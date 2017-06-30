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Гендиректор Esky.ru намекает на свой уход из компании - обсуждение



Ссылка на сообщение Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
30/06/2017

Обсуждение материала "Гендиректор Esky.ru намекает на свой уход из компании Александр Пискунов опубликовал пост, в котором попрощался с собственным проектом - интернет-магазином детских товаров >>>".



Ссылка на сообщение Григорий Ельцов,
бывший кладовщик ООО "Ескай.ру"
Зеленоград
30/06/2017

Лучше бы он рассказал, как увольнял своих сотрудников без соблюдения ТК; как его "команда" вымещала злость на простых рабочих; как, нахапав нехило бабок, захотел хапать ещё больше и начал экономить на всём... Но тут вдруг бабах. То ли кризис; то ли связей не осталось с сильными мира сего; то ли сам решил заняться выращиванием цветов, заработав миллиарды. А то у кого-то после прочтения этой новости может создаться впечатление, что этот Пискунов - прям Д'Артаньян.


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