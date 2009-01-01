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Эффективность площадки mail.ru для БТиЭ в 2017г.



Ссылка на сообщение Иосиф Сталин,
Генеральный директор ООО
Москва
12:10

Всем доброго дня. На форуме давно не поднималась тема об эффективности такой площадки как mail.ru товары, обсуждение данной темы было в 2009-2012 годах. А какие изменения у площадки на сегодняшний, 2017 год? Особенно для интернет магазинов БТиЭ. Или только один ЯМ на сегодня самый из самых?






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