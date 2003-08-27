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банннерные сетки



Ссылка на сообщение Константин
27/08/2003

ЗЫ: 2 Светлана.

Будете ХП устанавливать - аккуратнее. Та еще штука.

Я в свое время наму...хался, пока весь струмент под ХР нашел.

Но когда освоил - круто, конечно, остальные отдыхают.



Ссылка на сообщение m85
30/08/2003

Согласен с Константином. Пока в инете реклама в ее сегодняшнем виде - чистое извращение, и главное - вроде-то всем понятно, что БС - отстой, а ну нет, все равно эффект считают показами-кликами, а думать не желают. Имхо - причина в том, что инет делают неспециалисты (программеры, дизайнеры, кто угодно), и они пытаются "на коленке" достичь результатов, для которых требуется профессиональный подход рекламистов (которых реально в сети единицы)...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
30/08/2003

Да на рекламу в сети еще не выделялись нормальные деньги глобально! Если бы они появились, рекламный бизнес в сети сделал бы КАЧЕСТВЕННЫЙ скачок вперед.

Я уверена, что скоро эти деньги появятся.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
30/08/2003

Это довольно сложный процесс - заставить директора завода (не очень продвинутого в сеть) заставить рекламироваться в сети. Он электронное письмо через подчиненного или секретаршу отпраляет.

К тому же не все сеть одинаково быстро осваивают (сужу по своему мужу).



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

О Светлана, да просто не в курсе событий :) ...

Анекдот для намека:

- Старый еврей молится Богу: Господи, ну когда же станет лучше?!

- Голос с небес: А ЛУЧШЕ, Абрам, уже БЫЛО.



Так и здесь. Помнятся времена, когда 1000 показов стоили БАКСЫ, (даже вторичка), сейчас - жалкие центы.

Деньги (большие деньги) придут тогда, когда

-сменится поколение "директоров" (как вы заметили)

- когда заработают рыночные механизмы (а не знакомства и симпатии)

- когда сдохнет последний бесплатный хостинг (не для домашней странички, а для "фирмы")

- и т.д.



Ссылка на сообщение А.Р.
01/09/2003

С такой позицией, граждане, всем этим лучше вообще не заниматься...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/09/2003

Родилась идея по ходу обсуждения.

Вот есть по-сути готовое рекламное агентство. Почему "по-сути", так лишь потому, что занимается продвижением лишь собственных брендов. Опыт, связи, коллектив, креатив и финансы есть. Осталось только сделать из всего этого РА и направить его возможности в сеть.

Вопрос один: чем заинтриговать руководство? У меня, конечно, мысли есть, но может чего подскажете?



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

Ар-у. :) А кушать что? Вот и вертимся в этом серпентарии...

Надо знать реальное положение дел, Ар, что бы не обманывать клиента. Он ведь, как правило приходит со своимы мыслями. И когда идет обсуждение, ему четко говорят, вот это - сработает, вот это - нет.

Море РА, которым только бабки гони. Они что хош рекламировать будут. Ихнее дело - прокукарекал, а там хоть не рассветай. "на наш век лохов хватит" - вот их рассуждения.

Клиент прямо зачастую говорит. Вот ХХХХ денег, попробую интернет. Не отобьется - на фиг!

А они все "большиой голды" ждут...

Прошло время большой голды. Поповыбили дичь. Топерь пора скотоводством заниматься, а не охотой.



Светлане:

Все ваши "опыт-связи" - это в офф-лайне. ТУТ - в он-е ВСЕ ПО ДРУГОМУ. Да и не ждет вас тут никто...

А за то, что ваше руководство бабки на ветер не кидает (в виде он-лайнового РА) - я его уважаю.



Ссылка на сообщение Константин
01/09/2003

ЗЫ. Светлане.

Если бы вы знали, как трудно работать с вот такими "по сути готовыми". Слепят черте что, "а нам нравится! - да у вас флеш-ролик в 400 Кб!!!Кому вы его показывать будете? - А нашему шефу нравится...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
01/09/2003

Грустно, но правда.


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