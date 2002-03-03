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Банернообменные сети. Между магазинами.
03/03/2002
К Хозяину магазина:
Понимаете, Михаил торгует товаром массового спроса. Соответственно, реклама тоже может быть "массовой". Для ресурсов, на которых предлагаются товары для определенного круга потребителей и рекламная стратегия должна сильно отличаться от "массовых" магазинов.
Как оффлайновый пример, с некоторыми допущениями, можно привести розничную и оптовую торговлю.
К Хозяину магазина:
Понимаете, Михаил торгует товаром массового спроса. Соответственно, реклама тоже может быть "массовой". Для ресурсов, на которых предлагаются товары для определенного круга потребителей и рекламная стратегия должна сильно отличаться от "массовых" магазинов.
Как оффлайновый пример, с некоторыми допущениями, можно привести розничную и оптовую торговлю.
05/03/2002
To Павел:
Интернет магазины в основно торгуют товарами массового спроса. Я на вскидку не припомню ни одного интернет магазина с товарами не массового спроса.
Да существуют какие-то нефтяные площадки, какие-то еще системы. Но это не интернет магазины в общем понимании.
Статистика же у меня не только по товарам в ценовой категории книг, но и по бытовой технике. (правда она еще очень маленькая, но уже говорит о многом).
To EROTICHNAYA:
Я показы не продаю. Если Вы заинтересованы в покупке (бартером или другим способом) напишите мне я свяжу Вас с кем-нибудь из нашего рекламного отдела.
А по поводу банеров на странице - не согласен. Не мешают они некому. Да и получаете Вы бесплатно еще немного рекламы почему нет?
И вообще суть в том что еловек который покупает в интернете книжки, нижнее белье, духи etc. может купить и что-то еще. У него меньше предубеждения против покупки в интернете. А именно такая сейчас проблема на мой взгляд у многих магазинов.
Так даже не успев прописаться в поисковиках, не дав рекламу у нас уже было несколько покупок бытовой техники людей переходящих из книжного магазина. А ведь бытовая техника - достаточно редко покупаемый товар и тут уж никто не поспорит что значит круг покупателей один.
To Павел:
Интернет магазины в основно торгуют товарами массового спроса. Я на вскидку не припомню ни одного интернет магазина с товарами не массового спроса.
Да существуют какие-то нефтяные площадки, какие-то еще системы. Но это не интернет магазины в общем понимании.
Статистика же у меня не только по товарам в ценовой категории книг, но и по бытовой технике. (правда она еще очень маленькая, но уже говорит о многом).
To EROTICHNAYA:
Я показы не продаю. Если Вы заинтересованы в покупке (бартером или другим способом) напишите мне я свяжу Вас с кем-нибудь из нашего рекламного отдела.
А по поводу банеров на странице - не согласен. Не мешают они некому. Да и получаете Вы бесплатно еще немного рекламы почему нет?
И вообще суть в том что еловек который покупает в интернете книжки, нижнее белье, духи etc. может купить и что-то еще. У него меньше предубеждения против покупки в интернете. А именно такая сейчас проблема на мой взгляд у многих магазинов.
Так даже не успев прописаться в поисковиках, не дав рекламу у нас уже было несколько покупок бытовой техники людей переходящих из книжного магазина. А ведь бытовая техника - достаточно редко покупаемый товар и тут уж никто не поспорит что значит круг покупателей один.
08/03/2002
Доделываю свой магазин, хотелось бы узнать ваше мнение и подсказки по раскручиванию в сети.
Спасибо.
www.Markoni.ru
Доделываю свой магазин, хотелось бы узнать ваше мнение и подсказки по раскручиванию в сети.
Спасибо.
www.Markoni.ru
08/03/2002
Мне все-таки кажется, что в рунете никто- ни агава, ни рамблер-прокупки, ни яндекс-товары не могут заявлять о том, что к ним ходят люди с желанием купить. Везде ходят одни и те же люди, которым просто любопытно. В отличии, конечно, от результатов поиска, которые действительно эффективны.
А вышеупомянутые господа заявляют о фильтрации потребителей только чтобы назначать умопомрачительные цены (впрочем, про агава не скажу, не приценивался) А в Рамблер-покупках поучаствовал перед Новым годом. Результат был, но ничем не выше чем с других рекламных площадок, а соотношение затраченный на рекламу $/покупатель и вовсе оказалось плачевным. Сколько меня их менеджеры не убеждали, но статистика есть статистика. Так что и баннерообменник между магазинами, если стоимость показа будет выше чем у обычных сетей, вряд ли имеет смысл- просто купите баннеров в обычных сетях побольше...
Мне все-таки кажется, что в рунете никто- ни агава, ни рамблер-прокупки, ни яндекс-товары не могут заявлять о том, что к ним ходят люди с желанием купить. Везде ходят одни и те же люди, которым просто любопытно. В отличии, конечно, от результатов поиска, которые действительно эффективны.
А вышеупомянутые господа заявляют о фильтрации потребителей только чтобы назначать умопомрачительные цены (впрочем, про агава не скажу, не приценивался) А в Рамблер-покупках поучаствовал перед Новым годом. Результат был, но ничем не выше чем с других рекламных площадок, а соотношение затраченный на рекламу $/покупатель и вовсе оказалось плачевным. Сколько меня их менеджеры не убеждали, но статистика есть статистика. Так что и баннерообменник между магазинами, если стоимость показа будет выше чем у обычных сетей, вряд ли имеет смысл- просто купите баннеров в обычных сетях побольше...
08/03/2002
Да, и где- то здесь я читал о результатах 6,75 CTR на платной рекламе в Яндексе- за $20- 68 челов? Чтоб я так жил... Хотя, конечно, если встать на первое-второе место в том же Яндексе лень, а заявить о себе хочется... У меня, например, CTR от результатов поиска-34% А как иначе? Ведь люди ищут именно то, что ты предлагаешь.
Да, и где- то здесь я читал о результатах 6,75 CTR на платной рекламе в Яндексе- за $20- 68 челов? Чтоб я так жил... Хотя, конечно, если встать на первое-второе место в том же Яндексе лень, а заявить о себе хочется... У меня, например, CTR от результатов поиска-34% А как иначе? Ведь люди ищут именно то, что ты предлагаешь.
11/03/2002
to: Сергей.
Уважаемый, тут на форуме уже очень долго идет спор о методах раскрутки. Поэтому однозначно сказать ничего нельзя. Всем нравится что-то свое. Кроме сего прочего у всех свои цели. (кто-то хочет привлечь покупателей и поднять оборот как можно быстрее, кто-то хочет минимизировать затраты и т.д.)
Один совет - против которого никто споирить не станет: У Вас достаточно долго грзятся страницы для интернет магазина это достаточно плохой тон, хотя этим в ру-нете многие грешат.
to Андрей:
Вы пишете немного не разобравшись. В интернет магазины ходят люди с желанием купить. Это по-моему понятно. Говорить же о том что на тот или иной сайт, кроме интернет магазина или каталога товаров, ходят люди с другим желанием, по-моему на мой взгля не совсем правильно.
Рамбле и Яндекс за счет своего большого числа посетителей пытаются отсеить аудиторию покупателей, что по-моему не плохо получается, но для этого требуется дополнительный отсев.
С уважением,
Михаил Боревский.
to: Сергей.
Уважаемый, тут на форуме уже очень долго идет спор о методах раскрутки. Поэтому однозначно сказать ничего нельзя. Всем нравится что-то свое. Кроме сего прочего у всех свои цели. (кто-то хочет привлечь покупателей и поднять оборот как можно быстрее, кто-то хочет минимизировать затраты и т.д.)
Один совет - против которого никто споирить не станет: У Вас достаточно долго грзятся страницы для интернет магазина это достаточно плохой тон, хотя этим в ру-нете многие грешат.
to Андрей:
Вы пишете немного не разобравшись. В интернет магазины ходят люди с желанием купить. Это по-моему понятно. Говорить же о том что на тот или иной сайт, кроме интернет магазина или каталога товаров, ходят люди с другим желанием, по-моему на мой взгля не совсем правильно.
Рамбле и Яндекс за счет своего большого числа посетителей пытаются отсеить аудиторию покупателей, что по-моему не плохо получается, но для этого требуется дополнительный отсев.
С уважением,
Михаил Боревский.
12/03/2002
Михаил, здравствуйте,
по себе знаю- ходил в огромное число и-магазинов, но вот желание купить не возникало. А у Вас? :)
тут вот ведь какая проблема- если не брать дорогую технику, то огромное количество покупок делается во первых- импульсивно, а во-вторых- людьми, склонными к риску или "новаторами", назовем их так. А все торговые системы заставлют людей тратить очень большое количество времени на регистрацию, лазанье по каталогам и т.д. фильтрации не происходит, что и показывает мой опыт- процент людей, который покупает именно у тебя там никак не выше чем везде. А может быть, дело в другом- предположим, что количество заинтересованных купить в 10 или даже 20 раз выше чем на других ресурсах (фантастика). Но если их разделить на количество предложений- 200, а то и больше, то... увы. Кстати, поэтому Ваша баннерообменная сеть между магазинами может быть гораздо эффективнее. Так что желаю успехов.
Михаил, здравствуйте,
по себе знаю- ходил в огромное число и-магазинов, но вот желание купить не возникало. А у Вас? :)
тут вот ведь какая проблема- если не брать дорогую технику, то огромное количество покупок делается во первых- импульсивно, а во-вторых- людьми, склонными к риску или "новаторами", назовем их так. А все торговые системы заставлют людей тратить очень большое количество времени на регистрацию, лазанье по каталогам и т.д. фильтрации не происходит, что и показывает мой опыт- процент людей, который покупает именно у тебя там никак не выше чем везде. А может быть, дело в другом- предположим, что количество заинтересованных купить в 10 или даже 20 раз выше чем на других ресурсах (фантастика). Но если их разделить на количество предложений- 200, а то и больше, то... увы. Кстати, поэтому Ваша баннерообменная сеть между магазинами может быть гораздо эффективнее. Так что желаю успехов.
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