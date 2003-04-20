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Что Вы думаете о Бегуне



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
20/04/2003

Вот именно. Всегда надо рассматривать каждую рекламную кампанию отдельно. От предмета рекламы до условий предложения.

Если какой либо чудик сунется туда со своими серыми мобилками или пиратскими дисками, я ему гарантирую почти нулевую отдачу.



А бездумно "обобщая опыт", можно прийти к выводу, что "жизнь - это болезнь, передающаяся половым путем со 100%-м летальным исходом".



Т.ч. господа с "негативным опытом" - нечего на зеркало пенять, коли ...



Ссылка на сообщение Max
26/04/2004

Бегуном пользуюсь месяцев 5, посетители есть, звонки есть. Но реальных клиентов мало. Яндекс только собираюсь пробовать.



С партнерскими программами КИДАЮТ! То есть заработанное можно потратить на рекламу, но снять можно только теоретически, на практике ни с одного из 3 аккаунтов (разные рекламные площадки) снять не удалось. При попытке перевести деньги - со счета средства снимают, но на WM они не приходят. Пытался выяснять - заблокировали аккаутнт вместе с деньгами.



Ссылка на сообщение Роман
26/04/2004

Опять ожила старая тема :)



"Наберут по объявлениям" - вот самая меткая характеристика того бегуна.



Модерация объявлений может длиться сутками, пока не позвонишь и не пнешь.



При общеннии по телефону с девочками, которые там "вершат судьбы" объявлений, я прихожу в тихий ужас - у них, оказывается, есть собственный взгляд на мою рекламную кампанию и на мои объявления 8-O

Пример:

забиваю свои объявления по десятку "одёжных" торговых марок

получаю отказ

далее:

- почему запретили?

- вот как бы Вы торговали всеми этими марками...

- а как бы Вы узнали, что я торгую?

- у Вас бы на сайте прочитали

- подождите 5 минут, сейчас прочитаете ;)

- не, так нельзя, вот как бы Вы были официалным представителем...

- сейчас стану :)

...

- ну в общем нельзя и все!



И в то же время эти "знатоки" разрешили мне слово "бурда", говорят, что это можно, "ведь все же знают, что бурда - это про рукоделие", правда я не стал спользовать слово "бурда".



А какая была песня про страхование... Я там провел ликбез на тему имущества и гражданской ответстсвенности...



Но при всех минусах, остальные контесктные площадки по-моему не дотягивают до Бегуна по удобству использования и эффективности.



Ссылка на сообщение andrey
26/04/2004

По отзывам бегун пустая трата денег



Ссылка на сообщение Петрович
27/04/2004

а меня кинули на 70 баксов. Сволочи.... я их поймал за руку...а они перестали отвечать...но у меня скриншоты сохранились с их мухлежом..видимо опять ее продают... или идет на дно.... может на них в суд подать? жалко времени мало.... ато упущенную выгоду баксов так 2 тонны вчинил бы :)


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