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Что Вы думаете о Бегуне



Ссылка на сообщение Александр Садовский
23/11/2002

Dima, Ваша проблема примерно ясна. Она возникла из-за особенностей партнерской программы "Бегуна". Пытаясь максимально расширить аудиторию (увеличить число рекламных площадки), они немного отошли от модели контекстой рекламы (когда показ объявления делается только после запроса, инициированного пользователем). У мелких сайтов нет поиска или запросов задают мало. Чтобы их подключить, "Бегун" предложил размещать рубрики каталога, где и показываются объявления (например, тут http://top.proext.com/stat.cgi?id=5289, внизу страницы). Но это уже тематический таргетинг, а не контекстная реклама.





Чтобы избежать показа объявления в каталоге "Бегуна", могу дать простой совет. Вряд ли сотрудники "Бегуна" вручную классифицируют по темам все объявления. Это значит, что объявление помещается в соответствующую категорию на основании его ключевых слов. Поэтому не используйте популярные слова вроде "мебель", лучше задайте группу менее популярных слов вроде "компьютерные столы" или "комод". В вашем случае это должно резко снизить процент переходов с площадки "каталог Бегуна" и, следовательно, повысить качество аудитории.





N.B. Если решите последовать этому совету, то и тексты объявлений задавайте соответствующие "узким" ключевым словам, а не обобщенную информацию о мебели.





С уважением,


Александр Садовский.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
23/11/2002

Dima, небольшое уточнение. Скорее всего, при формировании рубрик каталога на мелком сайте каждой странице или группе страниц назначается определенное словосочетание, соответствующее ее теме. Поэтому при выборе запросов для "Бегуна", если хотите избежать посетителей с каталога, выбирайте такие поисковые фразы, для которых маловероятно существование отдельных страниц или разделов по данной теме.





С уважением,


Александр Садовский.



Ссылка на сообщение shoponline
23/11/2002

Хотел было прорекламировать свой проект в Begun e, но почитав этот форум возникли сомнения по эффективности подобной рекламы для проектов


интернет-магазинов предназначенных для продажи.


Кто использовал Begun a для рекламы своих проектов, хотелось бы услышать ваше мнение.



Ссылка на сообщение Andre
23/11/2002

ну я рекламился в бегуне. Сначала показалось, что да, есть покупатели- потом разобрался, они были только с апорта (по ключевым словам где я и так на первом месте) и с рефер.ру где я тож зарегистрирован. Мнение- не стОит.



Ссылка на сообщение Георгий
23/11/2002

Andre, ставить в один ряд рекламное объявление от Бегуна на aport.ru и присутствие в результатах поиска aport.ru не совсем корректно. Индекс поисковой машины (в данном случае апорта) меняется долго и с трудно предсказуемым результатом. Управление же рекламным об явлением всецело в ваших руках - содержание объявления, ключевые слова и ссылка на непосредственно рекламируемую страницу (а не на начальную страницу сайта) меняются в считанные минуты.



Ссылка на сообщение Dima
24/11/2002

Спасибо за совет, Александр.


Попробую еще раз запустить рекламу, по более специфичным словам.



Ссылка на сообщение Andre
26/11/2002

Все-таки,не будем закрывать эту тему :-) У кого-то был положительный результат? Кто-нибудь аргументированно может сказать, по своему опыту, что они не мухлюют?



Ссылка на сообщение euhenio
27/11/2002

А почему вы считаете, что посетители с каталога Бегуна "хуже качеством"? Если человек пришел на каталог по ссылке с профильного сайта, да и просмотрел рубрику, кликнул - он затратил больше сил, и, вероятно, более заинтересован в продукте (чем человек, просто увидевший ссылку, сделавший одно действие).





Один из моих сайтов находится в партнерке Бегуна, и переходы на каталог составляют 10% от посетителей, а из перешедших на каталог Бегуна кликают по ссылкам ок. 30%. Так что это не просто "вал". Статистика по 1К посетителей в день.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
27/11/2002

Euhenio, можно сколь угодно долго вычислять затраты сил посетителя в ньютонах или работу в джоулях, но это не имеет никакого отношения к конвертации в покупателей. Психологически выбрать из меню (каталога) намного проще, чем самому сформулировать команду (запрос). (Вопрос на засыпку: почему графический интерфейс так быстро вытеснил командную строку?) Ходить по ссылкам можно из любопытства, потому что это не требует никаких интеллектуальных усилий. В итоге исследования показывают, что посетители, которые сами осознали и сформулировали свою потребность, а затем задали запрос, в 3-10 раз чаще становятся покупателями, чем те, кто просто "выбрал" из меню.





Я не берусь судить об упомянутом каталоге -- возможно, он единственный в своем роде и потому приносит исключительно качественный трафик. Но в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга.





С уважением,


Александр Садовский,


начальник аналитического отдела компании AdLabs.



Ссылка на сообщение euhenio
28/11/2002

Так ссылки в этом каталоге - абсолютно те же, что показываются на ресурсах, транслирующих ссылки Бегуна.





При этом (не рассматривая Апорт) и catalog.begun.ru, и сайты, транслирующие ссылки Бегуна - это именно тематический тагетинг. О запросах речи нет.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
28/11/2002

Я уже объяснил, чем переход по ссылке хуже поискового запроса. Что касается сайтов, транслирующих ссылки, и каталога "Бегуна" -- именно о низком качестве их аудитории и шла речь в начале этого обсуждения. При этом "Апорт" -- не единственное исключение, на refer.ru и km.ru тоже можно задавать запросы.





С уважением,


Александр Садовский,


начальник аналитического отдела компании AdLabs.



Ссылка на сообщение Евгений
15/12/2002

Я давал рекламу на Бегуне, правда, специфический продукт (механизм простого е-магазина). Посетители ходят активно, толку маловато. Но не без отдачи, прямо скажем. Такое впечатление, что аудитория у Бегуна получилась странная - скучающие школьники в основном. А аудитория - залог успеха.

Но попробовать стоит.



Ссылка на сообщение kwit
15/12/2002

У меня покупатели идут с бегуна (в основном апортовский поиск).



Если сравнивть с CLX - то оттуда не было ни одного покупателя при трафике 40-50 чел в день.



Ссылка на сообщение Станислав Иванов
23/12/2002

От Бегуна у меня, вообщем, остались положительные эмоции. Каждый реальный покупатель обходился мне в $1, каждый посетитель сайта в $0.15 - Это достаточно дешево, вот только они пока таргетинг не наладили. А вот сотрудничество с баннеронй сетью LBN принесло только разочарования... Похоже их новая маркетинговая программа по бонусам для участников заставила некоторые проекты накручивать клики.



Ссылка на сообщение злой
24/12/2002

опять про CLX, ну когда же надоест про них. видеть не хочу.бегун на безрыбье но таргетинга нет. хотел временно засунуть подальше на последнее место(тормознуть на неделю рекламу) а заходы прут - с каталогов вестимо заходят просто. а толку ноль. почитай кажный день теряю 2-3 бакса.


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