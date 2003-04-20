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Что Вы думаете о Бегуне
20/04/2003
Вот именно. Всегда надо рассматривать каждую рекламную кампанию отдельно. От предмета рекламы до условий предложения.
Если какой либо чудик сунется туда со своими серыми мобилками или пиратскими дисками, я ему гарантирую почти нулевую отдачу.
А бездумно "обобщая опыт", можно прийти к выводу, что "жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем со 100%-м летальным исходом".
Т.ч. господа с "негативным опытом" - нечего на зеркало пенять, коли ...
Вот именно. Всегда надо рассматривать каждую рекламную кампанию отдельно. От предмета рекламы до условий предложения.
Если какой либо чудик сунется туда со своими серыми мобилками или пиратскими дисками, я ему гарантирую почти нулевую отдачу.
А бездумно "обобщая опыт", можно прийти к выводу, что "жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем со 100%-м летальным исходом".
Т.ч. господа с "негативным опытом" - нечего на зеркало пенять, коли ...
26/04/2004
Бегуном пользуюсь месяцев 5, посетители есть, звонки есть. Но реальных клиентов мало. Яндекс только собираюсь пробовать.
С партнерскими программами КИДАЮТ! То есть заработанное можно потратить на рекламу, но снять можно только теоретически, на практике ни с одного из 3 аккаунтов (разные рекламные площадки) снять не удалось. При попытке перевести деньги - со счета средства снимают, но на WM они не приходят. Пытался выяснять - заблокировали аккаутнт вместе с деньгами.
Бегуном пользуюсь месяцев 5, посетители есть, звонки есть. Но реальных клиентов мало. Яндекс только собираюсь пробовать.
С партнерскими программами КИДАЮТ! То есть заработанное можно потратить на рекламу, но снять можно только теоретически, на практике ни с одного из 3 аккаунтов (разные рекламные площадки) снять не удалось. При попытке перевести деньги - со счета средства снимают, но на WM они не приходят. Пытался выяснять - заблокировали аккаутнт вместе с деньгами.
26/04/2004
Опять ожила старая тема :)
"Наберут по объявлениям" - вот самая меткая характеристика того бегуна.
Модерация объявлений может длиться сутками, пока не позвонишь и не пнешь.
При общеннии по телефону с девочками, которые там "вершат судьбы" объявлений, я прихожу в тихий ужас - у них, оказывается, есть собственный взгляд на мою рекламную кампанию и на мои объявления 8-O
Пример:
забиваю свои объявления по десятку "одёжных" торговых марок
получаю отказ
далее:
- почему запретили?
- вот как бы Вы торговали всеми этими марками...
- а как бы Вы узнали, что я торгую?
- у Вас бы на сайте прочитали
- подождите 5 минут, сейчас прочитаете ;)
- не, так нельзя, вот как бы Вы были официалным представителем...
- сейчас стану :)
...
- ну в общем нельзя и все!
И в то же время эти "знатоки" разрешили мне слово "бурда", говорят, что это можно, "ведь все же знают, что бурда - это про рукоделие", правда я не стал спользовать слово "бурда".
А какая была песня про страхование... Я там провел ликбез на тему имущества и гражданской ответстсвенности...
Но при всех минусах, остальные контесктные площадки по-моему не дотягивают до Бегуна по удобству использования и эффективности.
Опять ожила старая тема :)
"Наберут по объявлениям" - вот самая меткая характеристика того бегуна.
Модерация объявлений может длиться сутками, пока не позвонишь и не пнешь.
При общеннии по телефону с девочками, которые там "вершат судьбы" объявлений, я прихожу в тихий ужас - у них, оказывается, есть собственный взгляд на мою рекламную кампанию и на мои объявления 8-O
Пример:
забиваю свои объявления по десятку "одёжных" торговых марок
получаю отказ
далее:
- почему запретили?
- вот как бы Вы торговали всеми этими марками...
- а как бы Вы узнали, что я торгую?
- у Вас бы на сайте прочитали
- подождите 5 минут, сейчас прочитаете ;)
- не, так нельзя, вот как бы Вы были официалным представителем...
- сейчас стану :)
...
- ну в общем нельзя и все!
И в то же время эти "знатоки" разрешили мне слово "бурда", говорят, что это можно, "ведь все же знают, что бурда - это про рукоделие", правда я не стал спользовать слово "бурда".
А какая была песня про страхование... Я там провел ликбез на тему имущества и гражданской ответстсвенности...
Но при всех минусах, остальные контесктные площадки по-моему не дотягивают до Бегуна по удобству использования и эффективности.
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