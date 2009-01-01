Главная Форум Открытие бизнеса Бизнес-планирование
Эффективность площадки mail.ru для БТиЭ в 2017г.
Иосиф Сталин,
Генеральный директор ООО
Москва
Генеральный директор ООО
Москва
12:10
Всем доброго дня. На форуме давно не поднималась тема об эффективности такой площадки как mail.ru товары, обсуждение данной темы было в 2009-2012 годах. А какие изменения у площадки на сегодняшний, 2017 год? Особенно для интернет магазинов БТиЭ. Или только один ЯМ на сегодня самый из самых?
Всем доброго дня. На форуме давно не поднималась тема об эффективности такой площадки как mail.ru товары, обсуждение данной темы было в 2009-2012 годах. А какие изменения у площадки на сегодняшний, 2017 год? Особенно для интернет магазинов БТиЭ. Или только один ЯМ на сегодня самый из самых?
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив