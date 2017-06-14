Газелькин
Игорь Бахарев,
Главный редактор E-pepper.ru
Главный редактор E-pepper.ru
14/06/2017
Господа, а вы не подскажете, как добиться ответа от "Газелькина"? Грузчики отказались работать, в колл-центре потребовали заплатить неустойку за ложный вызов. Пока с ними шел спор, грузчик ушел, по всей видимости, прихватив с собой планшет. Теперь колл-центр не реагирует.
Господа, а вы не подскажете, как добиться ответа от "Газелькина"? Грузчики отказались работать, в колл-центре потребовали заплатить неустойку за ложный вызов. Пока с ними шел спор, грузчик ушел, по всей видимости, прихватив с собой планшет. Теперь колл-центр не реагирует.
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