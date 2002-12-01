Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
Где найти российский сайт, в котором проблемы электронной коммерции рассматриваются с научной точки зрения?
01/12/2002
Игорь Зубков!
Пожалуйста! ;)
1) Оформление вашего сайта непрофессионально и напоминает об интернете 96-98 годах и прословутое слово "хомпэйдж". После этого у большинства ваших потенциальных клиентов отпадает какое-илбо желание платить владельцам такого сайта деньги.
2) Не совсем понятно как на ваш сайт попадут посетители - вы в глубокой ж... по любому из заявленных вами ключевых слов, что очевидно из организации сайта - взять хотя бы пресловутые заголовки.
3) 274 место в рейтинге mail.ru - это очень круто ;)
4) Умиляет и информационное наполнение - особенно фраза " Как сделать ваш сайт «прилипчивым» и стимулировать повторные посещения." - сразу всмопинаются порносайты, прописывающие у пользователя свой урл в стартовой страничке.
Исходя из вышеперечисленного - ЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯ НАУЧИТЬ?! Вы же даже не умеете выражать свои мысли! Ex. : "С
удовольствием выслушаю Вашу рекомендацию, где лажа и кто?" Слава богу, у меня ни разу не было ТАКИХ учителей... Вы случайно не военный? ;)
Перечень заявленных в вашем курсе тем - скучен до скрипа зубов - это уже было не раз, и к сожалению не раз будет :(
Для примера привожу выдержку из содержания курса, который закончила сама :
Модуль 4. Повышение эффективности Web-сайта в зависимости от его направленности
Определение целей создания и размещения сайта и предполагаемой аудитории
Сайты общего, специального назначения, персональные сайты и бизнес Web – проекты.
Размещение рекламы на собственном сайте.
Выбор сайтов для размещения своей рекламы по тематическому признаку. Таргетинг – настройки
Выбор типа баннера в соответствии с направленностью сайта (информациолнный, игровой сервер, бизнес – проект и т.д.)
Стратегия продвижения сайта на различных стадиях вовлечения пользователя
Использование известных сайтов для продвижения новых Web – проектов
Модуль 5. Бизнес Web-проекты. Основы электронной коммерции
Разновидности электронной коммерции: представительские сайты, электронные магазины, приложения B2B
Технологические принципы построения Web – узла электронной коммерции
Основные правила дизайна Web – узла электронной коммерции
Реклама и продвижение Web – проекта представительского типа
Реклама и продвижение Web – проекта электронного магазина
Продвижение Web – проекта компании, продвигающей новый бизнес или реализующей его в развитие своего традиционного рода деятельности
Я доставила вам удовольствие? ;)
Игорь Зубков!
Пожалуйста! ;)
1) Оформление вашего сайта непрофессионально и напоминает об интернете 96-98 годах и прословутое слово "хомпэйдж". После этого у большинства ваших потенциальных клиентов отпадает какое-илбо желание платить владельцам такого сайта деньги.
2) Не совсем понятно как на ваш сайт попадут посетители - вы в глубокой ж... по любому из заявленных вами ключевых слов, что очевидно из организации сайта - взять хотя бы пресловутые заголовки.
3) 274 место в рейтинге mail.ru - это очень круто ;)
4) Умиляет и информационное наполнение - особенно фраза " Как сделать ваш сайт «прилипчивым» и стимулировать повторные посещения." - сразу всмопинаются порносайты, прописывающие у пользователя свой урл в стартовой страничке.
Исходя из вышеперечисленного - ЧЕМУ ВЫ МОЖЕТЕ МЕНЯ НАУЧИТЬ?! Вы же даже не умеете выражать свои мысли! Ex. : "С
удовольствием выслушаю Вашу рекомендацию, где лажа и кто?" Слава богу, у меня ни разу не было ТАКИХ учителей... Вы случайно не военный? ;)
Перечень заявленных в вашем курсе тем - скучен до скрипа зубов - это уже было не раз, и к сожалению не раз будет :(
Для примера привожу выдержку из содержания курса, который закончила сама :
Модуль 4. Повышение эффективности Web-сайта в зависимости от его направленности
Определение целей создания и размещения сайта и предполагаемой аудитории
Сайты общего, специального назначения, персональные сайты и бизнес Web – проекты.
Размещение рекламы на собственном сайте.
Выбор сайтов для размещения своей рекламы по тематическому признаку. Таргетинг – настройки
Выбор типа баннера в соответствии с направленностью сайта (информациолнный, игровой сервер, бизнес – проект и т.д.)
Стратегия продвижения сайта на различных стадиях вовлечения пользователя
Использование известных сайтов для продвижения новых Web – проектов
Модуль 5. Бизнес Web-проекты. Основы электронной коммерции
Разновидности электронной коммерции: представительские сайты, электронные магазины, приложения B2B
Технологические принципы построения Web – узла электронной коммерции
Основные правила дизайна Web – узла электронной коммерции
Реклама и продвижение Web – проекта представительского типа
Реклама и продвижение Web – проекта электронного магазина
Продвижение Web – проекта компании, продвигающей новый бизнес или реализующей его в развитие своего традиционного рода деятельности
Я доставила вам удовольствие? ;)
01/12/2002
Останусь если Вы не против, над схваткой, и отвечу Виктории на ее ПЕРВЫЙ вопрос.
Моя книга "Частные деньги: история и современность" в 3 главах трактует вопросы частных электронных денег. Найти ее можно во всех магазинах деловой литературы Москвы. Покупать необязательно :) а вот общению по поводу буду очень рад
Останусь если Вы не против, над схваткой, и отвечу Виктории на ее ПЕРВЫЙ вопрос.
Моя книга "Частные деньги: история и современность" в 3 главах трактует вопросы частных электронных денег. Найти ее можно во всех магазинах деловой литературы Москвы. Покупать необязательно :) а вот общению по поводу буду очень рад
01/12/2002
Виктория!
Я, вероятно, не стал бы возводить "напраслину" на SET, если бы в интернет-магазине, к которому я имею непосредственное отношение, была совершена хотя бы одна сделка с использованием этого механизма. А магазин не самый последний, я вас уверяю.
Артем! С вашей книгой, даст бог, ознакомлюсь. Но сходу смущает ее название: не могли бы Вы вкратце рассказать о СОВРЕМЕННОМ состоянии частных денег. Если трактовать этот феномен так же, как это делал Ф. Хайек, то, строго говоря, частных денег сейчас нет. Даже электронных частных денег.
Я не прав?
Виктория!
Я, вероятно, не стал бы возводить "напраслину" на SET, если бы в интернет-магазине, к которому я имею непосредственное отношение, была совершена хотя бы одна сделка с использованием этого механизма. А магазин не самый последний, я вас уверяю.
Артем! С вашей книгой, даст бог, ознакомлюсь. Но сходу смущает ее название: не могли бы Вы вкратце рассказать о СОВРЕМЕННОМ состоянии частных денег. Если трактовать этот феномен так же, как это делал Ф. Хайек, то, строго говоря, частных денег сейчас нет. Даже электронных частных денег.
Я не прав?
02/12/2002
Виктория, не надо метать копья...)) Достаточно того, что грамматики "учитель" не знает. Ну посмотрите на его тексты тут:)
Игорь Зубков, скромнее надо быть и может быть у Вас получится заработать какие - то деньги на своём детище. Пионеров можно учить в начальных классах, только очень недорого. Понятно пояснил?
Виктория, не надо метать копья...)) Достаточно того, что грамматики "учитель" не знает. Ну посмотрите на его тексты тут:)
Игорь Зубков, скромнее надо быть и может быть у Вас получится заработать какие - то деньги на своём детище. Пионеров можно учить в начальных классах, только очень недорого. Понятно пояснил?
05/12/2002
В электронном виде (после правок, сокращений и пр.) она осталась у моего издателя - ИД "Альпина". А если вкратце о современном состоянии... тоя там описал порядка 50 таких частных систем на всех континентах. в них вовлечены реально миллионы людей. И им (Ч.Д.) под силу уже вытеснять слабые националньые валюты из обращения.
В электронном виде (после правок, сокращений и пр.) она осталась у моего издателя - ИД "Альпина". А если вкратце о современном состоянии... тоя там описал порядка 50 таких частных систем на всех континентах. в них вовлечены реально миллионы людей. И им (Ч.Д.) под силу уже вытеснять слабые националньые валюты из обращения.
06/12/2002
Артем! Напишите на negros@rbcmail.ru - расскажу, как вы можете подарить мне свою замечательную книгу :)
ЗЫ. Вебмани - ЭТО НЕ ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ. С чего вы взяли? :)
Артем! Напишите на negros@rbcmail.ru - расскажу, как вы можете подарить мне свою замечательную книгу :)
ЗЫ. Вебмани - ЭТО НЕ ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ. С чего вы взяли? :)
07/12/2002
Что касается яндекс денег, то есть служба доставки карт, они доставляют эти карты на дом.
Сервис экспресс-доставки карт Яндекс.Деньги по Москве предоставлен компанией XD
Cлужба клиентской поддержки компании XD:
974-8292/ 93/ 94/ 95 info@xd.ru
Что касается яндекс денег, то есть служба доставки карт, они доставляют эти карты на дом.
Сервис экспресс-доставки карт Яндекс.Деньги по Москве предоставлен компанией XD
Cлужба клиентской поддержки компании XD:
974-8292/ 93/ 94/ 95 info@xd.ru
08/01/2003
Уважаемые Дамы и Господа.
С ощущением скорби и боли в душе, вынужден сообщить Уважаемому Форуму, что во время чудовищного теракта, произошедшего в Тель-Авиве 5 Января 2003 года погибло 23 человека. Этот теракт трагически оборвал жизнь нашего коллеги и товарища Игоря Зубкова...
Вместе со всеми мы испытываем шок, боль и скорбь. Выражаем наши соболезнования родственникам и друзьям погибших.
Светлая им память!
Мемориальные записи и сайты в память о погибших ребятах:
http://www.kirills.com/memorial.html
http://www.igorzubkov.com
Уважаемые Дамы и Господа.
С ощущением скорби и боли в душе, вынужден сообщить Уважаемому Форуму, что во время чудовищного теракта, произошедшего в Тель-Авиве 5 Января 2003 года погибло 23 человека. Этот теракт трагически оборвал жизнь нашего коллеги и товарища Игоря Зубкова...
Вместе со всеми мы испытываем шок, боль и скорбь. Выражаем наши соболезнования родственникам и друзьям погибших.
Светлая им память!
Мемориальные записи и сайты в память о погибших ребятах:
http://www.kirills.com/memorial.html
http://www.igorzubkov.com
08/01/2003
Отвечаю Партизану. ИМХО, конечно.
Лично я не занимаюсь продвижением как отдельной услугой, но свои сайты продвигаю более чем успешно.
Могу сказать, что таковы особенности этой услуги.
Да, я могу продвинуть сайт, но не буду ЭТО демонстрировать . И не потому, что использую совсем уж грязные технологии, нет. Скорее обратное, но "сглазить" не хочется.
У поисковых систем нет ясного определение "что такое хорошо и что такое плохо". Это и вынуждает опасаться, как конкурентов так и "доброжелателей".
С другой стороны, конечно, что то показывать все равно нужно, и тем более тем, кто живёт этим и собирается получать с этого деньги.
Отвечаю Партизану. ИМХО, конечно.
Лично я не занимаюсь продвижением как отдельной услугой, но свои сайты продвигаю более чем успешно.
Могу сказать, что таковы особенности этой услуги.
Да, я могу продвинуть сайт, но не буду ЭТО демонстрировать . И не потому, что использую совсем уж грязные технологии, нет. Скорее обратное, но "сглазить" не хочется.
У поисковых систем нет ясного определение "что такое хорошо и что такое плохо". Это и вынуждает опасаться, как конкурентов так и "доброжелателей".
С другой стороны, конечно, что то показывать все равно нужно, и тем более тем, кто живёт этим и собирается получать с этого деньги.
09/01/2003
Речь не о том. Посмотрите на счетчики большинства сайтов, которые предлагают раскрутку и проч. У них мизерное кол-во посетителей, они находятся, как правило, на бесплатных хостингах (что показывает, они не могут даже заработать и 25 у. е. на регистрацию имени и 15 - на хостинг в мес.).
Так почему ж они не могу сами себя раскрутить нормально? Бред!
Речь не о том. Посмотрите на счетчики большинства сайтов, которые предлагают раскрутку и проч. У них мизерное кол-во посетителей, они находятся, как правило, на бесплатных хостингах (что показывает, они не могут даже заработать и 25 у. е. на регистрацию имени и 15 - на хостинг в мес.).
Так почему ж они не могу сами себя раскрутить нормально? Бред!
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено