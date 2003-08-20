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банннерные сетки
20/08/2003
Александр, это не моя статья, а Садровского. Кое что мы из его критики почерпнули и сделали (например, алгоритм STREAM - выбор наиболее кликабельного баннера). А кое что там - откровенный бред.
2 eXponent:
Вам не сетки искать надо, а издателей, где есть интересующая аудитория. И уж смотреть в каких сетках они участвуют. Сетки - это тумой механизм, суть. Работает паблишер (:) хотя деньгу гребет сетка ).
Александр, это не моя статья, а Садровского. Кое что мы из его критики почерпнули и сделали (например, алгоритм STREAM - выбор наиболее кликабельного баннера). А кое что там - откровенный бред.
2 eXponent:
Вам не сетки искать надо, а издателей, где есть интересующая аудитория. И уж смотреть в каких сетках они участвуют. Сетки - это тумой механизм, суть. Работает паблишер (:) хотя деньгу гребет сетка ).
25/08/2003
Константин вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями. Я уже имел такой опыт - неудачный опыт. Проводя рекламу на одном или даже на нескольких сайтах вы можете привлекать множество посетителей (если изготовите отличнейшие баннеры), но от таких пользователей толку бывает мало, в основном - это постоянная аудитория этого сайта. Первые несколько дней эффект есть, а потом...
В сети вы публикутесь сразу на десятках площадок со своей постоянной аудиторией + всегда есть таргетинг, если некоторые сайты, по вашему мнению совсем вам не подходят. Эффект такой рекламы может длиться от недели до нескольких недель и даже месяц (в основном зависит от кличества баннеров).
Я говорю это как специалист. Я очень долго не мог найти решения проблемы интернет рекламы (У меня сайт для IT специалистов, а сетей подходящих нет). Потом я создал свою специализированную сеть, посвященную информационным технологиям. Будте уверены, рекламодатели всегда остаются довольны результатом, отдача очень высокая.
В баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов, но за эти деньги вы получаете дополнительные возможности (правда некоторые сети их не предоставляют - вот они как раз деньги и гребут) такие как бесплатное создание баннеров, проработка концепции и хода вашей рекламной кампании, брендинг, позиционирование, подбор подходящих рекламных площадок, настройка таргетинга и т.д.
Т.е. платите вы специалистам за работу, которую врядли сделаете лучше них.
Поверьте, это все пройденный этап, я сам оказался по обе стороны баррикад (являюсь и владельцем сайта и баннерной сети) и имел возможность сравнить.
Константин вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями. Я уже имел такой опыт - неудачный опыт. Проводя рекламу на одном или даже на нескольких сайтах вы можете привлекать множество посетителей (если изготовите отличнейшие баннеры), но от таких пользователей толку бывает мало, в основном - это постоянная аудитория этого сайта. Первые несколько дней эффект есть, а потом...
В сети вы публикутесь сразу на десятках площадок со своей постоянной аудиторией + всегда есть таргетинг, если некоторые сайты, по вашему мнению совсем вам не подходят. Эффект такой рекламы может длиться от недели до нескольких недель и даже месяц (в основном зависит от кличества баннеров).
Я говорю это как специалист. Я очень долго не мог найти решения проблемы интернет рекламы (У меня сайт для IT специалистов, а сетей подходящих нет). Потом я создал свою специализированную сеть, посвященную информационным технологиям. Будте уверены, рекламодатели всегда остаются довольны результатом, отдача очень высокая.
В баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов, но за эти деньги вы получаете дополнительные возможности (правда некоторые сети их не предоставляют - вот они как раз деньги и гребут) такие как бесплатное создание баннеров, проработка концепции и хода вашей рекламной кампании, брендинг, позиционирование, подбор подходящих рекламных площадок, настройка таргетинга и т.д.
Т.е. платите вы специалистам за работу, которую врядли сделаете лучше них.
Поверьте, это все пройденный этап, я сам оказался по обе стороны баррикад (являюсь и владельцем сайта и баннерной сети) и имел возможность сравнить.
26/08/2003
"вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями."
ГДЕ я это утверждаю? Зачем вы занимаетесь подлогом?
Я, кажется, говорил о том, что
а) веб площадки задирают цены неимоверно, от фонаря, участвуя при этом в БС. Поэтому
б)нет смысла платить веб-издателям напрямую, а есть смысл "проникнуть" к ним за гроши, через эти БС. При этом дениги получит сеть, а не паблишер.
Что в свою очередь - неправильно.
БС - суть "рекламное агентство". В офф-е оно получает 15-25% скидки от паблишера. При этом еще готовит макеты, кампанию и пр.
В он-лайне эти РА (БС) фактически узурпировали прием денег. Из-=за этого рекламный рынок в сети находится в ступоре, в стагнации. При охвате населения в 5-8% (причем самого продвинутого и образованного населения, заметьте), рекламные деньги в он-е составляют 0,5-0,8% от рекламного рынка.
(При этом все кричат "Я СПЕЦИАЛИСТ!" (стрелять вас не перестрелять, таких специалистов :) )
"это постоянная аудитория этого сайта"
А в сети вообще, более менее постояная аудитория - 3-4 млн. Столько же - переменная. И "накрыть их всех - много денег не надо (если умеючи).
"Эффект такой рекламы может длиться "
А вот не скажите. Любой профи в рекламе вам скажет, что в офф-лайне "ролик" начинает работать с 30-50-го показа юзеру. Потму и крутят их по 100-200 раз, по 3-6 месяцев. Что б до каждого "дошло". А доходит с 30-го раза...
"У меня сайт для IT специалистов...я создал свою специализированную сеть...отдача очень высокая."
Кто бы спорил, если рекламировать ТО, что интересно IT-спецам. А если я приду к вам со своими рекламодателями, она будет НУЛЕВОЙ (если только у вас на сайте нет автокликалки :)).
"баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов"
ЧТО ЗА БРЕД! Зайдите на любую приличную площадку (а давать рекламу стоит только на таких) - те кто уже стал реальным паблишером, (а не думает, что он такой), цены на порядок выше, чем коммер.показы в любой БС!
Именно поэтому надо быть гибше - действовать и так и так. Когда работаешь через сеть - паблишерам вообще ничего не перепадает :) И при этом БС сами вообще ни хрена не делают и не хотят. Им плевать на отдачу. "Вам 5 лимонов надо открутить? - открутим! Отдача плохая? Ну это надо було у нас по 100$ баннеры заказывать! А это у вас предложение плохое! А это у вас... Что? у нас накрутка? да вы что! Да мы вообще, круче яйца на пасху!.
Антон, если все такие УМНЫЕ, то почему с рекламой в сети так все хреново? Ведь критерий истины не рассуждения "умных мальчиков", а ПРАКТИКА.
"вы не правы на счет того, что нужно договариваться напрямую с вебиздателями."
ГДЕ я это утверждаю? Зачем вы занимаетесь подлогом?
Я, кажется, говорил о том, что
а) веб площадки задирают цены неимоверно, от фонаря, участвуя при этом в БС. Поэтому
б)нет смысла платить веб-издателям напрямую, а есть смысл "проникнуть" к ним за гроши, через эти БС. При этом дениги получит сеть, а не паблишер.
Что в свою очередь - неправильно.
БС - суть "рекламное агентство". В офф-е оно получает 15-25% скидки от паблишера. При этом еще готовит макеты, кампанию и пр.
В он-лайне эти РА (БС) фактически узурпировали прием денег. Из-=за этого рекламный рынок в сети находится в ступоре, в стагнации. При охвате населения в 5-8% (причем самого продвинутого и образованного населения, заметьте), рекламные деньги в он-е составляют 0,5-0,8% от рекламного рынка.
(При этом все кричат "Я СПЕЦИАЛИСТ!" (стрелять вас не перестрелять, таких специалистов :) )
"это постоянная аудитория этого сайта"
А в сети вообще, более менее постояная аудитория - 3-4 млн. Столько же - переменная. И "накрыть их всех - много денег не надо (если умеючи).
"Эффект такой рекламы может длиться "
А вот не скажите. Любой профи в рекламе вам скажет, что в офф-лайне "ролик" начинает работать с 30-50-го показа юзеру. Потму и крутят их по 100-200 раз, по 3-6 месяцев. Что б до каждого "дошло". А доходит с 30-го раза...
"У меня сайт для IT специалистов...я создал свою специализированную сеть...отдача очень высокая."
Кто бы спорил, если рекламировать ТО, что интересно IT-спецам. А если я приду к вам со своими рекламодателями, она будет НУЛЕВОЙ (если только у вас на сайте нет автокликалки :)).
"баннерной сети действительно приходится платить больше, чем если бы вы договаривались на прямую с владельцами сайтов"
ЧТО ЗА БРЕД! Зайдите на любую приличную площадку (а давать рекламу стоит только на таких) - те кто уже стал реальным паблишером, (а не думает, что он такой), цены на порядок выше, чем коммер.показы в любой БС!
Именно поэтому надо быть гибше - действовать и так и так. Когда работаешь через сеть - паблишерам вообще ничего не перепадает :) И при этом БС сами вообще ни хрена не делают и не хотят. Им плевать на отдачу. "Вам 5 лимонов надо открутить? - открутим! Отдача плохая? Ну это надо було у нас по 100$ баннеры заказывать! А это у вас предложение плохое! А это у вас... Что? у нас накрутка? да вы что! Да мы вообще, круче яйца на пасху!.
Антон, если все такие УМНЫЕ, то почему с рекламой в сети так все хреново? Ведь критерий истины не рассуждения "умных мальчиков", а ПРАКТИКА.
26/08/2003
:) Ар, знаю, что вы тоже "специалист", повторю медленно и 2 раза.
При охвате 8% населения страны (а если считать только АКТИВНОЕ население, откинув 30 млн. совсем детей и 30 млн. совсем малоимущих и пенсионеров в невменяемом состоянии), то % вырастает до 20-25, денег от рекламного рынка, интернет отщипывает всего 0,5%. Т.е. на порядок - полтора от того, что ДОЛЖНО БЫТЬ.
Я не про зарплаты конкретных людей, а про тенденцию, общее состояние рынка, АР.
Любой журнал с тиражом в 30.000 не имеет практически проблем с рекламодателями, и оборот рекламных денег уже тысячи и дксятки тысяч долларов в месяц. Сайту же с такой же аудиторией (1-2-3 тыс. хостов в сутки) такие деньги только снятся, и то под сильным кайфом. это вообще только порог самоокупаемости и удержания. А уж про доходы-сверхдоходы и речи не идет.
А все из-за кривой организации рынка. Деньги идут сетям,РА, а не паблишерам.
Вот те, кто поднимается хоть до 1-2 тыс. - вываливается из сети и начинает сам продаваться. Как правило, неумело.
:) Ар, знаю, что вы тоже "специалист", повторю медленно и 2 раза.
При охвате 8% населения страны (а если считать только АКТИВНОЕ население, откинув 30 млн. совсем детей и 30 млн. совсем малоимущих и пенсионеров в невменяемом состоянии), то % вырастает до 20-25, денег от рекламного рынка, интернет отщипывает всего 0,5%. Т.е. на порядок - полтора от того, что ДОЛЖНО БЫТЬ.
Я не про зарплаты конкретных людей, а про тенденцию, общее состояние рынка, АР.
Любой журнал с тиражом в 30.000 не имеет практически проблем с рекламодателями, и оборот рекламных денег уже тысячи и дксятки тысяч долларов в месяц. Сайту же с такой же аудиторией (1-2-3 тыс. хостов в сутки) такие деньги только снятся, и то под сильным кайфом. это вообще только порог самоокупаемости и удержания. А уж про доходы-сверхдоходы и речи не идет.
А все из-за кривой организации рынка. Деньги идут сетям,РА, а не паблишерам.
Вот те, кто поднимается хоть до 1-2 тыс. - вываливается из сети и начинает сам продаваться. Как правило, неумело.
26/08/2003
Константин, не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли. Не может быть вот РАЗ и все счастливы и все имеют "тысячи и десятки тысяч" с трех тысяч хостов... У нас интернет только начал развиваться... по сути, еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало. Вот вам ссылка на имхо самый ценный сайт во всей сети - юзайте на здоровье и смотрите какими были год, два, три, пять лет назад все отечественные площадки, типа Рамблера и Рбс... что уж про другие говорить. http://www.archive.org/web/web.php
А вы говорите...
Что касается сеток - сетка сетке рознь. Заказчикам объем нужен. Т.е. я хочу рекламиться на сайте www.pupkin.ru и www.pupkin.net.ru а связываться и стем и с тем мне в падлу, ну а если уж они в одной сетке состоят - дважды не хочется... уж лучше один раз. Кроме того в 99,9% случаев все рекламные площадки с 1-2к хостов принадлежат частным лицам. Как я с ними заключу договор, как заплачу деньги? Кт мне счет выставит, а после счет-фактуру и акт предоставит?
Да, а какиеж из сеток деньги гребут интересно? Я вот знаю только Рле и агенство Манифест, через которое можно купить показы во всех сетях баннер-банка. Может их стало больше? :)
Константин, не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли. Не может быть вот РАЗ и все счастливы и все имеют "тысячи и десятки тысяч" с трех тысяч хостов... У нас интернет только начал развиваться... по сути, еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало. Вот вам ссылка на имхо самый ценный сайт во всей сети - юзайте на здоровье и смотрите какими были год, два, три, пять лет назад все отечественные площадки, типа Рамблера и Рбс... что уж про другие говорить. http://www.archive.org/web/web.php
А вы говорите...
Что касается сеток - сетка сетке рознь. Заказчикам объем нужен. Т.е. я хочу рекламиться на сайте www.pupkin.ru и www.pupkin.net.ru а связываться и стем и с тем мне в падлу, ну а если уж они в одной сетке состоят - дважды не хочется... уж лучше один раз. Кроме того в 99,9% случаев все рекламные площадки с 1-2к хостов принадлежат частным лицам. Как я с ними заключу договор, как заплачу деньги? Кт мне счет выставит, а после счет-фактуру и акт предоставит?
Да, а какиеж из сеток деньги гребут интересно? Я вот знаю только Рле и агенство Манифест, через которое можно купить показы во всех сетях баннер-банка. Может их стало больше? :)
26/08/2003
"не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли"
Ни фига себе! 8 лет АКТИВНОГО интернета в стране, а они - "не привыкли". :) В том то и дело, что сначала непривыкли, потом привыкли, а сейчас отвыкли. Угадай с 3-х раз - "почему". А потому что рынка рекламы (как рынка) просто нет. Есть какое то сборище, балаган издателей.
Самое противное - рекламодатель УХОДИТ из сети. Благодаря работе "специалистов".
"... еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало."
ЧТО?!!!! Да только РЛЕ пресловутое - с 97-го года! Отними от 2003 1997 если силен в арифметике, приятель! :)
Хотя года 3 назад я говорил точно такие же слова, что и вы, АР. "интернет молод, вот подождите..." Подождал... И ... ничего интересного не произошло.
"Заказчикам объем нужен"
Заказчикам нужна ОТДАЧА. Я со своими клиентами объемы не обсуждаю. Только результаты.
"не все сразу... к интернету, как к рекламоносителю еще не привыкли"
Ни фига себе! 8 лет АКТИВНОГО интернета в стране, а они - "не привыкли". :) В том то и дело, что сначала непривыкли, потом привыкли, а сейчас отвыкли. Угадай с 3-х раз - "почему". А потому что рынка рекламы (как рынка) просто нет. Есть какое то сборище, балаган издателей.
Самое противное - рекламодатель УХОДИТ из сети. Благодаря работе "специалистов".
"... еще три года назад интернета, как рекламной площадки не существовало."
ЧТО?!!!! Да только РЛЕ пресловутое - с 97-го года! Отними от 2003 1997 если силен в арифметике, приятель! :)
Хотя года 3 назад я говорил точно такие же слова, что и вы, АР. "интернет молод, вот подождите..." Подождал... И ... ничего интересного не произошло.
"Заказчикам объем нужен"
Заказчикам нужна ОТДАЧА. Я со своими клиентами объемы не обсуждаю. Только результаты.
26/08/2003
ЗЫ:
Где гребут - не знаю, они мне не докладывают.
Я про принцип вообще, АР.
В Офф-е - 70-90% от рекламы имеет паблишер, а РА у них на подхвате. Еще сумей, ляг под крутого паблишера, что б он твою галиму печатал (говорю не по наслышке, сам в таком работал).
А в сети БС вообще себе все хапает (продает "коммерческие" показы.
МОДЕРАТОРУ: -
ДА У ВАС НА СЕРВАКЕ - ЧЕРВЯЧОК !!!
ЗЫ:
Где гребут - не знаю, они мне не докладывают.
Я про принцип вообще, АР.
В Офф-е - 70-90% от рекламы имеет паблишер, а РА у них на подхвате. Еще сумей, ляг под крутого паблишера, что б он твою галиму печатал (говорю не по наслышке, сам в таком работал).
А в сети БС вообще себе все хапает (продает "коммерческие" показы.
МОДЕРАТОРУ: -
ДА У ВАС НА СЕРВАКЕ - ЧЕРВЯЧОК !!!
26/08/2003
Причем тут дата появления РЛЕ? Дело не в сетях а в площадках. Если площадка кривая и страшная разве на ней кто-нить захочет разместить рекламу особенно из сферы офлайн? Вы, Константин, ссылочкой то воспользуйтесь - вернитесь года на 3-5 назад и посмотрите что было и почему не было рынка рекламы.
По поводу сборища и балагана издателей - ну так а откуда порядок? Тут как и в прессе - журналов много но в каждой сфере есть 2-3 куда рекламодатели стоят в очередь.
Что касается "рекламодатели уходят"... У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"? Где-то уходят, где-то прибывают - могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак.Причем это средние отраслевые сайты. Про монстров вообще молчу.
"Работа специалистов" кгм.. Вообще специалистов в и-нет рекламе 3. Т.е. 3 проверенных агентства, которые четко специализированы на сети. Остальные или фрилансеры или при офлайн-конторе онлайн-подразделение. Про каких специалистов Вы говорите - я так и не понял.
Короче говоря, ИМХО - в инете все как и везде, только сейчас стадия аля 1994 год - когда небыло четкой структуры. Причина молодость сети (еще раз отсылаю по ссылке).
"Заказчикам нужна отдача" - разумеется. Только как Вы ее достигните без объема - или у Ваши баннеры имеют ктр 99проц (напоминаю речь о баннерных сетях)?
Причем тут дата появления РЛЕ? Дело не в сетях а в площадках. Если площадка кривая и страшная разве на ней кто-нить захочет разместить рекламу особенно из сферы офлайн? Вы, Константин, ссылочкой то воспользуйтесь - вернитесь года на 3-5 назад и посмотрите что было и почему не было рынка рекламы.
По поводу сборища и балагана издателей - ну так а откуда порядок? Тут как и в прессе - журналов много но в каждой сфере есть 2-3 куда рекламодатели стоят в очередь.
Что касается "рекламодатели уходят"... У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"? Где-то уходят, где-то прибывают - могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак.Причем это средние отраслевые сайты. Про монстров вообще молчу.
"Работа специалистов" кгм.. Вообще специалистов в и-нет рекламе 3. Т.е. 3 проверенных агентства, которые четко специализированы на сети. Остальные или фрилансеры или при офлайн-конторе онлайн-подразделение. Про каких специалистов Вы говорите - я так и не понял.
Короче говоря, ИМХО - в инете все как и везде, только сейчас стадия аля 1994 год - когда небыло четкой структуры. Причина молодость сети (еще раз отсылаю по ссылке).
"Заказчикам нужна отдача" - разумеется. Только как Вы ее достигните без объема - или у Ваши баннеры имеют ктр 99проц (напоминаю речь о баннерных сетях)?
26/08/2003
"...У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"..."
Разумеется, приходят и новые. Но уже со скепсисом. "мы тут купили 5 млн показов, продали хрен и ни хрена..." И что нам этот интернет.
Причин - 1000, не только "балаган". 2...могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак"
А НУ-КА? :) У меня вообще никогда таких проблем не было. Это у офф-а - колво полос и % рекламы. А в сети - балаган он балаган и есть. Лишнюю статью-джинсу или баннер втиснуть - не вопрос совершенно. Были случаи, когда по цене не договаривались, но что "мест нет" - не припомню.
"...У кого они уходят? У Вас? У меня? У "оборота"..."
Разумеется, приходят и новые. Но уже со скепсисом. "мы тут купили 5 млн показов, продали хрен и ни хрена..." И что нам этот интернет.
Причин - 1000, не только "балаган". 2...могу Вам навскидку назвать кучу ресурсов - где заявки на рекламу принимают на 3 месяца вперед - иначе никак"
А НУ-КА? :) У меня вообще никогда таких проблем не было. Это у офф-а - колво полос и % рекламы. А в сети - балаган он балаган и есть. Лишнюю статью-джинсу или баннер втиснуть - не вопрос совершенно. Были случаи, когда по цене не договаривались, но что "мест нет" - не припомню.
27/08/2003
Отлично, Константин(с)
согласна с Вами. Я изучала этот вопрос последние пару месяцев и пришла к схожим выводам.
По поводу журналов. Журнал покупают чтобы читать. Поэтому там можно разместить целую рекламную статью и толк будет (если правильная статья в правильном журнале). В он-лайне это не пройдет. Т.е. если человек попал к тебе на сайт и чем-то заинтересовался, то тут статью он изучит. Но чтобы попал нужно что-то еще, кроме баннеров, директа и т.п. Какие-то новые-старые способы придумывать. Вот это было бы классно.
Отлично, Константин(с)
согласна с Вами. Я изучала этот вопрос последние пару месяцев и пришла к схожим выводам.
По поводу журналов. Журнал покупают чтобы читать. Поэтому там можно разместить целую рекламную статью и толк будет (если правильная статья в правильном журнале). В он-лайне это не пройдет. Т.е. если человек попал к тебе на сайт и чем-то заинтересовался, то тут статью он изучит. Но чтобы попал нужно что-то еще, кроме баннеров, директа и т.п. Какие-то новые-старые способы придумывать. Вот это было бы классно.
27/08/2003
Что и говорить, приятно иметь дело с умной женщиной (а это редкость :)).
Вывод - баннер - это не реклама. Реклама - это сайт. А баннер - лишь приглашение ее посмотреть.
Сама реклама должна сильно походить на инфу, а баннер - быть целевым.
Вот сейчас ищу цифровую видеокамеру. Уже 4 дня ищу. Только картинки и дер из паспорта таблицы параметров. А описаний функцию - голяк полный.
Дилетанты, кругом дилетанты... :(
Что и говорить, приятно иметь дело с умной женщиной (а это редкость :)).
Вывод - баннер - это не реклама. Реклама - это сайт. А баннер - лишь приглашение ее посмотреть.
Сама реклама должна сильно походить на инфу, а баннер - быть целевым.
Вот сейчас ищу цифровую видеокамеру. Уже 4 дня ищу. Только картинки и дер из паспорта таблицы параметров. А описаний функцию - голяк полный.
Дилетанты, кругом дилетанты... :(
27/08/2003
Вообщем че тут спорить - точки зрения абсолютно различны. В конце концов я не считаю что рынка рекламы нет и паблишеры сосут лапу. У меня все ок и как у паблишера и как у баннерной сетки :) У кого-то по другому и соответственно другое мнение на этот счет. Кроме того, вот и Светлана Морозова изучала "этот вопрос" и наверняка считает, что рынок рекламы скорее мерт, чем жив :) Короче говоря, у "этого вопроса" эсть два противоположных ответа и оба они правильные. Кому как.
"А НУ-КА?"
Из сферы моих интересов - ввв.вашдом.ру, ввв.стройпортал.ру
Список можно продолжить мин. еще 5-ю сайтами только из этой сферы.
Вообщем че тут спорить - точки зрения абсолютно различны. В конце концов я не считаю что рынка рекламы нет и паблишеры сосут лапу. У меня все ок и как у паблишера и как у баннерной сетки :) У кого-то по другому и соответственно другое мнение на этот счет. Кроме того, вот и Светлана Морозова изучала "этот вопрос" и наверняка считает, что рынок рекламы скорее мерт, чем жив :) Короче говоря, у "этого вопроса" эсть два противоположных ответа и оба они правильные. Кому как.
"А НУ-КА?"
Из сферы моих интересов - ввв.вашдом.ру, ввв.стройпортал.ру
Список можно продолжить мин. еще 5-ю сайтами только из этой сферы.
27/08/2003
Да бросьте Вы, АР! Я не говорила, что рынок рекламы мертв. Я так не считаю.
Вот сегодня купила журнальчик и прочитала статью под названием "7 шагов к успеху Билла Гейтса". Хорошая статья, но самое интересное, что она не про БГ, а рекламирует две его(БГ) книжки и Виндоус ХР. И что самое приятное совершенно ненавязчиво, но и почитать захотелось и ХР установить.
А Вы говорите "мертв". Скорее жив, чем мертв.
Да бросьте Вы, АР! Я не говорила, что рынок рекламы мертв. Я так не считаю.
Вот сегодня купила журнальчик и прочитала статью под названием "7 шагов к успеху Билла Гейтса". Хорошая статья, но самое интересное, что она не про БГ, а рекламирует две его(БГ) книжки и Виндоус ХР. И что самое приятное совершенно ненавязчиво, но и почитать захотелось и ХР установить.
А Вы говорите "мертв". Скорее жив, чем мертв.
27/08/2003
:) Вот Ё-МОЕ, ему про ТЕНДЕНЦИИ, а он опять - "я самый великий великий волшебник..."
Да и dfgdg с тобой, волшебник!:)
Стройпортал, гриш...
Да посмотри журналя по этой ТЕМЕ!
Вся интернет реклама по этой тематике - сявка по сравнению с самым отсталым из них.
Рынок, конечно есть. Типа "базар".
Веб издатели не лапу сосут, но близко к этому (если сравнивать с офф-ом, а все познается именно в сравнении). Если какой то сайт в 2-3 Кхостов имеет несколько килобаксов в месяц, - так это стоимость 1 полосы в зачуханном журнале.
Увы, АР, реальность такова.
По большому счету, по-Гамбургскому, инет как рекламная площадка пока не состоялась. И не состоится, если упираться в БС, партнерки и прю
Тут я со Светланой солидарен на все 173%. Надо менять формы, переодеваться.
:) Вот Ё-МОЕ, ему про ТЕНДЕНЦИИ, а он опять - "я самый великий великий волшебник..."
Да и dfgdg с тобой, волшебник!:)
Стройпортал, гриш...
Да посмотри журналя по этой ТЕМЕ!
Вся интернет реклама по этой тематике - сявка по сравнению с самым отсталым из них.
Рынок, конечно есть. Типа "базар".
Веб издатели не лапу сосут, но близко к этому (если сравнивать с офф-ом, а все познается именно в сравнении). Если какой то сайт в 2-3 Кхостов имеет несколько килобаксов в месяц, - так это стоимость 1 полосы в зачуханном журнале.
Увы, АР, реальность такова.
По большому счету, по-Гамбургскому, инет как рекламная площадка пока не состоялась. И не состоится, если упираться в БС, партнерки и прю
Тут я со Светланой солидарен на все 173%. Надо менять формы, переодеваться.
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