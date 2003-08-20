/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая
Ответить

банннерные сетки



Ссылка на сообщение Константин
20/08/2003

Александр, это не моя статья, а Садровского. Кое что мы из его критики почерпнули и сделали (например, алгоритм STREAM - выбор наиболее кликабельного баннера). А кое что там - откровенный бред.



2 eXponent:

Вам не сетки искать надо, а издателей, где есть интересующая аудитория. И уж смотреть в каких сетках они участвуют. Сетки - это тумой механизм, суть. Работает паблишер (:) хотя деньгу гребет сетка ).



Ссылка на сообщение Антон Кураков
25/08/2003

Константин вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями. Я уже имел такой опыт - неудачный опыт. Проводя рекламу на одном или даже на нескольких сайтах вы можете привлекать множество посетителей (если изготовите отличнейшие баннеры), но от таких пользователей толку бывает мало, в основном - это постоянная аудитория этого сайта. Первые несколько дней эффект есть, а потом...

В сети вы публикутесь сразу на десятках площадок со своей постоянной аудиторией + всегда есть таргетинг, если некоторые сайты, по вашему мнению совсем вам не подходят. Эффект такой рекламы может длиться от недели до нескольких недель и даже месяц (в основном зависит от кличества баннеров).

Я говорю это как специалист. Я очень долго не мог найти решения проблемы интернет рекламы (У меня сайт для IT специалистов, а сетей подходящих нет). Потом я создал свою специализированную сеть, посвященную информационным технологиям. Будте уверены, рекламодатели всегда остаются довольны результатом, отдача очень высокая.

В баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов, но за эти деньги вы получаете дополнительные возможности (правда некоторые сети их не предоставляют - вот они как раз деньги и гребут) такие как бесплатное создание баннеров, проработка концепции и хода вашей рекламной кампании, брендинг, позиционирование, подбор подходящих рекламных площадок, настройка таргетинга и т.д.

Т.е. платите вы специалистам за работу, которую врядли сделаете лучше них.



Поверьте, это все пройденный этап, я сам оказался по обе стороны баррикад (являюсь и владельцем сайта и баннерной сети) и имел возможность сравнить.



Ссылка на сообщение Константин
26/08/2003

"вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями."



ГДЕ я это утверждаю? Зачем вы занимаетесь подлогом?

Я, кажется, говорил о том, что

а) веб площадки задирают цены неимоверно, от фонаря, участвуя при этом в БС. Поэтому

б)нет смысла платить веб-издателям напрямую, а есть смысл "проникнуть" к ним за гроши, через эти БС. При этом дениги получит сеть, а не паблишер.

Что в свою очередь - неправильно.

БС - суть "рекламное агентство". В офф-е оно получает 15-25% скидки от паблишера. При этом еще готовит макеты, кампанию и пр.

В он-лайне эти РА (БС) фактически узурпировали прием денег. Из-=за этого рекламный рынок в сети находится в ступоре, в стагнации. При охвате населения в 5-8% (причем самого продвинутого и образованного населения, заметьте), рекламные деньги в он-е составляют 0,5-0,8% от рекламного рынка.

(При этом все кричат "Я СПЕЦИАЛИСТ!" (стрелять вас не перестрелять, таких специалистов :) )



"это постоянная аудитория этого сайта"

А в сети вообще, более менее постояная аудитория - 3-4 млн. Столько же - переменная. И "накрыть их всех - много денег не надо (если умеючи).



"Эффект такой рекламы может длиться "

А вот не скажите. Любой профи в рекламе вам скажет, что в офф-лайне "ролик" начинает работать с 30-50-го показа юзеру. Потму и крутят их по 100-200 раз, по 3-6 месяцев. Что б до каждого "дошло". А доходит с 30-го раза...



"У меня сайт для IT специалистов...я создал свою специализированную сеть...отдача очень высокая."

Кто бы спорил, если рекламировать ТО, что интересно IT-спецам. А если я приду к вам со своими рекламодателями, она будет НУЛЕВОЙ (если только у вас на сайте нет автокликалки :)).



"баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов"

ЧТО ЗА БРЕД! Зайдите на любую приличную площадку (а давать рекламу стоит только на таких) - те кто уже стал реальным паблишером, (а не думает, что он такой), цены на порядок выше, чем коммер.показы в любой БС!

Именно поэтому надо быть гибше - действовать и так и так. Когда работаешь через сеть - паблишерам вообще ничего не перепадает :) И при этом БС сами вообще ни хрена не делают и не хотят. Им плевать на отдачу. "Вам 5 лимонов надо открутить? - открутим! Отдача плохая? Ну это надо було у нас по 100$ баннеры заказывать! А это у вас предложение плохое! А это у вас... Что? у нас накрутка? да вы что! Да мы вообще, круче яйца на пасху!.



Антон, если все такие УМНЫЕ, то почему с рекламой в сети так все хреново? Ведь критерий истины не рассуждения "умных мальчиков", а ПРАКТИКА.



Ссылка на сообщение А.Р.
26/08/2003

А "почему с рекламой в сети так все хреново"?



Ссылка на сообщение Константин
26/08/2003

:) Ар, знаю, что вы тоже "специалист", повторю медленно и 2 раза.



При охвате 8% населения страны (а если считать только АКТИВНОЕ население, откинув 30 млн. совсем детей и 30 млн. совсем малоимущих и пенсионеров в невменяемом состоянии), то % вырастает до 20-25, денег от рекламного рынка, интернет отщипывает всего 0,5%. Т.е. на порядок - полтора от того, что ДОЛЖНО БЫТЬ.



Я не про зарплаты конкретных людей, а про тенденцию, общее состояние рынка, АР.



Любой журнал с тиражом в 30.000 не имеет практически проблем с рекламодателями, и оборот рекламных денег уже тысячи и дксятки тысяч долларов в месяц. Сайту же с такой же аудиторией (1-2-3 тыс. хостов в сутки) такие деньги только снятся, и то под сильным кайфом. это вообще только порог самоокупаемости и удержания. А уж про доходы-сверхдоходы и речи не идет.

А все из-за кривой организации рынка. Деньги идут сетям,РА, а не паблишерам.

Вот те, кто поднимается хоть до 1-2 тыс. - вываливается из сети и начинает сам продаваться. Как правило, неумело.



Ссылка на сообщение А.Р.
26/08/2003

Константин, не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли. Не может быть вот РАЗ и все счастливы и все имеют "тысячи и десятки тысяч" с трех тысяч хостов... У нас интернет только начал развиваться... по сути, еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало. Вот вам ссылка на имхо самый ценный сайт во всей сети - юзайте на здоровье и смотрите какими были год, два, три, пять лет назад все отечественные площадки, типа Рамблера и Рбс... что уж про другие говорить. http://www.archive.org/web/web.php

А вы говорите...



Что касается сеток - сетка сетке рознь. Заказчикам объем нужен. Т.е. я хочу рекламиться на сайте www.pupkin.ru и www.pupkin.net.ru а связываться и стем и с тем мне в падлу, ну а если уж они в одной сетке состоят - дважды не хочется... уж лучше один раз. Кроме того в 99,9% случаев все рекламные площадки с 1-2к хостов принадлежат частным лицам. Как я с ними заключу договор, как заплачу деньги? Кт мне счет выставит, а после счет-фактуру и акт предоставит?

Да, а какиеж из сеток деньги гребут интересно? Я вот знаю только Рле и агенство Манифест, через которое можно купить показы во всех сетях баннер-банка. Может их стало больше? :)



Ссылка на сообщение Константин
26/08/2003

"не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли"

Ни фига себе! 8 лет АКТИВНОГО интернета в стране, а они - "не привыкли". :) В том то и дело, что сначала непривыкли, потом привыкли, а сейчас отвыкли. Угадай с 3-х раз - "почему". А потому что рынка рекламы (как рынка) просто нет. Есть какое то сборище, балаган издателей.

Самое противное - рекламодатель УХОДИТ из сети. Благодаря работе "специалистов".



"... еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало."

ЧТО?!!!! Да только РЛЕ пресловутое - с 97-го года! Отними от 2003 1997 если силен в арифметике, приятель! :)

Хотя года 3 назад я говорил точно такие же слова, что и вы, АР. "интернет молод, вот подождите..." Подождал... И ... ничего интересного не произошло.



"Заказчикам объем нужен"

Заказчикам нужна ОТДАЧА. Я со своими клиентами объемы не обсуждаю. Только результаты.



Ссылка на сообщение Константин
26/08/2003

ЗЫ:

Где гребут - не знаю, они мне не докладывают.

Я про принцип вообще, АР.

В Офф-е - 70-90% от рекламы имеет паблишер, а РА у них на подхвате. Еще сумей, ляг под крутого паблишера, что б он твою галиму печатал (говорю не по наслышке, сам в таком работал).

А в сети БС вообще себе все хапает (продает "коммерческие" показы.



МОДЕРАТОРУ: -

ДА У ВАС НА СЕРВАКЕ - ЧЕРВЯЧОК !!!



Ссылка на сообщение А.Р.
26/08/2003

Причем тут дата появления РЛЕ? Дело не в сетях а в площадках. Если площадка кривая и страшная разве на ней кто-нить захочет разместить рекламу особенно из сферы офлайн? Вы, Константин, ссылочкой то воспользуйтесь - вернитесь года на 3-5 назад и посмотрите что было и почему не было рынка рекламы.

По поводу сборища и балагана издателей - ну так а откуда порядок? Тут как и в прессе - журналов много но в каждой сфере есть 2-3 куда рекламодатели стоят в очередь.

Что касается "рекламодатели уходят"... У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"? Где-то уходят, где-то прибывают - могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак.Причем это средние отраслевые сайты. Про монстров вообще молчу.

"Работа специалистов" кгм.. Вообще специалистов в и-нет рекламе 3. Т.е. 3 проверенных агентства, которые четко специализированы на сети. Остальные или фрилансеры или при офлайн-конторе онлайн-подразделение. Про каких специалистов Вы говорите - я так и не понял.

Короче говоря, ИМХО - в инете все как и везде, только сейчас стадия аля 1994 год - когда небыло четкой структуры. Причина молодость сети (еще раз отсылаю по ссылке).



"Заказчикам нужна отдача" - разумеется. Только как Вы ее достигните без объема - или у Ваши баннеры имеют ктр 99проц (напоминаю речь о баннерных сетях)?



Ссылка на сообщение Константин
26/08/2003

"...У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"..."



Разумеется, приходят и новые. Но уже со скепсисом. "мы тут купили 5 млн показов, продали хрен и ни хрена..." И что нам этот интернет.

Причин - 1000, не только "балаган". 2...могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак"

А НУ-КА? :) У меня вообще никогда таких проблем не было. Это у офф-а - колво полос и % рекламы. А в сети - балаган он балаган и есть. Лишнюю статью-джинсу или баннер втиснуть - не вопрос совершенно. Были случаи, когда по цене не договаривались, но что "мест нет" - не припомню.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
27/08/2003

Отлично, Константин(с)

согласна с Вами. Я изучала этот вопрос последние пару месяцев и пришла к схожим выводам.

По поводу журналов. Журнал покупают чтобы читать. Поэтому там можно разместить целую рекламную статью и толк будет (если правильная статья в правильном журнале). В он-лайне это не пройдет. Т.е. если человек попал к тебе на сайт и чем-то заинтересовался, то тут статью он изучит. Но чтобы попал нужно что-то еще, кроме баннеров, директа и т.п. Какие-то новые-старые способы придумывать. Вот это было бы классно.



Ссылка на сообщение Константин
27/08/2003

Что и говорить, приятно иметь дело с умной женщиной (а это редкость :)).

Вывод - баннер - это не реклама. Реклама - это сайт. А баннер - лишь приглашение ее посмотреть.

Сама реклама должна сильно походить на инфу, а баннер - быть целевым.



Вот сейчас ищу цифровую видеокамеру. Уже 4 дня ищу. Только картинки и дер из паспорта таблицы параметров. А описаний функцию - голяк полный.

Дилетанты, кругом дилетанты... :(



Ссылка на сообщение А.Р.
27/08/2003

Вообщем че тут спорить - точки зрения абсолютно различны. В конце концов я не считаю что рынка рекламы нет и паблишеры сосут лапу. У меня все ок и как у паблишера и как у баннерной сетки :) У кого-то по другому и соответственно другое мнение на этот счет. Кроме того, вот и Светлана Морозова изучала "этот вопрос" и наверняка считает, что рынок рекламы скорее мерт, чем жив :) Короче говоря, у "этого вопроса" эсть два противоположных ответа и оба они правильные. Кому как.



"А НУ-КА?"

Из сферы моих интересов - ввв.вашдом.ру, ввв.стройпортал.ру

Список можно продолжить мин. еще 5-ю сайтами только из этой сферы.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
27/08/2003

Да бросьте Вы, АР! Я не говорила, что рынок рекламы мертв. Я так не считаю.

Вот сегодня купила журнальчик и прочитала статью под названием "7 шагов к успеху Билла Гейтса". Хорошая статья, но самое интересное, что она не про БГ, а рекламирует две его(БГ) книжки и Виндоус ХР. И что самое приятное совершенно ненавязчиво, но и почитать захотелось и ХР установить.

А Вы говорите "мертв". Скорее жив, чем мертв.



Ссылка на сообщение Константин
27/08/2003

:) Вот Ё-МОЕ, ему про ТЕНДЕНЦИИ, а он опять - "я самый великий великий волшебник..."

Да и dfgdg с тобой, волшебник!:)

Стройпортал, гриш...

Да посмотри журналя по этой ТЕМЕ!

Вся интернет реклама по этой тематике - сявка по сравнению с самым отсталым из них.

Рынок, конечно есть. Типа "базар".

Веб издатели не лапу сосут, но близко к этому (если сравнивать с офф-ом, а все познается именно в сравнении). Если какой то сайт в 2-3 Кхостов имеет несколько килобаксов в месяц, - так это стоимость 1 полосы в зачуханном журнале.

Увы, АР, реальность такова.

По большому счету, по-Гамбургскому, инет как рекламная площадка пока не состоялась. И не состоится, если упираться в БС, партнерки и прю

Тут я со Светланой солидарен на все 173%. Надо менять формы, переодеваться.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены