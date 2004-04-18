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Что творится с Яндексом?
18/04/2004
У этих самых многостраничных ресурсов, Константин, с сильным механизмом, минимум 30% траффика из Яндекса идет.
А бывает что и поболе...
Впрочем, не собираюсь спорить с тем что не оптимизацией единой...
Просто Яндекс он никому не пофиг, пока по крайней мере.
У этих самых многостраничных ресурсов, Константин, с сильным механизмом, минимум 30% траффика из Яндекса идет.
А бывает что и поболе...
Впрочем, не собираюсь спорить с тем что не оптимизацией единой...
Просто Яндекс он никому не пофиг, пока по крайней мере.
14/05/2004
Да... кто говорил о качественно контенте на Яндексе??? Константин и Светлана - специально для Вас http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F ... F2%FB&tb=1 7 место!!!
Да... кто говорил о качественно контенте на Яндексе??? Константин и Светлана - специально для Вас http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%F ... F2%FB&tb=1 7 место!!!
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