Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
|3
|4
банннерные сетки
27/08/2003
ЗЫ: 2 Светлана.
Будете ХП устанавливать - аккуратнее. Та еще штука.
Я в свое время наму...хался, пока весь струмент под ХР нашел.
Но когда освоил - круто, конечно, остальные отдыхают.
ЗЫ: 2 Светлана.
Будете ХП устанавливать - аккуратнее. Та еще штука.
Я в свое время наму...хался, пока весь струмент под ХР нашел.
Но когда освоил - круто, конечно, остальные отдыхают.
30/08/2003
Согласен с Константином. Пока в инете реклама в ее сегодняшнем виде - чистое извращение, и главное - вроде-то всем понятно, что БС - отстой, а ну нет, все равно эффект считают показами-кликами, а думать не желают. Имхо - причина в том, что инет делают неспециалисты (программеры, дизайнеры, кто угодно), и они пытаются "на коленке" достичь результатов, для которых требуется профессиональный подход рекламистов (которых реально в сети единицы)...
Согласен с Константином. Пока в инете реклама в ее сегодняшнем виде - чистое извращение, и главное - вроде-то всем понятно, что БС - отстой, а ну нет, все равно эффект считают показами-кликами, а думать не желают. Имхо - причина в том, что инет делают неспециалисты (программеры, дизайнеры, кто угодно), и они пытаются "на коленке" достичь результатов, для которых требуется профессиональный подход рекламистов (которых реально в сети единицы)...
01/09/2003
О Светлана, да просто не в курсе событий :) ...
Анекдот для намека:
- Старый еврей молится Богу: Господи, ну когда же станет лучше?!
- Голос с небес: А ЛУЧШЕ, Абрам, уже БЫЛО.
Так и здесь. Помнятся времена, когда 1000 показов стоили БАКСЫ, (даже вторичка), сейчас - жалкие центы.
Деньги (большие деньги) придут тогда, когда
-сменится поколение "директоров" (как вы заметили)
- когда заработают рыночные механизмы (а не знакомства и симпатии)
- когда сдохнет последний бесплатный хостинг (не для домашней странички, а для "фирмы")
- и т.д.
О Светлана, да просто не в курсе событий :) ...
Анекдот для намека:
- Старый еврей молится Богу: Господи, ну когда же станет лучше?!
- Голос с небес: А ЛУЧШЕ, Абрам, уже БЫЛО.
Так и здесь. Помнятся времена, когда 1000 показов стоили БАКСЫ, (даже вторичка), сейчас - жалкие центы.
Деньги (большие деньги) придут тогда, когда
-сменится поколение "директоров" (как вы заметили)
- когда заработают рыночные механизмы (а не знакомства и симпатии)
- когда сдохнет последний бесплатный хостинг (не для домашней странички, а для "фирмы")
- и т.д.
01/09/2003
Родилась идея по ходу обсуждения.
Вот есть по-сути готовое рекламное агентство. Почему "по-сути", так лишь потому, что занимается продвижением лишь собственных брендов. Опыт, связи, коллектив, креатив и финансы есть. Осталось только сделать из всего этого РА и направить его возможности в сеть.
Вопрос один: чем заинтриговать руководство? У меня, конечно, мысли есть, но может чего подскажете?
Родилась идея по ходу обсуждения.
Вот есть по-сути готовое рекламное агентство. Почему "по-сути", так лишь потому, что занимается продвижением лишь собственных брендов. Опыт, связи, коллектив, креатив и финансы есть. Осталось только сделать из всего этого РА и направить его возможности в сеть.
Вопрос один: чем заинтриговать руководство? У меня, конечно, мысли есть, но может чего подскажете?
01/09/2003
Ар-у. :) А кушать что? Вот и вертимся в этом серпентарии...
Надо знать реальное положение дел, Ар, что бы не обманывать клиента. Он ведь, как правило приходит со своимы мыслями. И когда идет обсуждение, ему четко говорят, вот это - сработает, вот это - нет.
Море РА, которым только бабки гони. Они что хош рекламировать будут. Ихнее дело - прокукарекал, а там хоть не рассветай. "на наш век лохов хватит" - вот их рассуждения.
Клиент прямо зачастую говорит. Вот ХХХХ денег, попробую интернет. Не отобьется - на фиг!
А они все "большиой голды" ждут...
Прошло время большой голды. Поповыбили дичь. Топерь пора скотоводством заниматься, а не охотой.
Светлане:
Все ваши "опыт-связи" - это в офф-лайне. ТУТ - в он-е ВСЕ ПО ДРУГОМУ. Да и не ждет вас тут никто...
А за то, что ваше руководство бабки на ветер не кидает (в виде он-лайнового РА) - я его уважаю.
Ар-у. :) А кушать что? Вот и вертимся в этом серпентарии...
Надо знать реальное положение дел, Ар, что бы не обманывать клиента. Он ведь, как правило приходит со своимы мыслями. И когда идет обсуждение, ему четко говорят, вот это - сработает, вот это - нет.
Море РА, которым только бабки гони. Они что хош рекламировать будут. Ихнее дело - прокукарекал, а там хоть не рассветай. "на наш век лохов хватит" - вот их рассуждения.
Клиент прямо зачастую говорит. Вот ХХХХ денег, попробую интернет. Не отобьется - на фиг!
А они все "большиой голды" ждут...
Прошло время большой голды. Поповыбили дичь. Топерь пора скотоводством заниматься, а не охотой.
Светлане:
Все ваши "опыт-связи" - это в офф-лайне. ТУТ - в он-е ВСЕ ПО ДРУГОМУ. Да и не ждет вас тут никто...
А за то, что ваше руководство бабки на ветер не кидает (в виде он-лайнового РА) - я его уважаю.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено