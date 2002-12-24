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Что Вы думаете о Бегуне



Ссылка на сообщение Станислав Иванов
24/12/2002

Возможно, это зависит не только от рекламы, а еще и от самого сайта



Ссылка на сообщение Александр
24/12/2002

Пользовался Бегуном еще тогда, когда они только-только начинали. Если кратко, то общее впечатление такое: пока в бегуне есть элемент новизны, его будут пробовать многие, но многие из этих многих постепенно уйдут. Потому что для получения заметных КОНКРЕТНЫХ результатов система довольно затратна.



Ссылка на сообщение Mike
10/02/2003

Одновременно размещал рекламу на бегуне и яндекс.директ. С бегуна посетители приходили, но покупали, судя по опросам клиентов, те кто пришел с яндекса. Есть интуитивные подозрения о накрутках на бегуне.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
10/02/2003

Как покупатель, бегуном не пользовался никогда. Yandex гораздо лучше, я вцелом не люблю платную рекламу, впарят какой нибудь фуфел. А если я сам нашел товар, да еще на хорошем сайте, который сам может себя показать, то и отношение к товару другое.



Статистика бигуна не утешительна, из всех людей которых я знаю и кто разместился на бигуне, все остались не довольны. Заходы есть покупателей нет.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
10/02/2003

Бегун по началу очень хорошую отдачу давал, но когда кроме апорта туда добавились другие рекламные места, сразу отдача упала...



а вот ПрайсМатрикс очень весёлая вещь, там, видимо накрутка или чё еще... народу ходит действительно много, но за НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ КУПИЛИ ТОЛЬКО КАРТРИДЖ ;)))



Ссылка на сообщение Леонид
11/02/2003

Полностью согласен.

Посетитель, заглянув на ваш сайт, должен увидеть что-то интересное для него. В конце концов, тот же Бегун - всего лишь стрелка, показывающая где и что можно найти. Но по ссылке посетитель попадает в ваши руки, и здесь все зависит от вас. Ваш сайт должен ПРОДАВАТЬ!!! А все ли вы сделали для этого?



Ссылка на сообщение Леонид
11/02/2003

Дополнение к предыдущему посту.

Согласен со Станиславом Ивановым.

Кстати, тема коммерческой эффективности самого сайта весьма интересна. Может быть, обсудить и ее?



Ссылка на сообщение paperboy
11/02/2003

Бегун на сегодняшний момент вроде бы похоронен в глазах клиентов (и не только на этом форуме).

Хотелось бы разобраться с Яндексом.

Александр Садовский писал:

<<в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга>>

Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет, за контекстную рекламу - Яндекс-Директ (текстовые блоки) и Тематический пакет (баннеры).

Хотелось бы узнать о сравнительном опыте рекламы на этих направлениях.

Лично от себя добавлю, что тематический пакет мы периодически используем, в принципе довольны, хотя каждый переход несколько дороговат.



Ссылка на сообщение Виртуров
16/02/2003

Действительно, все что идет из каталогов - гораздо хуже качеством. Я бы не стал платить за этот трафик 5 центов. Не исключаю, что уже есть и клик-клубы, заточенные под Бегуна. НО: эта система эффективна, если всю цепочку правильно настроить. Как?

Читайте здесь:

Как заюзать систему Бегун с максимальным эффектом?

http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
17/02/2003

отдача от Яндекс.Маркета даёт НА ПОРЯДОК (а может быть и два) большую отдачу... неужели нужны еще комментарии???



Ссылка на сообщение Павел Рогожин
22/02/2003

Вот c Яндексом я еще не работал... а Бегун меня порадовал на 1 вложенный 1$ - 2$ чистой прибыли... что на мой взгляд вполне неплохо. Хотя недельная реклама на Бегуне по прибыли дала тот же эффект что и публикация релиза на Oborot.ru.



Ссылка на сообщение Anna
25/02/2003

Даю рекламу на Бегуне уже несколько месяцев, результаты стабильно хорошие: примерно 1 из 30-ти пришедших регистрируется на сайте и 1 из 50-ти покупает.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
17/04/2003

paperboy писал:

> Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет



Это некорректное утверждение. Маркет относится к прайсовым площадкам, как Price.ru, но при этом с частично контекстным трафиком (когда позиции Маркета выдаются в Яндексе). Аудитория Маркета намного качественней, чем та, что приходит по рекламе с тематическим таргетингом.



Если рассматривать проекты Яндекса, тематический таргетинг можно увидеть при рекламе на сайтах Народа -- можно выбрать по их рубрикатору любую группу сайтов.



С уважением,

Александр Садовский,

начальник аналитического отдела компании AdLabs.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
19/04/2003

У яндекса за тематический таргетинг отвечает Яндекс.Директ - отдача не лучше, чем у бегуна.



Ссылка на сообщение Александр Садовский
20/04/2003

Давайте тогда определимся с терминологией.

Контекстной рекламой я считаю ту, которая показывается на страницах, появляющихся в при инициировании пользователем поиска и соответствующую заданному пользователем запросу.

Тематический таргетинг -- возможность ограничить показы на большом числе рекламных площадок такой группой сайтов (страниц), которые соответствуют заданной теме.



В таком случае Яндекс.Директ -- это контекстная реклама.



Что касается отдачи, не стоит обобщать свой опыт на возможности инструмента рекламы. Возможно, проблема была именно в особенностях вашей кампании, а не ущербности Директа или Бегуна.



С уважением,

Александр Садовский,

начальник аналитического отдела компании AdLabs.


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