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Индикатор правильности сайта
12/03/2004
>А Вы когда на авто.ру что-то покупали, Вы тоже тогда на последовательность операторов ХТМЛ смотрели и выискивали баги в коде скриптов??? Или все таки содержанием интересовались
По-моему автор топика изначально спросил о том как правильно создать сайт. Позже уже привел не совсем корректный пример с auto.ru насчет покупки машины. Я о чем: не надо смешивать разные вещи. Например, контент auto.ru может быть глубоко безразличен домохозяйке, но интересен мне (постоянно читаю профильную конфу).
>А Вы когда на авто.ру что-то покупали, Вы тоже тогда на последовательность операторов ХТМЛ смотрели и выискивали баги в коде скриптов??? Или все таки содержанием интересовались
По-моему автор топика изначально спросил о том как правильно создать сайт. Позже уже привел не совсем корректный пример с auto.ru насчет покупки машины. Я о чем: не надо смешивать разные вещи. Например, контент auto.ru может быть глубоко безразличен домохозяйке, но интересен мне (постоянно читаю профильную конфу).
13/03/2004
=Константин
По поводу Оперы и пр. Я смотрю на статистику и она мне показывает, что Опера и Нетскейпы разные - не более 2,5% моих посетителей. Спрашивается, зачем мне ради них стараться? Видимых причин нет. Значит - это не моя аудитория. Тогда про них забываем. Простой маркетинг в чистом виде.
=Эдвард
Читать профильную информацию Вы можете сколько душе пожелается. Но покупать и пр. работы с содержанием сайта Вы будете делать в нормальном виде.
Далее. Зачем делать правильный сайт? Зачем вообще создавать сайт? Создание ради самого создания... это глупо. Значит ответ в иной плоскости - ради его содержания. Кстати домохозяйке профильная информация - тоже глубоко безразлична. Ее содержание волнует больше, и желательно по своим интересам.
В сети миллион сайтов, сделанных неправильно (с точки зрения кода), но правильных с точки зрения посетителей. Вот именно на это и необходимо смотреть. Все остальное - прилагательные.
=Константин
По поводу Оперы и пр. Я смотрю на статистику и она мне показывает, что Опера и Нетскейпы разные - не более 2,5% моих посетителей. Спрашивается, зачем мне ради них стараться? Видимых причин нет. Значит - это не моя аудитория. Тогда про них забываем. Простой маркетинг в чистом виде.
=Эдвард
Читать профильную информацию Вы можете сколько душе пожелается. Но покупать и пр. работы с содержанием сайта Вы будете делать в нормальном виде.
Далее. Зачем делать правильный сайт? Зачем вообще создавать сайт? Создание ради самого создания... это глупо. Значит ответ в иной плоскости - ради его содержания. Кстати домохозяйке профильная информация - тоже глубоко безразлична. Ее содержание волнует больше, и желательно по своим интересам.
В сети миллион сайтов, сделанных неправильно (с точки зрения кода), но правильных с точки зрения посетителей. Вот именно на это и необходимо смотреть. Все остальное - прилагательные.
13/03/2004
Странно слышать это от вас Олег.
1. Вы никогда не можете знать, из каких процентов придет к вам потенциальный заказчик/покупатель. Поэтому посылать на х.. 2.5% как минимум не разумно. Более того, именно тех людей, кто явно не новички в Инете и могут оценить не только слова (контент).
2. Взять ваш сайт.
Претендует на независимую экспертизу. По виду - типичный хомяк, образца 98 года, хотя заявлена и электронная коммерция и новые информационные технологии.
Код не валиден, даже версия html не указана. Сайт сделан коряво на Фронтпейдже. Бэкенда видимо нет и не предвидится. Сопряжения с БД похоже тоже нет. Поиска на сайте нет.
Вы думаете все это добавляет имиджа вашему бюро?
Правильно написанный сайт - это не самоцель. Это просто инструмент, который должен эффективно работать. В том числе минимизировать трудозатраты на его поддержание, предоставлять удобные, современные веб-сервисы и т.д. Более того, все это живет в динамике и развивается, а не застыло на уровне 98 года. Как только вам потребуется решать вопросы, перечисленные выше, вы поймете, что в вашем случае проще будет сделать _полный_ редизайн сайта. Полбеды, когда сайт маленький как у вас, для больших же сайтов все это выливается в приличные деньги и сроки. Вот собственно для чего нужно хотя бы придерживаться стандартов написания кода.
Например, если сайт удовлетворяет стандарту xhtml, его можно будет с минимальными трудозатратами интегрировать с xml-технологиями. Это в свою очередь дает возможность выйти на новые сервисы, на их базе конечный пользователь получает новые возможности и т.д. Вот так веревочка и вьется.
А содержанием сайта Олег занимаются другие люди, которые тоже должны делать свою работу грамотно (как без этого?). И делать им это нужно быстро, удобно с минимальными трудозатратами.
А конечный пользователь тоже хочет удобств, хочет быстро ориентироваться и находить нужную ему информацию.
Вот по этим критериям и нужно оценивать сайты. Вопрос качественного содержания - это само собой разумеющийся пункт среди прочего.
Странно слышать это от вас Олег.
1. Вы никогда не можете знать, из каких процентов придет к вам потенциальный заказчик/покупатель. Поэтому посылать на х.. 2.5% как минимум не разумно. Более того, именно тех людей, кто явно не новички в Инете и могут оценить не только слова (контент).
2. Взять ваш сайт.
Претендует на независимую экспертизу. По виду - типичный хомяк, образца 98 года, хотя заявлена и электронная коммерция и новые информационные технологии.
Код не валиден, даже версия html не указана. Сайт сделан коряво на Фронтпейдже. Бэкенда видимо нет и не предвидится. Сопряжения с БД похоже тоже нет. Поиска на сайте нет.
Вы думаете все это добавляет имиджа вашему бюро?
Правильно написанный сайт - это не самоцель. Это просто инструмент, который должен эффективно работать. В том числе минимизировать трудозатраты на его поддержание, предоставлять удобные, современные веб-сервисы и т.д. Более того, все это живет в динамике и развивается, а не застыло на уровне 98 года. Как только вам потребуется решать вопросы, перечисленные выше, вы поймете, что в вашем случае проще будет сделать _полный_ редизайн сайта. Полбеды, когда сайт маленький как у вас, для больших же сайтов все это выливается в приличные деньги и сроки. Вот собственно для чего нужно хотя бы придерживаться стандартов написания кода.
Например, если сайт удовлетворяет стандарту xhtml, его можно будет с минимальными трудозатратами интегрировать с xml-технологиями. Это в свою очередь дает возможность выйти на новые сервисы, на их базе конечный пользователь получает новые возможности и т.д. Вот так веревочка и вьется.
А содержанием сайта Олег занимаются другие люди, которые тоже должны делать свою работу грамотно (как без этого?). И делать им это нужно быстро, удобно с минимальными трудозатратами.
А конечный пользователь тоже хочет удобств, хочет быстро ориентироваться и находить нужную ему информацию.
Вот по этим критериям и нужно оценивать сайты. Вопрос качественного содержания - это само собой разумеющийся пункт среди прочего.
14/03/2004
=Эдвард
Еще более это слышать от Вас.
Вроде я не замечал до этого, что у Вас проблемы с маркетингом, социологией и философией. Теперь вижу. Поэтому небольшое напутствие - ознакомьтесь поближе с этими дисциплинами, хотя бы реферативно.
Тогда может Вы перестаненет удивляться правильным решениям.
Далее. Ревнителям правильного кода сайта неплохо бы сначала показать, что сами умеют. А этого я не видел за Вами.
И если очень хочется показать, как правильно лепить сайты, то это я уже отмечал выше - прямая дорога в институт на кафедру программирования - студентов учить. Потому как лепить сайты можно только в виде самоцели. Полезного от такого сайта нет. Сайт как самоцель - это глупость. Но именно этим страдают все веб-дизайнеры и веб-программисты.
Мы не претендуем на независимую экспертизу, мы такие и есть. Мы это делаем. И наши клиенты могут легко заказать наши услуги. Сайт в данном случае полностью справляется со своей задачей. Рюшечки там не нужны, равно как и поиск и сопряжение с БД. У нас и так легко найти всю необходимую информацию.
Потом потребности клиентов в стандарты не загонишь. Этого Вы уважаемый не знаете, поэтому и грезите разными там сервисами и пр. программистской шелухой. А толку от этого всего - ноль. Равно как и у веревочки - сколь не вейся, а конец всегда будет.
Сайт оценивать всегда надо по содержимому. Все остальное - прилагательные и малозначащие вещи.
=Эдвард
Еще более это слышать от Вас.
Вроде я не замечал до этого, что у Вас проблемы с маркетингом, социологией и философией. Теперь вижу. Поэтому небольшое напутствие - ознакомьтесь поближе с этими дисциплинами, хотя бы реферативно.
Тогда может Вы перестаненет удивляться правильным решениям.
Далее. Ревнителям правильного кода сайта неплохо бы сначала показать, что сами умеют. А этого я не видел за Вами.
И если очень хочется показать, как правильно лепить сайты, то это я уже отмечал выше - прямая дорога в институт на кафедру программирования - студентов учить. Потому как лепить сайты можно только в виде самоцели. Полезного от такого сайта нет. Сайт как самоцель - это глупость. Но именно этим страдают все веб-дизайнеры и веб-программисты.
Мы не претендуем на независимую экспертизу, мы такие и есть. Мы это делаем. И наши клиенты могут легко заказать наши услуги. Сайт в данном случае полностью справляется со своей задачей. Рюшечки там не нужны, равно как и поиск и сопряжение с БД. У нас и так легко найти всю необходимую информацию.
Потом потребности клиентов в стандарты не загонишь. Этого Вы уважаемый не знаете, поэтому и грезите разными там сервисами и пр. программистской шелухой. А толку от этого всего - ноль. Равно как и у веревочки - сколь не вейся, а конец всегда будет.
Сайт оценивать всегда надо по содержимому. Все остальное - прилагательные и малозначащие вещи.
15/03/2004
Я не спорю Роман. Это очевидная вещь.
Взгляните:
http://csszengarden.com/
Это не коммерч. сайты, скорее креатив в чистом виде. Но тем более интересный, что сделан технически безупречно и на современном уровне.
Как видно, одно другому не мешает.
Вот к этому на мой взгляд нужно стремиться, а не к лабанию в Фронтпейдже на коленке.
Я не спорю Роман. Это очевидная вещь.
Взгляните:
http://csszengarden.com/
Это не коммерч. сайты, скорее креатив в чистом виде. Но тем более интересный, что сделан технически безупречно и на современном уровне.
Как видно, одно другому не мешает.
Вот к этому на мой взгляд нужно стремиться, а не к лабанию в Фронтпейдже на коленке.
15/03/2004
2Edward, У каждого сайта есть цель, сайт это всего лишь инструмент достижения этой цели.
Конечно можно сравнивать сайты по дизайны, програмированию, профессионализму контента, или как здесь предлагалось в самом начале " как сайт смортится в опере" , Да. хоть у кого их програмеров "нос" длиннее. Только зачем?
Все от задач.
Где то нужен мощный сайт с БД на своих серверах. А где то задача позволяет обойтись мини-сайтами, да, хоть бы и на Фронтпейдже слабаном. Конечно, програмер, нос будет воротит, да и плевать, если задача мини-сайта рашается скромными средствами.
Плохо когда, програмеры и дизайнеры отрываются от "цели" и подминяют эту самую цель - самолюбованием .ИМХО :-)))
2Edward, У каждого сайта есть цель, сайт это всего лишь инструмент достижения этой цели.
Конечно можно сравнивать сайты по дизайны, програмированию, профессионализму контента, или как здесь предлагалось в самом начале " как сайт смортится в опере" , Да. хоть у кого их програмеров "нос" длиннее. Только зачем?
Все от задач.
Где то нужен мощный сайт с БД на своих серверах. А где то задача позволяет обойтись мини-сайтами, да, хоть бы и на Фронтпейдже слабаном. Конечно, програмер, нос будет воротит, да и плевать, если задача мини-сайта рашается скромными средствами.
Плохо когда, програмеры и дизайнеры отрываются от "цели" и подминяют эту самую цель - самолюбованием .ИМХО :-)))
15/03/2004
Разумеется плохо. Это тоже критерий оценки. Только вот что я хотел заметить: чем более профессиональна команда исполнителей, тем меньше у вас шансов "отклониться от цели". И наоборот.
Как говорят англичане: "черт скрыт в мелочах". Я все-таки уверен, что на основании таких "мелочей" можно делать определенные выводы.
>Конечно, програмер, нос будет воротит, да и плевать, если задача мини-сайта рашается скромными средствами
Это вообще вне компетенции программиста. Если воротит нос - увольнять.
Разумеется плохо. Это тоже критерий оценки. Только вот что я хотел заметить: чем более профессиональна команда исполнителей, тем меньше у вас шансов "отклониться от цели". И наоборот.
Как говорят англичане: "черт скрыт в мелочах". Я все-таки уверен, что на основании таких "мелочей" можно делать определенные выводы.
>Конечно, програмер, нос будет воротит, да и плевать, если задача мини-сайта рашается скромными средствами
Это вообще вне компетенции программиста. Если воротит нос - увольнять.
15/03/2004
Все правильно, о том и разговор - "черт скрыт в мелочах". Ведь речь идет не об оценке сайта
вообще, по всем параметрам, а лишь о неком индикаторе. И как мне кажется,
достаточно универсальном на сегодняшний день, как здесь было удачно
подмечено сразу видно - ху из кто. А пример с auto.ru не такой уж плохой,
конечно не все интересуются автомобилями, но те кто интересуются,
посещают auto.ru (это видно из top 100), пользуются им (мой пример) и в
то же время выполняется условие: правильный сайт - оптимизация под все
браузеры. Когда я интересовался обратными примерами хотелось бы увидеть
следующее: сайт не оптимизировон под все браузеры - правильный, успешный
проект. Я конечно не могу лично сам оценить, например http://vjazanie.ru/, поскольку этим самым вязанием не интересуюсь, но для меня этот самый индикатор говорит о многом. Кстати, должен заметить (хоть и не являюсь поклонником), сайт microsoft как раз оптимизирован под все браузеры.
Это как у Стругацких в "Хромой судьбе", был такой параметр НКЧТ (наивероятнейшее количество читателей текста), казалось бы не отражает объективной реальности, а на самом деле в самое яблочко. И дело здесь не в самолюбовании, интересно найти универсальный критерий оценки сайта.
Все правильно, о том и разговор - "черт скрыт в мелочах". Ведь речь идет не об оценке сайта
вообще, по всем параметрам, а лишь о неком индикаторе. И как мне кажется,
достаточно универсальном на сегодняшний день, как здесь было удачно
подмечено сразу видно - ху из кто. А пример с auto.ru не такой уж плохой,
конечно не все интересуются автомобилями, но те кто интересуются,
посещают auto.ru (это видно из top 100), пользуются им (мой пример) и в
то же время выполняется условие: правильный сайт - оптимизация под все
браузеры. Когда я интересовался обратными примерами хотелось бы увидеть
следующее: сайт не оптимизировон под все браузеры - правильный, успешный
проект. Я конечно не могу лично сам оценить, например http://vjazanie.ru/, поскольку этим самым вязанием не интересуюсь, но для меня этот самый индикатор говорит о многом. Кстати, должен заметить (хоть и не являюсь поклонником), сайт microsoft как раз оптимизирован под все браузеры.
Это как у Стругацких в "Хромой судьбе", был такой параметр НКЧТ (наивероятнейшее количество читателей текста), казалось бы не отражает объективной реальности, а на самом деле в самое яблочко. И дело здесь не в самолюбовании, интересно найти универсальный критерий оценки сайта.
16/03/2004
Посмотрел я http://validator.w3.org/ - редкая пурга. Кто будет валидировать валидатора? Он не подозревает, что есть аттрибуты "по умолчанию". HTML-код внутри JavaScript видит весьма своеобразно (пишет "не открыта ссылка" :), ну и так далее. В-общем на примитивнейшие странички сгодится, не более.
А насчет того, что такое стандарт, это еще вопрос - то что насочиняют бюрократы w3c, или то что может делать IE5.5+, который стоит у 94% моих посетителей. Если же рассмативать конкретно интернет-магазины, то и остальные Оперщики меня как аудитория не интересует, т.к. они реально не есть покупатели - это те же валидаторы-любители, да ненавистники Микрософта (хотя IE писан иллинойским университетом), а они не покупают. Реальные покупатели даже не подозревают, что кроме IE еще что-то есть. У них нет ни Оперы, ни Нетскейпа, зато есть деньги - и на них нужно ориентироваться. И так во многом себя ограничиваешь, не пользуясь многими удобными вещами из IE, помятуя хоть о какой-то совместимости. Мое мнение - посылать все не-IE куда подальше, и не тратить времени-денег на мифы.
Вот Нетскейп сильно выпендривалась насчет стандартов - и где она? Там же будет и Опера. А IE жив и процветает.
Затраты на совместимость могут позволить себе только большие фирмы, кторым лишние пару сотен баксов (или тысяч) не деньги. Интересен аргумент насчет того, что вот, мол, что будешь делать, если нужно сайт переписывать, а он не соответствует стандартам? Так вот работы будет ровно в столько раз больше, сколько броузеров совместимо, потому как переписывать все равно приходится - сайты устаревают морально. А нужно писать отдельно для IE, Оперы и пр. - нет таких, что напишешь стандартно, и все будет ОК. Опера в этом смысле передовик по лаже - таблицу точно нарисовать не может, про CSS уже молчу - мрак.
Посмотрел я http://validator.w3.org/ - редкая пурга. Кто будет валидировать валидатора? Он не подозревает, что есть аттрибуты "по умолчанию". HTML-код внутри JavaScript видит весьма своеобразно (пишет "не открыта ссылка" :), ну и так далее. В-общем на примитивнейшие странички сгодится, не более.
А насчет того, что такое стандарт, это еще вопрос - то что насочиняют бюрократы w3c, или то что может делать IE5.5+, который стоит у 94% моих посетителей. Если же рассмативать конкретно интернет-магазины, то и остальные Оперщики меня как аудитория не интересует, т.к. они реально не есть покупатели - это те же валидаторы-любители, да ненавистники Микрософта (хотя IE писан иллинойским университетом), а они не покупают. Реальные покупатели даже не подозревают, что кроме IE еще что-то есть. У них нет ни Оперы, ни Нетскейпа, зато есть деньги - и на них нужно ориентироваться. И так во многом себя ограничиваешь, не пользуясь многими удобными вещами из IE, помятуя хоть о какой-то совместимости. Мое мнение - посылать все не-IE куда подальше, и не тратить времени-денег на мифы.
Вот Нетскейп сильно выпендривалась насчет стандартов - и где она? Там же будет и Опера. А IE жив и процветает.
Затраты на совместимость могут позволить себе только большие фирмы, кторым лишние пару сотен баксов (или тысяч) не деньги. Интересен аргумент насчет того, что вот, мол, что будешь делать, если нужно сайт переписывать, а он не соответствует стандартам? Так вот работы будет ровно в столько раз больше, сколько броузеров совместимо, потому как переписывать все равно приходится - сайты устаревают морально. А нужно писать отдельно для IE, Оперы и пр. - нет таких, что напишешь стандартно, и все будет ОК. Опера в этом смысле передовик по лаже - таблицу точно нарисовать не может, про CSS уже молчу - мрак.
16/03/2004
=Медиум
Если хотите найти универсальный критерий оценки сайта, то ничего, кроме количества посещений, лучше нет.
Есть цель - завоевать потенциальный рынок. Его объем выражается определенной цифрой (человек, рублей и пр.). Если мы считаем объем рынка в количестве человек, то счетчик посещений нам даст совершенно точную картину - достигли мы поставленной цели или нет. А соответствует этот сайт стандартам сайтостроения или нет- совершенно неважно.
Кстати кто-нибудь видел в глаза эти самые стандарты сайтостроения или нет?
И еще вопрос - с какого перепугу оптимизация вдруг стала считаться критерием? Оптимизация - это процесс, а не объект. Отсюда считаться критерием просто не может.
=Медиум
Если хотите найти универсальный критерий оценки сайта, то ничего, кроме количества посещений, лучше нет.
Есть цель - завоевать потенциальный рынок. Его объем выражается определенной цифрой (человек, рублей и пр.). Если мы считаем объем рынка в количестве человек, то счетчик посещений нам даст совершенно точную картину - достигли мы поставленной цели или нет. А соответствует этот сайт стандартам сайтостроения или нет- совершенно неважно.
Кстати кто-нибудь видел в глаза эти самые стандарты сайтостроения или нет?
И еще вопрос - с какого перепугу оптимизация вдруг стала считаться критерием? Оптимизация - это процесс, а не объект. Отсюда считаться критерием просто не может.
16/03/2004
2 Медиум,
наблюдаю интересную картину, есть:
1. основной сайт - сделано ручками, оптимизировано для поисковиков, упрощенная навигация, много банеров(чужих и своих);
2. сайт одного магазина - какой-то простенький магазинный скрипт, никакой графики, довольно логичная и понятная древовидная структура;
3. сайт другого магазина - осКоммерц(коротко и ясно)
4. сайт Клуба - стандартный PHP-Nuke, с несколькими добавленными модулями
Назначение:
1 - информация, продажи
2,3 - продажи
4 - "просто так" / :) / т.е. для создания дополнительной ценности посетиелям: обмен мнениями, получение всяких полезностей и т.п.
Ну и где люди больше всего тусуются?(в смысле находятся дольше всего и просматривают больше всего страниц)
2 Медиум,
наблюдаю интересную картину, есть:
1. основной сайт - сделано ручками, оптимизировано для поисковиков, упрощенная навигация, много банеров(чужих и своих);
2. сайт одного магазина - какой-то простенький магазинный скрипт, никакой графики, довольно логичная и понятная древовидная структура;
3. сайт другого магазина - осКоммерц(коротко и ясно)
4. сайт Клуба - стандартный PHP-Nuke, с несколькими добавленными модулями
Назначение:
1 - информация, продажи
2,3 - продажи
4 - "просто так" / :) / т.е. для создания дополнительной ценности посетиелям: обмен мнениями, получение всяких полезностей и т.п.
Ну и где люди больше всего тусуются?(в смысле находятся дольше всего и просматривают больше всего страниц)
16/03/2004
Громко не смейтесь, мальчики, я не программер, только редактирую сайт, пишу контент. Так вот мне с нашим сайтом и особенно его бэкэндом много мороки - визуального редактора нет, нормального поиска нет, сортировки-систематизации данных нет, статистики по сайту нет. Есть php+Apache. Вот как мне оценить - нормально разработчики постарались или это я капризничаю? Посмотрела что другие предлагают - подумала - то, что надо, а вдруг это только показалось? Как систему управления сайтом оценивать юзерам?? Правда, очень пикантная ситуация, может кто не постесняется ответить?
Громко не смейтесь, мальчики, я не программер, только редактирую сайт, пишу контент. Так вот мне с нашим сайтом и особенно его бэкэндом много мороки - визуального редактора нет, нормального поиска нет, сортировки-систематизации данных нет, статистики по сайту нет. Есть php+Apache. Вот как мне оценить - нормально разработчики постарались или это я капризничаю? Посмотрела что другие предлагают - подумала - то, что надо, а вдруг это только показалось? Как систему управления сайтом оценивать юзерам?? Правда, очень пикантная ситуация, может кто не постесняется ответить?
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