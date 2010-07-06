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Где найти хорошого программиста?



Ссылка на сообщение Denis Elkin
06/07/2010

Зачем работать с фри лансером, если один человек априори сделает хуже, чем команда, а дилетант и в четверть того не сделает? Вы думаете вы экономите? А по факту фри-лансеры сделают в 10 раз хуже чем самая заурядная но ответственная студия, ведь стиль и креатив быстрее рождается в команде, а одиночки могут сделать только "все по тех.заданию" и не более, но зачем клиенту брать лишнюю работу на себя, ведь это не профиль? а время уйдет, а время это деньги. имхо.



Ссылка на сообщение Александр Фролов,
Управляющий директор Shop2YOU
Москва
06/07/2010

Denis Elkin:

один человек априори сделает хуже, чем команда


Поддерживаю. Добавлю, что свою команду создать очень сложно, и обойдется она очень дорого. А один человек не обеспечит необходимого качества обслуживания.



Ссылка на сообщение Евгений Бабинцев,
Директор ООО "Вектор-К"
17:23

Необходимо создать виртуальный сервер, эмитирующий компьютер, на котором установлена программа, которая защищена ключом. Этот ключ привязывает работу программы в железу, на котором она установлена и к дате. Программа создана фрилансером. Фрилансер пропал. Варианта три. Писать программу заново, взламывать ключ или обмануть программу виртуальным аналогом этого компа. Ищу того, кто решит вопрос третьим вариантом.
89527383940@mail.ru


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