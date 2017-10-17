Что происходит со СДЭК? - обсуждение

Сергей Ейей :



работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них работаю со сдеком по договору с 2014 года. ничего не расчистили, задержки по прежнему, и очень сильные. курьеры по москве и раньше были не очень сейчас вообще охамели с клиентами разговаривают как будто те им должны. решил уходить от них

Также работали с ними года четыре. После того как в конце сентября их фулфилмент внезапно и без предупреждения перестал работать (от слова совсем) и мы на протяжении двух недель не могли ни отгрузить товар клиентам, ни забрать его у них, приняли решение в срочном порядке менять курьерку. Оказалось что за это время рынок фулфилмента и курьерок в Москве очень сильно изменился, появилось очень много гораздо более интересных вариантов. Советую потратить день, составить список требований и позвонить в десяток другой курьерок. Уверяю вас, вы очень сильно удивитесь - вместо доставки "возможно завтра", получите возможность доставлять день в день.