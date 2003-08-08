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банннерные сетки



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
08/08/2003

То, что указал ув. П.Коротков, это ОБЫЧНЫЕ БС (На движке ББ). Они просто сменили правила, но не имеют специального движка (сиречь, защиты от кликунов).



Среди специальных кликовых



www.clx.ru

Глобокликс (не помню УРЛа)

www.ntba.ru



Они работают только по кликам. Статистика показов там исключительно для справки и оценки CTR.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
08/08/2003

Константин, вряд ли указанные сервисы (clx и glc) можно назвать баннерообменными сетями. Это сервисы партнёрских программ (или, как они сами позиционируются, "рекламные брокеры").



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
08/08/2003

А ему какая разница?

Страховой сайт в режиме обмена - дохлый номер, доказывается математически. Что бы сайт раскручивался баннерами в режиме обмена, нужно что бы каждый пришедший "накручивал" ему показов больше, ч ем сайт потратил на его привлечение.

Т.е. например при CTR 0,5% нужно что бы вновьпришедший юзер "зарабатывал" 200+ показов :) Какой нормальный у него что то захочет застраховать?

Поэтому докупать извне хоть так, хоть так придется.

А раз так, то лучше покупать готовых заинтересованных посетителей, чем абстрактные "показы" (через выключенную графику или баннерорежущий прокси :)).



То, что эти ребята обзывают себя "рекламными брокерами" - их право конечно. Знавал я людей, что себя и Наполеонами называли, а не тварями дрожащими.

Но, вообще то Чапаев тут как раз ntba :) В ней администрация НЕ участвует в ценообразовании. Веб-издатель может назначить за клик на себе хоть 0,1 цента, хоть 9.99$. Равно как и рекламодатель волен ограничить верхнюю планку по своему усмотрению.

Дикий рынок... С нулевой комиссией.



Ссылка на сообщение Саша
14/08/2003

А как Вы считаете это нормально покупать 1000 показов баннера 100х100 за 0,1 WMZ? Или 468х60 за 0,2 WMZ? Один каталог с посещаемостью 1500 уникалов в день предлагает...



Ссылка на сообщение A.Р.
14/08/2003

""Но, вообще то Чапаев тут как раз ntba""



Константин, вы лучше вот эту ссылку поставьте http://ntba.ru/statistic.html?reit=days7 , что-бы граждане сразу смотрели на ФАКТЫ а не на красивые слова...



Ссылка на сообщение m85
14/08/2003

И еще немного фактов, для полного счастья - http://www.clx.ru/st.php



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/08/2003

Для бестолковых АР-ов:

Объясняю, для тех, кто в танке.

NTBA - это корпоративный движок. РАботать КАК РЕКЛАМОДАТЕЛЬ в нем можно 2-мя способами

1) Без мозгов (Как АР). Приходите, смотрите статистику... "У-у-у-у, как все фигово... Ну я заряжу баксов 10... пусть крутятся месяц-другой... да еще таргетинг зажму гешпанским сапогом..." И флаг вам в руки!

2) С мозгами. Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите провести более мене реальную кампанию. Тогда Вы СНАЧАЛА связываетесь с админом NTBA (т.е.со мной), мы все дела оговариваем (цену клика, настройки, характер аудитории...) Заряржаете денег, и К.А.Тимошенко связывается с админами конкретных интересных вам сайтов и они ставят коды NTBA, а ваши баннеры затачиваются на показ на этих сайтах.

Вот появится некто рекламодатель, рекламирующий нечто для ИМ, К.А. тут же отпишет П.Коротковы письмецо, с просьбишкой нижайшей о размещении баннера с проплатов за кли ну скажем 20 центов. И на 99% отвечаю, что баннер Вебекса исчезнет, а появится (НА ВРЕМЯ, АР!!!)баннер NTBA.



АР, неужели непонятно? Холостой пробег никому не нужен! Впрочем, я тебя лично оповещу, когда будет, ну скажем, 150.000 в сутки. Но тебе то что? Вот тогда твои "клиенты" скажут - Ну-у! теперь и мы придем. А на фиг они нужны? Под них никто ничего затачивать не будет (за-так). И все равно работать они будут по первому варианту :).



Ты, АР, въехал бы в курс дел, а потом шашкой махал.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
14/08/2003

PS. Пардон, забыл про веб-издателей.

В принципе, то же самое!

Если ты САМ ПРИШЕЛ (а тебя не звали) - работай как сумеешь, никто на тебя за-так работать не будет и рекламодателей тебе специально искать - тоже.

Приходили и "рефераты" с 30.000 показов в день, и почтовые сервера всякие... Но у них нет той аудитории, что нужна. Вот покрутились- покрутились, и привет, все свободны.

А уж если у тебя есть аудитория, которая мне сейчас нужна - тут все по другому. тут все по договору.



Ссылка на сообщение A.Р.
15/08/2003

Константин, нехорошо обманывать по поводу "Я связываюсь с площадкой и они ставят". Никто ничего не поставит по средней ставке 0.05 за клик, что у НТБА - это проверено опытом, поверьте на слово. За 0,20 - да, поставят. И то далеко не все кто интересен. А по 0,20 и самому можно договориться с площадкой без посредников и комиссии.

П.С. И не надо обижаться :)

Просто пиарить свои творения в форумах - не есть хорошо.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/08/2003

Ар, Все средние цифры - это для всех тех, кто работает "фриланмером". "Я пришел, я умный, мне ничего не надо..."

Я разрешаю использовать свой движок всем, и рекламолдателям, и издателям. Но я в этом случае ни за что не отвечаю. ( Хотя бы потому, что с этого практически ничего НЕ имею, кроме 3-5% трафика, и то дефолтного).

Полэтому эти 3-5 центов НЕ я устанавливаю - рынок так сложился. Он постоянно колеблется, был и 2 цента, был и 6. Для того, что бы влиять на цену, надо быть ОПЕКом, т.е. иметь большой % на рынке.



"За 0,20 - да, поставят. И то далеко не все кто интересен. А по 0,20 и самому можно договориться с площадкой без посредников и комиссии"

Именно про это я и говорил,

НО!

У площадок как правило нет приличного движка.

Нет ни статистики, ни таргетинга, иногда даже нет примитивной крутилки, ротирующей баннеры. Поэтому размещение идет в тупую (1 баннер на месяц). Он давно уже сгорел, а все висит, или если этот ресурс интересен 3-5 рекламодателям. и т.д. Веб-издателю, конечно хорошо - бабки получил, с глас долой из сердца вон. Но рекламодателя надо холить и лелеять! он деньги дает! Эго нельзя обманывать! Иначе он денег не даст больше.

И посредник тут не посредник типа Бегуна (50% комиссии) или коммерческих показов в баннернообменной сети (95% комиссии), а НА ТЕХ ЖЕ УСЛОВИЯХ - комиссия системы 3-5%, не более и зависят от издателя, от его контингента.

Просто если человек серьезный и просит - я делаю. А если "сам с усами" - ну флаг в руки.

Но серьезных паблишеров есть смысл беспокоить только с серьезными предложениями. Потому и трафик сейчас 30.000

Завтра придет человек - сразу станет 150.000. А потом опять 20.000 :)

Это только "брокеры" кликунов и зароботок в сети кормят кормят, а у меня все строго :).



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/08/2003

Ар, я не обижаюсь, просто поражает бестолковость некоторых.

Делаю в деревне дорогу к своей даче. Подходит местный крестьянин - а чё тут будет? Дорога. А на хрена она тебе, у тебя жа жип. Да что бы ездить нормально, ё-мое! а не по грязи.

А пиарить в форумах? А где еще пиарить, как не в форумах? :)



Ссылка на сообщение Александр
15/08/2003

А.Р., вы просто не доросли до понимания глубинной крутости проэктов Тимошенки. Он ведь поэтому и делает их такими информативно-убогими, чтобы потом на оборотах рассказывать всем смешные байки о том, какие они на самом деле незаменимые.



"У площадок нет приличного движка, крутилки, таргетинга и статистики".

Гы.



Константин очень сильно напоминает жителя Луны, который только что свалился с нее на Землю. Ну или с бронепоезда.



Площадки, у которых этого нет, задаром не нужны никакому рекламодателю. Потому что это не площадки, а г-вно. И трафик с них такое же слово.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
17/08/2003

Э-э-э-э. Александр. Вы видно либо ни ухо ни ... в этом деле, либо сам - представитель "конкурирующей" организации (какой-либо сетки).

Я что, от хорошей жизни слепили этот движок? Который работает с учетом кликов и ловит кликунов автоматом.

В свое врем я опубликовал несколько статей на Кликзе по этому делу. Почему серьезный паблишер уходит из БС, и несмотря на 15+ лимонов показов в сутки у того же РЛЕ я НЕ могу потратить в ней более 200-300 тыс. в день, потому что паблишеры - отстой :(. И таргетинг надо затачивать от и до.



Ссылка на сообщение Александр
19/08/2003

Константин, не об этих ли статьях идет речь?



http://digits.ru/articles/advertisement ... hange.html



Ссылка на сообщение eXponent
20/08/2003

Если не трудно, то киньте на мой почтовый ящик адрес "классной баннерской сети".

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