомых их знакомых для анализа
29/08/2003
Хороший пример, это психология срабатывает.
По секрету скажу, что пока можно протестировать нашу систему бесплатно, но после выходных такой возможности не будет. Попробуйте. Интересный опрос никогда не помешает.
А по поводу юзабилити. Если Вас волнует, чтобы покупатель мог найти нужный товар, то у нас есть хороший проект, который может быть будет более полезен владельцам ИМ, чем МаркетЛог и БизнесОпрос. Рабочее название - поддержка пользователя. Используется для оперативной помощи он-лайн. Применительно к ИМ - на сайте возникает окошко, в котором предлагают помочь в выборе покупки (совсем как в обычном магазине: "Могу я Вам чем-нибудь помочь?"). И происходит диалог покупатель-продавец, со стороны продавца очень удобный интерфейс, позволяющий отвечать на все вопросы. Проект в стадии разработки. Очень интересно услышать мнение владельцев ИМ - нужен ли им такой продукт.
Хороший пример, это психология срабатывает.
По секрету скажу, что пока можно протестировать нашу систему бесплатно, но после выходных такой возможности не будет. Попробуйте. Интересный опрос никогда не помешает.
А по поводу юзабилити. Если Вас волнует, чтобы покупатель мог найти нужный товар, то у нас есть хороший проект, который может быть будет более полезен владельцам ИМ, чем МаркетЛог и БизнесОпрос. Рабочее название - поддержка пользователя. Используется для оперативной помощи он-лайн. Применительно к ИМ - на сайте возникает окошко, в котором предлагают помочь в выборе покупки (совсем как в обычном магазине: "Могу я Вам чем-нибудь помочь?"). И происходит диалог покупатель-продавец, со стороны продавца очень удобный интерфейс, позволяющий отвечать на все вопросы. Проект в стадии разработки. Очень интересно услышать мнение владельцев ИМ - нужен ли им такой продукт.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено