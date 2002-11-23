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Что Вы думаете о Бегуне
23/11/2002
Dima, Ваша проблема примерно ясна. Она возникла из-за особенностей партнерской программы "Бегуна". Пытаясь максимально расширить аудиторию (увеличить число рекламных площадки), они немного отошли от модели контекстой рекламы (когда показ объявления делается только после запроса, инициированного пользователем). У мелких сайтов нет поиска или запросов задают мало. Чтобы их подключить, "Бегун" предложил размещать рубрики каталога, где и показываются объявления (например, тут http://top.proext.com/stat.cgi?id=5289, внизу страницы). Но это уже тематический таргетинг, а не контекстная реклама.
Чтобы избежать показа объявления в каталоге "Бегуна", могу дать простой совет. Вряд ли сотрудники "Бегуна" вручную классифицируют по темам все объявления. Это значит, что объявление помещается в соответствующую категорию на основании его ключевых слов. Поэтому не используйте популярные слова вроде "мебель", лучше задайте группу менее популярных слов вроде "компьютерные столы" или "комод". В вашем случае это должно резко снизить процент переходов с площадки "каталог Бегуна" и, следовательно, повысить качество аудитории.
N.B. Если решите последовать этому совету, то и тексты объявлений задавайте соответствующие "узким" ключевым словам, а не обобщенную информацию о мебели.
С уважением,
Александр Садовский.
Dima, Ваша проблема примерно ясна. Она возникла из-за особенностей партнерской программы "Бегуна". Пытаясь максимально расширить аудиторию (увеличить число рекламных площадки), они немного отошли от модели контекстой рекламы (когда показ объявления делается только после запроса, инициированного пользователем). У мелких сайтов нет поиска или запросов задают мало. Чтобы их подключить, "Бегун" предложил размещать рубрики каталога, где и показываются объявления (например, тут http://top.proext.com/stat.cgi?id=5289, внизу страницы). Но это уже тематический таргетинг, а не контекстная реклама.
Чтобы избежать показа объявления в каталоге "Бегуна", могу дать простой совет. Вряд ли сотрудники "Бегуна" вручную классифицируют по темам все объявления. Это значит, что объявление помещается в соответствующую категорию на основании его ключевых слов. Поэтому не используйте популярные слова вроде "мебель", лучше задайте группу менее популярных слов вроде "компьютерные столы" или "комод". В вашем случае это должно резко снизить процент переходов с площадки "каталог Бегуна" и, следовательно, повысить качество аудитории.
N.B. Если решите последовать этому совету, то и тексты объявлений задавайте соответствующие "узким" ключевым словам, а не обобщенную информацию о мебели.
С уважением,
Александр Садовский.
23/11/2002
Dima, небольшое уточнение. Скорее всего, при формировании рубрик каталога на мелком сайте каждой странице или группе страниц назначается определенное словосочетание, соответствующее ее теме. Поэтому при выборе запросов для "Бегуна", если хотите избежать посетителей с каталога, выбирайте такие поисковые фразы, для которых маловероятно существование отдельных страниц или разделов по данной теме.
С уважением,
Александр Садовский.
Dima, небольшое уточнение. Скорее всего, при формировании рубрик каталога на мелком сайте каждой странице или группе страниц назначается определенное словосочетание, соответствующее ее теме. Поэтому при выборе запросов для "Бегуна", если хотите избежать посетителей с каталога, выбирайте такие поисковые фразы, для которых маловероятно существование отдельных страниц или разделов по данной теме.
С уважением,
Александр Садовский.
23/11/2002
Andre, ставить в один ряд рекламное объявление от Бегуна на aport.ru и присутствие в результатах поиска aport.ru не совсем корректно. Индекс поисковой машины (в данном случае апорта) меняется долго и с трудно предсказуемым результатом. Управление же рекламным об явлением всецело в ваших руках - содержание объявления, ключевые слова и ссылка на непосредственно рекламируемую страницу (а не на начальную страницу сайта) меняются в считанные минуты.
Andre, ставить в один ряд рекламное объявление от Бегуна на aport.ru и присутствие в результатах поиска aport.ru не совсем корректно. Индекс поисковой машины (в данном случае апорта) меняется долго и с трудно предсказуемым результатом. Управление же рекламным об явлением всецело в ваших руках - содержание объявления, ключевые слова и ссылка на непосредственно рекламируемую страницу (а не на начальную страницу сайта) меняются в считанные минуты.
27/11/2002
А почему вы считаете, что посетители с каталога Бегуна "хуже качеством"? Если человек пришел на каталог по ссылке с профильного сайта, да и просмотрел рубрику, кликнул - он затратил больше сил, и, вероятно, более заинтересован в продукте (чем человек, просто увидевший ссылку, сделавший одно действие).
Один из моих сайтов находится в партнерке Бегуна, и переходы на каталог составляют 10% от посетителей, а из перешедших на каталог Бегуна кликают по ссылкам ок. 30%. Так что это не просто "вал". Статистика по 1К посетителей в день.
А почему вы считаете, что посетители с каталога Бегуна "хуже качеством"? Если человек пришел на каталог по ссылке с профильного сайта, да и просмотрел рубрику, кликнул - он затратил больше сил, и, вероятно, более заинтересован в продукте (чем человек, просто увидевший ссылку, сделавший одно действие).
Один из моих сайтов находится в партнерке Бегуна, и переходы на каталог составляют 10% от посетителей, а из перешедших на каталог Бегуна кликают по ссылкам ок. 30%. Так что это не просто "вал". Статистика по 1К посетителей в день.
27/11/2002
Euhenio, можно сколь угодно долго вычислять затраты сил посетителя в ньютонах или работу в джоулях, но это не имеет никакого отношения к конвертации в покупателей. Психологически выбрать из меню (каталога) намного проще, чем самому сформулировать команду (запрос). (Вопрос на засыпку: почему графический интерфейс так быстро вытеснил командную строку?) Ходить по ссылкам можно из любопытства, потому что это не требует никаких интеллектуальных усилий. В итоге исследования показывают, что посетители, которые сами осознали и сформулировали свою потребность, а затем задали запрос, в 3-10 раз чаще становятся покупателями, чем те, кто просто "выбрал" из меню.
Я не берусь судить об упомянутом каталоге -- возможно, он единственный в своем роде и потому приносит исключительно качественный трафик. Но в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
Euhenio, можно сколь угодно долго вычислять затраты сил посетителя в ньютонах или работу в джоулях, но это не имеет никакого отношения к конвертации в покупателей. Психологически выбрать из меню (каталога) намного проще, чем самому сформулировать команду (запрос). (Вопрос на засыпку: почему графический интерфейс так быстро вытеснил командную строку?) Ходить по ссылкам можно из любопытства, потому что это не требует никаких интеллектуальных усилий. В итоге исследования показывают, что посетители, которые сами осознали и сформулировали свою потребность, а затем задали запрос, в 3-10 раз чаще становятся покупателями, чем те, кто просто "выбрал" из меню.
Я не берусь судить об упомянутом каталоге -- возможно, он единственный в своем роде и потому приносит исключительно качественный трафик. Но в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
28/11/2002
Я уже объяснил, чем переход по ссылке хуже поискового запроса. Что касается сайтов, транслирующих ссылки, и каталога "Бегуна" -- именно о низком качестве их аудитории и шла речь в начале этого обсуждения. При этом "Апорт" -- не единственное исключение, на refer.ru и km.ru тоже можно задавать запросы.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
Я уже объяснил, чем переход по ссылке хуже поискового запроса. Что касается сайтов, транслирующих ссылки, и каталога "Бегуна" -- именно о низком качестве их аудитории и шла речь в начале этого обсуждения. При этом "Апорт" -- не единственное исключение, на refer.ru и km.ru тоже можно задавать запросы.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
15/12/2002
Я давал рекламу на Бегуне, правда, специфический продукт (механизм простого е-магазина). Посетители ходят активно, толку маловато. Но не без отдачи, прямо скажем. Такое впечатление, что аудитория у Бегуна получилась странная - скучающие школьники в основном. А аудитория - залог успеха.
Но попробовать стоит.
Я давал рекламу на Бегуне, правда, специфический продукт (механизм простого е-магазина). Посетители ходят активно, толку маловато. Но не без отдачи, прямо скажем. Такое впечатление, что аудитория у Бегуна получилась странная - скучающие школьники в основном. А аудитория - залог успеха.
Но попробовать стоит.
23/12/2002
От Бегуна у меня, вообщем, остались положительные эмоции. Каждый реальный покупатель обходился мне в $1, каждый посетитель сайта в $0.15 - Это достаточно дешево, вот только они пока таргетинг не наладили. А вот сотрудничество с баннеронй сетью LBN принесло только разочарования... Похоже их новая маркетинговая программа по бонусам для участников заставила некоторые проекты накручивать клики.
От Бегуна у меня, вообщем, остались положительные эмоции. Каждый реальный покупатель обходился мне в $1, каждый посетитель сайта в $0.15 - Это достаточно дешево, вот только они пока таргетинг не наладили. А вот сотрудничество с баннеронй сетью LBN принесло только разочарования... Похоже их новая маркетинговая программа по бонусам для участников заставила некоторые проекты накручивать клики.
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