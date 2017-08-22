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Доля в интернет-магазине беременных
Posterpean Posterpean,
expert PosterPean
expert PosterPean
22/08/2017
Добрый день!
Интернет-магазин для беременных с возрастом, складом, точкой, автоматизацией, окупаемостью, итд, с возрастом.
Масштаб - около 6млн выручки в год, проект инвестиций рассчитан на год до 14+
Продаю желательно часть или все, в крайнем случае.
Причина продажи:
- самоокупаемость давно, необходимо масштабирование, есть план. все инвестиционные деньги будут вложены в фирму
- я должен заняться другим проектом, нужны управленцы в этот
Кого это интересует - пишите на почту ambrossi.reggo{gavgav}gmail.com
Добрый день!
Интернет-магазин для беременных с возрастом, складом, точкой, автоматизацией, окупаемостью, итд, с возрастом.
Масштаб - около 6млн выручки в год, проект инвестиций рассчитан на год до 14+
Продаю желательно часть или все, в крайнем случае.
Причина продажи:
- самоокупаемость давно, необходимо масштабирование, есть план. все инвестиционные деньги будут вложены в фирму
- я должен заняться другим проектом, нужны управленцы в этот
Кого это интересует - пишите на почту ambrossi.reggo{gavgav}gmail.com
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