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Это не тысячи в день и не сотни, как вы расчитываете. А сколько? И сколько весит такой эксклюзив, который заказывают к большому торжеству типа свадьбы и т.п.

Явно не 2 кг. И в автохолодильник его не запихнёшь наверняка. ПОэтому прежде чем задавать вопросы о доставке надо понять что собственно надо возить, в какие сроки куда, в каком количестве,

Про эксклюзив я и не спрашивал. Мы ищем варианты доставки стандартных тортов.