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Ikobo



Ссылка на сообщение Валерий
25/09/2004

Так все же, как (если можно) испльзовать iKobo счет для получения денег за свои услуги, продаваемые в инете? Речь о суммах мелких, ночастых. В итоге 2-3 тыс дол. в месяц. Кто может поделитhttp://www.oborot.ru/forum/read/1568/1#upься опытом?



Ссылка на сообщение Ностро
01/10/2004

Ikobo хорош до первой кочки. Тут правильно сказали, что саппорт ну никакой. Я пробовал 3 системы. Везде разное фэ. А сейчас зацепился за www.monely.com

Ее больше знают за бугром вот оттуда мне ее и насоветовали. Морда у нее, хоть и штатовская, а на русском языке - это кое-что, должен вам сказать, уважаю. Прицепиться они мне помогли в раз. Ребята, хоть и с ошибками по русски пишут, а работают грамотно. И о разном всяком я с ними по переписке договорился. Пока доволен. И цены очень приятные, между прочим. Я не агитатор, но советую посмотреть, потому что сам ныкал.



Ссылка на сообщение Тарпищев
12/02/2005

Тоже системой доволен. Сразу сканы им послал документов, лимиты повысили, перевел деньги через Visa Virtuon, всё ок, послали свою карточку. Через дней 7 пришла, банкоматы принимают. Вроде всё как в сказке. Сейчас активно на ebay оплачиваю через iKobo. Правда не все ее принимают(я имею продавцов на ebay, но договориться можно. Русское описание можете посмотреть на http://www.ikobo.gpox.com



Ссылка на сообщение Brun
19/04/2005

Жалко только, что iKobo прикрыли возможность иметь онлайн форму... :(



Ссылка на сообщение zeta
01/06/2005

Вот-вот, кто знает, что сейчас в данный момент творится на IKOBO?

Потому что я сними работала, претензий не имела, но сейчас платежи почему-то не прнимаются, то есть покупатель с сылки на моем сайте упорно попадает на пустую страницу и все тут. Есть у кого такие же проблемы?



Ссылка на сообщение VR
05/06/2005

все, перестала Икоба предоставлять мерчант сервис.

Только платежи персона-персона



Ссылка на сообщение VOODOO
11/05/2007

Слушайте ребята!
Мне нужна помощь людей. Кто может мне поменять мои Ikobo деньги на любую другую электронную валюту? да могу с вами работать постоянно. пишите в личку!


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