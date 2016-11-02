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Эффективность SEO продвижения (основные KPI)



Ссылка на сообщение e-surfer
02/11/2016

Оч порадовал товарисч qualified говорил
31 Мар. 16
Новый магазин выгружаем на Яндекс.Марет, Гугл Мерчант Центр и ещё пару нормальных площадок
25 окт 16
В своем бложке заявил:
Магазины и покупатели уходят с Яндекс Маркета
Мы в нашем магазине RouterStore исключили из выгрузки на Яндекс Маркет

Ахахах.

Вообще класть все яйца в одну корзину для e comerse всегда было недопустимо. Надеяться на одно SEO а если фильтр или смена алго? А те кто ориентировался исключительно на директ и маркет, за последний год тоже хлебнули не мало сначала в директе с пересмотрм ставок и теперь маркет.

Без диверсификации трафика просто никак!



Ссылка на сообщение Александр Поярков,
маркетолог ТД "Омскопторг"
Омск, Россия
1
28/08/2017

Я бы сделал так:

1. Попросил агентство собрать семантическое ядро;
2. После сбора проверил семантику сам на наличие мусорных запросов;
3. Сказал бы им, что 70% от семантики должно попасть в топ 10 за полгода работы (это первый KPI)
4. Увеличение глубины просмотров и среднего времени, проведенного на сайте (второй KPI). Это улучшение поведенческого фактора.
5. Снижение показателя отказов. Это знак того, что к вам приходит качественный трафик

Напишите, есть я что-то упустил


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