|Предыдущая
|1
|2
Где найти хорошого программиста?
06/07/2010
Зачем работать с фри лансером, если один человек априори сделает хуже, чем команда, а дилетант и в четверть того не сделает? Вы думаете вы экономите? А по факту фри-лансеры сделают в 10 раз хуже чем самая заурядная но ответственная студия, ведь стиль и креатив быстрее рождается в команде, а одиночки могут сделать только "все по тех.заданию" и не более, но зачем клиенту брать лишнюю работу на себя, ведь это не профиль? а время уйдет, а время это деньги. имхо.
Зачем работать с фри лансером, если один человек априори сделает хуже, чем команда, а дилетант и в четверть того не сделает? Вы думаете вы экономите? А по факту фри-лансеры сделают в 10 раз хуже чем самая заурядная но ответственная студия, ведь стиль и креатив быстрее рождается в команде, а одиночки могут сделать только "все по тех.заданию" и не более, но зачем клиенту брать лишнюю работу на себя, ведь это не профиль? а время уйдет, а время это деньги. имхо.
Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
06/07/2010
Поддерживаю. Добавлю, что свою команду создать очень сложно, и обойдется она очень дорого. А один человек не обеспечит необходимого качества обслуживания.
Denis Elkin:
один человек априори сделает хуже, чем команда
один человек априори сделает хуже, чем команда
Поддерживаю. Добавлю, что свою команду создать очень сложно, и обойдется она очень дорого. А один человек не обеспечит необходимого качества обслуживания.
Евгений Бабинцев,
Директор ООО "Вектор-К"
Директор ООО "Вектор-К"
17:23
Необходимо создать виртуальный сервер, эмитирующий компьютер, на котором установлена программа, которая защищена ключом. Этот ключ привязывает работу программы в железу, на котором она установлена и к дате. Программа создана фрилансером. Фрилансер пропал. Варианта три. Писать программу заново, взламывать ключ или обмануть программу виртуальным аналогом этого компа. Ищу того, кто решит вопрос третьим вариантом.
89527383940@mail.ru
Необходимо создать виртуальный сервер, эмитирующий компьютер, на котором установлена программа, которая защищена ключом. Этот ключ привязывает работу программы в железу, на котором она установлена и к дате. Программа создана фрилансером. Фрилансер пропал. Варианта три. Писать программу заново, взламывать ключ или обмануть программу виртуальным аналогом этого компа. Ищу того, кто решит вопрос третьим вариантом.
89527383940@mail.ru
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив