Хранение и выдача товара интернет магазина в Регионах: Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург
Лилия Зарипова,
Директор компании ИП Зарипова
Директор компании ИП Зарипова
08/09/2017
Имеется интернет магазин. Хочу держать некоторые позиции в наличии в крупных городах с возможностью выдачи покупателям и приемом платежа. Подскажите транспортную компанию или логистическую. Спасибо. Например в Новосибирске, Екатеринбурге.
Имеется интернет магазин. Хочу держать некоторые позиции в наличии в крупных городах с возможностью выдачи покупателям и приемом платежа. Подскажите транспортную компанию или логистическую. Спасибо. Например в Новосибирске, Екатеринбурге.
Константин Якунин,
ceo ExpressRMS
ceo ExpressRMS
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09/09/2017
Лилия, какой объем хранения и обработки заказов предполагается в регионах?
Лилия Зарипова:
Имеется интернет магазин. Хочу держать некоторые позиции в наличии в крупных городах с возможностью выдачи покупателям и приемом платежа. Подскажите транспортную компанию или логистическую. Спасибо. Например в Новосибирске, Екатеринбурге.
Имеется интернет магазин. Хочу держать некоторые позиции в наличии в крупных городах с возможностью выдачи покупателям и приемом платежа. Подскажите транспортную компанию или логистическую. Спасибо. Например в Новосибирске, Екатеринбурге.
Лилия, какой объем хранения и обработки заказов предполагается в регионах?
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