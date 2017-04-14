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17/04/2017
Актуально еще?
dustyujanin:
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Актуально еще?
Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
Руководитель Среда Обитания
17/04/2017
Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.
Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.
17/04/2017
Михаил, не могу написать Вам в личку - она не активна. Напишите мне maksim@parus.ee.
Михаил Иванов:
Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.
Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.
Михаил, не могу написать Вам в личку - она не активна. Напишите мне maksim@parus.ee.
17/04/2017
Да
Сергей Подкин:
Актуально еще?
dustyujanin:
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Актуально еще?
Да
18/04/2017
напишете в личку?
Дмитрий Головин:
Да
Сергей Подкин:
Актуально еще?
dustyujanin:
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.
Актуально еще?
Да
напишете в личку?
19/04/2017
Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru
Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru
19/04/2017
написал
Дмитрий Головин:
Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru
Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru
написал
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