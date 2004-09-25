Главная Форум Ведение бизнеса Платежные системы
|Предыдущая
|1
|2
Ikobo
25/09/2004
Так все же, как (если можно) испльзовать iKobo счет для получения денег за свои услуги, продаваемые в инете? Речь о суммах мелких, ночастых. В итоге 2-3 тыс дол. в месяц. Кто может поделитhttp://www.oborot.ru/forum/read/1568/1#upься опытом?
Так все же, как (если можно) испльзовать iKobo счет для получения денег за свои услуги, продаваемые в инете? Речь о суммах мелких, ночастых. В итоге 2-3 тыс дол. в месяц. Кто может поделитhttp://www.oborot.ru/forum/read/1568/1#upься опытом?
01/10/2004
Ikobo хорош до первой кочки. Тут правильно сказали, что саппорт ну никакой. Я пробовал 3 системы. Везде разное фэ. А сейчас зацепился за www.monely.com
Ее больше знают за бугром вот оттуда мне ее и насоветовали. Морда у нее, хоть и штатовская, а на русском языке - это кое-что, должен вам сказать, уважаю. Прицепиться они мне помогли в раз. Ребята, хоть и с ошибками по русски пишут, а работают грамотно. И о разном всяком я с ними по переписке договорился. Пока доволен. И цены очень приятные, между прочим. Я не агитатор, но советую посмотреть, потому что сам ныкал.
Ikobo хорош до первой кочки. Тут правильно сказали, что саппорт ну никакой. Я пробовал 3 системы. Везде разное фэ. А сейчас зацепился за www.monely.com
Ее больше знают за бугром вот оттуда мне ее и насоветовали. Морда у нее, хоть и штатовская, а на русском языке - это кое-что, должен вам сказать, уважаю. Прицепиться они мне помогли в раз. Ребята, хоть и с ошибками по русски пишут, а работают грамотно. И о разном всяком я с ними по переписке договорился. Пока доволен. И цены очень приятные, между прочим. Я не агитатор, но советую посмотреть, потому что сам ныкал.
12/02/2005
Тоже системой доволен. Сразу сканы им послал документов, лимиты повысили, перевел деньги через Visa Virtuon, всё ок, послали свою карточку. Через дней 7 пришла, банкоматы принимают. Вроде всё как в сказке. Сейчас активно на ebay оплачиваю через iKobo. Правда не все ее принимают(я имею продавцов на ebay, но договориться можно. Русское описание можете посмотреть на http://www.ikobo.gpox.com
Тоже системой доволен. Сразу сканы им послал документов, лимиты повысили, перевел деньги через Visa Virtuon, всё ок, послали свою карточку. Через дней 7 пришла, банкоматы принимают. Вроде всё как в сказке. Сейчас активно на ebay оплачиваю через iKobo. Правда не все ее принимают(я имею продавцов на ebay, но договориться можно. Русское описание можете посмотреть на http://www.ikobo.gpox.com
Ответить