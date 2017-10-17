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Что происходит со СДЭК? - обсуждение
17/10/2017
Обсуждение материала "Что происходит со СДЭК? Разобрались, что происходит с работой СДЭК: с середины сентября логистическая служба задерживает доставки посылок. В компании утверждают, что возросший грузопоток "положил" работу сортировочного центра >>>".
Обсуждение материала "Что происходит со СДЭК? Разобрались, что происходит с работой СДЭК: с середины сентября логистическая служба задерживает доставки посылок. В компании утверждают, что возросший грузопоток "положил" работу сортировочного центра >>>".
19/10/2017
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
Сергей Ейей:
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
21/10/2017
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Дмитрий Иванов:
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
Сергей Ейей:
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
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21/10/2017
День в день по Москве доставляют очень много курьерок, выбор огромный. Мы перевезли товар в компанию под названием *-клаб (не хочу чтобы посчитали за рекламу, все же это тема о другой компании, при желании легко найдете их на этом же форуме). По Москве отгружают и доставляют пока без нареканий, тут без вопросов. А вот с регионами лично у нас возникли проблемы, усиленно пытаемся сейчас их решить и если удастся, останемся с ними. Но объективно это не их вина, а особенность нашей бухгалтерии - в регионы мы можем отгружать только по своему прямому договору с этой компанией-подрядчиком. Если по регионам работать через их договор с этой компанией-подрядчиком, вы с этими сложностями никогда не столкнетесь и у вас будет все хорошо. Есть особенности, но они есть везде и всегда. После четырех лет СДЭКа любая компания покажется беспроблемной.
Олег Зиновьев:
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Дмитрий Иванов:
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
Сергей Ейей:
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них
Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.
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День в день по Москве доставляют очень много курьерок, выбор огромный. Мы перевезли товар в компанию под названием *-клаб (не хочу чтобы посчитали за рекламу, все же это тема о другой компании, при желании легко найдете их на этом же форуме). По Москве отгружают и доставляют пока без нареканий, тут без вопросов. А вот с регионами лично у нас возникли проблемы, усиленно пытаемся сейчас их решить и если удастся, останемся с ними. Но объективно это не их вина, а особенность нашей бухгалтерии - в регионы мы можем отгружать только по своему прямому договору с этой компанией-подрядчиком. Если по регионам работать через их договор с этой компанией-подрядчиком, вы с этими сложностями никогда не столкнетесь и у вас будет все хорошо. Есть особенности, но они есть везде и всегда. После четырех лет СДЭКа любая компания покажется беспроблемной.
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