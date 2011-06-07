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Доставка тортов - какая КС возьмется?



Ссылка на сообщение rw31
07/06/2011

Webcargo:

Это не тысячи в день и не сотни, как вы расчитываете. А сколько? И сколько весит такой эксклюзив, который заказывают к большому торжеству типа свадьбы и т.п.
Явно не 2 кг. И в автохолодильник его не запихнёшь наверняка. ПОэтому прежде чем задавать вопросы о доставке надо понять что собственно надо возить, в какие сроки куда, в каком количестве,

Про эксклюзив я и не спрашивал. Мы ищем варианты доставки стандартных тортов.



Ссылка на сообщение Елена Карпова,
менеджер по продажам ООО "Тортюф"
Санкт-Петербург
12:06

На заметку, мы тоже компания по производству тортов на заказ (http://www.tortuf.ru), когда начинали - объемы были непонятны и возили на такси или иногда в метро (совсем небольшие заказы). Сейчас пользуемся одним своим автомобилем, либо Доставистой. С тортом ничего не случится...он спокойно едет в течении 1,5 часов без всяких холодильных установок. Мы сами в Санкт-Петербурге, но может быть в Москве добраться до адреса больше времени нужно, тогда холодильник и то думаю и за два часа ничего не случиться. А капкейки (маленькие пирожные) и подавно возить легче пешим курьером на метро.


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