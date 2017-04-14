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Фулфилмент в США и ЕВРОПЕ



Ссылка на сообщение Maksim Si,
Руководитель отдела продаж parus
Москва/ Таллинн, Россия/Эстония
14/04/2017

Ответил вам в личных сообщениях.



Ссылка на сообщение Сергей Подкин,
Коммерческий Директор Boxberry International
Москва, Россия
1
17/04/2017

dustyujanin:

Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.


Актуально еще?



Ссылка на сообщение Михаил Иванов,
Руководитель Среда Обитания
17/04/2017

Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.



Ссылка на сообщение Maksim Si,
Руководитель отдела продаж parus
Москва/ Таллинн, Россия/Эстония
17/04/2017

Михаил Иванов:

Добрый день. Вышлите пожалуйста мне тоже предложение в личку.



Михаил, не могу написать Вам в личку - она не активна. Напишите мне maksim@parus.ee.



Ссылка на сообщение Дмитрий Головин,
Владелец, Руководитель Ротор
17/04/2017

Сергей Подкин:

dustyujanin:

Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.


Актуально еще?

Да



Ссылка на сообщение Сергей Подкин,
Коммерческий Директор Boxberry International
Москва, Россия
1
18/04/2017

Дмитрий Головин:

Сергей Подкин:

dustyujanin:

Нашел программу от амазон - AMAZON FBA по фулфилменту, звучит удобно.
Но остается вопрос как доставить из РФ на склады амазона? если есть специалисты кто может подсказать, готов оплатиить консультацию.


Актуально еще?

Да


напишете в личку?



Ссылка на сообщение Дмитрий Головин,
Владелец, Руководитель Ротор
19/04/2017

Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru



Ссылка на сообщение Сергей Подкин,
Коммерческий Директор Boxberry International
Москва, Россия
1
19/04/2017

Дмитрий Головин:

Не дает написать почему то, почта sales(собака)rottor.ru


написал


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