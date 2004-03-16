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Индикатор правильности сайта



Ссылка на сообщение Константин
16/03/2004

Да о чем Вы спорите?

Есть такое понятие - "fool-proff" - т.е. насколько прибор (программа) защищена от "дурака", как легко ее загнать в тупиковую ситуацию или сломать.

То же - и по сайтам. Если он нормальный в любом броузере - значит и сайт нормальный. А если для его просмотра еще 15 плагинов каких то "пацанских" надо загрузить - ну так сам его и смотри. И не парься, что "народ ходит, только чё та не покупают".



Олег, то, что вам "оперщики" индифирентно - это н проблема оперщиков, а ваша беда. Они просто уйдут к конкуренту. 5% на одном, еще 3 на другом, 7% на третьем - и лавочку можно закрывать.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
17/03/2004

=Леся

Если оценка именно для вас, то в первую очередь надо смотреть - удобно/неудобно. Если Вам как пользователю неудобно обращаться с сайтом, то оценка плохо.

Кроме того, тоже немаловажное значение имеет полезность этого сайта. Роман уже задал такой вопрос, поэтому просто присоединяюсь.

=Константин

С Вами я буду держать связь, независимо от того, какой браузер Вы используете - Оперу или ИЕ. А в целом клиенты Оперы меня (пока) не интересуют. Хотя по статистике на каждые 100 посетителей 1-2 оперщика встречаются. И если они сайт смотрят, значит он нормально в опере показывается и что-то интересное для себя они находят.



Ссылка на сообщение Леся
17/03/2004

Роман, толк есть, контент качественный для своей аудитории, некоторе идеи хорошо реализованы, посещаемость стабильно растет даже без активной раскрутки. Значит делаем выводы что он правильный?:))

Но. Каждый день наблюдаем какие-нибудь глюки - в ненужных местах вылезают ненужные картинки, в админе есть поля под записи, которые заполнять бесполезно - все равно на сайте не отразятся, каталоги не углублены, кодировка часто пляшет если по дайлапу заходить, кроме ключевых разделов остальные страницы не оптимизированы в метатегах, в дизайне нарушения - кое-где слова некорректно переносятся, так зашито, не до конца продумано соотношение языковых версий, логика организации записей в админе с трудом усваивается, невозможно проследить статистику занесения записей операторами... Вопрос на самом деле стоит так - стОит ли заказывать доработку сайта тем же разработчикам? Вообще не мне решать, я хочу разобраться в принципе. Да на будущее такой опыт пригодится - решения вопросов с программистами:)



Ссылка на сообщение Леся
17/03/2004

Олег, операторам именно НЕУДОБНО, но над этим словом разработчики смеются, говорят

"зато концепция отличная и под концепцию мы сайт и затачиваем!":) Трудно нам простым смертным!:)



Ссылка на сообщение Edward
17/03/2004

Леся,

нужно оценить трудозатраты на поддержание сайта. Перевести их в деньги за некоторый обозримый период и отталкиваться от этой цифры в дальнейших оценках.

Далее

Сколько стоит оператор? Какой объем работы он успевает сейчас выполнить? Как возрастет его производительность, если будет улучшен бэкенд? Сколько стоит такая доработка? Сколько стоит полная смена движка? Что потенциально теряет компания из-за текущих ограничений/недоработок движка?



Все эти вопросы нужно свести к деньгам и общаться с цифрами на руках с вышестоящим руководством (причем здесь программисты?)



Возможна и такая ситуация, что рыпаться уже нет смысла. Просто по деньгам уже не обойтись без кап.вложений.

А может быть труд ваших операторов так дешев, что компании глубоко фиолетово УДОБНО им или НЕУДОБНО.



В любом случае, для предметного разговора вам понадобятся цифры.



Ссылка на сообщение sam
10/07/2006

Пробовал купить себе авто на auto.ru - сплошные абсолютно бессовестные перекупщики. выбрать авто от владельца практически невозможно. Моё мнение - был сайт и нет сайта.

помойка!!!!!!


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