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Что Вы думаете о Бегуне
24/12/2002
Возможно, это зависит не только от рекламы, а еще и от самого сайта
Возможно, это зависит не только от рекламы, а еще и от самого сайта
24/12/2002
Пользовался Бегуном еще тогда, когда они только-только начинали. Если кратко, то общее впечатление такое: пока в бегуне есть элемент новизны, его будут пробовать многие, но многие из этих многих постепенно уйдут. Потому что для получения заметных КОНКРЕТНЫХ результатов система довольно затратна.
Пользовался Бегуном еще тогда, когда они только-только начинали. Если кратко, то общее впечатление такое: пока в бегуне есть элемент новизны, его будут пробовать многие, но многие из этих многих постепенно уйдут. Потому что для получения заметных КОНКРЕТНЫХ результатов система довольно затратна.
10/02/2003
Как покупатель, бегуном не пользовался никогда. Yandex гораздо лучше, я вцелом не люблю платную рекламу, впарят какой нибудь фуфел. А если я сам нашел товар, да еще на хорошем сайте, который сам может себя показать, то и отношение к товару другое.
Статистика бигуна не утешительна, из всех людей которых я знаю и кто разместился на бигуне, все остались не довольны. Заходы есть покупателей нет.
Как покупатель, бегуном не пользовался никогда. Yandex гораздо лучше, я вцелом не люблю платную рекламу, впарят какой нибудь фуфел. А если я сам нашел товар, да еще на хорошем сайте, который сам может себя показать, то и отношение к товару другое.
Статистика бигуна не утешительна, из всех людей которых я знаю и кто разместился на бигуне, все остались не довольны. Заходы есть покупателей нет.
11/02/2003
Полностью согласен.
Посетитель, заглянув на ваш сайт, должен увидеть что-то интересное для него. В конце концов, тот же Бегун - всего лишь стрелка, показывающая где и что можно найти. Но по ссылке посетитель попадает в ваши руки, и здесь все зависит от вас. Ваш сайт должен ПРОДАВАТЬ!!! А все ли вы сделали для этого?
Полностью согласен.
Посетитель, заглянув на ваш сайт, должен увидеть что-то интересное для него. В конце концов, тот же Бегун - всего лишь стрелка, показывающая где и что можно найти. Но по ссылке посетитель попадает в ваши руки, и здесь все зависит от вас. Ваш сайт должен ПРОДАВАТЬ!!! А все ли вы сделали для этого?
11/02/2003
Бегун на сегодняшний момент вроде бы похоронен в глазах клиентов (и не только на этом форуме).
Хотелось бы разобраться с Яндексом.
Александр Садовский писал:
<<в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга>>
Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет, за контекстную рекламу - Яндекс-Директ (текстовые блоки) и Тематический пакет (баннеры).
Хотелось бы узнать о сравнительном опыте рекламы на этих направлениях.
Лично от себя добавлю, что тематический пакет мы периодически используем, в принципе довольны, хотя каждый переход несколько дороговат.
Бегун на сегодняшний момент вроде бы похоронен в глазах клиентов (и не только на этом форуме).
Хотелось бы разобраться с Яндексом.
Александр Садовский писал:
<<в общем случае правило именно таково: контекстная реклама намного эффективней тематического таргетинга>>
Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет, за контекстную рекламу - Яндекс-Директ (текстовые блоки) и Тематический пакет (баннеры).
Хотелось бы узнать о сравнительном опыте рекламы на этих направлениях.
Лично от себя добавлю, что тематический пакет мы периодически используем, в принципе довольны, хотя каждый переход несколько дороговат.
16/02/2003
Действительно, все что идет из каталогов - гораздо хуже качеством. Я бы не стал платить за этот трафик 5 центов. Не исключаю, что уже есть и клик-клубы, заточенные под Бегуна. НО: эта система эффективна, если всю цепочку правильно настроить. Как?
Читайте здесь:
Как заюзать систему Бегун с максимальным эффектом?
http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
Действительно, все что идет из каталогов - гораздо хуже качеством. Я бы не стал платить за этот трафик 5 центов. Не исключаю, что уже есть и клик-клубы, заточенные под Бегуна. НО: эта система эффективна, если всю цепочку правильно настроить. Как?
Читайте здесь:
Как заюзать систему Бегун с максимальным эффектом?
http://virturoff.com/forum/viewtopic.php?t=23
17/04/2003
paperboy писал:
> Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет
Это некорректное утверждение. Маркет относится к прайсовым площадкам, как Price.ru, но при этом с частично контекстным трафиком (когда позиции Маркета выдаются в Яндексе). Аудитория Маркета намного качественней, чем та, что приходит по рекламе с тематическим таргетингом.
Если рассматривать проекты Яндекса, тематический таргетинг можно увидеть при рекламе на сайтах Народа -- можно выбрать по их рубрикатору любую группу сайтов.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
paperboy писал:
> Насколько я понимаю у Яндекса за тематичсекий таргетинг отвечает Яндекс-Маркет
Это некорректное утверждение. Маркет относится к прайсовым площадкам, как Price.ru, но при этом с частично контекстным трафиком (когда позиции Маркета выдаются в Яндексе). Аудитория Маркета намного качественней, чем та, что приходит по рекламе с тематическим таргетингом.
Если рассматривать проекты Яндекса, тематический таргетинг можно увидеть при рекламе на сайтах Народа -- можно выбрать по их рубрикатору любую группу сайтов.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
20/04/2003
Давайте тогда определимся с терминологией.
Контекстной рекламой я считаю ту, которая показывается на страницах, появляющихся в при инициировании пользователем поиска и соответствующую заданному пользователем запросу.
Тематический таргетинг -- возможность ограничить показы на большом числе рекламных площадок такой группой сайтов (страниц), которые соответствуют заданной теме.
В таком случае Яндекс.Директ -- это контекстная реклама.
Что касается отдачи, не стоит обобщать свой опыт на возможности инструмента рекламы. Возможно, проблема была именно в особенностях вашей кампании, а не ущербности Директа или Бегуна.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
Давайте тогда определимся с терминологией.
Контекстной рекламой я считаю ту, которая показывается на страницах, появляющихся в при инициировании пользователем поиска и соответствующую заданному пользователем запросу.
Тематический таргетинг -- возможность ограничить показы на большом числе рекламных площадок такой группой сайтов (страниц), которые соответствуют заданной теме.
В таком случае Яндекс.Директ -- это контекстная реклама.
Что касается отдачи, не стоит обобщать свой опыт на возможности инструмента рекламы. Возможно, проблема была именно в особенностях вашей кампании, а не ущербности Директа или Бегуна.
С уважением,
Александр Садовский,
начальник аналитического отдела компании AdLabs.
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